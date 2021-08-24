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Новости
Sasha Shambilova

В Северной Корее показали мультфильм, предупреждающий об опасностях ожирения. В стране нехватка продовольствия Статьи редакции

Одна героиня мультика упрекает другую в избыточном весе.

75 75 комментариев
2949 просмотров
Скриншот из мультфильма KCTV

Телевидение Северной Кореи выпустило мультфильм, в котором рассказывается об ожирении. По сюжету героиня упрекает подругу, что та собирается поехать домой на автобусе, а не идти пешком: «Вот поэтому ты толстая». Об этом сообщает NKNews.

Позже одну из девушек показывают зрителю сидящей на диване, когда вторая занимается спортом. Первая ест и впадает в пищевую кому. Корреспондент NKNews Колин Звирко написал в твиттере, что Северная Корея может использовать эту карикатуру, чтобы подчеркнуть процветание страны.

Colin Zwirko @ColinZwirko
Strange lessons in a new North Korean cartoon aired last week. Early on, acrobat girl tells her overweight friend that she's "fat" and should walk instead of riding the bus. Invites her over, gives her tons of snacks and tells her to be "teacher" while she practices all night... https://t.co/tX1JQvDz4D
Странные уроки из нового северокорейского мультфильма, вышедшего в эфир на прошлой неделе. Вначале девушка-акробат говорит своей подруге с избыточным весом, что она «толстая» и должна ходить пешком, а не ездить на автобусе. Приглашает её к себе, даёт ей массу закусок и говорит ей быть «учителем», пока она тренируется всю ночь...
Colin Zwirko @ColinZwirko
..Acrobat girl practices for hours while the teacher eats herself into a food coma, and the cartoon focuses in on the overeating (or boasting overabundance in this utopian Pyongyang?)
 
But the main lesson ends up about traffic safety (the show series always is).. https://t.co/q1nDTuERdO
Девушка-акробат часами тренируется, в то время как учитель наедается до состояния пищевой комы, и в мультфильме основное внимание уделяется перееданию (или хвастовству профицитом в этом утопическом Пхеньяне?). Но заканчивается всё уроком о безопасности движения (как всегда в сериалах).

В июне Ким Чен Ын публично заявил о нехватке продовольствия в Северной Корее. Он сказал, что ситуация «напряжённая» из-за пандемии Covid-19 и тайфунов. Reuters также отметили, что глава страны сильно похудел за последние два месяца — по подсчётам он сбросил около 18 килограммов.

Ким Чен Ын в августе 2021 года Фото KCTV

В августе шпионское агенство Южной Кореи заявило об усугублении нехватки в Северной Корее, из-за чего властям пришлось использовать чрезвычайные военные запасы риса. Ситуацию с поставками ухудшали жара и засуха.

Согласно докладу ООН от января 2021 года, около 45% граждан Северной Кореи недоедают. Это самый высокий показатель среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом большая часть правящей элиты склонна к ожирению.

#новости #корея #здоровье

75 75 комментариев
23
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75 комментариев
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Прогрессивный файл

24

Плановая экономика при коммунистах, fuck yeah!
Ждём развала режима как в 91-м

Ответить
Прогрессивный

Doktor Streyndzhlav

6

В 91м северокорейский режим не развалился, если что.

Ответить
Doktor

Прогрессивный

4

Развалился режим коммунистов в СССР. И основной предпосылкой был дефицит продуктов, страна находилась на грани голода

Ответить
Прогрес…

Приличный

2

ты не понимаешь , это другое.
"вот у азиатов всё получится"

Ответить
Приличн…

Doktor

–1

Ты ведь за меня решил договорить?
Или просто снова воображаемого противника побеждаешь?

Ответить
Doktor

Smaug The

4

Чет ты прям полюбил тезис про воображаемого противника

Ответить
Smaug

Rond

0

Очередной reddit-tier интеллектуал, единственные аргументы которого - принесите пруфы от научного сообщества, и ЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА!!1

Ответить
Rond

Smaug The

0

Ебать предьява.
А альтернатива какая пруфам от научного сообщества и формальной логике?

Ответить
Smaug

alexferman

3

Уютные маняфантазии

Ответить
alexfer…

Smaug The

0
Ответить
Smaug

Doktor

–1

Да тут много кто таким пользуется, что поделать

Ответить
Doktor

Приличный

2

мне твое разрешение на комментарии не требуется

Ответить
Приличн…

Doktor

–1

А чье требуется?

Ответить
Doktor

Приличный

1

свое собственное

Ответить
Приличн…

Связанный

3

Разрешаю

Ответить
Связанн…

Забавный

1

Кто тебе разрешил разрешать??

Ответить
Забавный

Связанный

1

Ты, ты что забыл??

Ответить
Связанн…

Забавный

1

Что поделать, деменция.

Ответить
Связанн…

Doktor

1

МИТЯ КАК ТЫ ПОМЕНЯЛСЯ ЗА ЛЕТО

Ответить
Doktor

Приличный

0

прям никак

Ответить
Приличн…

Doktor

0

Писал же, что растолстел

Ответить
Doktor

Приличный

0

это было про 2019

Ответить
Прогрес…

Senrigan

1

У КНДР тоже был адовый голод после развала СССР

Ответить
Прогрес…

Yellson

0

Скорее дефицит водки и курева. Дефицит еды уже года три как был к 1991.

Ответить
Прогрес…

Doktor

0

Заметь, все остальные режимы вполне себе держатся.

Ответить
Прогрес…

Восточный ключ

0

Им тоже в 90ые жрать нечего было, да так сильно что разрешили нелегальные бизнесы

Ответить
Прогрессивный

Телевизионный татарин

0

У них настолько сильная пропаганда, что люди даже просто не знают другой жизни. Они там все поголовно уверены что во всех бедах виновата америка, нужно усердно работать и не бухтеть во имя солнцеликого, немного потерпеть и он всех победит и настанет настоящий коммунизм

Ответить
Телевизионный

alexferman

0

Такое может быть было в 80-х или даже в 90-х, но не сейчас.

Ответить
alexfer…

Телевизионный

0

есть довольно свежий фильм "В лучах северокорейского солнца", советую ознакомиться

Ответить
Телевиз…

alexferman

0

Не вижу как этот фильм относится к предмету разговора

Ответить
Телевизионный

Doktor

0

что люди даже просто не знают другой жизни

Знают, катают в Китай на заработки. А еще там процветает теневой малый бизнес.

Ответить
Doktor

Телевизионный

0

Куда они там катают, ты чё.
Но черный рынок и контрабанда там есть, это да

Ответить
Телевиз…

Doktor

0

Доброе утро, и добро пожаловать в уютный мир обоюдной пропаганды.

https://ria.ru/20180723/1525172994.html

Рабочих из КНДР больше всего в России и Китае
В России и Китае по-прежнему трудятся больше рабочих из КНДР, чем во всех остальных странах вместе…
ria.ru
Ответить
Doktor

Телевизионный

0

Без шуток, интересно было бы посмотреть на быт этих рабочих. Моет там  к каждым 10 рабочим кгбшник приставлен, и привозят их не в города а в рабочие поселки.

Ответить
Телевиз…

Doktor

0

Пуньк
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/30/704190-severnaya-koreya-perehodit-kapitalizmu

Как Северная Корея переходит к капитализму
Реформы Ким Чен Ына привели к росту зарплат, появлению рынка и частных предприятий
www.vedomosti.ru
Ответить
Телевиз…

Doktor

–1

Моет там к каждым 10 рабочим кгбшник приставлен

Ну, если ты это докажешь, будет интересно посмотреть.
Но зачем им кгбшник?

Ответить
Телевиз…

Doktor

0

Доброе утро [2]
https://www.rbc.ru/opinions/business/09/03/2016/56dfcb759a79471986698f73

Бизнес в Северной Корее: на что рассчитывают…
Закрытие Кэсонской экономической зоны, где жители КНДР работали на южнокорейские фирмы, может…
www.rbc.ru
Ответить
Телевизионный

Smaug The

0

Звучит как Прекрасная Россия (манямирок) Путина

Ответить
Smaug

Телевизионный

0

Сообщение удалено ред.

Ответить
Прогрессивный

Макс Романенко

0

Страна маленькая. Спокойно выживут на рисе. Ну или перемрут несколько тысяч, мы все равно не узнаем 

Ответить
Прогрессивный

Злобный Капитан Немо

0

Коммунисты просто винят санкции и не видят никаких проблем ред.

Ответить

Semen Semenov

11

Что на это говорят коммунисты на Ютуб?

Ответить
Semen

Crazy .

15

Если ничего не путаю, то по их повестке виноваты злые капиталисты, которые ввели санкции из-за идеологических разногласий. У США такие длинные руки, что и до КНДР, и до Кубы, и до Венесуэлы разом могут дотянуться, так бы последние давным давно бы оказались в Коммунизме

Ответить
Crazy

Smaug The

7

Если я не ошибаюсь, то эти ютуб-коммунисты находятся в США и Европе и борются с проклятыми капиталистами поеданием фастфуда и постами в твиттере, а не строят светлое будущее в Кубах и прочих Венисуэлах?

Ответить

Телевизионный татарин

9
Ответить

Приличный велосипед

7

странно. осмелели что ли?

Ответить

Верховный Абдужаббор

2

Это что, аниме?

Ответить
Верховный

5ый член Комитета

1

казахское

Ответить

5ый член Комитета

1

в китае вон тоже ратуют за то что бы доедали всё в ресторанах, а не выбрасывали

Ответить
5ый

Le Petit Train Jaune

1

Ну так - заказывай столько, сколько можешь съесть 

Ответить
Le

5ый член

1

ну там как всегда с перегибом
у нас тоже меня бесят люди которые на шведском столе берут 3 подноса, а на половине первого сдуваются

Ответить

Связанный чайник

0

@Аниме РЕПОСТ!!!!!

Ответить
Связанный

Tauraloke Esteru

3

Кстати даже в северокорейском пропагандистском мультике качество 3D выше, чем в Берсерке.

Ответить

конгруэ́нтный

0

а нет ответственности на всем остальном человечестве за то что северная корея вообще существует в таком виде в котором существует 
мы же как будто наблюдаем за животным в клетке которое мучают 
только тут дохрена людей которых тупо держат в бессознании 
как то это негуманно на уровне лагерей смерти типа того
прям вот совсем 

??

Ответить
конгруэ́нтный

alexferman

0

Остальное человечество виновато в том что северокорейские царьки навязали стране идеологию чучхе?

Ответить
alexferman

конгруэ́нтный

2

остальное человечество виновато в том что ничего не делает с этим зоопарком 
какие то жиробасы ебанутые взяли на контроль все 
и вот уже три колена держат кучу людей в подвале 
ну как то это ну совсем 

сорян 
прост как лучше хочу 

Ответить
конгруэ…

alexferman

0

А что с этим можно сделать

Ответить
alexfer…

конгруэ́нтный

1

боюсь я один на этот вопрос ответить не смогу  

Ответить
alexferman

Smaug The

0

Надо спасти несчастных северокорейцев от их нецивилизованности

Ответить
alexferman

Головной

0

Какая разница кто виноват, мы ж про гуманизм.

Царьки отказались бы от инвестиций например? Пока не отказываются вроде, судя по СП с Южной Кореей. И кто бы стал жить хуже после этого?

Ответить
Головной

alexferman

0

Какая разница кто виноват, мы ж про гуманизм

Сомневаюсь, что войну с целью свержения строя можно назвать гуманизмом.

Царьки отказались бы от инвестиций например?

Вкладывать деньги в страну, где частная собственность не то что не защищена, а тупо вне закона - великолепный план.

Ответить
конгруэ́нтный

конгруэ́нтный

0

о поехали  

Ответить
конгруэ́нтный

Телевизионный татарин

0

Суверенитет, слышал такое слово. Нельзя вмешиваться в дела другого государства насильственным путем. Можно было бы поставлять им гуманитарку и другие блага цивилизованного мира, так они не берут.

Ответить
Телевизионный

alexferman

0

Гуманитарку они очень даже берут, периодически даже требуют.

Ответить
Телевизионный

конгруэ́нтный

0

а почему нельзя 
почему бы не утвердить что вот в таких ситуациях можно 
собрались договорились 
и вперед
человек должен помогать человеку 

это же людоедское явление 
людоедское явление вполне можно коллективно разрулить 
да сложно да долго 
но можно 
а так все тупо смотрят 

Ответить

Robutt

0

А правда, что новых Неудержимых будут снимать в Северной Корее или Афганистане?  ред.

Ответить
Robutt

Стандартный американец

2

Ага, неудержались

Ответить
Стандартный

Photuum

0

сбрасывают продовольствие голодающим корейцам

Ответить
Стандартный

Robutt

0

Сталлоне, видать 

Ответить

Красивый браслет

0

и в чем они неправы?

Ответить
Красивый

NiemandDa

0

Не отдаешь на благотворительность половину твоих доходов? Ну ты и чмо!

Ответить

Георгий Гусев

0

Агентство 

Ответить

aliftin

0

Рисовка приятная. Наши такую милую пропаганду снимать не могут.

Ответить

Александр Горелик

0

опасность употребления моркови

Ответить

Konstantin Wirz

0

Корма хватает только на одного толстячка.

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