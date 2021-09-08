Московские криогенные компании «не поделили» замороженные тела. Фирма обвинила конкурента в краже Статьи редакции
Глава сервиса, которая столкнулась с обвинениями в «сговоре», утверждает, что тела клиентов принадлежат ей.
Соучредитель компании «Открытая Крионика», занимающейся заморозкой (крионированием) умерших, Дмитрий Квасников обвинил гендиректора фирмы «КриоРус» в краже тел и оборудования из хранилища в подмосковном Сергиевом Посаде.
«Открытая Крионика» и «КриоРус» — юридические лица, зарегистрированные соучредителями ООО «КриоРус», с которой клиенты заключали договоры на хранение тел. По словам сотрудника «Открытой Крионики» Квасникова, глава «КриоРус» Валерия Удалова выкрала из хранилища непринадлежащее ей оборудование с телами.
По словам Квасникова, сотрудники «Открытой Крионики», узнав о случившемся, вызвали полицию, и Валерию Удалову задержали на выезде из микрорайона, где находится хранилище. Резервуары с телами вернули на прежние места — пострадали ли они, пока неизвестно.
Гендиректор «КриоРус» Валерия Удалова на вопросы TJ по электронной почте ответила, что её не задерживали. «Мы просто перевозили оборудование с одной нашей территории на другую. А вот на Медведева поданы заявления на открытие уголовных дел по статьям 306 и 327», — написала она.
В видео, которое прислал TJ соучредитель «КриоРуса» Игорь Артюхов, Удалова заявила, что Медведев лжёт об обстоятельствах случившегося. Она утверждает, что законно вывезла оборудование из хранилища, поскольку договор аренды помещения оформлен на неё. «Чтобы доказать своё владение этими дьюарами, Медведев сделал фиктивный договор о том, что он якобы в 2016 купил их», — заявила она. Женщина написала на него заявление в полицию.
По словам Удаловой, оборудование оставили на прежнем месте, потому что полиция распорядилась так сделать, «чтобы разобраться с документами».
В «Открытой Крионике» утверждают, что все контракты принадлежат «КриоРусу», а оборудование оформлено на Данилу Медведева. Удалова же незаконно решила перевести всё в хранилище своей фирмы.
Компанию ООО «КриоРус» основали участники Российского трансгуманистического движения, говорится на сайте «Открытой Крионики. Изначально у фирмы было восемь учредителей, в их числе — Игорь Артюхов, Андрей Башмаков, Дмитрий Буслов, Виктор Гребенщиков, Алексей Потапов, Михаил Сычев, Данила Медведев и Валерия Удалова.
Генеральным директором компании назначили Данилу Медведева. В 2009 году новым главой фирмы стала Валерия Удалова. В 2019 году учредители «КриоРуса» «выразили недовольство деятельностью директора» и решили его сменить — 60% проголосовало за снятие Валерии Удаловой с должности.
19 ноября 2019 года Удалова зарегистрировала на себя компанию с похожим названием ООО «КриуРус» и впоследствии переименовала её в ООО «КриоРус». Ещё на посту гендиректора «КриоРуса» она переоформила часть договоров на своё юридическое лицо и начала вывозить тела клиентов из хранилища, утверждают в «Открытой Крионике».
Данила Медведев, Алексей Самыкин и Дмитрий Квасников 17 июня 2021 учредили новую криокомпанию под названием «Открытая Крионика», сказано на сайте организации.
напомните, зачем покойников замораживать?
А разве цитоплазма в клетке не расширяется и не разрушает её при заморозке?
19 ноября 2019 года Удалова зарегистрировала на себя компанию с похожим названием ООО «КриуРус» и впоследствии переименовала её в ООО «КриоРус». Ещё на посту гендиректора «КриоРуса» она переоформила часть договоров на своё юридическое лицо и начала вывозить тела клиентов из хранилища, утверждают в «Открытой Крионике».
Это уже трансгуманизм или еще нет?
Считаю, что в теории прикольное решение и возможно где-то рациональное. Но блядь оставлять тело в России, да эту залупу пидорасит раз в тридцать лет, так что всё по пизде летит.
Сотрудники трансгуманистического движения вырезали автогеном стену криохранилища и похители капсулы с криотелами. Кто еще мне скажет что мы не в киберпанке?
Криогенный бизнес в РФ - убивают заказанных, делают липвые бумажки, что мол они у них купили функцию заморозки. Профит.
Как раз читаю роман про чувака который заплатил что бы его заморозили после смерти, его сбила машина и он очнулся через 100 лет будучи искусственным интеллектом, который хотят отправить в космос)