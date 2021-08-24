Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей силовикам и курсантам военных училищ Статьи редакции
Он также предложил индексировать денежное довольствие военным и правоохранителям выше инфляции на следующие три года.
Владимир Путин на съезде «Единой России» анонсировал новые единовременные выплаты: по 15 тысяч рублей получат сотрудники правоохранительных органов, курсанты и военные (вне зависимости от звания). Трансляцию выступления показывают по федеральным телеканалам.
Путин уточнил, что раньше говорилось о выплатах военным «в среднем» по 15 тысяч рублей. Он заявил, что такую сумму должны получить военные в любом звании: «вне зависимости от звёзд на погонах тут должны быть все равны, как в бане».
Президент надеется, что офицеры высших званий поймут его решение, ведь «военная организация — это вроде как семья», недаром там сохранили обращение «товарищ».
22 августа Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным по 15 тысяч рублей. Через два дня он подписал соответсвующий указ.
Как у работающего специалиста - у меня дико горит пукан, когда мои налоги идут на подачки с намёком «вот тебе 10 тысяч если что вдруг, вспомни кто тебе помог, ладненько?» вместо того, чтобы люди в целом зарабатывали хотя бы как в прибалтике
КТО НА ЧТО УЧИЛСЯ ПЕТЯ ред.
Где учат сразу на военного пенсионера с двумя детьми? А то перед выборами это самая выгодная профессия, я смотрю ред.
хотя бы как в прибалтике
не говоря уже про как в Польше-Чехии...
И Австровенгрии
Вот моё любимое про Австро-Венгрию
А надо то всего лишь указ подписать, чтобы все зарабатывали как в Чехии! А ещё лучше как в Германии, почму нет?? ред.
Ты не будешь платить налоги, если не будешь работать и покупать
Есть в твоем плане маленькая проблема в виде голодной смерти - помоги решить
Это в честь Дня независимости Украины?
В честь дня Незалежности в Киеве и Львове пройдут парады сынов отцов солдат СС
Нашим силовикам бы не помешали
Крымчане кстати тоже получат кеш, улавливаешь мысль?))))
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Как же жалко выглядят эти подачки старикам и силовикам за месяц до выборов. И насколько нужно не уважать себя, чтобы на это вестись.
А когда Навальный предложил выплатить по 20к это было - "молодец какой. Заботится о нас". Ну конечно там же на 5к больше
https://pasmi.ru/archive/266314/
Збс, чисто страна пенсионеров и силовиков! Подачки одним, чтоб проголосовали верно,и вторым чтоб в нужный момент давали дубинкой по голове недовольным первым. ред.
Русских либералов готов ногами бить?
За 15к? Сейчас я как-то больше зарабатываю. Так что ногами пока меня только бить планируют. ред.
Силовики > пенсионеры
Полтора силовика > один пенсионер
правильно, армия и полиция основа сильного государства 💪👍
У них каждый день съезд теперь?
Когда по 15к будут платить холостым мужчинам от 20 до 30 лет?????
от 18*
не трави
Слищищ, от сорока до пятидесяти не люди штоле?
Ага, сам тоже получит, как главнокомандующий. Плюс 10 тысяч как пенсионер.
готов проголосовать за путена на выборах в сентябре за 15 тысяч рублей
А два раза готов?
Что дальше? Учителям 20, врачам 25? Голосуем за единую россию!
да хуй там они че получат, учителя и врачи сделают всё, что надо за обычную бесплатную угрозу увольнения
Учетелям за щеку, может премию 3-5к дадут за фальсификации, но этим то все нравится похоже по данным социологии, а то бы тоже накинули ред.
А можно обычным студентам?? (((
Вот же охуешая мразь, понятно нужно умаслить своих псов, на которых его режим держиться
Посмотрим какие выплаты будут омоновцам на протестах за то, чтоб повторили беларусь. Баться 500$ за день вон выплачивал
Думаю в России ближайшие пару лет ничего не стоит ждать
А нам?
тут нет факта продажи кем-то будущего, есть факт попытки купить чье-то будущее
А вы за сколько готовы проголосовать за ВВП? Пишите свою цену
какое неожиданное предложение, вот уж не ждали
«военная организация — это вроде как семья», недаром там сохранили обращение «товарищ».
вы тоже к маме обращаетесь "товарищ мама"?
откуда у него такие деньги? дворец в ломбард заложил? или он не из своих раздаёт? ред.
Из твоих
то то я вчера заметил пятихатка пропала из под подушки
Может твой парень взял?
Боюсь, что да. Что дальше?
(выбрал этот вариант ответа из статьи https://www.bbc.com/russian/business/2016/05/160524_vert_cap_quick_witted_comeback?&cf=1 )
Извини, я не хотел тебя обидеть
ты допустил колкость в мой адрес, так что тикай згороду
А если я в другмо городе
https://pravo163.ru/esli-otvetchik-naxoditsya-v-drugom-gorode-mne-nuzhno-exat-tuda-ili-mogu-u-sebya-podat-a-oni-pust-sami-razbirayutsya/ вот что я сделаю
А можно один месяц НДФЛ не платить?
Путин предложил
Да кому он всё время предлагает, этот абсолютный монарх? Сам себе? Кто из его холуёв его ослушается?
Президент надеется, что офицеры высших званий поймут его решение
Нихера они не поймут, они специалисты в области убийства людей, а не в политтехнологиях.
Вообще это отличная новость.
1) Рейтинг власти настолько низкий, что перешли к такому прямому подкупу.
2) Опросил разных знакомых, все понимают, что это связано исключительно с выборами и при этом нихера их мнение к власти не изменится в лучшее сторону. Так что результат это если и даст, то мизерный и на тех, у кого путинизм мозга и там уже давай деньги или не давай, они и так за едро проголосуют.
3) Эти деньги попросту разворовали бы. Так они хотя бы людям уйдут. Хорош уже рвать пуканы на тему - ой, с моих налогов. Лучше если деньги уйдут пенсионерам, военным и даже ментам, среди них есть вполне нормальные и нуждающиеся люди. Нет иного выхода деньгам в России. Они или напрямую обычным людям попадают или оседают в карманах коррупционеров разных уровней. И можно тут визжать про налоги, мол я не хочу этот путинский электорат кормить, но по факту или очередную рублевку на них построят или людям они попадут, нашим согражданам. По мне второе намного лучше. И да, когда Навальный предлагал раздать денег из-за короны, что я совершенно одобряю, многие тут были за, а теперь ЭТО ДРУГОЕ. Будьте же честны хотя бы перед собой. И перечитайте пункт 2. Идеальный случай, когда люди и деньги получат и хер власти покажут. Очень многие понимают, что их пытаются купить, что еще больше настраивает против власти. ред.
респект деду, 173 евро это не шутки, спасибо большое товарищи солдафоны за ваш тяжелый труд
Почему беспартийный президент проводит съезды Единой России? Ещё и использует общие деньги для пиара Единой России. ред.