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Новости
Артём Мазанов

Деньги из-за рубежа, за которые «Дождь» могли признать «иноагентом», потратили на заставки о сиротах и марафон о поэтах Статьи редакции

Телеканал утверждает, что получал деньги только от одного фонда, признанного «иноагентом», и отчитывался об этом в Роскомнадзор.

45 45 комментариев
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Совладелец и генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева прокомментировала данные об «иностранном финансировании», которые после внесения издания в реестр Минюста опубликовало РИА «Новости». Агентство со ссылкой на анонимный источник заявило, что с 2016 года «Дождь» получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций.

По данным РИА «Новости», было четыре перевода:

  • 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (включен в реестр НКО-иноагентов) от американских фондов, включая Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation;
  • 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования «Московское время» от Zimin Projects LTD;
  • 252 тысяч рублей через благотворительный фонд «Арифметика добра» от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP;
  • 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium.

Синдеева рассказала, на что потратили эти деньги:

  • Средства, полученные через Сахаровский центр — на запуск двух совместных проектов: передачи историка Сергея Медведева и бывшего главного редактора канала Михаила Зыгаря;
  • Средства, полученные через Фонд развития культуры и образования «Московское время» — на оплату расходов за съёмку и трансляцию церемонии вручения литературной премии «Просветитель»;
  • Средства, полученные через благотворительный фонд «Арифметика добра» — на производство и размещение графических заставок проекта ко Дню защиты детей;
  • Средства, полученные через Фонд развития Политехнического музея — на оплату производственных совместного марафона #ПолитехLive.

Синдеева уточнила, что телеканал так и не получил «бумаги из Минюста», представитель которого накануне заявил, что не может разглашать сведения Росфинмониторинга об иностранном финансировании.

Всё, что мы знаем о так называемом иностранном финансировании, мы знаем из сообщения источника агентства «РИА Новости». Понятно, что никакой это не источник, а просто легализация некоторых сведений.

Наталья Синдеева
совладелец и генеральный директор телеканала «Дождь»

«Дождь» вместе с «Важными историями» признали «иноагентом» 20 августа.

#новости #дождь #смииноагенты

45 45 комментариев
25
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45 комментариев
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Приличный велосипед

–9

интересно а канал RT с ВГТРК так же могут по пунктам отчитаться, откуда деньги, сколько и на что

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Приличный

Прочный звук

–7

может ещё от пропаганды попросишь отказаться?

Ответить
Прочный

Приличный

–9

запретить пропаганду

Ответить

Антигравитационный торт

–33

Ну по отмазкам прям канал Культура, а не Дождь

Ответить

Robutt

–6

Надо было на Понасенкова потратить или там на крышки для банок

Ответить
Robutt

Robutt

–9

Опа, красный т.  ред.

Ответить

5ый член Комитета

–11

котики очень милые

Ответить
5ый

Котик Ботик

–18
Ответить
Котик

5ый член

–14

неужели и котика заминусите?

Ответить
5ый

Александр

–12

По вкусу как кролик, ничего особенного

Ответить
Алексан…

5ый член

–13

заслуженный минус

Ответить
5ый

Александр

–10

https://yandex.ru/turbo/maxpark.com/s/community/4315/content/2257641

Я больше всех минусов соберу

Ответить
5ый

Котик Ботик

–15
Ответить
Котик

Возможный шмель

–4

Ботика не пожалели, твари…

Ответить
5ый

5ый член

–15

сук, сердца у вас нет

Ответить

Уважаемый колос

–24

красный тред? въебите и мне минусов

Ответить

Живой парфюмер

–29

Какая разница куда были потрачены? Никаких финансовых операций с иностранцами быть не должно!
Скоро за разговор с иностранцем будут заносить в список потенциальных шпионов.

Ответить
Живой

Владимир Климов

–22

уже как бы сидят на скамье подсудимых за это

Ответить
Владимир

Антигравитационн

–20

ура!!! красный тред

Ответить
Антигра…

Владимир Климов

–18

у тебя уже жопа красная от треда 

Ответить
Владимир

Антигравитационн

–19

не красная, а ред.

Ответить

Artem Glazov

–11

нихуя се тут ботов с лахты

Ответить
Artem

TJaba

–10

От бота слышу

Ответить

Александр Воронин

–14

Сала России!

Ответить

Александр Воронин

–19

Нихуясе всё в минусах

Ответить

Забавный звук

–22

Они ещё и не отрицают! Запретить!

Ответить

Неожиданный клуб

–22
Ответить

Социальный меч

–22

Все правильно, нехуй отмывать деньги пользуясь положением бедных детей. Рад что эту помойку схлопнули вместе с Навальным.

Ответить
Социальный

Максим Энкель

–12

А я не рад)

Ответить

Возможный шмель

–15
Ответить
Возможный

Возможный шмель

–7
Ответить

Длительный самолет

–7

Почему комментарии красные?

Ответить
Длительный

Социальный меч

–5

Почему твоя мать ****?????

Ответить
Социальный

Ненужный браслет

–5

ЗВЕЗДА?????

Ответить

pashazaur

–5

Не знаю, почему весь тред красный, но выглядит прикольно.

Ответить

Вертикальный диод

–7
Ответить

Александр Воронин

–8
Ответить
Александр

Александр Воронин

–8

Э минусните, чо я как этот тут

Ответить

Ненужный браслет

–8

Мой комментарий охраняет Навальный

Ответить
Ненужный

Ненужный браслет

–6
Ответить
Ненужный

Александр

–6
Ответить

Максим Энкель

–10

Фига минусы полетели.

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Bad Mother Fucker

–11

отлично, погнали, как минюст прессу

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Прочный звук

–12
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Павел Пьяных

–19

Позор государству, который берет пример с античеловеческих законов пендостана прошлого века. Еще прикрывается, мол, НУ У НИХ ЖЕ ТОЖЕ ТАК БЫЛО. Будто это сигнал, что в 2021 году это уместные правила.

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