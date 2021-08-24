В частности, согласно полученным сведениям от Роскомнадзора «Дождь ежеквартально» представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора «Дождь» получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро.