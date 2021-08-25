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Новости
Ольга Щербинина

«Талибан» запретил гражданам Афганистана вывозить за границу доллары и исторические ценности Статьи редакции

При обнаружении ценности конфискуют.

Тех, кто попытается провезти контрабанду, привлекут к ответственности «по закону». Об этом сообщается на станице пресс-секретаря движения Забихуллы Муджахида в твиттере. О каком наказании идёт речь, не уточняется.

«Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путём», — говорится в сообщении «Талибана»*.

15 августа боевики экстремистской группировки вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну.

В российском посольстве в Кабуле заявили, что президент убегал из Афганистана с машинами, полными денег. «Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолёт, но не всё поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — говорилл пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан

1793 просмотров
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Photuum

2

Не рассказывайте им про безнал ред.

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Photuum

Пустой чайник

2

А ты думаешь, он там сейчас работает?))

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Пустой

Photuum

0

Банки есть, должен быть и безнал

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Photuum

Пустой чайник

0

Да не факт, друже, не факт

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Пустой

Photuum

3

Может так, а может они просто привыкли к наличке. Крестьяне же. 

Помню, в 2008 в Москве люди толпами стояли в обменники купить доллары, в 6 утра занимали очередь, дрались. А я просто зашёл в банк и положил деньги на валютный вклад. За 10 минут, без очереди, по вчерашнему курсу. Через 3 месяца снял с процентами. 

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Photuum

Рыжий

1

Наличка будет жить еще очень долго. Её хотя бы можно спрятать...

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Photuum

Stanislav Prokhorov

0

Храните деньги в стабильных афганских банках. Интересно у них хотя бы на словах есть аналог отечественного АСВ?

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Любовный корабль

1

Сколько ошибок в тексте..

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Очевидный Женя

1

Каких исторических ценностей? Тех, которые Талибан уничтожает

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Eugen T

0
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