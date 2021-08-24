Xiaomi откажется от бренда Mi, под которым производит большинство продуктов Статьи редакции
Устройства будут называться Xiaomi.
- С третьего квартала 2021 года компания переименует товары Mi в Xiaomi, сообщили представители бренда The Verge и XDA Developers. Так компания хочет «сократить разрыв в восприятии бренда и его продуктов».
- Под брендом Mi компания выпускает сматфоны, бытовую технику, компьютеры и другое.
- Xiaomi использовала бренд Mi на западных рынках, предположительно, для удобства произношения. Теперь название компании достаточно известно, чтобы использовать его для бренда.
- Компания заявила, что сохранит бренд Redmi, который «предлагает инновации по более доступной цене и нацелен на более молодую аудиторию».
- В августе 2021 года вышел новый смартфон линейки Mi Mix под названием Xiaomi Mix 4. Предыдущие телефоны назывались Mi Mix, Mi Mix 2 и Mi Mix 3.
- В июне 2021 года Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов. Её доля составила 17,1%. На втором месте Samsung с долей в 15,7%, на третьем Apple — 14,3%.
Бред известен настолько, что все знают, как он пишется, а произносят один хрен как попало. Сяоми, ксаоми, сиаоми, хиаоми, и т. д.
Причём даже если произносят правильно, то обычно с неправильным ударением (правильно — на последний слог)
Все равно нихуя не понятно, можешь показать путём воспроизведения названия своим сексуальным голосом с ноткой хрипа?
привильно на оба слога) потому что сЯо мИ
Ну это два слова вместе, они и читаются, как два слова) И если их читать, как два слова, ударение на второй слог никуда не пропадёт ред.
Потому что это составное слово как я понимаю, поэтому фактически два ударения произносится.
Xiaomi Band
Ну такое
А где новость про Mi Mix 4?
А нужна она?
По мне так да, как минимум из-за подэкранной камеры, хорошее поле для срача
Не будете писать?
Оставьте плз в обзоре «свидетельство канарейки», если самса будет что-то требовать или хотя бы намекать на тональность освещения, подчеркивание одним моментов или замалчивание других и т.д.
Если, конечно, вы всей редакцией сами не скинетесь на девайс в рознице ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Могу сразу сказать, что мы не работаем на таких условиях с брендами. Обычно тебе просто присылают устройство на две недели и краткую информацию о нём, например, характеристики. А дальше ты пишешь что хочешь.
То есть если бы там был хотя бы намёк на то, что нужно будет как-то определённым образом писать, то мы бы даже не стали брать на тест. Мы так например от Motorola RAZR в своё время отказались.
Да. До этого технологию тестировали и дорабатывали в основном
Жаль, что Ми максов больше нет. Мне очень нравился лопатный формат. Первый Макс до сих пор лежит, только уже стационарно, для Ютубов, а то аккумулятор совсем слаб. ред.