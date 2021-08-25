Герой обложки альбома Nirvana подал иск к группе за «распространение детской порнографии» Статьи редакции
Спенсер Элден заявил, что не мог дать согласие на использование своего изображения для альбома 30-летней давности, так как был младенцем.
Мужчина утверждает, что группа нарушила федеральные законы о детской порнографии. Он заявил, что использование его фото в младенческом возрасте было сексуальной эксплуатацией детей. Об этом пишет Pitchfork.
Элден подал в суд на оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича; Кортни Лав, управляющую имуществом Курта Кобейна; Гая Осири и Хизер Парри, управляющих поместьем музыканта; фотографа Кирка Веддла; художественного руководителя Роберта Фишера и других. Среди обвиняемых оказался и первый барабанщик Nirvana Чэд Ченнинг, который ушёл из группы ещё до записи альбома.
По данным Variety, Элден требует не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска. «Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию с участием Спенсера в коммерческих целях и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки за его счёт», — говорится в иске.
Обычно изображение обнажённого младенца, плывущего за долларовой купюрой подвешенной на рыболовный крючок, рассматривают как сатиру на капитализм. Однако адвокат Элдена предложил необычную интерпретацию изображения. По его словам, включение в кадр валюты заставляет ребёнка выглядеть «как секс-работник».
Элден неоднократно воссоздавал сцену с обложки альбома в честь его юбилеев. Но в большинстве интервью, сопровождавших эти фотосессии, он выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind.
Мужчина рассказывал, что ему никогда не платили за фотографию сверх тех 200 долларов, которые его родителям получили в день съёмки. Ранее он утверждал, что пытался «по-дружески» связаться с Гролом и Новоселичем, но так и не получил ответа. Возможно, новый иск основан на том, что родители Элдена не подписали документы, разрешающие использование изображения.
над чем еще вы угорали с друзьями?
просто надо знать к чему готовиться
Биба мужика сделает его богатым. Хорошая биба, золотонесущая. ред.
так пусть судят тех кто разрешил печать данной фотографии на обложку, всех цензоров тоже под суд которые работали в то время, еще нужно музей весь засудить, за то что на картинах некоторых классических порнография с несовершенолетними тоже, всякие голые ангелочки ред.
может проблема в цене?) обиделся что его оценили на 200 баксов)
будет эпичное дело "народ америки против Спенсера Элдена"
нетфликс уже покупает права
Нет, это отсылка к альбому Sex Pistols "Never mind the bollocks"
Зайдите на его страницу в Википедии - там прям хронология, каждый юбилей обложки он повторяет фото в бассейне, причем ещё и за деньги.
Так что не похоже, что легендарная обложка причинила ему какие-то страдания. Даже наоборот.
Средней руки адвокат ответчиков разъебет этот иск на 5минут. ред.
А вот и не факт. Получение выгоды может и было, но если удастся продавить распространение ЦП то может сработать. Это 2 разных кейса.
Then/Now
Герой обложки жадный мудак.
Не всё так однозначно. Многие вполне норм относятся, например, когда кто-то возмущается, что его в детстве насильно покрестили. Типо дайте младенцу вырасти, чтобы он сам мог принять осознанное решение.
Можно посмотреть на ситуацию ещё под другим углом. Ты прославился как голый младенец. Не знаю как тебе, но я вполне могу представить людей, которым такая слава может быть не по душе. И ладно бы тебе эта херовая слава приносила какую-то пользу. Там какие-нибудь 0.5% от продаж альбома. Но нет. От этой славы у тебя только негатив. Былого не вернёшь, расфотографироваться ты не можешь, как и удалить эту фотографию. Но внести в эту славу хотя бы материальный бонус, чтобы не всё так горько было, ты можешь. ред.
только тут очевидно, что чувак хочет денег, а не просто обиделся.
Думаю, что кто-то и подаёт. Но смысл не конкретно в суде. Моя мысль в том, чтобы показать, что не всё так однозначно и дело тут вполне может быть не только и не столько в жадности.
Ты прославился как голый младенец. Не знаю как тебе, но я вполне могу представить людей, которым такая слава может быть не по душе.
Если не трубить об этом из каждого утюга и не делать фото-отсылку к самому себе но уже во взрослом возрасте - то об этом будут знать в лучшем случае ты, твои родители, да пара гиков, которые о группе вообще все знают. И никто в твоем классе/окружении на работе/где-либо еще не будет за тобой бегать и орать "ы, это тот младенец с бибой с обложки" ред.
С чего ты это взял? Достаточно одному человеку узнать в окружении, и он всем остальным расскажет. Слухи очень быстро распространяются. Или ты думаешь, что человек, узнав что работает вместе с голым младенцем с одной из самых известных обложек в мире подумает "А, ну похуй, расскажу об этом НИКОМУ".
И никто в твоем классе
Ну да, ведь подростки славятся своей тактичностью
Достаточно одному человеку узнать в окружении, и он всем остальным расскажет.
Конечно, ведь в Америке живет только один Спенсер Элден, других не существует. Повторюсь - если бы герой обложки не желал бы распостраняться об своем участии - едва ли бы кто-то, кроме его родителей, был бы особо в курсе, кто он и что это он на картинке.
но нет, он активно по этому поводу светил свои уже взрослые щи на камеру и воссоздавал фотосет несколько раз
а тут посмотрел, в какую сторону нынче ветра перемен дуют и понял, что с сутяжничества и изображения стресса и страданий от фото можно сбрить поболее, чем с воссоздания его же в более старшем возрасте ред.
Повторюсь - если бы герой обложки не желал бы распостраняться об своем участии - едва ли бы кто-то, кроме его родителей, был бы особо в курсе, кто он и что это он на картинке.
Ну раз уж ты повторяешься, то и я повторюсь: непосредственно самому всем рассказывать - это не единственный возможный источник распрастранения информации. Достаточно одному человеку ещё в детстве узнать об этом, и слава за тобой уже может тянуться очень долго.
он активно по этому поводу светил свои уже взрослые щи на камеру и воссоздавал фотосет несколько раз
Опять же, игнорирование того, что люди - сложные существа. То, что он пришёл на фотосессию не является доказательством того, что его негативные эмоции по поводу этого фото являются фейком. Можно спроектировать десятки вариантов, где эти 2 факта могут вполне сосуществовать: желание встретиться с легендарными музыкантами, тяжёлое финансовое положение, неумение отказывать и нежелание подвести людей, попытка через переживание этого же во взрослом возрасте как-то разобраться и смириться с негативным отношением к этой ситуации.
Ну и даже в интервью после этих фотосессий "он выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind"
Опять же, игнорирование того, что люди - сложные существа. То, что он пришёл на фотосессию не является доказательством того, что его негативные эмоции по поводу этого фото являются фейком
Поправочка - он делал это несколько раз, а если присмотреться - то у него даже на груди есть татуировка с названием альбома. Очень негативно эмоцничает по этому поводу, крайне травматизирующе. Вот что точно крайне маловероятно - это то, что он пытается от этой славы уйти и она ему досаждает
"он выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind"
А если обратиться к первоисточнику в виде статьи из 2016 года, где воспроизвели фотку, то там по этому поводу написано следующее:
“The anniversary means something to me. It’s strange that I did this for five minutes when I was 4 months old and it became this really iconic image,” he said.
“It’s cool but weird to be part of something so important that I don’t even remember,”
То есть для эти "смешанные чувства" с его же слов - это то, что он поучавствовал в чем-то крутом и важном, но при этом в таком возрасте, что не помнит эти события
попытка через переживание этого же во взрослом возрасте как-то разобраться и смириться с негативным отношением к этой ситуации.
Если бы он выплыл из ниоткуда, то такое еще можно было бы говорить. А учитывая его предыдущие слова и действия по этому поводу - ваша версия наименее вероятная, а версия посутяжничать и подзаработать на волне общественных настроений побольше, чем просто на фоточках
людей, которым такая слава может быть не по душе.
От этой славы у тебя только негатив.
Настолько не по душе и настолько негатив, что
Элден неоднократно воссоздавал сцену с обложки альбома в честь его юбилеев.
Но в большинстве интервью, сопровождавших эти фотосессии, он выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind
Я выражаю смешанные чувства каждый понедельник, когда просыпаюсь утром в на работу.
Подавать в суд на работодателя?
Подавать в суд на работодателя?
если выставишь это как секс-эксплуатацию, то попробовать можно
на самом деле в США очень жесткие законы про секс-эксплуатацию детей и они постоянно ужесточаются, так что он вполне может выиграть
там еще прикол, что он как "жертва секс эксплуатации" может вчинить иски и всем кто смотрел или имел эту фотку) а не только группе
и по таким искам кажется нет срока давности ред.
Наличие смешанных чувств указывает на то, что отношение у него двоякое к этому, а не однозначное, как это говоришь ты.
Вот же сучонок. ред.
вместо того что бы по-мужски клеить баб, рассказывая как он снялся для обложки альбома нирваны, он по-крысиному решил наварить баблишка
Если кто-то там накосячил с документами 30 лет назад, а юристы теперь сказали, что можно поиметь хорошую денежку, по почему бы это не сделать? Сидеть и бояться, что ноунеймы в твиттере и на форумах назову сутяжником? Ну за150к долларов (с каждого фигуранта иска) это можно пережить.
на момент создания фото и его публикации это было нарушением закона? или законы даже в америке имеют обратную силу?
там про фиктивное порно, например описание в худ произведении или рисунок ред.
Фотка голого младенца - тоже порно у них?
У нас, в каждой семье, такой порнухи - целые фотоальбомы.
Тем более, это - фотоколлаж, то есть, object of art. ред.
Жесть какая-то. Дичь полная.
https://ic.pics.livejournal.com/ogbors/46130985/5557620/5557620_original.jpg
в третьяковке висит
у нас в законе есть оговорка, что предметы искусства не считаются, как и фото для учебных пособий и для медицинских уцелей, но думаю это применятся только для старых произведений искусства
в США был случай, что Элтона Джона чуть не арестовали за ЦП, за художественную фотку детей, что он привез на фотовыставку, которая раньше всегда без проблем выставлялась на выставках ред.
Ох, а дети на его фото точно натуристы?
точно, голых детей он снимал в общинах натуристов, они там всегда голые
это все задокументировано и на досудебных слушаниях были показания членов общин, только поэтому и не посадили
His subjects are nude adolescents and their families, primarily taken at communes in Northern California and at the Atlantic-coast naturist resort CHM Montalivet in Vendays-Montalivet. Much of his work features California resident Misty Dawn, whom he shot from when she was a child until in her twenties.[2]
ред.
А в том что это эротика, а не порнография. Вот если бы на этой фотке Кобейн его ебал в жопу, а Новоселич в в рот - было бы порно
накачай себе детских фоток и потом так же будешь отмазываться ахахаха
Он должен подавать в суд на тех кто его сфоткал и продал фото Нирване. И при чем здесь порно?
А голая девочка с обложки Скорпионс их еще не засудила?
Кстати обложка в каких-то странах была запрещена как ЦП.
Курт в целом оказался прав, выбирая его для фотографии с долларом на крючке.
Либо трусы, либо крестик
А почему бы еще 40 лет не подождать было?
деньги сейчас нужны просто
а жил бы в Росси, Путин помог бы уже.
Просто краткая инструкция как сделать так, чтобы весь мир считал тебя идиотом.
не мог дать согласие на использование своего изображения для альбома 30-летней давности, так как был младенцем.
на родителей бы подавал, музыканты насильно никого не снимали я думаю
Девченка с альбома Скорпионс "Вирджин киллер" - "хм, а ведь это идея".
Лол, а у него еще и татуха целая на всю грудь Nevermind? Тоже, наверное, без согласия набили
Страдает, шо пиздец
ну собственно https://tjournal.ru/428988?comment=6167154 ред.
Мозгов явно бы у него не хватило на это, нашептал какой-нибудь юрист в надежде на откат
Если судить по википедии, чел 30 лет не парился особо по поводу фотки (даже зарабатывал на ней деньги), а потом внезапно на волне всего этого прогрессивного дерьма решил тоже бабла заработать. Ну чё тут сказать, мерзкий тип.
Боже мой, младенец без трусов — никогда такого не видела, шокирующее зрелище. Требую компенсации с Ольги Щербининой за публикацию шокирующего контента в статье, а также с оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича; Кортни Лав, управляющую имуществом Курта Кобейна; Гая Осири и Хизер Парри, управляющих поместьем музыканта; фотографа Кирка Веддла; художественного руководителя Роберта Фишера и других.
Считаю, что чувак поступает некрасиво, но не могу не отметить, что никто не подаёт в суд за то, что увидел член — подает в суд непосредственно участник, на член которого смотрели миллионы и еще посмотрят миллионы людей.
Это кардинальная и принципиальная разница
Конечно.
Но всё-таки какие-то люди, особенно в его личной жизни, наверняка знают об этом, и никто не может сказать, что такое совсем не влияет на восприятия тебя окружающими.
И вот еще пример. Допустим, кто-то выложил видеозапись с какой-нибудь кинки-пати, участники которой были в масках, без их согласия. Вы же не станете удивляться, что они будут возмущены этим? Хотя "Ой ну они же в масках нельзя связать". Как бы это не единственная проблема — раз. И два — при достаточном желании можно.
Наверняка у него в жизни и сталкеры были из-за этого и какие-нибудь назойливые вопросы постоянные и еще какая-нибудь хуйня (сто пудов было и "хорошее", но претензия же в том, что не было выбора).
И еще раз повторюсь, что не поддерживаю решение этого чувака и считаю, что лучше бы окстился. Но могу понять. ред.
Допустим, кто-то выложил видеозапись с какой-нибудь кинки-пати, участники которой
Были взрослыми. У взрослых и в масках есть много вещей, по которым их можно определить.
Наверняка у него в жизни и сталкеры были из-за этого и какие-нибудь назойливые вопросы постоянные и еще какая-нибудь хуйня
Да конечно были, чувак каждый юбилей обложки за деньги воспроизводит арт с обложки, лол.
Но могу понять
Я тоже могу понять, чуваку слишком мало платят за воспроизведение арта и он решил срубить денег. Надеюсь, суд окажется адекватным и отклонит иск к лейблу, зато прокурор возбудит дело в отношении его родителей. Хитрожопые должны страдать
"У взрослых и в масках есть много вещей, по которым их можно определить"
Ну допустим нельзя бы было. Или они целиком в латексных костюмах. Вы не допускаете ситуации, что им элементарно не норм, что на них ебущихся бы люди смотрели? Или просто голых?
"чувак каждый юбилей обложки за деньги воспроизводит арт с обложки"
Каждый играет теми картами, которые ему выдали. Не вижу проблемы. Если уж оказался в такой ситуации, почему не попытаться извлечь из нее пользу? Это не отменяет факта, что ты бы предпочел в ситуации вообще не оказываться.
Ну и смешно думать, что там какие-то бешеные деньги и бешеный профит. Особенно "каждый юбилей" (вау, раз в 5-10 лет и далеко не каждый раз, думаю, сколько это всего было раз? два или три?).
Я, думаю, единственный нормальный профит — осознание того, что ты часть истории. Но и то такое себе в данном случае, потому что ты всё равно ничего не помнишь и нет никакой реальной ценности — крутых историй, воспоминаний на всю жизнь и вообще ну, ощущения, что это ты, что это было с тобой, что ты реально на что-то повлиял, потому что ты был настолько мал, что тебя никто и не спрашивал.
Только какие-нибудь сыночки родственников на свадьбах гыгыкают: "Гыыыыы, это твой хрен видел весь мир, да? Ахаха!"
Иллюстрация была пророческой.
ну и в чем он не прав?
В определении, порнография ли это, и в том, что иск группе, а не родителям.
Возможно у него проблемы, если он видит в этой фотографии порнографию и сексуальную эксплуатацию.
Но в любом случае, непонятно, почему претензия к группе, а не к родителям.
Они продали его фотку ведь.
Пусть на родителей своих подаст в суд, раз разрешили.
А вообще детские жопы в рекламе подгузников показывают, какого фига
Ранее он утверждал, что пытался «по-дружески» связаться с Гролом и Новоселичем, но так и не получил ответа.
По дружески бабла попросить. Ведь кроме этой фотки он ничего не добился за тридцать лет
У этого наркоши на груди набито название альбома… Нужно быть леваком или отсталым чтобы поверить в то, что использование его фотографии на обложке способствовало стрессу, который пагубно отражался на его жизни.