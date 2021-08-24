Талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула для афганцев Статьи редакции
Иностранцев в аэропорт пускают.
Экстремистская группировка «Талибан» перекрыла доступ в аэропорт Кабула и старается не пускать в него граждан Афганистана, сообщает телеканал Al Arabiya.
Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что боевики движения выставили патрули в нескольких километрах от аэропорта и пускают туда только иностранцев.
Муджахид объявил, что группировка запретит эвакуацию беженцев после 31 августа. При этом отправки из аэропорта ждут около шести тысяч человек, сообщил 19 августа официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс.
Покинуть Афганистан можно только по воздуху, все погранпосты в стране контролирует «Талибан». Улететь хотят тысячи беженцев — в панике они пытаются прорваться к самолётам, цепляются за шасси и погибают.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Линейка 1 сентября будет?
слушай я не знаю
простите что долго не отвечал
Ты кидала
А скидываться в класс на шторку опять будем? ред.
С тебя 5 000 на шторы и охрану
Ты нет
ну всё господа, валите через горы, пустыни, долины, вперёд к счастью
я с родаками через горы обошёл границу которая была закрыта в конце 90х, когда в таджикистане был конфликт, так что да однажды пришлось такое проделать
Справедливо. ред.
в панике они пытаются прорваться к самолётам, цепляются за шасси и погибают
То что такой инцидент однажды случился с несколькими особо одаренными индивидуумами не повод постоянно писать о нем в настоящем времени.