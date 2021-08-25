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Новости
Sasha Shambilova

Власти Сеула запретили школам заставлять учениц носить только белое нижнее бельё Статьи редакции

Школьницы чувствовали себя униженными во время проверок.

Сеульский совет по образованию провёл консультации со школами, чтобы те отменили правила, заставляющие учениц носить только простое, полностью белое нижнее бельё. В результате шесть учреждений добровольно отказались от таких правил, ещё 25 школ вынудят изменить их до конца года. Об этом сообщает «Би-би-си Korea».

В марте власти Сеула отказались от пункта, согласно которому школы могли самостоятельно регулировать форму учеников. Однако по словам члена столичного совета по образованию Муна Чан Гиля, в июне из 129 средних и старших школ 31 учреждение всё ещё вынуждало учениц соблюдать жёсткие правила в отношении нижнего белья, называя это «традицией».

В то время как большинство государственных школ следуют нашему совету, он часто блокируется директором школы, членами совета директоров или руководящим комитетом в частных школах, так как нет юридически обязательной силы.

член Сеульского совета по образованию

Согласно правилам, школьниц могут наказывать за любое бельё, кроме простого и полностью белого. Также в них содержатся пункты «Кружевное бельё запрещено» и «Блузки должны быть достаточно длинными, чтобы при поднятии рук нижнее бельё не было видно».

Сеульский совет по образованию решил провести переговоры со школами после опроса южнокорейской организации молодёжных активистов Asunaro, которая получила более 400 жалоб от школьниц по всей стране. Они сообщали, что чувствуют себя униженными и оскорблёнными после проверок учителями-мужчинами своего нижнего белья. Другие заявили, что похожие эмоции они испытывают в целом от процедуры проверки цвета бюстгальтеров и трусов, независимо от того, кто её проводит.

#новости #корея

4462 просмотров
101 101 комментарий
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101 комментарий
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Длинный крюк

42

почему новость без иллюстрации? не могу понять о чем речь...

Ответить
Длинный

Ровный бас

18

нормальная форма , когда россиянки начнут так же ходить ?

Ответить
Ровный

Bibba La Bibba

5
Ответить
Bibba

Ровный бас

0

это уже замужние, скучно

Ответить
Ровный

Bibba La Bibba

3

Сестра и брат

Ответить
Bibba

Твоего деда дед

8

Причём сестра слева

Ответить
Bibba

Сергей

0

нетленная классика

Ответить
Bibba

Павел Каташев

0

Инцест - дело семейное

Ответить
Длинный

Твоего деда дед

6
Ответить
Твоего

Ровный бас

1

кармашек для пиписьки ? эт че за инновации ?

Ответить
Ровный

Твоего деда дед

7

Для страпона

Ответить
Ровный

5ый член

3

не для письки, это зад, туда складывают продукты жизнедеятельности в случае отсутствия туалета, цвет кармашка видишь?

Ответить
5ый

Ровный бас

3

здесь даже ласка магия цвета не поможет

Ответить
Ровный

5ый член

3

только сжечь 

Ответить
5ый

Bibba La Bibba

6

В омске бы отмыли 

Ответить
Bibba

Ровный бас

0

деньги? ред.

Ответить
Длинный

некипишуй

2
Ответить
Длинный

AttentiveMilk

1

🩲

Ответить

5ый член Комитета

32

 процедуры проверки цвета бюстгальтеров и трусов

а там знают как развлечься в школе взрослому человеку 

Ответить
5ый

Устойчивый кот

4

Где выучится на такую проффесию в России??

Ответить
Устойчивый

bad guy

21

В приходской школе ред.

Ответить
bad

Устойчивый кот

2

Я не по мальчкам

Ответить
Устойчи…

5ый член

8

тогда в воскресной

Ответить
Устойчи…

bad guy

0

Как жаль

Ответить
Устойчивый

Alexei Kuksin

10

Ожидание 
Учишься в педуниверситете чтобы проверять белье у старшеклассниц. 

Реальность 
Учишься в педуниверситете чтобы писать отчет об отчете, и объяснительную почему не сдал его еще три дня назад. 

Ответить
Alexei

5ый член

7

ПЕД университет
ВСЁ ЯСНО

Ответить
5ый

Ровный бас

0

если ты слишком тупой , есть еще ПЕД училище

Ответить
Ровный

5ый член

4

ЕЩЕ ЯСНЕЕ

Ответить
5ый

Статистический

0

ПЕД иатр
ПЕД агог

прям как будто есть что-то объединяющее все эти слова...

Ответить
Статист…

Дмитрий Тимофеев

1

велосиПЕД ?

Ответить
Alexei

Антон Пострунин

2

Реальность: младшеклассники срут в штаны потому что стесняются отпроситься в туалет. 

Ответить
Антон

alexferman

0

Или потому что снимают для тиктока

Ответить
Устойчивый

Дополнительный

0

Новый курс на Skillbox, вроде, уже появился.

Ответить
Устойчивый

Артём Рубченков

0

skillbox

Ответить

Сергей Дворниченко

14

как в наше время могут творить такую дичь в развитой стране?  так еще мужики проверяют, я так понимаю отцов школьниц устраивает все, что их трусы проверяют мужики учителя, раз жалобы только от школьниц ред.

Ответить
Сергей

Владислав Микк

34

как в наше время могут творить такую дичь в развитой стране?

Ответить
Владислав

Статистический

7

это же из недоразвитой

Ответить
Сергей

alexferman

7

Корея без пяти минут как из диктатуры выбралась, так себе развитая страна

Ответить
alexferman

Рум Азаров

5

Да вообще говно, вот в Северной Корее сверхцивилизация наступила уже.

Ответить
Рум

alexferman

3

К чему это вообще? Любитель кей-попа порвался?

Ответить
alexfer…

Рум Азаров

4

За "так себе развитую" страну. ЮК один из азиатских тигров с мощной экономикой и развитым гражданским обществом. Там население может позволить себе провести импичмент президента за какую-то жалкую взятку.
Если это "так себе развитая" страна по твоему мнению, то страшно подумать каких определений заслуживает Россия.
На, читай, просвящайся.

Импичмент Пак Кын Хе
Импичмент президента Пак Кын Хе стал кульминаций южнокорейского политического скандала 2016 года…
ru.wikipedia.org
Ответить
Рум

alexferman

3

Развитое гражданское общество, которое лезет школьницам в трусы, я понел

Ответить
alexfer…

Рум Азаров

0

"в июне из 129 средних и старших школ 31 учреждение всё ещё вынуждало учениц соблюдать жёсткие правила в отношении нижнего белья, называя это «традицией»."
Прямо по всей стране к девочкам в трусы лезут? Настолько распространено что и ты, и я про это слышим первый раз в жизни. Нет, конечно, если у тебя есть более расширенная информация, то можешь поделиться со всеми нами, но из поста создается ощущение что это нераспространенный обычай в Корее.
P.S. Нераспространенный, и судя по всему, его сейчас добьют окончательно. Как там с гражданскими свободами в России? Могут ли россияне хоть какие-то права в данный момент отстоять? ред.

Ответить
Рум

Влад Попов

1

порвался, жаль

а 31/129 это так-то четверть школ, а не из ряда вон выходящий случай 

Ответить
Влад

Рум Азаров

0

порвался, жаль

Кто? Твой батя после посещения своего партнера? Сочувствую ему.
а 31/129 это так-то четверть школ, а не из ряда вон выходящий случай

Только в Сеуле. Есть статистика получше - трать свое время, ищи ее и тащи сюда. А правды это все равно не изменит. Корейцы могут заебавшего правителя скинуть, а большая часть остального мира - нет.

Ответить
Рум

alexferman

1

Кто?

Ты же. Зачем-то начал приплетать свои боли про скидывание правителей, хотя тут обсуждают ёбаную дичь с проверкой белья у школьниц.

Ответить
alexfer…

Рум Азаров

0

Я отвечал про сменяемость на твое утверждение о неразвитости Кореи. Если уж ты эту нить диалога прошляпил, то с тобой и говорить не о чем. Ты просто не понимаешь о чем говоришь и что тебе отвечают. Почитай книги, хотя бы одну в своей жизни, может научишь свой мозг воспринимать информацию и контекст.

Ответить
Рум

alexferman

0

Как скажешь, порвашечка.

Ответить
alexfer…

Рум Азаров

0

порвашечка

Когда нечего сказать по факту - переходи на личности.
Как скажешь

Так оно и есть, читай книжки и больше общайся с умными людьми, жертва российского образования.

Ответить
Рум

alexferman

0

Да успокойся уже, либерахен) От такой хуйни начать биться в судорогах это клиника. ред.

Ответить
alexfer…

Seon

1

Завидуешь просто

Ответить
Сергей

Алексей Куликов

0

Восточные страны это отдельная вселенная.

Ответить
Сергей

Статистический нос

0

а тебя я вижу только мнение отцов интересует, потому что именно отец должен решать, кто смотрит на нижнее белье его дочери

Ответить
Статистический

Сергей

0

а кто еще должен бугуртить от подобного? вон наши бугуртят от того что кто то из школьниц станцевал тверк, то от учительницы бомбило у родаков что она фоткалась в купальнике, заставили уволить.Классика же

Ответить
Сергей

Виктор Шуваев

0

из-за фото в купальнике явно бугуртили мамаши

Ответить
Сергей

AttentiveMilk

–1

как в наше время могут творить такую дичь в развитой стране?

Бгг

Ответить

Дикий кавалер

12

ред.

Ответить
Дикий

5ый член Комитета

6

- машенька зачем ты залезла на дерево?
- меня мальчик попросил
- он хотел на твои трусики посмотреть!
- машенька зачем ты снова залезла на дерево, я же тебе говорила что мальчики хотят так трусики посмотреть
- а я трусики сложила и в кармашек положила

Ответить
5ый

Дикий кавалер

2
Ответить
Дикий

5ый член

0

хуй с пиздой - трусы дороже
Ч - честь

Ответить

Ровный бас

12

азиаты как обычно заняты важными делами

Ответить

Владимир Филатов

4

Они на самом деле мало чем отличаются от северных братьев.

Ответить
Владимир

Либертарианство

1

Отвечают либералы: «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Трусы отличного от белого цвета могут оскорбить другого человека и навести кого-нибудь на мысль, что не все люди равны »

Ответить
Либертарианство

Владимир Филатов

0

Оскорбить ≠ ограничить свободу

Ответить
Владимир

Либертарианство

0

Я про то же, но твитерские либералы так не считают

Ответить
Либертарианство

5ый член

–1

на черных трусах чиркаши прост не так видны
не нужно тут этот расизм приплетать

Ответить
5ый

Рыжий

0

Т.е кореянки засранки просто?

Ответить
Рыжий

5ый член

–1

обоссыхи

Ответить
Владимир

AttentiveMilk

1

Ну ты выдал, ёпт

Ответить
AttentiveMilk

Владимир Филатов

–3

если убрать экономическое развитие, то будут теми же гуки

Ответить
Владимир

AttentiveMilk

6

Помимо экономики граждан не пиздят палками, за недостаточный плач на похоронах вождя

Ответить
Attenti…

Либертарианство

–1

Почему государство решает, когда тебе можно играть  в компьютер, и можешь ли носить татуировки?

Ответить
Либерта…

Рум Азаров

3

Ты бот, позорящийся в незнакомой для тебя теме. Посмотри хоть немного видео про обе Кореи и поймешь что там и почему, и не будешь эту чушь сюда тащить.

Ответить
Рум

Либертарианство

2

А что смотреть-то? Мы находимся под новостью об обязательном ношении белых трусов!

Ответить
Либерта…

Максим

0

Ты бы что-ли прочитал что в статье написано. Запрет отменили, причём государство (власти Сеула) и отменило

Ответить
Максим

Либертариа

1

2021 год

Ответить

Сергей Дворниченко

–2

разве подобное не сексуальное домогательство? почему молчит ихний ТВИТЕР?)) Где хештеги, где боевые "фемки" ?

Ответить
Сергей

Известный алмаз

12

А кто по-твоему этого добился?
 Сеульский совет по образованию решил провести переговоры со школами после опроса южнокорейской организации молодёжных активистов Asunaro, которая получила более 400 жалоб от школьниц по всей стране.

Ответить
Известный

Сергей

0

за все время только додумались что это не нормально?) просто ни разу когда про подобные традиции читаю не пишут про возмущение родителей, особенно отцов. Какой то сбой в матрице блин

Ответить
Сергей

Известный алмаз

1
Ответить
Сергей

Статистический

1

опять блядь отцы больше всех в генитальной области дочерей должны быть заинтересованы

Ответить
Статист…

Сергей

0

заплач

Ответить
Сергей

Статистический

0

коллекцию дочкиных панцушотов уже перебрал?

Ответить
Статист…

Сергей

0

что ты несешь ? помой жирные ручки и ложишь спать, а то у тебя уже истерика ред.

Ответить
Сергей

Ровный бас

3

мне кажется весь южнокорейский твиттер это один бесконечный кейпоп который ЗАЕБАЛ

Ответить
Сергей

Статистический нос

1

а ты способен ихний ТВИТЕР прочесть?

Ответить
Статистический

Сергей

0

у тебя что воздержание? чего такой токсичный?

Ответить
Сергей

Начальный пёс_анон

–1

У них все свое, типа как у нас

Ответить
Сергей

Seon

–1

К счастью там пока с фемками не очень

Ответить

Robutt

3

носить только простое, полностью белое нижнее бельё.

Пусть носят кружевное или там викториас сикрет

Ответить
Robutt

Кирилл Вселенский

0

Не понимаю чего школы тупят, проверки мужчинами запрещать никто не собирается, а так проверять веселее

Ответить

Террористический бас

3

чувствовали себя униженными и оскорблёнными после проверок цвета бюстгальтеров и трусов, особенно если их проводили учителя-мужчины

ferman едет устраиваться на работу

Ответить

Polina Malahova

3

Это точно не ИА Панорама? 0_0

Ответить

Имя Фамилия

2

Северная и Южная Корея братья на век. Что там треш, что здесь.

Ответить

Андрей Беликов

0

В результате шесть учреждений добровольно отказались от таких правил, ещё 25 школ вынудят изменить их до конца года.

В остальных школах балдеж не прекращается😎😎😎

Ответить

Alexander Star

0

Ну вот, белые труселя теперь уйдут в прошлое(

Ответить

Линейный Абдужаббор

0

Хорошо южным корейцам, решили все проблемы в стране, вот последнюю добивают.

Ответить

Yana Vladimirovna

0

😱😱😱😱

Ответить

Сергей Дворниченко

0

просто текстуры с RTX, блюром и прочим

Ответить

Аналитический ГОСТ

0

Уууу тупые фемки, гык

Ответить

Gedevan

0

А вы говорите Талибан! 

Ответить
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