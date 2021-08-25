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Новости
Ольга Щербинина

В китайских школах и университетах начнут изучать доктрину «Мысли Си Цзиньпина о социализме» Статьи редакции

Так детям хотят привить любовь к стране и Коммунистической партии.

Фото Getty Images

Доктрина «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху» поможет «подросткам утвердить марксистские убеждения», — говорится в новых директивах Министерства образования страны. Идеологию планируют преподавать на всех уровнях обучения, начиная с начальных классов школы и вплоть до университета, передаёт агентство «Синьхуа».

В программу начальной и средней школы также включат народные художественные промыслы Китая и «революционные традиции». «В начальных классах сосредоточатся на воспитании любви к стране, Коммунистической партии Китая и социализму. В средней школе учащимся помогут сформировать базовые политические суждения и мнения», — сообщает государственное издание Global Times.

«В колледже больше внимания уделят развитию теоретического мышления», — добавили там. Министерство образования также работает над включением в учебную программу таких тем, как партийное руководство и образование в области национальной обороны.

«Мысли» сформулированы на основе выступлений председателя КНР. В 2018 году упоминание доктрины добавили в конституцию страны. Её основные положения — лидерство Коммунистической партии Китая над всеми формами труда в КНР, укрепление партийной дисциплины и «улучшение благосостояния населения».

#новости #китай

1034 просмотров
52 52 комментария
9
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52 комментария
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Суровый бокал

13

Мысли Си Цзиньпина ред.

Ответить
Суровый

Le Petit Train Jaune

1

Ты всегда хранил эту картинку для этого случая?

Ответить
Le

Суровый бокал

12
Ответить
Суровый

Brown Zweig

2
Ответить

Robutt

9

хотят привить любовь к мискарис и кошкожена, а не то нефритовый стержень задняя проход ну и ну

Ответить

Smaug The Terrible

6
Ответить
Smaug

5ый член Комитета

10

совок - мир будущего: межрасовая гомосексуальная пара воспитывает детей

Ответить
5ый

Младший волк

7

Русский с китайцем воспитывают беларуса и киргиза

Ответить
Младший

Smaug The

2

Это Сергей Орлов и Дмитрий Орлов

Ответить
5ый

Smaug The

1

Как будто что-то плохое

Ответить
Smaug

5ый член

0

умное голосование за КПРФ !

Ответить
5ый

Robutt

3
Ответить
5ый

Рыжий

0

Если бы КПРФ делала хоть что-то хорошее...

Ответить
Рыжий

Smaug The

0

Зато после КПРФ едрисня уже не будет казаться такой плохой

Ответить
Smaug

Smaug The

1

Хотя кого я обманываю...

Ответить
Рыжий

Ровный бас

0

тут по по принципу клин клином

Ответить
5ый

Бесконечный

0

за это большевики боролись в том числе

Ответить
Бесконе…

5ый член

0

чутка не хватило, эх если бы не 91 год, жили бы сейчас в прогрессивном толерантном обществе

Ответить

Max Diviani

9

Люби страну, сука

Ответить

Ровный бас

5

с другой стороны, наши восточные соседи будут тратить время на изучение всякой фигни и ненужной информации ( это же полный аналог научного коммунизма из СССР ), а значит мискарис распыляет свои средства впустую. и да, раз надо прививать любовь, значит этой любви уже где то нет

Ответить
Ровный

Младший волк

1

и да, раз надо прививать любовь, значит этой любви уже где то нет

Это как реклама кокаколы, весь мир о ней знает, но лишний раз чего бы не напомнить

Ответить
Младший

Ровный бас

0

напоминать надо , потому что если честно подзаебала эта кола .

Ответить
Ровный

Бип Боп

1

время на изучение всякой фигни и ненужной информации

Я бы сказал, что весь мир тратит время так, только у каждых агит-культ-политпросвет разного сорта

Ответить
Бип

Ровный бас

0

ну тогда тем более, есть преимущество это понимать, но всё равно повторять за всеми

Ответить

Товарищ Колбасный

3

Как продолбать все заветы реформатора Ден Сяопина за 15 лет: вернуть несменяемость генсека, начать лаять на США, восстановить культ личности, отменить политику 1 ребёнка. 

Ответить
Товарищ

Ровный бас

1

власть развращает. ему достался период с успешным выходом китая в экономике, почему бы не продлить свое пребывание и не позволить себе немного архаичностей, потомки если че всё исправят

Ответить

Линейный Абдужаббор

3

Даёшь доктрину путина о коррупции!

Ответить

Дархан Нұрғабылов

2

Кажется в Китае запахло Брежневым

Ответить
Дархан

Младший волк

0

Сравнение неверно

Ответить
Младший

Alexei Kuksin

5

Почему. Вполне. До Синя в коммунистической партии Китая действовал принцип ротации партийных лидеров. Он послал его нахер и теперь будет править вплоть до самой смерти. 

Ответить
Alexei

Младший волк

0

Только до Брежнева точно так же все сидели пока дупа не отвалится

Ответить
Младший

Alexei Kuksin

6

Собственно говоря, китайцы и ввели принцип ротации как раз увидев что сотворила несменяемость власти в СССР. В итоге один хитрый Винни Пух взял это все и похерил. 

Ответить
Alexei

Младший волк

4

И слава богу, посмотрим чё получится, авось тоже развалятся

Ответить
Младший

Дархан

–3

Тебе не нравится Китай? Это же божественная страна, которая может все. Демократия не в счет, ибо она нахуй не нужна. Остальное все есть. Пусть продолжат развиваться

Ответить
Дархан

Младший

4

Расскажу тебе притчу.
 У меня есть подруга которая очень сильно прикалывалась с Китая, выучила язык, уехала работать. В Китае увидела какой то очень корявый перевод у банка на английский, хехнула, сфоткала и выложила в твитор кажется. Наутро к ней пришли и сказали - удоли.
Она удалила и уехала. Конец притчи

Ответить
Дархан

Dmitry

2

И именно поэтому китайцы валят в США на ПМЖ...

Ответить
Дархан

alexferman

2

Демократия не в счет, ибо она нахуй не нужна.

Кому не нужна, идейным холопам?

Ответить
Дархан

rustyrazor

1

Зачем вы его минусите? Может, человеку просто одиноко и ему срочно нужна кошкожена ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
Дархан

Ровный бас

0

может всё - мы не знаем наверняка. история гласит , что они точно так же умеют всё проёбывать , и не раз.

Ответить
Alexei

Бип Боп

0

Ну строго говоря, они не вводили, они воспроизвели плюс-минус ту модель, которая у них функционировала при любых династиях и сильно до Мао

Вот что-что, а в бюрократии у них опыт по факту непрерывный, херить почти под корень старую администрацию они все ж не херили ред.

Ответить
Младший

Smaug The

0

Ну технически Хрущева попросили

Ответить
Smaug

Младший волк

0

Не вперед ногами с должности, прогрессивное общество, сразу видно)) 

Ответить
Младший

Smaug The

0

Я просто поправляю, что корректнее было сказать, что начиная с брежнева все сидели пока жопа не отвалится.
Но там Горбачев и ГКЧП.

Ответить
Smaug

Младший

0

Так и сталин сидел пока жопа не отвалится. Вот при ленине ещё какой то уровень баланса верхушки соблюдался

Ответить

Alex Volkov

2

Мысли Си Цзиньпина:

За нефритовый лидер стрелять в упор.

Ответить

[Unknown]

2

скоро вы все будете учить мысли великого си цзипиня, пуйло к этому ведет

Ответить

rustyrazor

1

Одобряю. Все должны учить мысли сильного лидера товарища Си.

Ответить

Кирилл Ивлев

1

Китайский дед тоже ебанулся и стал Мао. Ничего нового.

Ответить

Решающий корабль

0

Мысли Ленина о социализме

Ответить

Денис Демидов

0

Интересно, Си потом рядом с Мао положат?

Ответить

Бип Боп

0

Удар!

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Андрей Николаев

0

Коммунистическая партия Китая почитала комменты на tj и решила, что лучше преподавать детям такое говно, чем ничего

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