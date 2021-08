Самая эффективная женщина-снайпер, которая стыдила союзников за промедление на войне и ссорилась с американскими СМИ. Теперь она — источник вдохновения для авторов Call of Duty: Vanguard.

Советская «Леди Смерть» – прототип героини новой Call of Duty. Она застрелила 309 врагов и подружилась с женой Рузвельта

Самая эффективная женщина-снайпер, которая стыдила союзников за промедление на войне и ссорилась с американскими СМИ. Теперь она — источник вдохновения для авторов Call of Duty: Vanguard.

Советская «Леди Смерть» – прототип героини новой Call of Duty. Она застрелила 309 врагов и подружилась с женой Рузвельта

{"id":794,"title":"\u0413\u0434\u0435 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u043a \u041d\u0438\u0444\u0430\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 The Killers \u043f\u043e\u0441\u0432\u044f\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0435\u043c\u0443 \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=794&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/426487-poslushat-novoe-albom-roman-the-killers-o-mormonskom-zaholuste&hash=dad75e1119998a8a008902cfbdc04eb0d28344e5cd232b58ddcbea90ea2ba2e3","isPaidAndBannersEnabled":false}