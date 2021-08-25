В августе Wildberries ввёл комиссию в 2% за покупки через Visa и Mastercard. При оплате с помощью российских платёжных сервисов «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay маркетплейс комиссию не берёт. В ответ Visa и Mastercard пригрозили российским банкам штрафами.