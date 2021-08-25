Власти Сеула запретили школам заставлять учениц носить только белое нижнее бельё Статьи редакции
Школьницы чувствовали себя униженными во время проверок.
Сеульский совет по образованию провёл консультации со школами, чтобы те отменили правила, заставляющие учениц носить только простое, полностью белое нижнее бельё. В результате шесть учреждений добровольно отказались от таких правил, ещё 25 школ вынудят изменить их до конца года. Об этом сообщает «Би-би-си Korea».
В марте власти Сеула отказались от пункта, согласно которому школы могли самостоятельно регулировать форму учеников. Однако по словам члена столичного совета по образованию Муна Чан Гиля, в июне из 129 средних и старших школ 31 учреждение всё ещё вынуждало учениц соблюдать жёсткие правила в отношении нижнего белья, называя это «традицией».
Согласно правилам, школьниц могут наказывать за любое бельё, кроме простого и полностью белого. Также в них содержатся пункты «Кружевное бельё запрещено» и «Блузки должны быть достаточно длинными, чтобы при поднятии рук нижнее бельё не было видно».
Сеульский совет по образованию решил провести переговоры со школами после опроса южнокорейской организации молодёжных активистов Asunaro, которая получила более 400 жалоб от школьниц по всей стране. Они сообщали, что чувствуют себя униженными и оскорблёнными после проверок учителями-мужчинами своего нижнего белья. Другие заявили, что похожие эмоции они испытывают в целом от процедуры проверки цвета бюстгальтеров и трусов, независимо от того, кто её проводит.
нормальная форма , когда россиянки начнут так же ходить ?
это уже замужние, скучно
Сестра и брат
кармашек для пиписьки ? эт че за инновации ?
процедуры проверки цвета бюстгальтеров и трусов
а там знают как развлечься в школе взрослому человеку
Где выучится на такую проффесию в России??
В приходской школе ред.
Ожидание
Учишься в педуниверситете чтобы проверять белье у старшеклассниц.
Реальность
Учишься в педуниверситете чтобы писать отчет об отчете, и объяснительную почему не сдал его еще три дня назад.
Реальность: младшеклассники срут в штаны потому что стесняются отпроситься в туалет.
как в наше время могут творить такую дичь в развитой стране? так еще мужики проверяют, я так понимаю отцов школьниц устраивает все, что их трусы проверяют мужики учителя, раз жалобы только от школьниц ред.
как в наше время могут творить такую дичь в развитой стране?
Корея без пяти минут как из диктатуры выбралась, так себе развитая страна
Да вообще говно, вот в Северной Корее сверхцивилизация наступила уже.
К чему это вообще? Любитель кей-попа порвался?
За "так себе развитую" страну. ЮК один из азиатских тигров с мощной экономикой и развитым гражданским обществом. Там население может позволить себе провести импичмент президента за какую-то жалкую взятку.
Если это "так себе развитая" страна по твоему мнению, то страшно подумать каких определений заслуживает Россия.
На, читай, просвящайся.
Развитое гражданское общество, которое лезет школьницам в трусы, я понел
"в июне из 129 средних и старших школ 31 учреждение всё ещё вынуждало учениц соблюдать жёсткие правила в отношении нижнего белья, называя это «традицией»."
Прямо по всей стране к девочкам в трусы лезут? Настолько распространено что и ты, и я про это слышим первый раз в жизни. Нет, конечно, если у тебя есть более расширенная информация, то можешь поделиться со всеми нами, но из поста создается ощущение что это нераспространенный обычай в Корее.
P.S. Нераспространенный, и судя по всему, его сейчас добьют окончательно. Как там с гражданскими свободами в России? Могут ли россияне хоть какие-то права в данный момент отстоять? ред.
порвался, жаль
а 31/129 это так-то четверть школ, а не из ряда вон выходящий случай
порвался, жаль
Кто? Твой батя после посещения своего партнера? Сочувствую ему.
а 31/129 это так-то четверть школ, а не из ряда вон выходящий случай
Только в Сеуле. Есть статистика получше - трать свое время, ищи ее и тащи сюда. А правды это все равно не изменит. Корейцы могут заебавшего правителя скинуть, а большая часть остального мира - нет.
Кто?
Ты же. Зачем-то начал приплетать свои боли про скидывание правителей, хотя тут обсуждают ёбаную дичь с проверкой белья у школьниц.
Я отвечал про сменяемость на твое утверждение о неразвитости Кореи. Если уж ты эту нить диалога прошляпил, то с тобой и говорить не о чем. Ты просто не понимаешь о чем говоришь и что тебе отвечают. Почитай книги, хотя бы одну в своей жизни, может научишь свой мозг воспринимать информацию и контекст.
Как скажешь, порвашечка.
порвашечка
Когда нечего сказать по факту - переходи на личности.
Как скажешь
Так оно и есть, читай книжки и больше общайся с умными людьми, жертва российского образования.
Да успокойся уже, либерахен) От такой хуйни начать биться в судорогах это клиника. ред.
а тебя я вижу только мнение отцов интересует, потому что именно отец должен решать, кто смотрит на нижнее белье его дочери
а кто еще должен бугуртить от подобного? вон наши бугуртят от того что кто то из школьниц станцевал тверк, то от учительницы бомбило у родаков что она фоткалась в купальнике, заставили уволить.Классика же
- машенька зачем ты залезла на дерево?
- меня мальчик попросил
- он хотел на твои трусики посмотреть!
- машенька зачем ты снова залезла на дерево, я же тебе говорила что мальчики хотят так трусики посмотреть
- а я трусики сложила и в кармашек положила
Они на самом деле мало чем отличаются от северных братьев.
Отвечают либералы: «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Трусы отличного от белого цвета могут оскорбить другого человека и навести кого-нибудь на мысль, что не все люди равны »
Оскорбить ≠ ограничить свободу
Ну ты выдал, ёпт
если убрать экономическое развитие, то будут теми же гуки
Помимо экономики граждан не пиздят палками, за недостаточный плач на похоронах вождя
Почему государство решает, когда тебе можно играть в компьютер, и можешь ли носить татуировки?
Ты бот, позорящийся в незнакомой для тебя теме. Посмотри хоть немного видео про обе Кореи и поймешь что там и почему, и не будешь эту чушь сюда тащить.
А что смотреть-то? Мы находимся под новостью об обязательном ношении белых трусов!
разве подобное не сексуальное домогательство? почему молчит ихний ТВИТЕР?)) Где хештеги, где боевые "фемки" ?
А кто по-твоему этого добился?
Сеульский совет по образованию решил провести переговоры со школами после опроса южнокорейской организации молодёжных активистов Asunaro, которая получила более 400 жалоб от школьниц по всей стране.
опять блядь отцы больше всех в генитальной области дочерей должны быть заинтересованы
мне кажется весь южнокорейский твиттер это один бесконечный кейпоп который ЗАЕБАЛ
а ты способен ихний ТВИТЕР прочесть?
носить только простое, полностью белое нижнее бельё.
Пусть носят кружевное или там викториас сикрет
Не понимаю чего школы тупят, проверки мужчинами запрещать никто не собирается, а так проверять веселее
В результате шесть учреждений добровольно отказались от таких правил, ещё 25 школ вынудят изменить их до конца года.
В остальных школах балдеж не прекращается😎😎😎