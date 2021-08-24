Airbnb бесплатно предоставит жильё 20 тысячам беженцев из Афганистана Статьи редакции
Компания сама будет платить владельцам жилья.
Сервис предоставит им жильё по всему миру. Об этом в твиттере сообщил гендиректор компании Брайан Чески.
За проживание беженцев будет платить компания, но, по словам Чески, размещение стало возможным благодаря великодушию владельцев жилья. Глава Airbnb призвал всех, кто готов принять беженцев, связаться с компанией.
«Перемещение и переселение афганских беженцев в США и другие страны — один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени», — заявил он. Чески выразил надежду, что это вдохновит других бизнес-лидеров поступить так же. «Нельзя терять время», — заключил он.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
Покинуть Афганистан можно только по воздуху, все погранпосты в стране контролирует «Талибан». Улететь хотят тысячи беженцев — в панике они пытаются прорваться к самолётам, цепляются за шасси и погибают.
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Ну они вроде как страхуют жильё, должны оплачивать. Но всё равно авантюрно звучит
какую-то часть оплатят, но всем вряд ли. Плюс, когда тебе на халяву выдают жильё планка ответственности сильно снижается
ГОТОВ ПРИНЯТЬ 30 АФГАНЦЕВ В СВОЮ МУХОСРАНСКУЖ ХАЛУПУ ХОТЬ СЕЙЧАС
Хочется написать комментарий, но опять забанят за оскорбление социальных групп