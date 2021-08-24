Экстремистская группировка «Талибан» перекрыла доступ в аэропорт Кабула и старается не пускать в него граждан Афганистана, сообщает телеканал Al Arabiya.

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что боевики движения выставили патрули в нескольких километрах от аэропорта и пускают туда только иностранцев.

Муджахид объявил, что группировка запретит эвакуацию беженцев после 31 августа. При этом отправки из аэропорта ждут около шести тысяч человек, сообщил 19 августа официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс.