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Новости
Новости vc.ru

Xiaomi откажется от бренда Mi, под которым производит большинство продуктов Статьи редакции

Устройства будут называться Xiaomi.

Линейка и логотипы брендов Xiaomi после изменений Xiaomi
  • С третьего квартала 2021 года компания переименует товары Mi в Xiaomi, сообщили представители бренда The Verge и XDA Developers. Так компания хочет «сократить разрыв в восприятии бренда и его продуктов».
  • Под брендом Mi компания выпускает сматфоны, бытовую технику, компьютеры и другое.
  • Xiaomi использовала бренд Mi на западных рынках, предположительно, для удобства произношения. Теперь название компании достаточно известно, чтобы использовать его для бренда.
  • Компания заявила, что сохранит бренд Redmi, который «предлагает инновации по более доступной цене и нацелен на более молодую аудиторию».
  • В августе 2021 года вышел новый смартфон линейки Mi Mix под названием Xiaomi Mix 4. Предыдущие телефоны назывались Mi Mix, Mi Mix 2 и Mi Mix 3.
  • В июне 2021 года Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов. Её доля составила 17,1%. На втором месте Samsung с долей в 15,7%, на третьем Apple — 14,3%.

#новости #xiaomi

2772 просмотров
38 38 комментариев
9
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38 комментариев
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Гладкий самолет

6

Сколько им стоил mi.com мне страшно подумать

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Гладкий

Алхимик

36

две чашка рис и одна кошко-жена

Ответить

Уважаемый колос

13

Xiaomi будет называться Xiaomi

Ответить

Eugene Podosenov

7

Бред известен настолько, что все знают, как он пишется, а произносят один хрен как попало. Сяоми, ксаоми, сиаоми, хиаоми, и т. д.

Ответить
Eugene

Дамир Камалетдинов

4

Причём даже если произносят правильно, то обычно с неправильным ударением (правильно — на последний слог)

Ответить
Дамир

Социальный меч

2

Все равно нихуя не понятно, можешь показать путём воспроизведения названия своим сексуальным голосом с ноткой хрипа?

Ответить
Дамир

Temp Temper

0

привильно на оба слога) потому что сЯо мИ

Ответить
Temp

Дамир

0

неа, мне сотрудники говорили что правильно сяомИ

Ответить
Дамир

Temp Temper

7

Ну это два слова вместе, они и читаются, как два слова) И если их читать, как два слова, ударение на второй слог никуда не пропадёт ред.

Ответить
Temp

Процессуальный

2

Потому что это составное слово как я понимаю, поэтому фактически два ударения произносится.

Ответить

Kivane

4

Xiaomi Band
Ну такое

Ответить
Kivane

Александр Федоров

0

Xiaomi ganbang

Ответить

Рекламный алмаз

3

Блять, как это произносить

Ответить
Рекламный

AZP

1

Топ за свои  деньги

Ответить

Развитый шар

1

ещеб они перестали делить продукты на региональные и глобальные и было бы отлично

Ответить

5ый член Комитета

1

что бы окончательно запутаться в названиях их моделей?

Ответить

Глеб Горохов

0

А где новость про Mi Mix 4?

Ответить
Глеб

Дамир Камалетдинов

0

А нужна она?

Ответить
Дамир

Глеб Горохов

2

По мне так да, как минимум из-за подэкранной камеры, хорошее поле для срача

Ответить
Глеб

Дамир

2

чёт мы её просрали, четыре дня уже, сорри!

Ответить
Дамир

Глеб Горохов

1

Не будете писать?

Ответить
Глеб

Андрей Рядькин

11

будем сразу сраться 

Ответить
Андрей

Дамир

0

А почему бы и да!

Ответить
Глеб

Алхимик

0

я отставший от технологий, это один из первых телефонов с такой камерой? ред.

Ответить
Алхимик

Дамир

1

Да, ещё Samsung Galaxy Z Fold 3 вот недавно вышел — его скоро потестим, надеюсь

Ответить
Дамир

Непосредственный

0

Оставьте плз в обзоре «свидетельство канарейки», если самса будет что-то требовать или хотя бы намекать на тональность освещения, подчеркивание одним моментов или замалчивание других и т.д. 

Если, конечно, вы всей редакцией сами не скинетесь на девайс в рознице ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
Непосре…

Дамир

1

Могу сразу сказать, что мы не работаем на таких условиях с брендами. Обычно тебе просто присылают устройство на две недели и краткую информацию о нём, например, характеристики. А дальше ты пишешь что хочешь. 

То есть если бы там был хотя бы намёк на то, что нужно будет как-то определённым образом писать, то мы бы даже не стали брать на тест. Мы так например от Motorola RAZR в своё время отказались. 

Ответить
Алхимик

Глеб Горохов

1

Да. До этого технологию тестировали и дорабатывали в основном

Ответить
Глеб

Непосредственный

0

Но так и не доработали ┌( ಠ‿ಠ)┘

Ответить
Алхимик

AttentiveMilk

1

Первым был zte, но это вроде как первая не херня

Ответить
Глеб

Madao

0

Но это же не эпл. Зачем про это писать? 

Ответить

Процессуальный микроскоп

0

Xiao )

Ответить

Живой парфюмер

0

Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6: А чо, а всмысле?

Ответить

Процессуальный микроскоп

0

Mi mi mi какое-то прямо

Ответить

AZP

0

Жаль, что Ми максов больше нет. Мне очень нравился лопатный формат. Первый Макс до сих пор лежит, только уже стационарно, для Ютубов, а то аккумулятор совсем слаб.  ред.

Ответить

Robutt

0

Не ми единым

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Robutt

Верный Валера

0

Есть товарищ Xi . . . если что

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Михаил Ромайкин

–1

Бомжовские новости

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