Телеканал утверждает, что получал деньги только от одного фонда, признанного «иноагентом», и отчитывался об этом в Роскомнадзор.

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Совладелец и генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева прокомментировала данные об «иностранном финансировании», которые после внесения издания в реестр Минюста опубликовало РИА «Новости». Агентство со ссылкой на анонимный источник заявило, что с 2016 года «Дождь» получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций.

По данным РИА «Новости», было четыре перевода:

2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (включен в реестр НКО-иноагентов) от американских фондов, включая Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation;

526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования «Московское время» от Zimin Projects LTD;



252 тысяч рублей через благотворительный фонд «Арифметика добра» от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP;



240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium.



Синдеева рассказала, на что потратили эти деньги:

Средства, полученные через Сахаровский центр — на запуск двух совместных проектов: передачи историка Сергея Медведева и бывшего главного редактора канала Михаила Зыгаря;

Средства, полученные через Фонд развития культуры и образования «Московское время» — на оплату расходов за съёмку и трансляцию церемонии вручения литературной премии «Просветитель»;

Средства, полученные через благотворительный фонд «Арифметика добра» — на производство и размещение графических заставок проекта ко Дню защиты детей;



Средства, полученные через Фонд развития Политехнического музея — на оплату производственных совместного марафона #ПолитехLive.



Синдеева уточнила, что телеканал так и не получил «бумаги из Минюста», представитель которого накануне заявил, что не может разглашать сведения Росфинмониторинга об иностранном финансировании.

Всё, что мы знаем о так называемом иностранном финансировании, мы знаем из сообщения источника агентства «РИА Новости». Понятно, что никакой это не источник, а просто легализация некоторых сведений. Наталья Синдеева совладелец и генеральный директор телеканала «Дождь»