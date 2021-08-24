Деньги из-за рубежа, за которые «Дождь» могли признать «иноагентом», потратили на заставки о сиротах и марафон о поэтах Статьи редакции
Телеканал утверждает, что получал деньги только от одного фонда, признанного «иноагентом», и отчитывался об этом в Роскомнадзор.
Совладелец и генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева прокомментировала данные об «иностранном финансировании», которые после внесения издания в реестр Минюста опубликовало РИА «Новости». Агентство со ссылкой на анонимный источник заявило, что с 2016 года «Дождь» получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций.
По данным РИА «Новости», было четыре перевода:
- 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (включен в реестр НКО-иноагентов) от американских фондов, включая Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation;
- 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования «Московское время» от Zimin Projects LTD;
- 252 тысяч рублей через благотворительный фонд «Арифметика добра» от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP;
- 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium.
Синдеева рассказала, на что потратили эти деньги:
- Средства, полученные через Сахаровский центр — на запуск двух совместных проектов: передачи историка Сергея Медведева и бывшего главного редактора канала Михаила Зыгаря;
- Средства, полученные через Фонд развития культуры и образования «Московское время» — на оплату расходов за съёмку и трансляцию церемонии вручения литературной премии «Просветитель»;
- Средства, полученные через благотворительный фонд «Арифметика добра» — на производство и размещение графических заставок проекта ко Дню защиты детей;
- Средства, полученные через Фонд развития Политехнического музея — на оплату производственных совместного марафона #ПолитехLive.
Синдеева уточнила, что телеканал так и не получил «бумаги из Минюста», представитель которого накануне заявил, что не может разглашать сведения Росфинмониторинга об иностранном финансировании.
«Дождь» вместе с «Важными историями» признали «иноагентом» 20 августа.
Надо было на Понасенкова потратить или там на крышки для банок
котики очень милые
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Я больше всех минусов соберу
уже как бы сидят на скамье подсудимых за это
ура!!! красный тред
у тебя уже жопа красная от треда
нихуя се тут ботов с лахты
Позор государству, который берет пример с античеловеческих законов пендостана прошлого века. Еще прикрывается, мол, НУ У НИХ ЖЕ ТОЖЕ ТАК БЫЛО. Будто это сигнал, что в 2021 году это уместные правила.