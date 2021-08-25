Forbes: основательница Wildberries стала самой богатой женщиной России. За год её состояние выросло на 1200% Статьи редакции
Издание оценило состояние Татьяны Бакальчук в 13 миллиардов долларов.
- Бакальчук опередила бывшую владелицу девелопера «Интеко» и вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину (1,3 миллиарда долларов);
- В 2020 году оборот Wildberries вырос почти вдвое — до 437,2 миллиарда рублей. Но ещё больше на оценку повлияло «сверхоптимистичное восприятие рынком результатов его прямого конкурента — Ozon», сообщает Forbes;
- За счёт роста состояния Бакальчук совокупный показатель всех участниц рейтинга вырос за год с 10,7 миллиарда долларов до 25,3 миллиарда. Благодаря удачной рыночной конъюнктуре увеличились капиталы почти всех участниц списка;
- На третьем месте рейтинга — совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова (1,3 миллиарда долларов). В пятёрке также дочь совладельца «Лукойл» Екатерина Федун (900 миллионов долларов);
- Впервые в рейтинге оказалась совладелица сети «Светофор» Валентина Шнайдер (650 миллионов). В 2020 году «Светофор» стал самой быстрорастущей сетью супермаркетов;
- Всего в рейтинге четыре новичка, кроме Шнайдер это замгендиректора «Сусуманзолото» Любовь Герасимова (22 место, 250 миллионов долларов), основательница «Эвалар» Лариса Прокопьева (24 место, 250 миллионов долларов) и владелица «Колыманефтепродукт» и управляющая золотодобывающей ГДК «Берелех» Федосья Суханкина (25 место, 250 миллионов долларов).
В августе Wildberries ввёл комиссию в 2% за покупки через Visa и Mastercard. При оплате с помощью российских платёжных сервисов «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay маркетплейс комиссию не берёт. В ответ Visa и Mastercard пригрозили российским банкам штрафами.
Вайлдберриз помойка
Озон круче
Нет, попыт круче
Кто это? ред.
Ну, знаешь. Я не юзаю вайлдбериз - не могу ни за, ни против сказать ничего, но озон - точно не образец. Ебался с заказом как-то недели две. Все писали о том, что статус то такой, то эдакий. А в конце концов отменили его со словами "по техническим причинам" (ну или что-то похожее). В итоге, списался с поддержкой - говорят, мол, у нас просто нет этого товара.
Одним словом, впечатление, что в дерьмо наступил.
Хуйня везде бывает, но из всех этих помоек у Озона самый норм сервис и легчайший возврат. И по срокам они почти никогда не косячат
На вб в общем такая же ситуация была, только в техподдержке ещё роботы отвечали.
А "Светофор" не помойка?
Хуемразь Безос имеет состояние более 130 миллиардов долларов, в 10 раз больше
Никто не мешает, какой-нибудь, Наташке из Саратова начать свой интернет-бизнес и стать богатейшим человеком во вселенной ред.
Предлагаю тебе сменить пол и имя на Наташку, переехать в Саратов и посмотреть что получится. Вот и посмотрим, как на это отреагирует мировой патриархат
так жены Безоса и Гейтс мужьям в итоге говорят: ПОЛОВИНА!
Синоптики прогнозируют обыски, уголовные дела и побег на запад.
ВБ крышует ФСБ, все у нее хорошо будет, пока она делиться, но уверен на 100% что бизнес у них убыточный
…уверен на 100% что бизнес у них убыточный
На чём зиждется эта уверенность?
Буряты великолепны в бизнесе )
Блин, а я там заказал кое-что, вложил свою копейку в кошелёк рекордной толстосумки.(
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Магазин в последние годы действительно стал совсем дерьмо. Раньше из плюсов там была хотя бы быстрая доставка, а сейчас будто вся логистика по пизде пошла. Редко какой товар едет меньше недели.