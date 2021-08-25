Россия эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ и других стран. Ранее МИД заявлял, что такие меры не нужны Статьи редакции
Эвакуацию организовали по поручению Путина.
Из Афганистана вывезут более 500 граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.
Для эвакуации создали группировку из четырёх самолётов военно-транспортной авиации, которые были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На каждом самолёте находятся бригады военных медиков, запасы питьевой воды, питания и одеял.
19 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о спецрейсах для желающих покинуть Афганистан граждан РФ. Она подчеркнула, что речи об эвакуации россиян из страны не идёт. По ее словам, талибы «активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами».
24 августа Путин заявил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, но не намерены вмешиваться и ввязываться в вооружённый конфликт.
Президент указал, что Россия извлекла опыт пребывания СССР в Афганистане. Он подчеркнул, что у страны есть возможности эффективно защитить своих граждан от угроз международного терроризма.
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Ранее в МИД заявляли, что такие меры не нужны
Эвакуацию организовали по поручению Путина.
Глупые бояре в очередной раз ничего не могут сделать без хорошего и мудрого царя.
Находились на героинзаместительной терапии.
@Ольга Щербинина , талибы уже перестали быть представителями запрещённой в России организации?
Украиииииииины?!
да. но они просто не в курсе что их собираются эвакуировать в рф
они ранее эвакуирнулись
Кто-нибудь знает, когда у них мак цветёт? Хочу съездить, поснимать. По идее в апреле должен. ред.
Лишь бы хохлов не забыли.