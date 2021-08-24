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Новости
Артём Мазанов

Минюст РФ: «Дождь» внесли в список «иноагентов» в том числе за получение 130 тысяч евро от Евросоюза Статьи редакции

Ведомство уточнило, что телеканал ежеквартально отчитывался в Роскомнадзор об иностранном финансировании.

Министерство юстиции впервые официально назвало причины включения «Дождя» в список СМИ-иноагентов: телеканал получил от Евросоюза 130 тысяч евро, а также получал «опосредованное финансирование» из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, согласно полученным сведениям от Роскомнадзора «Дождь ежеквартально» представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора «Дождь» получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро.

Минюст РФ

Ведомство также заявило, что телеканал «систематически осуществляет распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, получая при этом иностранное финансирование».

  • «Дождь» вместе с «Важными историями» признали «иноагентом» 20 августа;
  • 20 августа РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник заявило, что с 2016 года «Дождь» получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций;
  • 23 августа член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста Романа Циганова заявила, что «Дождь» признали «иноагентом» из-за публикации материалов других «иноагентов».

#новости #смииноагенты

1479 просмотров
13 13 комментариев
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13 комментариев
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Bad Mother Fucker

26

погодите-ка

Россия получила $18 млрд от МВФ
Россия получила $18 млрд от МВФ в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках…
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Bad

Феминизм здорового человека

12

так это что получается

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Феминизм

Bad Mother

11

да, именно

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Bad

Забавный звук

5

Пока не понятно, но надо разобраться.

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Bad

Виталий Захаров

3
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Полуслепой Пью

8

Выходит если правительство России, Газпром или Роснефть получают деньги  из-за границы, то они тоже иноагенты? ИЛИ ЭТО ДРУГОЕ?

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pashazaur

3

А окончательное решение по внесению в список иноагентов, скорее всего, принимают ребята с вторым гражданством где-нибудь в Омерике или Эуропе.

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Забавный звук

1

Опять европейцы к нам лезут. Ух!

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конгруэ́нтный

0

бля а хата за ярд денег на побережье типа норм получается 

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Robutt

0

Министерство пиздиции 

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Александр Добриневский

0

Бля как же горит от этого мракобесия оголтелого
И ведь нихуя сделать нельзя чтобы оспорить. Реально хотя сделать нацию сраных теле-зомби, искореняя всю свободную прессу.
И закон еще такой подленький, крысиный, но его очень легко втюхивать элехторату.

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Дмитрий Шубкин

0

Ну хотя бы спустя неделю они нашли хоть какую-то причину, похвально.

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Andy

0

Как же задолбали эти животные хуйловские

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