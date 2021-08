Самая эффективная женщина-снайпер, которая стыдила союзников за промедление на войне и ссорилась с американскими СМИ. Теперь она — источник вдохновения для авторов Call of Duty: Vanguard.

Советская «Леди Смерть» – прототип героини новой Call of Duty. Она застрелила 309 врагов и подружилась с женой Рузвельта