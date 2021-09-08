«Открытая Крионика» и «КриоРус» — юридические лица, зарегистрированные соучредителями ООО «КриоРус», с которой клиенты заключали договоры на хранение тел. По словам сотрудника «Открытой Крионики» Квасникова, глава «КриоРус» Валерия Удалова выкрала из хранилища непринадлежащее ей оборудование с телами.

Днём 7 сентября сотрудники Валерии Удаловой в сговоре со смотрителем проникли на территорию криохранилища, вырезали часть стены ангара автогеном, слили большую часть азота из дьюаров и погрузив их прямо с пациентами горизонтально на две машины пытались увезти в сторону недостроенного криохранилища в Твери.

По словам Квасникова, сотрудники «Открытой Крионики», узнав о случившемся, вызвали полицию, и Валерию Удалову задержали на выезде из микрорайона, где находится хранилище. Резервуары с телами вернули на прежние места — пострадали ли они, пока неизвестно.

Гендиректор «КриоРус» Валерия Удалова на вопросы TJ по электронной почте ответила, что её не задерживали. «Мы просто перевозили оборудование с одной нашей территории на другую. А вот на Медведева поданы заявления на открытие уголовных дел по статьям 306 и 327», — написала она.

В видео, которое прислал TJ соучредитель «КриоРуса» Игорь Артюхов, Удалова заявила, что Медведев лжёт об обстоятельствах случившегося. Она утверждает, что законно вывезла оборудование из хранилища, поскольку договор аренды помещения оформлен на неё. «Чтобы доказать своё владение этими дьюарами, Медведев сделал фиктивный договор о том, что он якобы в 2016 купил их», — заявила она. Женщина написала на него заявление в полицию.