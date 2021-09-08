Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":809,"title":"\u041f\u0430\u0443\u0441\u0442\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u2014 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c, \u0432 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445","url":"\/redirect?component=advertising&id=809&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/426687-na-chem-ezdili-gorozhane-100-i-50-let-nazad&placeBit=1&hash=8f1ce3e1d01a261c10ad382037a27f51e68d314039bd5248ca5b043085ea51c0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Московские криогенные компании «не поделили» замороженные тела. Фирма обвинила конкурента в краже Статьи редакции

Глава сервиса, которая столкнулась с обвинениями в «сговоре», утверждает, что тела клиентов принадлежат ей.

31 31 комментарий
1907 просмотров
Сосуд для жидкого азота Фото «Открытой Крионики»

Соучредитель компании «Открытая Крионика», занимающейся заморозкой (крионированием) умерших, Дмитрий Квасников обвинил гендиректора фирмы «КриоРус» в краже тел и оборудования из хранилища в подмосковном Сергиевом Посаде.

«Открытая Крионика» и «КриоРус» — юридические лица, зарегистрированные соучредителями ООО «КриоРус», с которой клиенты заключали договоры на хранение тел. По словам сотрудника «Открытой Крионики» Квасникова, глава «КриоРус» Валерия Удалова выкрала из хранилища непринадлежащее ей оборудование с телами.

Днём 7 сентября сотрудники Валерии Удаловой в сговоре со смотрителем проникли на территорию криохранилища, вырезали часть стены ангара автогеном, слили большую часть азота из дьюаров и погрузив их прямо с пациентами горизонтально на две машины пытались увезти в сторону недостроенного криохранилища в Твери.

Дмитрий Квасников
соучредитель фирмы «Открытая Крионика»

По словам Квасникова, сотрудники «Открытой Крионики», узнав о случившемся, вызвали полицию, и Валерию Удалову задержали на выезде из микрорайона, где находится хранилище. Резервуары с телами вернули на прежние места — пострадали ли они, пока неизвестно.

Гендиректор «КриоРус» Валерия Удалова на вопросы TJ по электронной почте ответила, что её не задерживали. «Мы просто перевозили оборудование с одной нашей территории на другую. А вот на Медведева поданы заявления на открытие уголовных дел по статьям 306 и 327», — написала она.

В видео, которое прислал TJ соучредитель «КриоРуса» Игорь Артюхов, Удалова заявила, что Медведев лжёт об обстоятельствах случившегося. Она утверждает, что законно вывезла оборудование из хранилища, поскольку договор аренды помещения оформлен на неё. «Чтобы доказать своё владение этими дьюарами, Медведев сделал фиктивный договор о том, что он якобы в 2016 купил их», — заявила она. Женщина написала на него заявление в полицию.

По словам Удаловой, оборудование оставили на прежнем месте, потому что полиция распорядилась так сделать, «чтобы разобраться с документами».

«Открытая Крионика» ничем не владеет вообще. Баланс равен нулю. У неё из активов — только суд по обвинению в мошенничестве и нарушении авторский прав на всех её соучредителей.

Валерия Удалова

В «Открытой Крионике» утверждают, что все контракты принадлежат «КриоРусу», а оборудование оформлено на Данилу Медведева. Удалова же незаконно решила перевести всё в хранилище своей фирмы.

Классическая схема рейдерского захвата, просто в такой инновационной сфере, как крионика.

Алексей Самыкин
соучредитель «КриоРуса»

Компанию ООО «КриоРус» основали участники Российского трансгуманистического движения, говорится на сайте «Открытой Крионики. Изначально у фирмы было восемь учредителей, в их числе — Игорь Артюхов, Андрей Башмаков, Дмитрий Буслов, Виктор Гребенщиков, Алексей Потапов, Михаил Сычев, Данила Медведев и Валерия Удалова.

Генеральным директором компании назначили Данилу Медведева. В 2009 году новым главой фирмы стала Валерия Удалова. В 2019 году учредители «КриоРуса» «выразили недовольство деятельностью директора» и решили его сменить — 60% проголосовало за снятие Валерии Удаловой с должности.

19 ноября 2019 года Удалова зарегистрировала на себя компанию с похожим названием ООО «КриуРус» и впоследствии переименовала её в ООО «КриоРус». Ещё на посту гендиректора «КриоРуса» она переоформила часть договоров на своё юридическое лицо и начала вывозить тела клиентов из хранилища, утверждают в «Открытой Крионике».

Данила Медведев, Алексей Самыкин и Дмитрий Квасников 17 июня 2021 учредили новую криокомпанию под названием «Открытая Крионика», сказано на сайте организации.

#новости #криосохранение

31 31 комментарий
26
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0440\u0438\u043e\u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435"], "comments": 31, "likes": 26, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 429081, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Sep 2021 20:13:19 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Идеальный Влад

27

ебать мать его киберпанк

Ответить
Идеальный

Yan Fedoseev

1

Четвертую Матрицу слили до премьеры

Ответить
Идеальный

Роман Александров

0

Киберпук

Ответить
Идеальный

Павел Фролов

0

Криопанк

Ответить

Серьезный химик

13

Вот так заморозишь себя в надежде, что разумные люди будущего тебя оживят, а неразумные люди нынешнего твоё тело случайно разморозят, уронят, потеряют и тд.

Ответить

alexferman

10

Сук, почему это так смешно)))

Ответить

Мрачный хот-дог

7

Кто эти смельчаки, что заморозили себя в России?
Тут жить то страшно. А доверять свое бездыханное тело незнакомым людям тем более.

Прикинь проснулся, а у тебя жепа стала рабочей.

Ответить
Мрачный

Арбитражный лолипоп

10

Прикинь проснулся, а у тебя жепа стала рабочей.

как и не засыпал 

Ответить

Мутёнок

4

напомните, зачем покойников замораживать?

Ответить
Мутёнок

Бип Боп

16

надеются что потом придумают способ разморозить без ущерба и оживить ред.

Ответить
Мутёнок

Al

2

Чтобы можно было потом на новый год приготовить. 

Ответить

Alex Blake

3

Тем временем трупы в бочках...

Ответить

Егор Ниглов

0

А разве цитоплазма в клетке не расширяется и не разрушает её при заморозке?

Ответить
Егор

Кхалиси Бот

7

А лязьве цитёплязмя в клетке не лясшейяется и не лязьюфяет её пьи зямойозки?

Ответить
Егор

Мутёнок

0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Кринжатина, какие же дебилы

Ответить

Трансгендолёт

2

19 ноября 2019 года Удалова зарегистрировала на себя компанию с похожим названием ООО «КриуРус» и впоследствии переименовала её в ООО «КриоРус». Ещё на посту гендиректора «КриоРуса» она переоформила часть договоров на своё юридическое лицо и начала вывозить тела клиентов из хранилища, утверждают в «Открытой Крионике».

Это уже трансгуманизм или еще нет?

Ответить

Alex Bernhardt

2

Считаю, что в теории прикольное решение и возможно где-то рациональное. Но блядь оставлять тело в России, да эту залупу пидорасит раз в тридцать лет, так что всё по пизде летит.

Ответить

Молчаливый кран

1

С такой недальновидностью и умением людей планировать криогеника пустая трата денег.

Ответить

Погибший паркур

0

стартапы ру-стайл

Ответить

Этнический Влад

0

[Music intensifies]

Ответить

solawind

0

Мошенники наебывают друг друга

Ответить

Рыбный Женя

0

Кожаные, объясните железяке: зачем? 

Ответить
Рыбный

Роман Александров

0

Лох не мамонт

Ответить

Александра Утёнкова

0

Боже, охеренная новость. 

Ответить

Больной парфюмер

0

По коням, у нас труп. Спиздили.

Ответить
Больной

ziggy stardust

0

Прямо как в "Расследовании" Лема.

Ответить

Valeriy Deev

0

Сотрудники трансгуманистического движения вырезали автогеном стену криохранилища и похители капсулы с криотелами. Кто еще мне скажет что мы не в киберпанке?

Ответить
Valeriy

Роман Александров

0

Киберпук

Ответить

Victor Ganin

0

Криогенный бизнес в РФ - убивают заказанных, делают липвые бумажки, что мол они у них купили функцию заморозки. Профит.

Ответить

Александр Демьяненко

0

Как раз читаю роман про чувака который заплатил что бы его заморозили после смерти, его сбила машина и он очнулся через 100 лет будучи искусственным интеллектом, который хотят отправить в космос) 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
Обсуждаемое
Новости
«Яндекс» удалил ссылки на «Умное голосование» из поисковой выдачи из-за внесения сайта в реестр запрещённых
Компания уточнила, что синхронизация с реестром происходит автоматически.
195
Новости
Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД — он требует отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию
В конце августа ведомство приняло решение о «нежелательности» его пребывания в стране.
468
Разборы
«Велике будiвництво» – как проходит самый масштабный инфраструктурный проект в истории Украины
Как меняется современная Украина после политического кризиса, оккупации части территории и во время продолжающейся войны — что уже сделано и какие цели ставят на будущее.
614
Популярное за три дня
Новости
В Петербурге нарисовали граффити с осуждённой на 11 лет Марией Колесниковой. Его уже закрасили
Мария Колесникова — одна из лидеров белорусского протеста.
78
Новости
«Спойлеры» оппозиционного кандидата в Петербурге скопировали его внешность. ЦИК пообещала разобраться после выборов
Комиссия хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников».
102
Разборы
«Велике будiвництво» – как проходит самый масштабный инфраструктурный проект в истории Украины
Как меняется современная Украина после политического кризиса, оккупации части территории и во время продолжающейся войны — что уже сделано и какие цели ставят на будущее.
614
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null