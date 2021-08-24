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Новости
Артём Мазанов

Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей силовикам и курсантам военных училищ Статьи редакции

Он также предложил индексировать денежное довольствие военным и правоохранителям выше инфляции на следующие три года.

147 147 комментариев
2872 просмотров

Владимир Путин на съезде «Единой России» анонсировал новые единовременные выплаты: по 15 тысяч рублей получат сотрудники правоохранительных органов, курсанты и военные (вне зависимости от звания). Трансляцию выступления показывают по федеральным телеканалам.

Путин уточнил, что раньше говорилось о выплатах военным «в среднем» по 15 тысяч рублей. Он заявил, что такую сумму должны получить военные в любом звании: «вне зависимости от звёзд на погонах тут должны быть все равны, как в бане».

Президент надеется, что офицеры высших званий поймут его решение, ведь «военная организация — это вроде как семья», недаром там сохранили обращение «товарищ».

22 августа Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным по 15 тысяч рублей. Через два дня он подписал соответсвующий указ.

#новости #путин

147 147 комментариев
10
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147 комментариев
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Пётр Козлов

37

Как у работающего специалиста - у меня дико горит пукан, когда мои налоги идут на подачки с намёком «вот тебе 10 тысяч если что вдруг, вспомни кто тебе помог, ладненько?» вместо того, чтобы люди в целом зарабатывали хотя бы как в прибалтике

Ответить
Пётр

Мистер Блондин

7

КТО НА ЧТО УЧИЛСЯ ПЕТЯ ред.

Ответить
Мистер

Пётр Козлов

25

Где учат сразу на военного пенсионера с двумя детьми? А то перед выборами это самая выгодная профессия, я смотрю  ред.

Ответить
Пётр

Славой Жижек

1

 хотя бы как в прибалтике

не говоря уже про как в Польше-Чехии...

Ответить
Славой

Пётр Козлов

1

И Австровенгрии

Ответить
Пётр

Славой Жижек

8

Вот моё любимое про Австро-Венгрию

Ответить
Славой

Пётр Козлов

12

А как же бессмертная классика?

Ответить
Славой

Поверхностный

0

От эта лол)

Ответить
Славой

Таможенный

1

А надо то всего лишь указ подписать, чтобы все зарабатывали как в Чехии! А ещё лучше как в Германии, почму нет?? ред.

Ответить
Таможен…

Славой Жижек

0

и тогда быть бедным станет невыгодно...

Ответить
Пётр

Smaug The Terrible

2

Ты не будешь платить налоги, если не будешь работать и покупать

Ответить
Smaug

Пётр Козлов

0

Есть в твоем плане маленькая проблема в виде голодной смерти - помоги решить

Ответить
Пётр

Smaug The

1

Натуральное хозяйство или бандитизм

Ответить
Smaug

Борат Сагдиев

0

А ходить в листья завернувшись.

Ответить
Борат

Smaug The

0

Лен все еще растет. Лохи все еще носят одежду твоего размера. 

Ответить
Пётр

solawind

0

Я например тоже плачу налоги с белой зп, но в данной ситуации правильным выбором будет перейти на чёрную зп и на хуйю вертеть всю эту пынинскую пиздобратию из росгвардии и пенсионеров голосующую за подачки, пусть на одни эти подачки и гниют в нищете ред.

Ответить
Пётр

Dmitry R.

0

погоди, сейчас еще с подачи кожугетовича начгут города сибири новые строить, вот ты озуеешь.

Ответить

Україна 🇺🇦

31

Это в честь Дня независимости Украины?

Ответить
Україна

Алхимик

1

перестраховочка

Ответить
Україна

Длительный самолет

0

В честь дня Незалежности в Киеве и Львове пройдут парады сынов отцов солдат СС

Ответить
Україна

Marhal_New _Arleana

0

Нашим силовикам бы не помешали

Ответить
Marhal_New

Восточный ключ

0

Крымчане кстати тоже получат кеш, улавливаешь мысль?)))) 

Ответить
Восточн…

Marhal_New

0

0

Ответить
Marhal_…

Восточный ключ

0

Не улавливаешь? 

Ответить
Восточн…

Marhal_New

1

Это должно было быть скобочкой ред.

Ответить
Восточн…

Eugene

0

Ой вей

Ответить

Понятный Данила

7

Предлагаю электорату деда проглотить эту косточку с барского стола и ровным строем пойти на перевыборы едра вы сентябре, а потом снова делать вид, что всё в порядке ред.

Ответить
Понятный

Понятный Данила

15

Как же жалко выглядят эти подачки старикам и силовикам за месяц до выборов. И насколько нужно не уважать себя, чтобы на это вестись.

Ответить
Понятный

Алхимик

7

нужно быть всего лишь бедным

Ответить
Алхимик

Живой парфюмер

8

Так даже если бедный, можно переиграть: подачку взять, но не голосовать

Ответить
Алхимик

Gedevan

0

И тупым, чтобы не понимать откуда эта бедность взялась 

Ответить
Алхимик

Dmitry R.

0

т.е. большинством.

Ответить
Понятный

Mr Hidden

–10

А когда Навальный предложил выплатить по 20к это было - "молодец какой. Заботится о нас". Ну конечно там же на 5к больше 
https://pasmi.ru/archive/266314/

Навальный предложил выплатить россиянам по 20…
Оппозиционер Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», которая должна помочь…
pasmi.ru
Ответить
Mr

Восточный ключ

1

Если что - всем

Ответить
Mr

Smaug The

1

Ну конечно там же на 5к больше

И не связано с выборами

Ответить

Eugene

9

Бля, иди нахуй 

Ответить
Eugene

Ровный инструмент

0

красава

Ответить

Kirill Beerlove

8

Збс, чисто страна пенсионеров и силовиков! Подачки одним, чтоб проголосовали верно,и вторым чтоб в нужный момент давали дубинкой по голове недовольным первым. ред.

Ответить
Kirill

Michael Petrov

1

к-к-к-к-комбо: военные пенсионеры получат по 25?

Ответить

Алексей Иванов

8

военная организация — это вроде как семья

Ответить

Владислав Микк

7

+15

Ответить

Борат Сагдиев

6
Ответить
Борат

Владимир Филатов

0

удалено  ред.

Ответить

Забавный звук

4

Когда выплатят бездельникам типа меня? ЗА ЧТО НАЛОГИ ПЛАЧУ??

Ответить
Забавный

Длительный самолет

4

Русских либералов готов ногами бить?

Ответить
Длительный

Забавный звук

2

За 15к? Сейчас я как-то больше зарабатываю. Так что ногами пока меня только бить планируют. ред.

Ответить
Забавный

Длительный

1

Жаль, передумаешь — пиши мне в телеграм, пришлю твои 15к

Ответить
Длитель…

Забавный звук

0

Напишу тебе на пикабу.

Ответить

Уважаемый колос

5

«военная организация — это вроде как семьм», недаром там сохранили обращение «товарищ»

ну да, всегда зову маму товарищем

Ответить
Уважаемый

Gedevan

0

Товарищ Мама, будьте добры подскажите, что у нас сегодня на завтрак?

Ответить

Ivan

5

Налогоплательщики вышли из чата

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Силовики > пенсионеры

Ответить
Marhal_New

Сергей Лукин

7

Полтора силовика > один пенсионер

Ответить
Сергей

Уважаемый колос

5

разве не 
один силовик = полтора пенсионера?

Ответить
Сергей

Yuri Polu

1

Хоть где-то пригодились знания по математике за 3 класс👍

Ответить

Алхимик

4

правильно, армия и полиция основа сильного государства 💪👍

Ответить
Алхимик

Rond

1

армия, полиция и бумеры

Ответить
Rond

Dmitry R.

0

не бумеры, а долбоебы.

Ответить

Кирилл Вселенский

4

У них каждый день съезд теперь? 
Когда по 15к будут платить холостым мужчинам от 20 до 30 лет?????

Ответить
Кирилл

Феминизм здорового человека

1

от 18*
не трави

Ответить
Феминизм

Кирилл

0

Соглы

Ответить
Кирилл

Борат Сагдиев

1

Слищищ, от сорока до пятидесяти не люди штоле?

Ответить
Борат

Кирилл

0

Самые ценные люди, но они могли уже на детях свои десятки 2 раза получить, молодеже нужнее

Ответить
Кирилл

Борат Сагдиев

0

Так бездетные же.

Ответить
Борат

Smaug The

0

Бездетный после 40 наверняка либелар какой. Кто ж будет экстремистам деньги раздавать?

Ответить
Кирилл

Краткий динозавр

0

Никогда.

Ответить
Краткий

Кирилл

0

Даже в прекрасной россии будущего?

Ответить

Україна 🇺🇦

4

Володя в ударе

Ответить

Ohlong Johnson

4
Ответить

Photuum

3

Ага, сам тоже получит, как главнокомандующий. Плюс 10 тысяч как пенсионер.

Ответить
Photuum

Грустный кран

3

вот оно все для чего! следующие выплаты: всем владимирам по 20 тыщ!

Ответить
Грустный

Виртуальный

0

а всем президентам по стране)

Ответить

Живой парфюмер

3

Когда я вижу эту тему с "Предложил" (типо хоть раз было, что его предложения кто-то отвергал), я всегда вспоминаю этот мем:

Ответить
Живой

Славой Жижек

3
Ответить

Дизайнер Павленко

2

готов проголосовать за путена на выборах в сентябре за 15 тысяч рублей

Ответить
Дизайнер

Борат Сагдиев

2

Слыш, не демпингуй.

Ответить
Дизайнер

Годовой Мурод

0

А два раза готов?

Ответить
Годовой

Дизайнер

5

Лично впишу его имя в бюллетень трижды!!!

Ответить
Дизайнер

Феминизм

1

поржал 

Ответить
Феминизм

Дизайнер

4

А я уж боялся, что слишком тонко

Ответить
Дизайнер

Годовой Мурод

0

КАРУСЕЛЬ КАРУСЕЛЬ ЭТО РАААДОСТЬ ДЛЯ НАС ГОЛОСУЙ НА НАШЕЙ КАРУСЕЕЕЛИИИ

Ответить
Дизайнер

T:ema

0

больше бюллетеней бери

Ответить

Лучший комментарий

0

Что дальше? Учителям 20, врачам 25? Голосуем за единую россию!

Ответить
Лучший

Уважаемый колос

8

да хуй там они че получат, учителя и врачи сделают всё, что надо за обычную бесплатную угрозу увольнения

Ответить
Лучший

Кирилл Вселенский

5

Учетелям за щеку, может премию 3-5к дадут за фальсификации, но этим то все нравится похоже по данным социологии, а то бы тоже накинули ред.

Ответить
Кирилл

Уважаемый колос

4

ты бюллетени вбрасывала? вбрасывала, проблем хочешь? вот и помалкивай

вот что они получат

Ответить
Уважаем…

Кирилл

0

Ну видимо по внутренней социологии кремля социальной группе учителя все нравится

Ответить
Кирилл

Smaug The

0

Эта группа уже выебана до состояния полного ахегао

Ответить
Лучший

Виртуальный велосипед

0

Учителям по губам
они и так все сами делают без команды, умные же

Ответить

Илья Владыкин

2

А можно обычным студентам?? (((

Ответить
Илья

Gedevan

1

Обычным студентам можно по почкам от счастливого обладателя новой пятнашки. 

Ответить
Gedevan

Феминизм

0

спасибо, что предлагаешь мои услуги

Ответить

Марк Захаров

2

Вот же охуешая мразь, понятно нужно умаслить своих псов, на которых его режим держиться

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Посмотрим какие выплаты будут омоновцам на протестах за то, чтоб повторили беларусь. Баться 500$ за день вон выплачивал

Ответить
Кирилл

Политический бинокль

0

Думаю в России ближайшие пару лет ничего не стоит ждать

Ответить
Политический

Агрессивный Гоша

0

*До 2036

Ответить

Andre Macareno

2

Я правильно понял, что срочник — не военный и 15к не получит? KekW

Ответить

Romario

2

"И совсем нипичот", - добавил В.В.Путин. 

Ответить

Eugene Panfilov

2

Одни голосуют, вторые их охраняют. Две главные страты стабильности.

Ответить

Живой парфюмер

1

Предложение отклоняю

Ответить

Свежий бокал

1

Какой добрый дед

Ответить

Уважаемый колос

1

ух ща продажи мобил от сяоми вырастут. в китае охуеют

Ответить

pls help

0

А нам?

Ответить
pls

Грустный кран

2

а тебе за что? дети есть? пенсионер? военный? чиновник может быть? так как ты вообще стране то помогаешь??!!

Ответить
Грустный

Eugene

1

военный

как ты вообще стране то помогаешь

Выбери одно 

Ответить

Мощный глобус

0

Продают своё будущее за 175 евро. Смешно

Ответить
Мощный

Феминизм здорового человека

2

тут нет факта продажи кем-то будущего, есть факт попытки купить чье-то будущее

Ответить
Феминизм

Eugene

0

Я бы сказал так: это факт того, что народ готов продаться, раз проглатывает и не пищит. 

Ответить
Eugene

Феминизм

2

зачем отказываться от денег, если они ни к чему сами по себе не обязывают?

Ответить
Феминизм

Smaug The

0

А потом будет по классике.
Ты 15к хочешь? Вот и не бубни, что ЕдРо получила 70%

Ответить
Smaug

Феминизм

0

хочу 15к и продолжать бубнеть, проблем не вижу

Ответить
Феминизм

Smaug The

0

Если я правильно понял, то выплаты будут уже в сентябре после выборов

Ответить
Smaug

Феминизм

0

наша тайна голосования ещё не настолько умерла

Ответить
Феминизм

Виртуальный

0

Если кто то продает, значит кто то покупает, think about it

Ответить

Лучший комментарий

0

А вы за сколько готовы проголосовать за ВВП? Пишите свою цену

Ответить
Лучший

Феминизм здорового человека

2

за его заявление об отставке

Ответить
Лучший

Грустный кран

0

за 10 млн рублей так и быть готов.

Ответить

Randall Mcmurphy

0

какое неожиданное предложение, вот уж не ждали

Ответить
Randall

Алхимик

1

а он взял и удивил

Ответить

T:ema

0

«военная организация — это вроде как семья», недаром там сохранили обращение «товарищ».

вы тоже к маме обращаетесь "товарищ мама"?

Ответить
T:ema

Краткий динозавр

1

Нет, просто тоже пиздят за косяки.

Ответить

Дмитрий Тимофеев

0

откуда у него такие деньги? дворец в ломбард заложил? или он не из своих раздаёт? ред.

Ответить
Дмитрий

Поверхностный паук например

1

Из твоих

Ответить
Поверхностный

Дмитрий Тимофеев

0

то то я вчера заметил пятихатка пропала из под подушки

Ответить
Дмитрий

Поверхностный

0

Может твой парень взял?

Ответить
Поверхн…

Дмитрий Тимофеев

0

Боюсь, что да. Что дальше?

(выбрал этот вариант ответа из статьи https://www.bbc.com/russian/business/2016/05/160524_vert_cap_quick_witted_comeback?&cf=1 )

Ответить
Дмитрий

Поверхностный

0

Извини, я не хотел тебя обидеть

Ответить
Поверхн…

Дмитрий Тимофеев

0

ты допустил колкость в мой адрес, так что тикай згороду

Ответить
Дмитрий

Поверхност

0

А если я в другмо городе

Ответить
Поверхн…

Smaug The

0

Нашлет на тебя порчу

Ответить
Поверхн…

Дмитрий

0

https://pravo163.ru/esli-otvetchik-naxoditsya-v-drugom-gorode-mne-nuzhno-exat-tuda-ili-mogu-u-sebya-podat-a-oni-pust-sami-razbirayutsya/ вот что я сделаю

Если ответчик находится в другом городе, мне…
Добрый день. Если ответчик находится в другом городе, мне нужно ехать туда или могу у себя подать…
pravo163.ru
Ответить

Уважаемый колос

0

чего блять

Ответить

Антон Лисин

0

Ну пиздец 

Ответить

Павел Фролов

0

А можно один месяц НДФЛ не платить?

Ответить
Павел

Михаил Желтухин

0

Лучше год

Ответить
Михаил

Павел Фролов

0

Вообще ништяк)

Ответить

Солнечный бокал

0

Ну всё, начался сброс вертолетных денег, для такого благого дела же не жаль!
И ведь сработает ОПЯТЬ

Ответить

Удивительный велосипед

0

А говорили вертолётные деньги, хуё-моё

Ответить

Сибирский Кот

0

Чтоб наверняка 😂👌 чтоб Едро снова победилО

Ответить

Михаил Октябрьский

0

Путин предложил

Да кому он всё время предлагает, этот абсолютный монарх? Сам себе? Кто из его холуёв его ослушается?

Ответить

Виртуальный велосипед

0

У нас нет вертолетных денег, говорили они ред.

Ответить

гачик ascended

0

специальный батальон каличей тж тут?

Ответить

Gedevan

0

Президент надеется, что офицеры высших званий поймут его решение

Нихера они не поймут, они специалисты в области убийства людей, а не в политтехнологиях. 

Ответить

Владимир Березин

0

Вообще это отличная новость.
1) Рейтинг власти настолько низкий, что перешли к такому прямому подкупу.
2) Опросил разных знакомых, все понимают, что это связано исключительно с выборами и при этом нихера их мнение к власти не изменится в лучшее сторону. Так что результат это если и даст, то мизерный и на тех, у кого путинизм мозга и там уже давай деньги или не давай, они и так за едро проголосуют.
3) Эти деньги попросту разворовали бы. Так они хотя бы людям уйдут. Хорош уже рвать пуканы на тему - ой, с моих налогов. Лучше если деньги уйдут пенсионерам, военным и даже ментам, среди них есть вполне нормальные и нуждающиеся люди. Нет иного выхода деньгам в России. Они или напрямую обычным людям попадают или оседают в карманах коррупционеров разных уровней. И можно тут визжать про налоги, мол я не хочу этот путинский электорат кормить, но по факту или очередную рублевку на них построят  или людям они попадут, нашим согражданам. По мне второе намного лучше. И да, когда Навальный предлагал раздать денег из-за короны, что я совершенно одобряю, многие тут были за, а теперь ЭТО ДРУГОЕ. Будьте же честны хотя бы перед собой. И перечитайте пункт 2. Идеальный случай, когда люди и деньги получат и хер власти покажут. Очень многие понимают, что их пытаются купить, что еще больше настраивает против власти. ред.

Ответить

German Zarovniaev

0
Ответить

гачик ascended

0

респект деду, 173 евро это не шутки, спасибо большое товарищи солдафоны за ваш тяжелый труд

Ответить

Чембельбес

0

Почему беспартийный президент проводит съезды Единой России? Ещё и использует общие деньги для пиара Единой России. ред.

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