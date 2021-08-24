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ЦБ решил ограничить допустимое время сбоев в приложениях банков до двух часов Статьи редакции

Если сбой продолжится дольше, банки должны будут отчитаться о проблемах.

  • Ограничение может коснуться приложений и онлайн-сервисов, указано в проекте положения Центробанка.
  • Положение устанавливает требования к операционной надёжности банков — способности обеспечить непрерывную работу при сбоях оборудования или отказа системы.
  • Два часа могут быть недоступны сервисы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и операциями с идентификацией по биометрии. Если активы банка больше 500 миллиардов рублей, на восстановление работы и обновление биометрических и персональных данных в Единой системе даётся полчаса.
  • Если сбой продолжается дольше, нужно будет сообщить об этом ЦБ и рассказать о принятых мерах. Также банки должны будут отчитываться о выпуске пресс-релизов, проведении пресс-конференций и размещении сообщений о сбоях.
  • Банки с активами более чем на 500 миллиардов рублей будут обязаны моделировать сценарии возможных компьютерных атак, проводить плановые тренировки вместе с ЦБ.
  • Положение должно вступить в силу 1 октября 2022 года. Проект положения находится на стадии публичного обсуждения.

#новости #банки

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