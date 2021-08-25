В китайских школах и университетах начнут изучать доктрину «Мысли Си Цзиньпина о социализме» Статьи редакции
Так детям хотят привить любовь к стране и Коммунистической партии.
Доктрина «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху» поможет «подросткам утвердить марксистские убеждения», — говорится в новых директивах Министерства образования страны. Идеологию планируют преподавать на всех уровнях обучения, начиная с начальных классов школы и вплоть до университета, передаёт агентство «Синьхуа».
В программу начальной и средней школы также включат народные художественные промыслы Китая и «революционные традиции». «В начальных классах сосредоточатся на воспитании любви к стране, Коммунистической партии Китая и социализму. В средней школе учащимся помогут сформировать базовые политические суждения и мнения», — сообщает государственное издание Global Times.
«В колледже больше внимания уделят развитию теоретического мышления», — добавили там. Министерство образования также работает над включением в учебную программу таких тем, как партийное руководство и образование в области национальной обороны.
«Мысли» сформулированы на основе выступлений председателя КНР. В 2018 году упоминание доктрины добавили в конституцию страны. Её основные положения — лидерство Коммунистической партии Китая над всеми формами труда в КНР, укрепление партийной дисциплины и «улучшение благосостояния населения».
Ты всегда хранил эту картинку для этого случая?
хотят привить любовь к мискарис и кошкожена, а не то нефритовый стержень задняя проход ну и ну
совок - мир будущего: межрасовая гомосексуальная пара воспитывает детей
Русский с китайцем воспитывают беларуса и киргиза
и да, раз надо прививать любовь, значит этой любви уже где то нет
Это как реклама кокаколы, весь мир о ней знает, но лишний раз чего бы не напомнить
Как продолбать все заветы реформатора Ден Сяопина за 15 лет: вернуть несменяемость генсека, начать лаять на США, восстановить культ личности, отменить политику 1 ребёнка.
власть развращает. ему достался период с успешным выходом китая в экономике, почему бы не продлить свое пребывание и не позволить себе немного архаичностей, потомки если че всё исправят
Кажется в Китае запахло Брежневым
Сравнение неверно
Почему. Вполне. До Синя в коммунистической партии Китая действовал принцип ротации партийных лидеров. Он послал его нахер и теперь будет править вплоть до самой смерти.
Только до Брежнева точно так же все сидели пока дупа не отвалится
Собственно говоря, китайцы и ввели принцип ротации как раз увидев что сотворила несменяемость власти в СССР. В итоге один хитрый Винни Пух взял это все и похерил.
И слава богу, посмотрим чё получится, авось тоже развалятся
Расскажу тебе притчу.
У меня есть подруга которая очень сильно прикалывалась с Китая, выучила язык, уехала работать. В Китае увидела какой то очень корявый перевод у банка на английский, хехнула, сфоткала и выложила в твитор кажется. Наутро к ней пришли и сказали - удоли.
Она удалила и уехала. Конец притчи
Зачем вы его минусите? Может, человеку просто одиноко и ему срочно нужна кошкожена ( ͡° ͜ʖ ͡°)
может всё - мы не знаем наверняка. история гласит , что они точно так же умеют всё проёбывать , и не раз.
Не вперед ногами с должности, прогрессивное общество, сразу видно))
Коммунистическая партия Китая почитала комменты на tj и решила, что лучше преподавать детям такое говно, чем ничего