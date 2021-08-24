Пользователи пожаловались в Роспотребнадзор, что на iPhone не работает предустановка приложений Статьи редакции
При выборе приложений система показывает ошибку, а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию.
- «Покупатели iPhone начали жаловаться, что Apple обходит закон об обязательной предустановке отечественных приложений», рассказал в своём телеграм-канале депутат Антон Горелкин. В Роспотребнадзоре подтвердили, что в августе поступило несколько обращений от потребителей по этой проблеме, сообщает «Коммерсантъ».
- Apple ID выдаёт ошибку в окне выбора российских приложений, при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора, в браузере Safari нет возможности выбрать российский поисковик, рассказали пользователи.
- В Роспотребнадзоре напомнили, что товар без предустановленных российских программ может быть признан некачественным, его можно заменить, попросить устранить недостатки или вернуть деньги за покупку.
«Технические проблемы на платформе iOS проработаны компанией и с ближайшим обновлением будут устранены», — заверили «Ъ» в Минцифры.
- Закон о предустановке начал действовать 1 апреля 2021 года. В списке — приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и другие.
- Возможность закрыть окно установки или удалить приложение не считается нарушением закона. Штраф за отсутсвие программ — до 200 тысяч рублей.
- В марте Samsung начала устанавливать на смартфоны неудаляемые сервисы «Яндекса», это вызвало недовольство пользователей.
Если это не первый девайс юзера, у него и так уже будет своя предустановка.
Называется "установить ранее используемые приложения" ред.
Хотел бы я посмотреть на тех уебанов, которые жалуются что им говна не доложили.
Серьезно? Кого-то возмущает что ему на новенький айфон по дефолту говна не накинули? ))
Профессиональные жалобщики на зарплате. Либо студенты юрфаков, которые такими жалобами зарабатывают на зачёт, даже ещё более вероятно.
Электроника Т12-Про-Макс
Только позорная подстилка госдепа будет ходить с айфоном