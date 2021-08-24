Подавать заявление, чтобы получить деньги, не нужно.

Согласно указу, территориальные органы Пенсионного фонда РФ сами подготовят все документы и произведут единовременные выплаты пенсионерам в сентябре. Текст документа опубликован на сайте Президента России.

Также Путин подписал указ о выплатах военным пенсионерам — для них действуют такие же условия.

Президент предложил разово выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч военным 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия». По его словам, «этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно».

По подсчётам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, эти выплаты обойдутся бюджету в более чем 500 миллиардов рублей. Он заявил, что финансирование осуществят из дополнительных доходов.