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Новости
Ольга Щербинина

Forbes: основательница Wildberries стала самой богатой женщиной России. За год её состояние выросло на 1200% Статьи редакции

Издание оценило состояние Татьяны Бакальчук в 13 миллиардов долларов.

Татьяна Бакальчук Фото из инстаграма
  • Бакальчук опередила бывшую владелицу девелопера «Интеко» и вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину (1,3 миллиарда долларов);
  • В 2020 году оборот Wildberries вырос почти вдвое — до 437,2 миллиарда рублей. Но ещё больше на оценку повлияло «сверхоптимистичное восприятие рынком результатов его прямого конкурента — Ozon», сообщает Forbes;
  • За счёт роста состояния Бакальчук совокупный показатель всех участниц рейтинга вырос за год с 10,7 миллиарда долларов до 25,3 миллиарда. Благодаря удачной рыночной конъюнктуре увеличились капиталы почти всех участниц списка;
  • На третьем месте рейтинга — совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова (1,3 миллиарда долларов). В пятёрке также дочь совладельца «Лукойл» Екатерина Федун (900 миллионов долларов);
  • Впервые в рейтинге оказалась совладелица сети «Светофор» Валентина Шнайдер (650 миллионов). В 2020 году «Светофор» стал самой быстрорастущей сетью супермаркетов;
  • Всего в рейтинге четыре новичка, кроме Шнайдер это замгендиректора «Сусуманзолото» Любовь Герасимова (22 место, 250 миллионов долларов), основательница «Эвалар» Лариса Прокопьева (24 место, 250 миллионов долларов) и владелица «Колыманефтепродукт» и управляющая золотодобывающей ГДК «Берелех» Федосья Суханкина (25 место, 250 миллионов долларов).

В августе Wildberries ввёл комиссию в 2% за покупки через Visa и Mastercard. При оплате с помощью российских платёжных сервисов «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay маркетплейс комиссию не берёт. В ответ Visa и Mastercard пригрозили российским банкам штрафами.

Wildberries ввёл комиссию в 2% за покупки через…
При оплате через российские платежные системы комиссии нет.
tjournal.ru

#wildberries #новости

3226 просмотров
48 48 комментариев
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48 комментариев
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Глеб Горохов

22

Вайлдберриз помойка

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Глеб

Глеб Горохов

10

Озон круче

Ответить
Глеб

Глеб Горохов

9

Нет, попыт круче

Ответить
Глеб

Борат Сагдиев

1
Ответить
Борат

Marhal_New

–1

Кто это? ред.

Ответить
Marhal_…

Борат Сагдиев

0

https://www.youtube.com/watch?v=jnuZDEDPi8Y

Ответить
Борат

Marhal_New

4

Открывать страшно

Ответить
Marhal_…

Крепкий якорь

0

Пиздец, я в тебе разочарован

Ответить
Глеб

Pa Chu

2

Ну, знаешь. Я не юзаю вайлдбериз - не могу ни за, ни против сказать ничего, но озон - точно не образец. Ебался с заказом как-то недели две. Все писали о том, что статус то такой, то эдакий. А в конце концов отменили его со словами "по техническим причинам" (ну или что-то похожее). В итоге, списался с поддержкой - говорят, мол, у нас просто нет этого товара.
Одним словом, впечатление, что в дерьмо наступил.

Ответить
Pa

Глеб Горохов

1

Хуйня везде бывает, но из всех этих помоек у Озона самый норм сервис и легчайший возврат. И по срокам они почти никогда не косячат

Ответить
Pa

Дмитрий Шубкин

0

На вб в общем такая же ситуация была, только в техподдержке ещё роботы отвечали.

Ответить
Глеб

Минтимер Шаймиев

1
Ответить
Глеб

Статистический

1

сорта говна

Ответить
Глеб

Павел Фролов

0

А мне норм, перешел с озона на Вайлдберриз

Ответить
Глеб

Неожиданный велосипед

0

А "Светофор" не помойка?

Ответить
Неожиданный

Глеб Горохов

0

Помойка конечно, я охуел когда зашел туда

Ответить

Достойный историк

14

А феминистки ноют, что женщины зарабатывают меньше мужчин

Ответить
Достойный

Глеб Горохов

2

Хуемразь Безос имеет состояние более 130 миллиардов долларов, в 10 раз больше

Ответить
Глеб

Достойный

9

Никто не мешает, какой-нибудь, Наташке из Саратова начать свой интернет-бизнес и стать богатейшим человеком во вселенной ред.

Ответить
Достойн…

Достойный

6

Ах да, тайное общество мирового патриархата не одобрит такое решение

Ответить
Достойн…

Глеб Горохов

0

Предлагаю тебе сменить пол и имя на Наташку, переехать в Саратов и посмотреть что получится. Вот и посмотрим, как на это отреагирует мировой патриархат

Ответить
Глеб

Zakhar Zakharov

0

так жены Безоса и Гейтс мужьям в итоге говорят: ПОЛОВИНА! 

Ответить
Zakhar

Глеб Горохов

0

Имеют право, хули

Ответить

Пустой чайник

8

И это с тем фактом, что WB по сервису скатился в говно, а сотрудники жалуются на хуевые условия труда ред.

Ответить
Пустой

Принятый вентилятор

4

Прям как в Амазоне

Ответить

Plan 🇧&🇨

9

За год её состояние выросло на 1200%

2% Виза
2% Мастеркард
а 1196% откуда?

Ответить

Укрошофист

4

Синоптики прогнозируют обыски, уголовные дела и побег на запад.

Ответить
Укрошофист

Закомплексованная Душа

0

ВБ крышует ФСБ, все у нее хорошо будет, пока она делиться, но уверен на 100% что бизнес у них убыточный

Ответить
Закомплексованн…

Минувший Макс

1

…уверен на 100% что бизнес у них убыточный

На чём зиждется эта уверенность?

Ответить
Укрошофист

Андрей Рядькин

0

Она чья та протеже, как ходят слухи

Ответить

Люциан Бужор

2

Буряты великолепны в бизнесе )

Ответить
Люциан

Глеб Горохов

6

))

Ответить
Люциан

Глеб Горохов

3

Расист ебучий и хуемразь

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Название интересное

Ответить

Пьяный Артем

1

Раскулачить!!!

Ответить

Рыжий

1

За год её состояние выросло на 1200%

Красной завистью это во мне всполыхнуло  ред.

Ответить

Ilya Tazikov

1

Это все потому, что ввели комиссии на Visa и mc

Ответить

John Brain

0

Блин, а я там заказал кое-что, вложил свою копейку в кошелёк рекордной толстосумки.(

Ответить
John

Борат Сагдиев

1

=__________=

Ответить
Борат

FOX

3

произошла сортировка

Ответить
Борат

Scentedcreatorfa

0

О, вы из наса?

Ответить
John

FOX

0
Ответить

Люц Шнайдер

0

Россия — страна равных возможностей!

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Михаил Октябрьский

0

неудивительно, полумонополия, крышуемая властями 

Ответить

Semen Semenov

0

Если не покупать там, то она будет беднеть

Ответить

Дмитрий Шубкин

0

Магазин в последние годы действительно стал совсем дерьмо. Раньше из плюсов там была хотя бы быстрая доставка, а сейчас будто вся логистика по пизде пошла. Редко какой товар едет меньше недели.

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Pipez 999

0

И в онлайне есть свой Черкизон.

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Павел Фролов

0

Но 2 процента это 2 процента 😂

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