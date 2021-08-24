Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей Статьи редакции
Подавать заявление, чтобы получить деньги, не нужно.
Согласно указу, территориальные органы Пенсионного фонда РФ сами подготовят все документы и произведут единовременные выплаты пенсионерам в сентябре. Текст документа опубликован на сайте Президента России.
Также Путин подписал указ о выплатах военным пенсионерам — для них действуют такие же условия.
Президент предложил разово выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч военным 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия». По его словам, «этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно».
По подсчётам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, эти выплаты обойдутся бюджету в более чем 500 миллиардов рублей. Он заявил, что финансирование осуществят из дополнительных доходов.
Пока Навальный сидит сложа руки, Путин россиян с колен поднимает
пока оппозиция спорит про умное голосование и яндекс метрику, мужики из власти заняты реальными делами
Поднимет, трахнет и обратно опустит
воспоминания прошлой ночи?
Путин же сам пенсионер. Получается, он и себе 10 тысяч выписал.
Пенсионерам до пенсионной реформы или после? А то там какбе 5 лет разницы
В коментах очередной конкурс шутеек в попытках справиться с реальностью
Чет жду, когда после выборов, на которых электорат дружно выберет ЕдРо, объявят о новой пенсионной реформе.
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2021/06/30/876284-o-podgotovke-v-rossii-novoi-pensionnoi-reformi
Пенсионерам похуй.
Россиянам вообще похуй.
Помнишь же анекдот про обязательные изнасилования по субботам?
спасибо владимир владимирович за заботу о будущем страны 🤗😌
Ну пенсионерам за период пандемии никто не помогал
Даже не смотря на то, что это умышленный ход для поднятия рейтинга, мог бы заодно хотя бы инвалидам выплатить столько же. Или они не люди?
Давайте каждый месяц выборы проводить, чтобы пенсионерам было на что жить.
Если где то прибыло, значит где то убыло
какие выплаты мне положены я пенсионер инвалид
Чтобы получить выплату, пожалуйста, отправьте мне номер своей карты и код и трёх цифр на обратной стороне.
В отрыве от всего остального при чём тут Единая Россия-то? В смысле он же что-то типа "ну вот ЕдРо победит и давайте выплатим" говорил. А тут просто взял и подписал. ред.