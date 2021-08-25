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Новости
Ольга Щербинина

Герой обложки альбома Nirvana подал иск к группе за «распространение детской порнографии» Статьи редакции

Спенсер Элден заявил, что не мог дать согласие на использование своего изображения для альбома 30-летней давности, так как был младенцем.

141 141 комментарий
9969 просмотров
Фото Джона Чаппла

Мужчина утверждает, что группа нарушила федеральные законы о детской порнографии. Он заявил, что использование его фото в младенческом возрасте было сексуальной эксплуатацией детей. Об этом пишет Pitchfork.

Элден подал в суд на оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича; Кортни Лав, управляющую имуществом Курта Кобейна; Гая Осири и Хизер Парри, управляющих поместьем музыканта; фотографа Кирка Веддла; художественного руководителя Роберта Фишера и других. Среди обвиняемых оказался и первый барабанщик Nirvana Чэд Ченнинг, который ушёл из группы ещё до записи альбома.

По данным Variety, Элден требует не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска. «Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию с участием Спенсера в коммерческих целях и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки за его счёт», — говорится в иске.

Обычно изображение обнажённого младенца, плывущего за долларовой купюрой подвешенной на рыболовный крючок, рассматривают как сатиру на капитализм. Однако адвокат Элдена предложил необычную интерпретацию изображения. По его словам, включение в кадр валюты заставляет ребёнка выглядеть «как секс-работник».

Элден неоднократно воссоздавал сцену с обложки альбома в честь его юбилеев. Но в большинстве интервью, сопровождавших эти фотосессии, он выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind.

Мужчина рассказывал, что ему никогда не платили за фотографию сверх тех 200 долларов, которые его родителям получили в день съёмки. Ранее он утверждал, что пытался «по-дружески» связаться с Гролом и Новоселичем, но так и не получил ответа. Возможно, новый иск основан на том, что родители Элдена не подписали документы, разрешающие использование изображения.

#новости #музыка #nirvana

141 141 комментарий
47
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141 комментарий
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Младший волк

86

Лол, пару лет назад угорали с друзьями что он в суд подаст за свою бибу

Ответить

5ый член Комитета

41

над чем еще вы угорали с друзьями?
просто надо знать к чему готовиться

Ответить
5ый

Младший волк

17

Угорали над выборами президента в 24ом, готовься

Ответить

Ray Roy

6

Биба мужика сделает его богатым. Хорошая биба, золотонесущая. ред.

Ответить
Ray

Временной

1

Золотистый стафилококк - стрёмная херня, надо бы антибиотиками.

Ответить
Ray

Антигравитационн

0

Так кончились, гоните еще

Ответить

Icipher

2

Ну чо, доугарались с друзьями? То ли ещё будет.

Ответить

Сергей Сергеич

0

Ну вот блять, накаркали.

Ответить

Сергей Дворниченко

33

так пусть судят тех кто разрешил печать данной фотографии на обложку, всех цензоров тоже под суд которые работали в то время, еще нужно музей весь засудить, за то что на картинах некоторых классических порнография с несовершенолетними тоже, всякие голые ангелочки ред.

Ответить

Абсолютный ГОСТ

86

пусть начнет с родителей, которые получили за это 200 баксов

Ответить
Абсолютный

5ый член

45

десткая порнография десткой порнографией, но 
200 bucks is 200 bucks

Ответить
Абсолютный

Сергей

3

может проблема в цене?) обиделся что его оценили на 200 баксов)

Ответить
Сергей

Ныкыта

8

Photo is two hundred bucks...

Ответить

5ый член Комитета

7

будет эпичное дело "народ америки против Спенсера Элдена"
нетфликс уже покупает права

Ответить
5ый

Robutt

1

А нетаблоид обращается за комментарием

Ответить

Решающий корабль

1

И небо, и аллаха. 

Ответить

Dr Serj

0

Там еще хуже, по законам США можно срубить денег со всех кто смотрел эту фотку)

Ответить

Bad Mother Fucker

0

всех цензоров

кого?

Ответить

Абсолютный ГОСТ

4

всем нужны деньги

Ответить

Абсолютный ГОСТ

118

в итоге действительно оказался тем младенцем, плывущим за баксом с голой пипой

Ответить

FOX

0

легкие 

Ответить
FOX

Неожиданный

9

Лёгкие, пожалуй, тоже нужны.

Ответить
Неожида…

FOX

2

актуальненько 

Ответить

Длинный крюк

33

еще и альбом называется nevermind, видимо курт сделал это как дань памяти neverland-у джексона!!!!!

Ответить

Алексей Токмолаев

2

Нет, это отсылка к альбому Sex Pistols "Never mind the bollocks"

Ответить
Алексей

Несчастный якорь

14

А с тобой наверное весело на вечеринках

Ответить

Нормальный кавалер

25

То есть он пофоткался в стиле "я вырос", получил пару кг славы, порадовался, потом слава ушла и он решил её вернуть, но в более пикантном ключе. Мммм класека

Ответить

Dr Serj

8

ну так в духе времени,

многие актрисы спали за роли и были довольны, а теперь через 20 лет подают иски за изнасилования ред.

Ответить
Dr

Рыжий

3

 через 20 лет

Через 20 это еще ладно, на прошлой неделе на tj было через 55 лет 

Ответить
Рыжий

Doktor

0

Там были недовольны прост

Ответить

Smaug The Terrible

23

Спустя 30 лет он попался на наживку в виде доллара

Ответить

Решающий корабль

12

А чего на первом фото реконструкция не полная? ГДЕ ЧЛЕН?? ред.

Ответить

Длинный крюк

19

проебал вместе с яйцами

Ответить
Длинный

Решающий корабль

3

Помянем. 

Ответить

Владимир Земсков

16

Зайдите на его страницу в Википедии - там прям хронология, каждый юбилей обложки он повторяет фото в бассейне, причем ещё и за деньги.
Так что не похоже, что легендарная обложка причинила ему какие-то страдания. Даже наоборот.
Средней руки адвокат ответчиков разъебет этот иск на 5минут. ред.

Ответить

Владимир Филатов

0

и ответочку направит)

Ответить

Роман Игнатьев

0

А вот и не факт. Получение выгоды может и было, но если удастся продавить распространение ЦП то может сработать. Это 2 разных кейса.

Ответить

Владислав Васильев

13

Then/Now 

Ответить

Артём Дидык

5

походу денег с фотосессии хватило на 5 лет ред.

Ответить

Длинный крюк

–6

а я всегда думал, что это типа ступня его между ног так свернулась, а это правда биба? значит по факту герой обложки прав

Ответить

aliftin

32

Герой обложки жадный мудак. 

Ответить
aliftin

Известный алмаз

0

Не всё так однозначно. Многие вполне норм относятся, например, когда кто-то возмущается, что его в детстве насильно покрестили. Типо дайте младенцу вырасти, чтобы он сам мог принять осознанное решение.
Можно посмотреть на ситуацию ещё под другим углом. Ты прославился как голый младенец. Не знаю как тебе, но я вполне могу представить людей, которым такая слава может быть не по душе. И ладно бы тебе эта херовая слава приносила какую-то пользу. Там какие-нибудь 0.5% от продаж альбома. Но нет. От этой славы у тебя только негатив. Былого не вернёшь, расфотографироваться ты не можешь, как и удалить эту фотографию. Но внести в эту славу хотя бы материальный бонус, чтобы не всё так горько было, ты можешь. ред.

Ответить
Известн…

John Smith

4

только тут очевидно, что чувак хочет денег, а не просто обиделся. 

Ответить
John

Dr Serj

1

Но в большинстве интервью, сопровождавших эти фотосессии, он выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind

Ответить
Dr

Ilya Filin

0

Действия важнее слов. 

Ответить
John

Известный алмаз

0

Мне не очевидно.

Ответить
Известн…

aliftin

2

И подают в суд на родителей или церковь? 

Ответить
aliftin

Известный алмаз

1

Думаю, что кто-то и подаёт. Но смысл не конкретно в суде. Моя мысль в том, чтобы показать, что не всё так однозначно и дело тут вполне может быть не только и не столько в жадности.

Ответить
Известн…

Бип Боп

1

Ты прославился как голый младенец. Не знаю как тебе, но я вполне могу представить людей, которым такая слава может быть не по душе.

Если не трубить об этом из каждого утюга и не делать фото-отсылку к самому себе но уже во взрослом возрасте - то об этом будут знать в лучшем случае ты, твои родители, да пара гиков, которые о группе вообще все знают. И никто в твоем классе/окружении на работе/где-либо еще не будет за тобой бегать и орать "ы, это тот младенец с бибой с обложки" ред.

Ответить
Бип

Известный алмаз

1

С чего ты это взял? Достаточно одному человеку узнать в окружении, и он всем остальным расскажет. Слухи очень быстро распространяются. Или ты думаешь, что человек, узнав что работает вместе с голым младенцем с одной из самых известных обложек в мире подумает "А, ну похуй, расскажу об этом НИКОМУ".
 И никто в твоем классе

Ну да, ведь подростки славятся своей тактичностью

Ответить
Известн…

Бип Боп

1

Достаточно одному человеку узнать в окружении, и он всем остальным расскажет.

Конечно, ведь в Америке живет только один Спенсер Элден, других не существует. Повторюсь - если бы герой обложки не желал бы распостраняться об своем участии - едва ли бы кто-то, кроме его родителей, был бы особо в курсе, кто он и что это он на картинке. 

но нет, он активно по этому поводу светил свои уже взрослые щи на камеру и воссоздавал фотосет несколько раз

а тут посмотрел, в какую сторону нынче ветра перемен дуют и понял, что с сутяжничества и изображения стресса и страданий от фото можно сбрить поболее, чем с воссоздания его же в более старшем возрасте ред.

Ответить
Бип

Известный алмаз

0

 Повторюсь - если бы герой обложки не желал бы распостраняться об своем участии - едва ли бы кто-то, кроме его родителей, был бы особо в курсе, кто он и что это он на картинке.

Ну раз уж ты повторяешься, то и я повторюсь: непосредственно самому всем рассказывать - это не единственный возможный источник распрастранения информации. Достаточно одному человеку ещё в детстве узнать об этом, и слава за тобой уже может тянуться очень долго.
 он активно по этому поводу светил свои уже взрослые щи на камеру и воссоздавал фотосет несколько раз

Опять же, игнорирование того, что люди - сложные существа. То, что он пришёл на фотосессию не является доказательством того, что его негативные эмоции по поводу этого фото являются фейком. Можно спроектировать десятки вариантов, где эти 2 факта могут вполне сосуществовать: желание встретиться с легендарными музыкантами, тяжёлое финансовое положение, неумение отказывать и нежелание подвести людей, попытка через переживание этого же во взрослом возрасте как-то разобраться и смириться с негативным отношением к этой ситуации.
Ну и даже в интервью после этих фотосессий "он выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind"

Ответить
Известн…

Бип Боп

0

Опять же, игнорирование того, что люди - сложные существа. То, что он пришёл на фотосессию не является доказательством того, что его негативные эмоции по поводу этого фото являются фейком

Поправочка - он делал это несколько раз, а если присмотреться - то у него даже на груди есть татуировка с названием альбома. Очень негативно эмоцничает по этому поводу, крайне травматизирующе. Вот что точно крайне маловероятно - это то, что он пытается от этой славы уйти и она ему досаждает

"он выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind"

А если обратиться к первоисточнику в виде статьи из 2016 года, где воспроизвели фотку, то там по этому поводу написано следующее:

“The anniversary means something to me. It’s strange that I did this for five minutes when I was 4 months old and it became this really iconic image,” he said.

“It’s cool but weird to be part of something so important that I don’t even remember,”

То есть для эти "смешанные чувства" с его же слов - это то, что он поучавствовал в чем-то крутом и важном, но при этом в таком возрасте, что не помнит эти события

попытка через переживание этого же во взрослом возрасте как-то разобраться и смириться с негативным отношением к этой ситуации.

Если бы он выплыл из ниоткуда, то такое еще можно было бы говорить. А учитывая его предыдущие слова и действия по этому поводу - ваша версия наименее вероятная, а версия посутяжничать и подзаработать на волне общественных настроений побольше, чем просто на фоточках

Ответить
Известн…

супрематизм 2.0

0

людей, которым такая слава может быть не по душе.

 От этой славы у тебя только негатив.

Настолько не по душе и настолько негатив, что
 Элден неоднократно воссоздавал сцену с обложки альбома в честь его юбилеев.

Ответить
супрема…

Известный алмаз

0

 Но в большинстве интервью, сопровождавших эти фотосессии, он выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind

Ответить
Известн…

супрематизм 2.0

0

Я выражаю смешанные чувства каждый понедельник, когда просыпаюсь утром в  на работу.
Подавать в суд на работодателя?

Ответить
супрема…

Dr Serj

0

Подавать в суд на работодателя?

если выставишь это как секс-эксплуатацию, то попробовать можно

на самом деле в США очень жесткие законы про секс-эксплуатацию детей и они постоянно ужесточаются, так что он вполне может выиграть

там еще прикол, что он как "жертва секс эксплуатации" может вчинить иски и всем кто смотрел или имел эту фотку) а не только группе
и по таким искам кажется нет срока давности ред.

Ответить
супрема…

Известный алмаз

0

Наличие смешанных чувств указывает на то, что отношение у него двоякое к этому, а не однозначное, как это говоришь ты.

Ответить

Неожиданный велосипед

2
Ответить

Dobrosvet

1

Причем обрезанная

Ответить

Луиджи Вампа

6

Вот же сучонок.  ред.

Ответить

5ый член Комитета

10

вместо того что бы по-мужски клеить баб, рассказывая как он снялся для обложки альбома нирваны, он по-крысиному решил наварить баблишка

Ответить
5ый

Дядя Серёжа

0

...чтобы баб покупать.

Ответить

Anton NS

7

Если кто-то там накосячил с документами 30 лет назад, а юристы теперь сказали, что можно поиметь хорошую денежку, по почему бы  это не сделать? Сидеть и бояться, что ноунеймы в твиттере и на форумах назову сутяжником? Ну за150к долларов (с каждого фигуранта иска) это можно пережить.

Ответить

5ый член Комитета

7

на момент создания фото и его публикации это было нарушением закона? или законы даже в америке имеют обратную силу?

Ответить

Дополнительный Даниль

1

Может, у него ничего и не выгорит:
https://lenta.ru/news/2002/04/17/pornography/

Верховный суд США отменил закон, запрещающий…
Верховный суд США отменил во вторник федеральный закон, запрещающий использование "виртуальной…
lenta.ru
Ответить
Дополнительный

Dr Serj

2

там про фиктивное порно, например описание в худ произведении или рисунок ред.

Ответить
Dr

Дополнительный

0

Фотка голого младенца - тоже порно у них?
У нас, в каждой семье, такой порнухи - целые фотоальбомы.
Тем более, это - фотоколлаж, то есть, object of art. ред.

Ответить
Дополни…

Dr Serj

0

Фотка голого младенца - тоже порно у них?

в США даже фотка в купальнике может быть расценена как ЦП, за такое уже сажали, зависит от позы и прочего

У нас, в каждой семье, такой порнухи - целые фотоальбомы.

и за такое у нас уже тоже вполне можно присесть ред.

Ответить
Dr

Дополнительный

0

Жесть какая-то. Дичь полная.

Ответить
Дополни…

Dr Serj

1

По нашему УК если видны половые органы, то это ЦП
полностью или частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего
ред.

Ответить
Dr

Дополнител

1

Понял, да.

но всё равно:
Жесть какая-то. Дичь полная.

Ответить
Dr

Yaroslav

0

https://ic.pics.livejournal.com/ogbors/46130985/5557620/5557620_original.jpg
в третьяковке висит

Ответить
Yaroslav

Dr Serj

0

у нас в законе есть оговорка, что предметы искусства не считаются, как и фото для учебных пособий и для медицинских уцелей, но думаю это применятся только для старых произведений искусства

в США был случай, что Элтона Джона чуть не арестовали за ЦП, за художественную фотку детей, что он привез на фотовыставку, которая раньше всегда без проблем выставлялась на выставках ред.

Ответить
Dr

Дмитрий

0

Хм, но art там тоже много значит. Есть такой Джок Стёрджес, ездит с выставками, почитаем, не в тюрьме.

Ответить
Дмитрий

Dr Serj

1

Джок Стёрджесу можно, потому что у него на фотках только натуристы, они всегда голые)

его тоже пытались судить, но суд решил, что если натуристы живут так и специально не раздевались для фоток, то это не ЦП

натуризм там защищен на уровне свободы совести и религий ред.

Ответить
Dr

Дмитрий

0

Ох, а дети на его фото точно натуристы? Они так сами решили или как этот мальчик в бассейне потом передумают?

Я к тому, что повернуть дело в таком вопросе можно по разному. Сам я считаю истерику вокруг этого вопроса излишней и неуместной. ред.

Ответить
Дмитрий

Dr Serj

0

Ох, а дети на его фото точно натуристы?

точно, голых детей он снимал в общинах натуристов, они там всегда голые

это все задокументировано и на досудебных слушаниях были показания членов общин, только поэтому и не посадили
His subjects are nude adolescents and their families, primarily taken at communes in Northern California and at the Atlantic-coast naturist resort CHM Montalivet in Vendays-Montalivet. Much of his work features California resident Misty Dawn, whom he shot from when she was a child until in her twenties.[2]
ред.

Ответить

Длинный крюк

3

и в чем он неправ?

Ответить

IHate Snoflakes

6

А в том что это эротика, а не порнография. Вот если бы на этой фотке Кобейн его ебал в жопу, а Новоселич в в рот - было бы порно

Ответить
IHate

Длинный крюк

0

накачай себе детских фоток и потом так же будешь отмазываться ахахаха

Ответить
Длинный

5ый член

1

эпл наверняка уже поставила эту фотку в фильтры, надо быть аккуратнее

Ответить
IHate

Dr Serj

0

А в том что это эротика, а не порнография

это по логике, а не по закону

в дивном новом мире неопуританства даже не обнаженные фотки в купальнике могут считаться за ЦП и за них могут посадить, уже были прецеденты ред.

Ответить

Алина Кипр

5

Он должен подавать в суд на тех кто его сфоткал и продал фото Нирване. И при чем здесь порно?

Ответить

Дополнительный Даниль

0

Ну и на лейбл, который распространял диск.
Сама Нирвана-то при чем?

Ответить

Le Petit Train Jaune

4

Что-то в 2016 он не сильно переживал 

Ответить

Eugene SOBI

3

Это не он на обложке. 
Так то у этого младенца татуировок нет.

Ответить

марат котляров

2

Пойду на РПЦ подам , у них там этих голых младенцев хоть на паску намазывай.

Ответить

Dr Serj

2

А голая девочка с обложки Скорпионс их еще не засудила?
Кстати обложка в каких-то странах была запрещена как ЦП.

Ответить

Alexander Seliverstov

2

Курт в целом оказался прав, выбирая его для фотографии с долларом на крючке. 

Ответить

Alexander Star

2

Ну вот, на фотке обычный ребёнок. А вырос уебаном.

Ответить

Robutt

1

Либо трусы, либо крестик 

Ответить

5ый член Комитета

2

на нем ни того ни другого

Ответить

Олег Матвеенко

0

А почему бы еще 40 лет не подождать было?

Ответить

Антигравитационный торт

0

деньги сейчас нужны просто

Ответить
Антигравитацион…

Владимир Климов

3

а жил бы в Росси, Путин помог бы уже.

Ответить
Владимир

Дополнительный

0

Поцелуем в пузико.
В бибу - как-то не скрепно.

Ответить
Владимир

Dobrosvet

0
Ответить

Smaug The Terrible

1
Ответить

Стас Фарбер

1

все правильно, не одним копирастам бомбить торренты, можно и ответочку получить

Ответить

Дядя Серёжа

1

Похоже, он женился.

Ответить

johny64 XZ

1

Просто краткая инструкция как сделать так, чтобы весь мир считал тебя идиотом.

не мог дать согласие на использование своего изображения для альбома 30-летней давности, так как был младенцем.

на родителей бы подавал, музыканты насильно никого не снимали я думаю

Ответить

[Unknown]

1

30 лет прошло, а малыш все еще усиленно гребет в погоне за купюрами

Ответить

Alexei Kuksin

1

Девченка с альбома Скорпионс "Вирджин киллер" - "хм, а ведь это идея". 

Ответить

Несчастный якорь

0

Вот ты засранец

Ответить

Артур Мохов

1

Лол, а у него еще и татуха целая на всю грудь Nevermind? Тоже, наверное, без согласия набили
Страдает, шо пиздец

Ответить

Временной корабль

0

Сраный цирк.

Ответить

Статистический нос

0

зачем воплощать в жизнь комментарии идиотов из интернета?

Ответить

Статистический нос

0

ну собственно https://tjournal.ru/428988?comment=6167154 ред.

Ответить
Статистический

CommentBot

0
Ответить

Сергей Дворниченко

0

дешевле наверное его убить )) хотя его детское фото наверное было пророческое

Ответить

Митя Простомолотов

0

Del ред.

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Американская история ужасов :D Кстати, после иска резко ожил их канал на ютупе

Ответить

Джейсон Роланд

0

Совсем уже шизанулись там со своей детской порнографией

Ответить

Woody Johnson

0

Мозгов явно бы у него не хватило на это, нашептал какой-нибудь юрист в надежде на откат

Ответить

Alexey Ya

0

Если судить по википедии, чел 30 лет не парился особо по поводу фотки (даже зарабатывал на ней деньги), а потом внезапно на волне всего этого прогрессивного дерьма решил тоже бабла заработать. Ну чё тут сказать, мерзкий тип.

Ответить

Средний торшер

0

Элден неоднократно воссоздавал сцену с обложки альбома в честь его юбилеев.

И рыбку съел и на хую хочет посидеть

Ответить

Роман Олегович

0

Какой-то не очень удачный способ монетизации своего образа

Ответить

Eugen T

0

Роскомнадзор, тут ЦП!

Ответить

Асем

0

Боже мой, младенец без трусов — никогда такого не видела, шокирующее зрелище. Требую компенсации с Ольги Щербининой за публикацию шокирующего контента в статье, а также с оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича; Кортни Лав, управляющую имуществом Курта Кобейна; Гая Осири и Хизер Парри, управляющих поместьем музыканта; фотографа Кирка Веддла; художественного руководителя Роберта Фишера и других.

Ответить

Александр Кувайцев

0

Считаю, что чувак поступает некрасиво, но не могу не отметить, что никто не подаёт в суд за то, что увидел член — подает в суд непосредственно участник, на член которого смотрели миллионы и еще посмотрят миллионы людей. 

Это кардинальная и принципиальная разница

Ответить
Александр

Рыжий

0

  на член которого смотрели миллионы и еще посмотрят миллионы людей

Но это же не так работает. Младенца с обложки невозможно связать с реальным человеком вообще никак (без документов с подписями его родителей). Т.е люди видят писюн безликого младенца, а не член этого Спенсера 

Ответить
Рыжий

Александр

0

Конечно.

Но всё-таки какие-то люди, особенно в его личной жизни, наверняка знают об этом, и никто не может сказать, что такое совсем не влияет на восприятия тебя окружающими.

И вот еще пример. Допустим, кто-то выложил видеозапись с какой-нибудь кинки-пати, участники которой были в масках, без их согласия. Вы же не станете удивляться, что они будут возмущены этим? Хотя "Ой ну они же в масках нельзя связать". Как бы это не единственная проблема — раз. И два — при достаточном желании можно.

Наверняка у него в жизни и сталкеры были из-за этого и какие-нибудь назойливые вопросы постоянные и еще какая-нибудь хуйня (сто пудов было и "хорошее", но претензия же в том, что не было выбора).

И еще раз повторюсь, что не поддерживаю решение этого чувака и считаю, что лучше бы окстился. Но могу понять. ред.

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Алексан…

Рыжий

0

 Допустим, кто-то выложил видеозапись с какой-нибудь кинки-пати, участники которой

Были взрослыми. У взрослых и в масках есть много вещей, по которым их можно определить. 
 Наверняка у него в жизни и сталкеры были из-за этого и какие-нибудь назойливые вопросы постоянные и еще какая-нибудь хуйня

Да конечно были, чувак каждый юбилей обложки за деньги воспроизводит арт с обложки, лол.
 Но могу понять

Я тоже могу понять, чуваку слишком мало платят за воспроизведение арта и он решил срубить денег. Надеюсь, суд окажется адекватным и отклонит иск к лейблу, зато прокурор возбудит дело в отношении его родителей. Хитрожопые должны страдать

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Рыжий

Александр

0

"У взрослых и в масках есть много вещей, по которым их можно определить" 

Ну допустим нельзя бы было. Или они целиком в латексных костюмах. Вы не допускаете ситуации, что им элементарно не норм, что на них ебущихся бы люди смотрели? Или просто голых?

"чувак каждый юбилей обложки за деньги воспроизводит арт с обложки"

Каждый играет теми картами, которые ему выдали. Не вижу проблемы. Если уж оказался в такой ситуации, почему не попытаться извлечь из нее пользу? Это не отменяет факта, что ты бы предпочел в ситуации вообще не оказываться.

Ну и смешно думать, что там какие-то бешеные деньги и бешеный профит. Особенно "каждый юбилей" (вау, раз в 5-10 лет и далеко не каждый раз, думаю, сколько это всего было раз? два или три?).

Я, думаю, единственный нормальный профит — осознание того, что ты часть истории. Но и то такое себе в данном случае, потому что ты всё равно ничего не помнишь и нет никакой реальной ценности — крутых историй, воспоминаний на всю жизнь и вообще ну, ощущения, что это ты, что это было с тобой, что ты реально на что-то повлиял, потому что ты был настолько мал, что тебя никто и не спрашивал.

Только какие-нибудь сыночки родственников на свадьбах гыгыкают: "Гыыыыы, это твой хрен видел весь мир, да? Ахаха!"

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IHate Snoflakes

0

 Теперь, Кобейна посмертно заканселят?  ред.

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thekitakun

0

А чего новое фото в штанах? Биба такой же осталась?

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Asylbek Oetebaeliev

0

Иллюстрация была пророческой.

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Длинный крюк

0

это перфоменс от героя обложки)

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Иван Сидоров

0

ну и в чем он не прав?

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Кир Кос

0

В определении, порнография ли это, и в том, что иск группе, а не родителям.

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Кир

Иван Сидоров

0

спасибо

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Кир Кос

0

Возможно у него проблемы, если он видит в этой фотографии порнографию и сексуальную эксплуатацию.
Но в любом случае, непонятно, почему претензия к группе, а не к родителям.
Они продали его фотку ведь.

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Alexander An

0

Стоит ли удалить альбом из медиатеки Эппл Мюзик, или уже поздно и за мной выехали ? 

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конгруэ́нтный

0

вот урод

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Несчастный якорь

0

Странно, что не было исков от модели на обложке альбома Scorpions – Virgin Killer, а то она уже признана детской порнографией в некоторых странах.

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Semen Semenov

0

Пусть на родителей своих подаст в суд, раз разрешили.
А вообще детские жопы в рекламе подгузников показывают, какого фига

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Semen Semenov

0

Запах похожий на бабло учуял в тридцать лет

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Semen Semenov

0

Ранее он утверждал, что пытался «по-дружески» связаться с Гролом и Новоселичем, но так и не получил ответа.

По дружески бабла попросить. Ведь кроме этой фотки он ничего не добился за тридцать лет

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Ivan Apanasko

0

У этого наркоши на груди набито название альбома… Нужно быть леваком или отсталым чтобы поверить в то, что использование его фотографии на обложке способствовало стрессу, который пагубно отражался на его жизни.

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Обязанный историк

–1

Рождаются на свет идиоты. Но этот – отборный.

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