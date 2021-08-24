В Северной Корее показали мультфильм, предупреждающий об опасностях ожирения. В стране нехватка продовольствия Статьи редакции
Одна героиня мультика упрекает другую в избыточном весе.
Телевидение Северной Кореи выпустило мультфильм, в котором рассказывается об ожирении. По сюжету героиня упрекает подругу, что та собирается поехать домой на автобусе, а не идти пешком: «Вот поэтому ты толстая». Об этом сообщает NKNews.
Позже одну из девушек показывают зрителю сидящей на диване, когда вторая занимается спортом. Первая ест и впадает в пищевую кому. Корреспондент NKNews Колин Звирко написал в твиттере, что Северная Корея может использовать эту карикатуру, чтобы подчеркнуть процветание страны.
В июне Ким Чен Ын публично заявил о нехватке продовольствия в Северной Корее. Он сказал, что ситуация «напряжённая» из-за пандемии Covid-19 и тайфунов. Reuters также отметили, что глава страны сильно похудел за последние два месяца — по подсчётам он сбросил около 18 килограммов.
В августе шпионское агенство Южной Кореи заявило об усугублении нехватки в Северной Корее, из-за чего властям пришлось использовать чрезвычайные военные запасы риса. Ситуацию с поставками ухудшали жара и засуха.
Согласно докладу ООН от января 2021 года, около 45% граждан Северной Кореи недоедают. Это самый высокий показатель среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом большая часть правящей элиты склонна к ожирению.
В 91м северокорейский режим не развалился, если что.
Развалился режим коммунистов в СССР. И основной предпосылкой был дефицит продуктов, страна находилась на грани голода
ты не понимаешь , это другое.
"вот у азиатов всё получится"
мне твое разрешение на комментарии не требуется
свое собственное
Разрешаю
Им тоже в 90ые жрать нечего было, да так сильно что разрешили нелегальные бизнесы
У них настолько сильная пропаганда, что люди даже просто не знают другой жизни. Они там все поголовно уверены что во всех бедах виновата америка, нужно усердно работать и не бухтеть во имя солнцеликого, немного потерпеть и он всех победит и настанет настоящий коммунизм
Такое может быть было в 80-х или даже в 90-х, но не сейчас.
есть довольно свежий фильм "В лучах северокорейского солнца", советую ознакомиться
что люди даже просто не знают другой жизни
Знают, катают в Китай на заработки. А еще там процветает теневой малый бизнес.
Куда они там катают, ты чё.
Но черный рынок и контрабанда там есть, это да
Доброе утро, и добро пожаловать в уютный мир обоюдной пропаганды.
Без шуток, интересно было бы посмотреть на быт этих рабочих. Моет там к каждым 10 рабочим кгбшник приставлен, и привозят их не в города а в рабочие поселки.
Звучит как Прекрасная Россия (манямирок) Путина
Страна маленькая. Спокойно выживут на рисе. Ну или перемрут несколько тысяч, мы все равно не узнаем
Коммунисты просто винят санкции и не видят никаких проблем ред.
Что на это говорят коммунисты на Ютуб?
в китае вон тоже ратуют за то что бы доедали всё в ресторанах, а не выбрасывали
Ну так - заказывай столько, сколько можешь съесть
@Аниме РЕПОСТ!!!!!
Кстати даже в северокорейском пропагандистском мультике качество 3D выше, чем в Берсерке.
а нет ответственности на всем остальном человечестве за то что северная корея вообще существует в таком виде в котором существует
мы же как будто наблюдаем за животным в клетке которое мучают
только тут дохрена людей которых тупо держат в бессознании
как то это негуманно на уровне лагерей смерти типа того
прям вот совсем
??
Остальное человечество виновато в том что северокорейские царьки навязали стране идеологию чучхе?
остальное человечество виновато в том что ничего не делает с этим зоопарком
какие то жиробасы ебанутые взяли на контроль все
и вот уже три колена держат кучу людей в подвале
ну как то это ну совсем
сорян
прост как лучше хочу
А что с этим можно сделать
Какая разница кто виноват, мы ж про гуманизм.
Царьки отказались бы от инвестиций например? Пока не отказываются вроде, судя по СП с Южной Кореей. И кто бы стал жить хуже после этого?
Какая разница кто виноват, мы ж про гуманизм
Сомневаюсь, что войну с целью свержения строя можно назвать гуманизмом.
Царьки отказались бы от инвестиций например?
Вкладывать деньги в страну, где частная собственность не то что не защищена, а тупо вне закона - великолепный план.
Суверенитет, слышал такое слово. Нельзя вмешиваться в дела другого государства насильственным путем. Можно было бы поставлять им гуманитарку и другие блага цивилизованного мира, так они не берут.
а почему нельзя
почему бы не утвердить что вот в таких ситуациях можно
собрались договорились
и вперед
человек должен помогать человеку
это же людоедское явление
людоедское явление вполне можно коллективно разрулить
да сложно да долго
но можно
а так все тупо смотрят
А правда, что новых Неудержимых будут снимать в Северной Корее или Афганистане? ред.
Ага, неудержались