«Талибан» запретил гражданам Афганистана вывозить за границу доллары и исторические ценности Статьи редакции
При обнаружении ценности конфискуют.
Тех, кто попытается провезти контрабанду, привлекут к ответственности «по закону». Об этом сообщается на станице пресс-секретаря движения Забихуллы Муджахида в твиттере. О каком наказании идёт речь, не уточняется.
«Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путём», — говорится в сообщении «Талибана»*.
15 августа боевики экстремистской группировки вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну.
В российском посольстве в Кабуле заявили, что президент убегал из Афганистана с машинами, полными денег. «Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолёт, но не всё поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — говорилл пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Не рассказывайте им про безнал ред.
А ты думаешь, он там сейчас работает?))
Да не факт, друже, не факт
Может так, а может они просто привыкли к наличке. Крестьяне же.
Помню, в 2008 в Москве люди толпами стояли в обменники купить доллары, в 6 утра занимали очередь, дрались. А я просто зашёл в банк и положил деньги на валютный вклад. За 10 минут, без очереди, по вчерашнему курсу. Через 3 месяца снял с процентами.
Храните деньги в стабильных афганских банках. Интересно у них хотя бы на словах есть аналог отечественного АСВ?