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Новости
Sasha Shambilova

Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей Статьи редакции

Подавать заявление, чтобы получить деньги, не нужно.

Согласно указу, территориальные органы Пенсионного фонда РФ сами подготовят все документы и произведут единовременные выплаты пенсионерам в сентябре. Текст документа опубликован на сайте Президента России.

Также Путин подписал указ о выплатах военным пенсионерам — для них действуют такие же условия.

Президент предложил разово выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч военным 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия». По его словам, «этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно».

По подсчётам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, эти выплаты обойдутся бюджету в более чем 500 миллиардов рублей. Он заявил, что финансирование осуществят из дополнительных доходов.

#новости #путин

1738 просмотров
45 45 комментариев
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45 комментариев
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Necronomicon

26

Пока Навальный сидит сложа руки, Путин россиян с колен поднимает

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Necronomicon

Ровный инструмент

16

пока оппозиция спорит про умное голосование и яндекс метрику, мужики из власти заняты реальными делами

Ответить
Ровный

Gedevan

0

Под реальными делами вы подразумеваете то как наебать электорат ещё разок?

Ответить
Necronomicon

Кислотный беспилотник

5

Поднимет, трахнет и обратно опустит

Ответить
Кислотный

Владимир Климов

0

воспоминания прошлой ночи?

Ответить
Владимир

Кислотный

4

Предчувствие будущей, сладкий 😘

Ответить
Кислотн…

Владимир Климов

1

ох...

Ответить
Necronomicon

Процессуальный микроскоп

0

А те все сопротивляются и не встают...

Ответить

Ровный инструмент

2

Ну и кто тут президент мира, если не Путин?

Ответить
Ровный

Ровный инструмент

12

либералы сосатб

Ответить

Photuum

4

Путин же сам пенсионер. Получается, он и себе 10 тысяч выписал. 

Ответить
Photuum

5ый член Комитета

4

ах он жулик!

Ответить
Photuum

Имя И Фамилия

0

оооо конфликт интересов

Ответить

Smaug The Terrible

2

Пенсионерам до пенсионной реформы или после? А то там какбе 5 лет разницы

Ответить
Smaug

Алхимик

4

в смысле до или после? те которые сейчас пенсионеры

Ответить

Рекламный череп

3

я не уверен что все комментарии здесь ироничные

Ответить
Рекламный

Bibba La Bibba

0

Видимо они собираются у своих бабушек отобрать десятку

Ответить
Рекламный

Владимир Климов

0
Ответить

Azat Khalilov

3

В коментах  очередной конкурс шутеек в попытках справиться с реальностью  

Ответить
Azat

Антигравитационный торт

0

а что ты предлагаешь? чтобы не давали?

Ответить
Azat

Stepan Morozov

0

коллективная защитная реакция

Ответить

Smaug The Terrible

2

Чет жду, когда после выборов, на которых электорат дружно выберет ЕдРо, объявят о новой пенсионной реформе.
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2021/06/30/876284-o-podgotovke-v-rossii-novoi-pensionnoi-reformi

«Коммерсантъ» сообщил о подготовке в России…
ЦБ вместе с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовил новую пенсионную…
www.vedomosti.ru
Ответить
Smaug

Нормальный волк

2

Пенсионерам похуй.

Ответить
Нормальный

Smaug The

3

Россиянам вообще похуй.
Помнишь же анекдот про обязательные изнасилования по субботам?

Ответить

Забавный звук

2

Заживут!

Ответить

5ый член Комитета

2

если мне выплат не будет - голосовать за него не буду

Ответить

Алхимик

0

спасибо владимир владимирович за заботу о будущем страны 🤗😌

Ответить
Алхимик

Забавный звук

3

пенсионеры

О прошлом. 

Ответить
Алхимик

Антигравитационный торт

1

Ну пенсионерам за период пандемии никто не помогал

Ответить
Антигравитацион…

Алхимик

3

без путина так бы и забыли о них. спасибо что он есть

Ответить

Никита Усов

1

Даже не смотря на то, что это умышленный ход для поднятия рейтинга, мог бы заодно хотя бы инвалидам выплатить столько же. Или они не люди?

Ответить

Robutt

1

Ну подписал и подписал

Ответить

Свежий бокал

0

ПУТИН! ПУТИН! ПУТИН!

Ответить
Свежий

5ый член Комитета

0
Ответить

aliftin

0

Хорошие инвестиции. 

Ответить

Владимир Климов

0

Давайте каждый месяц выборы проводить, чтобы пенсионерам было на что жить.

Ответить
Владимир

Андрей Рядькин

0

Если где то прибыло, значит где то убыло

Ответить
Андрей

5ый член

0

после выборов повысят налоги, что бы отбить

Ответить
Андрей

Владимир Климов

0

на 2 ляма пенсов за год стало меньше, вот и поделили их денежки ред.

Ответить

Живой парфюмер

0

Жаль я не пенсионер, денюшки бы пригодились

Ответить

гачик ascended

0

какие выплаты мне положены я пенсионер инвалид

Ответить
гачик

гачик ascended

0

в интернете, в жизни я конечно успешный мажор и красавчик

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Люц Шнайдер

0

Чтобы получить выплату, пожалуйста, отправьте мне номер своей карты и код и трёх цифр на обратной стороне. 

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Имя И Фамилия

–2

В отрыве от всего остального при чём тут Единая Россия-то? В смысле он же что-то типа "ну вот ЕдРо победит и давайте выплатим" говорил. А тут просто взял и подписал. ред.

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Имя

Имя И Фамилия

0

Я что-то не так написал, за шо минусы?

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