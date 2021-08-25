Легендарный спортсмен «продал душу» компании.

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Скейтборд, окрашенный краской с добавлением крови скейтбордиста Тони Хоука Фото Liquid Death

Легендарный американский скейтбордист Тони Хоук и производитель воды в банках Liquid Death создали коллаборацию в виде ста досок для скейтборда, окрашенных кровью спортсмена, сообщается на сайте компании.

На доске с красным фоном изображён человек с окровавленным топором и черепом птицы в руках. Глаза у него расположены на груди, а вместо головы — банка Liquid Death.

Фото Liquid Death

Фото Liquid Death

Фото Liquid Death

«Я глубоко благодарен за связь с моими фанатами, и я ценю коннект Liquid Death с их фанатами. Это сотрудничество выводит эту связь на новый уровень, поскольку я буквально вложил свои душу и кровь в эти доски», — сказал Хоук. Скейтбордист ранее заключил с Liquid Death сделку по «продаже души».

Цена за такой скейт — 500 долларов. Все доски уже раскупили.

Часть прибыли с продаж пойдёт некоммерческой антипластиковой организации 5 Gyres и организации Hawk Skateboard Project, помогающей финансировать общественные скейтпарки.

Тони Хоук — легендарный американский скейтбордист, 7-кратный чемпион X-Games (Всемирных экстремальных игр). Он первым в истории выполнил сложнейший разворот на 900 градусов в воздухе. В его честь названа популярная линейка видеоигр Tony Hawk's Pro Skater. Издание Sports Illustrated писало про Хоука: «Тони — первый скейтбордист, который дал своё лицо отдельному спорту, и оно было растиражировано на весь мир. Хоук стал неотъемлемой частью американской поп-культуры».