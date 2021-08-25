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Новости
DTF

Samsung рассказала о возможности удалённо блокировать украденные телевизоры Статьи редакции

Функцию протестировали после беспорядков и грабежей в ЮАР.

  • За блокировку украденных устройств отвечает технология Television Block, которая предустановлена на все телевизоры Samsung. По словам представителей компании, функция гарантирует, что телевизоры будут использовать только законные покупатели.
  • Функция блокирует телевизор по серийному номеру, когда устройство подключается к интернету и выполняется проверка с базой данных Samsung.
  • Компания использовала технологию для блокировки ряда телевизоров, украденных в ЮАР во время беспорядков в июле 2021 года. Устройства украли прямо со склада Samsung, поэтому предполагается, что у производителя не было трудностей отследить краденные модели и их серийные номера.
Логотип функции
  • Из описания технологии неясно, предназначена ли функция только для борьбы с масштабными кражами, или же компания может применять её на конкретных украденных телевизорах. Могут ли потребители сообщить о краже в Samsung и запросить удалённую блокировку устройства, неизвестно.
  • В Samsung заявили, что если компания случайно заблокировала чьи-то телевизоры в ЮАР, то пользователи могут снять ограничения, подтвердив факт покупки.

25 августа в Korea Economic Daily сообщили, что LG перенесла выпуск самых маленьких 42-дюймовых OLED-телевизоров на 2022 год по «маркетинговым причинам».

#новости #samsung

1554 просмотров
55 55 комментариев
8
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55 комментариев
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Обязательный глобус

–1

Ожидаемо от самсуки. Учитывая, что ни один адекватный человек не захочет пользоваться этим говном (только если ему за это заплатят), крайне странно, что нашлись те, кому всралось воровать это говно.

Ответить
Обязательный

Madegghead

8

и какие же телеки не говно, просвети нас о великий гуру?

Ответить
Madegghead

Игорь Рачук

7
Ответить
Игорь

Dobrosvet

0

И еще совецкие краны хороши, которые с пластмассовыми крутилками. 
И мороженное

Ответить
Madegghead

Рыжий

2

Сяоми 

Ответить
Рыжий

Madegghead

0

ахахахаха

Ответить
Рыжий

Александр

0

топ за свои деньги?

Ответить
Алексан…

Madegghead

0

Самсунг по акции

Ответить
Madegghead

Иван Грозный

1

у меня три телека от tcl
за свои деньги ничего лучше не существует
edit:
матрицы во всех трех от не самых дешевых самсунгов
при этом никакой всратой tizen os ред.

Ответить
Иван

Madegghead

1

а чем Тизен плох?
Ютуб есть? Есть
Файлы играет? Играет.
DLNA есть? Есть.
Чо надо еще?
А матрицы у Самсунга явно лучше.

Ответить
Madeggh…

Aleksey Gryaznev

2

Он ужасен просто всем, от скорости работы, до ограничений форматов

Это худшая ОС для ТВ

Ответить
Aleksey

Madegghead

0

ты в формулу один собрался играть на телеке?
Не вижу никаких проблем в Тизене.
У меня есть приставка ксаоми, осталась от старого телека. Даже пульт уже протерял. ред.

Ответить
Madeggh…

Иван Грозный

0

он только субъективно плох. для обычного юзера разницы нет

Ответить
Madegghead

Evil Pechenka

1

А зачем издёвки? Тюлень прав, Sаmsung любитель поблокировать и не ворованные телевизоры. Лично я себе такой покупать не готов.

Samsung удалённо блокирует свои «серые» Smart TV…
Никогда и ничего фирмы Самсунг я больше в жизни не куплю!!! И буду отговаривать всех кто будет…
habr.com
Samsung заблокировала мой телевизор — Приёмная…
Вчера вечером мой телевизор Samsung QE65Q8F отказался запускать приложения и показал мне следующее…
vc.ru
Ответить
Madegghead

Обязательный

0

Не самсука, очевидно. Ну а так, сони, конечно же.

Ответить
Обязательный

Иван Грозный

3

я бы воровал
я во всех РПГ вором играю

Ответить

Приятный Влад

7

Это было понятно, когда они стали массово блокировать серые телевизоры.

Ответить

Madegghead

3

Вот очень такой философский момент.
Я не уверен, что я хочу чтобы хз кто имел возможность влезть в мое устройство. И если Самсунг оставил себе бэкдор, то ей же может воспользоваться хакер.
И вообще я имею право протерять чек и выкинуть коробку через год(когда кончилась гарантия), тем более что чеки выцветают через пару месяцев.
А завтра Самсунг заблокирует эмиратский Samsung Galaxy S21 привезенный в РФ?

Ответить
Madegghead

Люц Шнайдер

3

"А завтра Самсунг заблокирует эмиратский Samsung Galaxy S21 привезенный в РФ"

Так и будет, непонятно почему автор умолчал об этом.

Ответить
Люц

Иван Грозный

0

они уже так делали

Ответить
Madegghead

Жуткий танк88

1

Надо просто не подключать телевизор к интернету. Всё равно в этом нет никакого смысла, если телевизор на тизене

Ответить
Жуткий

solawind

3

почему нет смысла? плеер нетфликс например, смотреть фильмы с сетевой шары или hdd, спотифай. Я даже фотки на нем смотрю, на 4к они лучше чем на мониторе и калибровка цветов нормальная. Смысл вообще покупать умный телек и не подключать его к интернет ред.

Ответить
solawind

Максим

0

Ну как, чтобы 50 баксов сэкономить!

Ответить
Жуткий

Иван Ильенко

1

А зачем вообще тв без интернета нужен, кто-то ещё кабельное смотрит? 

Ответить
Иван

Iikalfsdkj Doe

0

Чтобы подключить к консоли или ПК в качестве монитора.

Ответить
Жуткий

Madegghead

0

тытруба?
У меня телек для тытрубы и проигрывания файлов. Файлв ладно, можно без инета.
И не надо говорить про приставку ксаоми. Есть. Даже не знаю где от нее пульт, тизен удобнее

Ответить
Madeggh…

Щячло Попячтса

0

Chromecast?

Ответить
Щячло

Madegghead

0

Xiaomi mibox 3 вроде

Ответить
Madegghead

Резиновый каякер

0

Я не уверен, что я хочу

Твоё мнение вообще никого не интересует уже. Политики и корпорации считают, что лучше тебя осведомлены о твоих интересах. Тебе надо просто расслабиться и получать удовольствие от жизни.

Ответить
Madegghead

solawind

0

Они не скрывают что там бэкдор. У меня телек самсунг 3-4 летней давности, там прямым пунктом в настройках опция включить удаленный доступ для поддержки самсунг, по умолчанию включена

Ответить

Привлекательный кран

1

мне похуй, у меня тошиба 

Ответить
Привлекательный

Резиновый каякер

6

Когда они пришли за самсунгом, мне было похуй, ведь у меня тошиба.
Когда они пришли за тошибой, всем было похуй на меня.

Ответить
Резиновый

Привлекательный

0

она у меня 2005 или 6 года, она еще твоих внуков переживет 

Ответить
Привлек…

Резиновый каякер

3

Мои внуки и придут за твоей тошибой.

Ответить
Резинов…

Привлекательный

0

ну а мне то уже похуй будет, я куплю самсунг 

Ответить
Привлек…

Резиновый каякер

0

Лучше б молочко с печеньками внучатам предложил, они же дети.

Ответить
Резинов…

Привлекательный

1

не мои, вот я и бешусь 

Ответить
Резинов…

Robutt

1

@AttentiveMilk @Evil Pechenka ред.

Ответить
Резинов…

Кирилл

0

Жена цветная?

Ответить
Кирилл

Резиновый каякер

0

Чёрно-белая

Ответить
Резинов…

alexferman

0

Зебра что ли

Ответить

Люц Шнайдер

2

Ну не только украденных. А ещё тех, которые были проданы ненадлежащим образом 🤷🏻‍♂️ ред.

Ответить

Люц Шнайдер

2

Кстати, если хотели написать про LG, то в бек нужно было вставить эту новость

LG готовит массовое отключение своих смарт-ТВ в…
LG заблокирует в России все свои смарт-ТВ, приобретенные владельцами в других странах или…
www.cnews.ru
Ответить

Grisha Pivovarov

1

Хвостовой блок "ранее в новостях" с каждым разом всё абсурднее.

Ответить

Киберморж

1

Неправильный заголовок. Правильный:
Самсунг способна удалённо блокировать телевизоры по любой причине.
ред.

Ответить

Подобный бинокль

0

Предлагаю слить пост в -10

Ответить
Подобный

Алхимик

1

предлагаю не сливать пост в -10

Ответить
Подобный

Алхимик

1

ты чо такой злой, у тебя телек заблокировали??

Ответить

Rond

0

Ну это уже расизм

Ответить

Photuum

0

А почему негры в любой заварушке крадут телевизоры? Они же большие и стоят относительно недорого.

Ответить
Photuum

Аналитический ГОСТ

0

Как и белые в любой заварушке)

Ответить

Robutt

0

А украденные сердечки? 

Ответить

Миржан Досымбаев

0

После двух недель с Тпйзен сам готов отдать телевизор этим неграм.

Ответить

Dobrosvet

0

Телевизоры самсунг давно посланы нах с того момента, как они перестали их комплектовать пультами с экранной указкой. Теперь только LG с их мэджик ремоутом.
Да и уплавнялка у самсунгов паршиво работает в сравнении с LG ред.

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Артур Логвинов

0

Вопиющий случай расизма против черных

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