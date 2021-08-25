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Новости
Ольга Щербинина

Россия эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ и других стран. Ранее МИД заявлял, что такие меры не нужны Статьи редакции

Эвакуацию организовали по поручению Путина.

30 30 комментариев
2112 просмотров

Из Афганистана вывезут более 500 граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.

Для эвакуации создали группировку из четырёх самолётов военно-транспортной авиации, которые были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На каждом самолёте находятся бригады военных медиков, запасы питьевой воды, питания и одеял.

19 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о спецрейсах для желающих покинуть Афганистан граждан РФ. Она подчеркнула, что речи об эвакуации россиян из страны не идёт. По ее словам, талибы «активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами».

24 августа Путин заявил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, но не намерены вмешиваться и ввязываться в вооружённый конфликт.

Президент указал, что Россия извлекла опыт пребывания СССР в Афганистане. Он подчеркнул, что у страны есть возможности эффективно защитить своих граждан от угроз международного терроризма.

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан

30 30 комментариев
23
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rustyrazor

29

Ранее в МИД заявляли, что такие меры не нужны

Эвакуацию организовали по поручению Путина.

Глупые бояре в очередной раз ничего не могут сделать без хорошего и мудрого царя.

Ответить

Bad Mother Fucker

6

СЛАВА БОГУ РАЗОБРАЛИСЬ!

Ответить

alexferman

15

Но ведь талибы это вменяемые и договороспособные ребята

Ответить

Линейный Абдужаббор

9

500 граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины

хочу статью на тему х*ли они там делали

Ответить

Джордж Харви

14

Их забыли, когда Афганистан покидали в 89-м

Ответить

Младший волк

2

Это свита Варламова, не все успели улететь ред.

Ответить

Andrew Muralov

0

Находились на героинзаместительной терапии. 

Ответить
Andrew

Дефицитный

0

А что именно они замещали героином?

Ответить

Линейный Абдужаббор

3

 Он подчеркнул, что у страны есть возможности эффективно защитить своих граждан от угроз международного терроризма.

Но это не точно.

Ответить

Аналитический ГОСТ

1

Международный терроризм: блогер

Ответить

Абсолютный ГОСТ

3

не бросаем своих💪💪💪💪💪💪

Ответить

Robutt

3

Как бы самих потом не пришлось эякулировать

Ответить

Крепкий якорь

2

Нормальные парни

Ответить

Andrew Muralov

2

Талиб прийдет - порядок наведёт! 

Ответить

Максим Ростокин

0

@Ольга Щербинина , талибы уже перестали быть представителями запрещённой в России организации?

Ответить

Роман Александров

1

Талибы Шредингера

Ответить

FOX

1

зато с гордо поднятой головой

Ответить

Роман Александров

1
Ответить

Robutt

0

Украиииииииины?! 

Ответить

Андрей Галицкий

2

да. но они просто не в курсе что их собираются эвакуировать в рф

Ответить
Андрей

Andrew Muralov

0

Их всех эвакуируют в ДНР. Заимствовали идею у Лукашенко. 

Ответить
Андрей

Дядя Серёжа

0

Ждут когда украинский борт вернётся из Ирана.)

Ответить

FOX

0

они ранее эвакуирнулись 

Ответить
FOX

Владимир Климов

0

не смогли же

Ответить

Photuum

0

Там наемники из правого сектора. Эвакуация из Кабула в Матросскую тишину. 

Ответить

Ровный бас

0

Послушай МИД РФ и пойми с точностью наоборот

Ответить

Фархад Азимов

0

куда все побежали, талибы ведь адекватные мужики

Ответить

Photuum

0

Кто-нибудь знает, когда у них мак цветёт? Хочу съездить, поснимать. По идее в апреле должен.  ред.

Ответить

teinaaVa

–4

Лишь бы хохлов не забыли.

Ответить

Sergey Karbivnichiy

0

Спасибо за заботу!

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