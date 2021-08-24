Минюст РФ: «Дождь» внесли в список «иноагентов» в том числе за получение 130 тысяч евро от Евросоюза Статьи редакции
Ведомство уточнило, что телеканал ежеквартально отчитывался в Роскомнадзор об иностранном финансировании.
Министерство юстиции впервые официально назвало причины включения «Дождя» в список СМИ-иноагентов: телеканал получил от Евросоюза 130 тысяч евро, а также получал «опосредованное финансирование» из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте министерства.
Ведомство также заявило, что телеканал «систематически осуществляет распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, получая при этом иностранное финансирование».
- «Дождь» вместе с «Важными историями» признали «иноагентом» 20 августа;
- 20 августа РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник заявило, что с 2016 года «Дождь» получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций;
- 23 августа член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста Романа Циганова заявила, что «Дождь» признали «иноагентом» из-за публикации материалов других «иноагентов».
так это что получается
Выходит если правительство России, Газпром или Роснефть получают деньги из-за границы, то они тоже иноагенты? ИЛИ ЭТО ДРУГОЕ?
А окончательное решение по внесению в список иноагентов, скорее всего, принимают ребята с вторым гражданством где-нибудь в Омерике или Эуропе.
Бля как же горит от этого мракобесия оголтелого
И ведь нихуя сделать нельзя чтобы оспорить. Реально хотя сделать нацию сраных теле-зомби, искореняя всю свободную прессу.
И закон еще такой подленький, крысиный, но его очень легко втюхивать элехторату.