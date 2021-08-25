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Новости
Яна Ломакина

Скейтбордист Тони Хоук совместно с производителем воды Liquid Death выпустил серию скейтбордов, окрашенных его кровью Статьи редакции

Легендарный спортсмен «продал душу» компании.

26 26 комментариев
2002 просмотров
Скейтборд, окрашенный краской с добавлением крови скейтбордиста Тони Хоука Фото Liquid Death 

Легендарный американский скейтбордист Тони Хоук и производитель воды в банках Liquid Death создали коллаборацию в виде ста досок для скейтборда, окрашенных кровью спортсмена, сообщается на сайте компании.

На доске с красным фоном изображён человек с окровавленным топором и черепом птицы в руках. Глаза у него расположены на груди, а вместо головы — банка Liquid Death.

Фото Liquid Death
Фото Liquid Death
Фото Liquid Death

«Я глубоко благодарен за связь с моими фанатами, и я ценю коннект Liquid Death с их фанатами. Это сотрудничество выводит эту связь на новый уровень, поскольку я буквально вложил свои душу и кровь в эти доски», — сказал Хоук. Скейтбордист ранее заключил с Liquid Death сделку по «продаже души».

Цена за такой скейт — 500 долларов. Все доски уже раскупили.

Часть прибыли с продаж пойдёт некоммерческой антипластиковой организации 5 Gyres и организации Hawk Skateboard Project, помогающей финансировать общественные скейтпарки.

Тони Хоук — легендарный американский скейтбордист, 7-кратный чемпион X-Games (Всемирных экстремальных игр). Он первым в истории выполнил сложнейший разворот на 900 градусов в воздухе. В его честь названа популярная линейка видеоигр Tony Hawk's Pro Skater. Издание Sports Illustrated писало про Хоука: «Тони — первый скейтбордист, который дал своё лицо отдельному спорту, и оно было растиражировано на весь мир. Хоук стал неотъемлемой частью американской поп-культуры».

«Я ещё не закончил»: Тони Хоук исполнил 50…
Легендарный скейтбордист признался, что некоторые элементы выполнил в последний раз в жизни.
tjournal.ru

Liquid Death — обычная или газированная горная вода в алюминиевой банке с изображением черепа и надписью «Убей свою жажду». Проект от стартапа продвинул бывший креативный директор Netflix Майк Чезарио. У компании «насмешливое» отношение к маркетингу и агрессивное оформление в стиле «хеви метал». Бренд ориентирован на аудиторию среди поклонников рок-групп, музыкантов, татуировщиков и панков, которые ведут здоровый образ жизни. Банки делают из переработанного сырья.

#новости #спорт

26 26 комментариев
12
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26 комментариев
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Роман Александров

27

В планах желтые, коричневые и белые версии

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5ый член Комитета

0

тони хоук уже продал Liquid Death свои трусы

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Передний алмаз

19

Тони охуенный чувак. Серия игр под соньку- лучшая. Благодаря ей я познакомился с охуенными группами и треками. И спился

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Абсолютный ГОСТ

9

отдельное ему еще уважение, что до седых волос дожил, не сторчался, не разбился, не сел и не уехал в дурку, а всё еще что-то там может на своей доске

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Абсолютный

Абсолютный ГОСТ

2

в отличие от остальных ебней с мтв

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Майка Ника

0

Классный мемный шаблон:

"Благодаря <X> я <profit> и <profit>.
И спился."

Ответить
Майка

Майка Ника

0

Благодаря универу я обзавёлся хорошими друзьями и важными знаниями.
И спился.

Ответить

Александр Мирошников

3

Думаешь, что как Тони постарел, а потом вспоминаешь, что и ты не молод уже.

Ответить

5ый член Комитета

1

скейтбордисты-сатанисты довольны

Ответить

Robutt

1

Хорошо не говном

Ответить

Vadim Domochevsky

1

Finaly...

Ответить

Феминизм здорового человека

0

Панк, ведущий здоровый образ жизни...
теперь я слышал все

Ответить

Младший волк

0

А он разве панк? 

Ответить
Младший

Феминизм

0

Ниже было что контора ориентирует свой мерч на всяких металистов и панков, ведущих здоровый образ жизни

Ответить

Сергей Касулин

0

так это обычное дело для хардкор панка основанного на straight edge

Ответить
Сергей

Феминизм

0

Это очень необычное дело для моей культурной столицы, где у меня есть неинтернетное впечатление о субкультуре здесь и сейчас

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Антигравитационный торт

0

Ой бля, какая джинса

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Антигравитационный торт

0

ща запилю пару новостей

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Антигравитацион…

Антигравитационн

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Антигра…

Александр

0

Хуиово как-то

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Bad Mother Fucker

0

хватит гнать, откуда у скейтбордиста душа

Ответить

Photuum

0

Это как Фэйри с апельсиновым соком. Один апельсин на 50 тонн Фэйри.

Ответить

кокпорн

–3

Ясно понятно, в западном обществе окно Овертона продолжают сдвигать в сторону каннибализма и сатанизма, ничего нового.

Ответить

Рыжий

0

 продолжают сдвигать в сторону

 сатанизма

С 1966 года https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Сатаны 

Ответить
Рыжий

кокпорн

0

Вот, уже более 50 лет этим занимаются, а до сих пор не осознали, что просто уничтожают этот мир, приближая пришествие Антихриста.

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кокпорн

Философский

0

просто уничтожают этот мир, приближая пришествие Антихриста.

Долго там ждать еще?

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