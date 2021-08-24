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Новости
Яна Ломакина

Талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула для афганцев Статьи редакции

Иностранцев в аэропорт пускают.

36 36 комментариев
3122 просмотров

Экстремистская группировка «Талибан» перекрыла доступ в аэропорт Кабула и старается не пускать в него граждан Афганистана, сообщает телеканал Al Arabiya.

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что боевики движения выставили патрули в нескольких километрах от аэропорта и пускают туда только иностранцев.

Муджахид объявил, что группировка запретит эвакуацию беженцев после 31 августа. При этом отправки из аэропорта ждут около шести тысяч человек, сообщил 19 августа официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс.

Покинуть Афганистан можно только по воздуху, все погранпосты в стране контролирует «Талибан». Улететь хотят тысячи беженцев — в панике они пытаются прорваться к самолётам, цепляются за шасси и погибают.

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15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.

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#новости #афганистан #войны #войны21века

36 36 комментариев
20
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Мистер Блондин

14

Линейка 1 сентября будет?

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Мистер

Феминизм здорового человека

5

слушай я не знаю

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Феминизм

Банковский

4

простите что долго не отвечал

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Банковс…

Мистер Блондин

1

Ты кидала

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Мистер

Немой череп

1

А скидываться в класс на шторку опять будем? ред.

Ответить
Немой

Мистер Блондин

1

С тебя 5 000 на шторы и охрану

Ответить
Мистер

Феминизм

1

гыгы, на охрану у нас было. И типа на уборщиц тоже. Я срался с администрацией на этот счёт, мамке даже не говорил про это

Ответить
Феминизм

Феминизм

1

справедливости ради это были копейки ебаные, но оснований платить не было от слова совсем. А последний год всякие финансовые вопросы ваще решали классом без родительского комитета

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Феминизм

Мистер

0

тебя послали нахер и пизданули?
или так уже в школе не делают?

Ответить
Мистер

Феминизм

0

нет, я сказал что это хуйня и за это платить не буду. На меня погундели и забили хуй

Ответить
Феминизм

Мистер

0

получается ты отвоевывал мамкины деньги, чтобы их потратить на пиво, а не справедливость????

Ответить
Мистер

Феминизм

1

дык мамкины деньги остались у мамки, они пошли в тч на ништяки маме
А по поводу справедливости — просто просветил своих дноклов. Дальше двигать дело было западло и смысла мало, школе от этого лучше бы не стало

Ответить
Мистер

Robutt

0

@ вахтер 

Ответить
Мистер

Банковский

1

Ты нет

Ответить
Банковс…

Мистер Блондин

0

Факт 😎

Ответить
Мистер

Банковский

0

Кто такая Яна Ломакина скажите пожалуйста? Она приходит на сходняки?

Ответить
Банковс…

Мистер

1

Разъебывает украинцев

Ответить
Мистер

Банковский

1

Ясно, Пожилой Мартингал значит это

Ответить
Мистер

Яна

1

да неправда( 

Ответить
Яна

Мистер

0

Это комплимент был

Ответить
Банковс…

Феминизм

0

новый редактор

Ответить

Роман Александров

10
Ответить
Роман

некипишуй

1

что все? 

Ответить

Robutt

3

Наебали? У клутина учились

Ответить

Пётр Козлов

2

Лучшие режима всегда ограждали своих граждан от упаднических стран

Ответить

Забавный звук

1

Боятся остаться в одиночестве?

Ответить

Фархад Азимов

1

ну всё господа, валите через горы, пустыни, долины, вперёд к счастью

Ответить
Фархад

aliftin

2

Ты когда нибудь был в похожих на те места горы?

Ответить
aliftin

Фархад Азимов

0

я с родаками через горы обошёл границу которая была закрыта в конце 90х, когда в таджикистане был конфликт, так что да однажды пришлось такое проделать

Ответить

Немой череп

1

Афганистан, ты не ты, когда голоден.

Ответить

Klaymen

1

Кто бы мог подумать

Ответить

aliftin

0

Справедливо. ред.

Ответить
aliftin

Bulat Akhmetshin

0

ред.

Ответить

Morgan

0

в панике они пытаются прорваться к самолётам, цепляются за шасси и погибают

То что такой инцидент однажды случился с несколькими особо одаренными индивидуумами не повод постоянно писать о нем в настоящем времени.

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Morgan

Усталый Петя

0

А у тебя, допустим, есть факты об обратном?

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Развитый шар

0
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