Скейтбордист Тони Хоук совместно с производителем воды Liquid Death выпустил серию скейтбордов, окрашенных его кровью Статьи редакции
Легендарный спортсмен «продал душу» компании.
Легендарный американский скейтбордист Тони Хоук и производитель воды в банках Liquid Death создали коллаборацию в виде ста досок для скейтборда, окрашенных кровью спортсмена, сообщается на сайте компании.
На доске с красным фоном изображён человек с окровавленным топором и черепом птицы в руках. Глаза у него расположены на груди, а вместо головы — банка Liquid Death.
«Я глубоко благодарен за связь с моими фанатами, и я ценю коннект Liquid Death с их фанатами. Это сотрудничество выводит эту связь на новый уровень, поскольку я буквально вложил свои душу и кровь в эти доски», — сказал Хоук. Скейтбордист ранее заключил с Liquid Death сделку по «продаже души».
Цена за такой скейт — 500 долларов. Все доски уже раскупили.
Часть прибыли с продаж пойдёт некоммерческой антипластиковой организации 5 Gyres и организации Hawk Skateboard Project, помогающей финансировать общественные скейтпарки.
Тони Хоук — легендарный американский скейтбордист, 7-кратный чемпион X-Games (Всемирных экстремальных игр). Он первым в истории выполнил сложнейший разворот на 900 градусов в воздухе. В его честь названа популярная линейка видеоигр Tony Hawk's Pro Skater. Издание Sports Illustrated писало про Хоука: «Тони — первый скейтбордист, который дал своё лицо отдельному спорту, и оно было растиражировано на весь мир. Хоук стал неотъемлемой частью американской поп-культуры».
Liquid Death — обычная или газированная горная вода в алюминиевой банке с изображением черепа и надписью «Убей свою жажду». Проект от стартапа продвинул бывший креативный директор Netflix Майк Чезарио. У компании «насмешливое» отношение к маркетингу и агрессивное оформление в стиле «хеви метал». Бренд ориентирован на аудиторию среди поклонников рок-групп, музыкантов, татуировщиков и панков, которые ведут здоровый образ жизни. Банки делают из переработанного сырья.
В планах желтые, коричневые и белые версии
Классный мемный шаблон:
"Благодаря <X> я <profit> и <profit>.
И спился."
Панк, ведущий здоровый образ жизни...
теперь я слышал все
так это обычное дело для хардкор панка основанного на straight edge
Ой бля, какая джинса
ща запилю пару новостей
Ясно понятно, в западном обществе окно Овертона продолжают сдвигать в сторону каннибализма и сатанизма, ничего нового.
продолжают сдвигать в сторону
сатанизма
С 1966 года https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Сатаны