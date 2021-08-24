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Новости
Ольга Щербинина

Airbnb бесплатно предоставит жильё 20 тысячам беженцев из Афганистана Статьи редакции

Компания сама будет платить владельцам жилья.

13 13 комментариев
133 просмотров

Сервис предоставит им жильё по всему миру. Об этом в твиттере сообщил гендиректор компании Брайан Чески.

За проживание беженцев будет платить компания, но, по словам Чески, размещение стало возможным благодаря великодушию владельцев жилья. Глава Airbnb призвал всех, кто готов принять беженцев, связаться с компанией.

«Перемещение и переселение афганских беженцев в США и другие страны — один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени», — заявил он. Чески выразил надежду, что это вдохновит других бизнес-лидеров поступить так же. «Нельзя терять время», — заключил он.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Покинуть Афганистан можно только по воздуху, все погранпосты в стране контролирует «Талибан». Улететь хотят тысячи беженцев — в панике они пытаются прорваться к самолётам, цепляются за шасси и погибают.

Аэропорт Кабула стал последней надеждой желающих…
Высокопоставленные чиновники уже покинули страну VIP-рейсами. А для обычных людей эвакуационных…
tjournal.ru

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #airbnb

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Отдаленный Мурод

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Стремное решение. Если бы сдавал, я бы на такое не подписался. Так как ущерб вряд ли будет покрывать сама компания

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Отдаленный

Дмитрий Петров

1

Ну они вроде как страхуют жильё, должны оплачивать. Но всё равно авантюрно звучит

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Дмитрий

Отдаленный Мурод

1

какую-то часть оплатят, но всем вряд ли. Плюс, когда тебе на халяву выдают жильё планка ответственности сильно снижается

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Отдаленный

Ирина Ермолова

0

Зато помощь бедным афганцам. 

Ответить

Дмитрий Петров

3

Кек, при всём уважении, я бы по двойному тарифу с Airbnb тянул

Ответить

Длительный самолет

1

АХАХАХАХАХ СУКА

Ответить
Длительный

Длительный самолет

3

ГОТОВ ПРИНЯТЬ 30 АФГАНЦЕВ В СВОЮ МУХОСРАНСКУЖ ХАЛУПУ ХОТЬ СЕЙЧАС

Ответить
Длительный

Забавный звук

2

А у мамы не забыл спросить??

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Виртуальный велосипед

2

Нужно всего лишь уехать из Афганистана😏 ред.

Ответить

AZP

1

Хочется написать комментарий, но опять забанят за оскорбление социальных групп

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AZP

Забавный звук

0

Социальных групп великодушных американцев??

Ответить

Забавный звук

1

Приму у себя афгоночку до 5 лет. Писать на почту pedobear@pedobear.pedobear.

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Ирина Ермолова

0

Ещё ы они бы что-то другое предложили. ред.

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