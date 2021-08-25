OnlyFans решила не запрещать контент сексуального характера — компания договорилась с банками Статьи редакции
- О пересмотре своих правил представители OnlyFans объявили 25 августа. По их словам, они получили необходимые гарантии того, что смогут дальше поддерживать контент от разных авторов на своём сайте.
- Таким образом, платформа уточнила, что не станет запрещать контент сексуального характера — эти изменения должны были вступить в силу 1 октября.
- Ранее основатель OnlyFans заявил, что такое решение они приняли после давления со стороны нескольких банков, и у них не было другого выбора.
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20 комментариев
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не подглядывай, ладно?
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Невероятно, дырки продажные не останутся без куска хлеба, почему на почту не пришло уведомление об этом, безусловно важном событии? ред.
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почему на почту не пришло уведомление об этом событии?
За твою не заплатили :3
0
Слава б-гу
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да они там импотенты все старые
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Но дрочат.
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теребить вялого, ну такое себе
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