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Новости vc.ru

Пользователи пожаловались в Роспотребнадзор, что на iPhone не работает предустановка приложений Статьи редакции

При выборе приложений система показывает ошибку, а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию.

  • «Покупатели iPhone начали жаловаться, что Apple обходит закон об обязательной предустановке отечественных приложений», рассказал в своём телеграм-канале депутат Антон Горелкин. В Роспотребнадзоре подтвердили, что в августе поступило несколько обращений от потребителей по этой проблеме, сообщает «Коммерсантъ».
  • Apple ID выдаёт ошибку в окне выбора российских приложений, при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора, в браузере Safari нет возможности выбрать российский поисковик, рассказали пользователи.
  • В Роспотребнадзоре напомнили, что товар без предустановленных российских программ может быть признан некачественным, его можно заменить, попросить устранить недостатки или вернуть деньги за покупку.

  • «Технические проблемы на платформе iOS проработаны компанией и с ближайшим обновлением будут устранены», — заверили «Ъ» в Минцифры.

  • Закон о предустановке начал действовать 1 апреля 2021 года. В списке — приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и другие.
  • Возможность закрыть окно установки или удалить приложение не считается нарушением закона. Штраф за отсутсвие программ — до 200 тысяч рублей.
  • В марте Samsung начала устанавливать на смартфоны неудаляемые сервисы «Яндекса», это вызвало недовольство пользователей.

#новости #apple

558 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Приличный велосипед

6

Ну конечно, сразу такие пошли и сразу в Роспотребнадзор пожаловались.
Как насчёт ...эээ, ну типа ну и хуй с ним, сам поставлю что мне надо?)

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Приличный

Приличный велосипед

1

Если это не первый девайс юзера, у него и так уже будет своя предустановка.
Называется "установить ранее используемые приложения" ред.

Ответить
Приличный

Бетонный чайник

–1

Ссылки из поста не читай, хуйню пиши.

Ответить
Бетонный

Приличный

0

Давай ткни в какую именно ссылку и почему я должен был прочесть. У меня есть такая штука как свое видение , знаешь ли , попробуй воспользоваться . ред.

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Vadim Zero

2

Хотел бы я посмотреть на тех уебанов, которые жалуются что им говна не доложили.

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Vadim

Федя Прозоров

1

Лоббисты из мэйла или яндекса негодуют

Ответить

Валерий Федотов

0

Серьезно? Кого-то возмущает что ему на новенький айфон по дефолту говна не накинули? ))

Ответить
Валерий

Обратный бинокль

4

Профессиональные жалобщики на зарплате. Либо студенты юрфаков, которые такими жалобами зарабатывают на зачёт, даже ещё более вероятно.

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Немой череп

0

Вообще запретить эту буржуйщину. Только наше, отечественное 😏!

Ответить
Немой

Федя Прозоров

0

Электроника Т12-Про-Макс

Ответить
Федя

Федя Прозоров

0

Камера Зенит, if-нейросети, защищенный мессенджер айсикью

Ответить

Иван Сидоров

0

Только позорная подстилка госдепа будет ходить с айфоном 

Ответить
Иван

Приличный велосипед

1

( отправлено с iphone )

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MrZlydnya

1

Вообще страх потеряли. 

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Федя Прозоров

1

в браузере Safari нет возможности выбрать российский поисковик

Можно

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Жуткий Гоша

0

Заголовок и новость сформулированы в отвратительной пропагандистской манере.

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