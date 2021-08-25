При обнаружении ценности конфискуют.

Тех, кто попытается провезти контрабанду, привлекут к ответственности «по закону». Об этом сообщается на станице пресс-секретаря движения Забихуллы Муджахида в твиттере. О каком наказании идёт речь, не уточняется.

«Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путём», — говорится в сообщении «Талибана»*.

15 августа боевики экстремистской группировки вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну.

В российском посольстве в Кабуле заявили, что президент убегал из Афганистана с машинами, полными денег. «Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолёт, но не всё поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — говорилл пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.