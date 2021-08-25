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Новости
DTF

OnlyFans решила не запрещать контент сексуального характера — компания договорилась с банками Статьи редакции

  • О пересмотре своих правил представители OnlyFans объявили 25 августа. По их словам, они получили необходимые гарантии того, что смогут дальше поддерживать контент от разных авторов на своём сайте.
  • Таким образом, платформа уточнила, что не станет запрещать контент сексуального характера — эти изменения должны были вступить в силу 1 октября.
  • Ранее основатель OnlyFans заявил, что такое решение они приняли после давления со стороны нескольких банков, и у них не было другого выбора.
OnlyFans, прославившийся откровенным контентом…
Компания говорит, что «нюдсы» всё ещё разрешены, но не делится деталями. Секс-работники считают…
tjournal.ru

#новости #соцсети #onlyfans

325 просмотров
20 20 комментариев
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20 комментариев
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Кирилл Вселенский

6

2 пуша этой новости

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Ровный бас

1

ладно, дрочите

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Ровный

Владимир Климов

2

не подглядывай, ладно?

Ответить
Владимир

Ровный бас

1

та там и так не видно

Ответить
Владимир

Doktor

1

Наоборот, пусть смотрит.

Ответить
Doktor

Владимир Климов

0

а комментарии кто писать будет? 

Ответить
Владимир

Doktor

0

Смотрит и комментирует

Ответить
Doktor

Ровный бас

0

не пизди

Ответить

Владимир Климов

1

опять отток с тж красивых мальчиков будет

Ответить

Олег Иванов

0

Невероятно, дырки продажные не останутся без куска хлеба, почему на почту не пришло уведомление об этом, безусловно важном событии? ред.

Ответить
Олег

Интересный Влад

0

 почему на почту не пришло уведомление об этом событии?

За твою не заплатили :3

Ответить
Олег

Владимир Климов

0

разве защеку тебе не пришло? 

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Слава б-гу

Ответить
Кирилл

Многий корабль

0

Белорусскому Государственному Университету?

Ответить

Anton Zakharikhin

0

Вообще странный мув от них был..

Ответить

Андрей Галицкий

0

проверяли реакцию гражданского общества

Ответить

Решающий корабль

0

Банкиры поняли, что дрочить больше не на что.

Ответить
Решающий

Владимир Климов

0

да они там импотенты все старые 

Ответить
Владимир

Решающий корабль

0

Но дрочат.

Ответить
Решающий

Владимир Климов

0

теребить вялого, ну такое себе 

Ответить
Владимир

Решающий корабль

0

Лучше когда они теребят невялого у молоденьких парней??

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