Спенсер Элден заявил, что не мог дать согласие на использование своего изображения для альбома 30-летней давности, так как был младенцем.

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Фото Джона Чаппла

Мужчина утверждает, что группа нарушила федеральные законы о детской порнографии. Он заявил, что использование его фото в младенческом возрасте было сексуальной эксплуатацией детей. Об этом пишет Pitchfork.

Элден подал в суд на оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича; Кортни Лав, управляющую имуществом Курта Кобейна; Гая Осири и Хизер Парри, управляющих поместьем музыканта; фотографа Кирка Веддла; художественного руководителя Роберта Фишера и других. Среди обвиняемых оказался и первый барабанщик Nirvana Чэд Ченнинг, который ушёл из группы ещё до записи альбома.

По данным Variety, Элден требует не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска. «Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию с участием Спенсера в коммерческих целях и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки за его счёт», — говорится в иске.

Обычно изображение обнажённого младенца, плывущего за долларовой купюрой подвешенной на рыболовный крючок, рассматривают как сатиру на капитализм. Однако адвокат Элдена предложил необычную интерпретацию изображения. По его словам, включение в кадр валюты заставляет ребёнка выглядеть «как секс-работник».

Элден неоднократно воссоздавал сцену с обложки альбома в честь его юбилеев. Но в большинстве интервью, сопровождавших эти фотосессии, он выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind.