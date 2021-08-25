Samsung рассказала о возможности удалённо блокировать украденные телевизоры Статьи редакции
Функцию протестировали после беспорядков и грабежей в ЮАР.
- За блокировку украденных устройств отвечает технология Television Block, которая предустановлена на все телевизоры Samsung. По словам представителей компании, функция гарантирует, что телевизоры будут использовать только законные покупатели.
- Функция блокирует телевизор по серийному номеру, когда устройство подключается к интернету и выполняется проверка с базой данных Samsung.
- Компания использовала технологию для блокировки ряда телевизоров, украденных в ЮАР во время беспорядков в июле 2021 года. Устройства украли прямо со склада Samsung, поэтому предполагается, что у производителя не было трудностей отследить краденные модели и их серийные номера.
- Из описания технологии неясно, предназначена ли функция только для борьбы с масштабными кражами, или же компания может применять её на конкретных украденных телевизорах. Могут ли потребители сообщить о краже в Samsung и запросить удалённую блокировку устройства, неизвестно.
- В Samsung заявили, что если компания случайно заблокировала чьи-то телевизоры в ЮАР, то пользователи могут снять ограничения, подтвердив факт покупки.
25 августа в Korea Economic Daily сообщили, что LG перенесла выпуск самых маленьких 42-дюймовых OLED-телевизоров на 2022 год по «маркетинговым причинам».
и какие же телеки не говно, просвети нас о великий гуру?
Сяоми
у меня три телека от tcl
за свои деньги ничего лучше не существует
edit:
матрицы во всех трех от не самых дешевых самсунгов
при этом никакой всратой tizen os ред.
а чем Тизен плох?
Ютуб есть? Есть
Файлы играет? Играет.
DLNA есть? Есть.
Чо надо еще?
А матрицы у Самсунга явно лучше.
Он ужасен просто всем, от скорости работы, до ограничений форматов
Это худшая ОС для ТВ
ты в формулу один собрался играть на телеке?
Не вижу никаких проблем в Тизене.
У меня есть приставка ксаоми, осталась от старого телека. Даже пульт уже протерял. ред.
А зачем издёвки? Тюлень прав, Sаmsung любитель поблокировать и не ворованные телевизоры. Лично я себе такой покупать не готов.
Вот очень такой философский момент.
Я не уверен, что я хочу чтобы хз кто имел возможность влезть в мое устройство. И если Самсунг оставил себе бэкдор, то ей же может воспользоваться хакер.
И вообще я имею право протерять чек и выкинуть коробку через год(когда кончилась гарантия), тем более что чеки выцветают через пару месяцев.
А завтра Самсунг заблокирует эмиратский Samsung Galaxy S21 привезенный в РФ?
"А завтра Самсунг заблокирует эмиратский Samsung Galaxy S21 привезенный в РФ"
Так и будет, непонятно почему автор умолчал об этом.
Надо просто не подключать телевизор к интернету. Всё равно в этом нет никакого смысла, если телевизор на тизене
А зачем вообще тв без интернета нужен, кто-то ещё кабельное смотрит?
тытруба?
У меня телек для тытрубы и проигрывания файлов. Файлв ладно, можно без инета.
И не надо говорить про приставку ксаоми. Есть. Даже не знаю где от нее пульт, тизен удобнее
Я не уверен, что я хочу
Твоё мнение вообще никого не интересует уже. Политики и корпорации считают, что лучше тебя осведомлены о твоих интересах. Тебе надо просто расслабиться и получать удовольствие от жизни.
Они не скрывают что там бэкдор. У меня телек самсунг 3-4 летней давности, там прямым пунктом в настройках опция включить удаленный доступ для поддержки самсунг, по умолчанию включена
Когда они пришли за самсунгом, мне было похуй, ведь у меня тошиба.
Когда они пришли за тошибой, всем было похуй на меня.
она у меня 2005 или 6 года, она еще твоих внуков переживет
Мои внуки и придут за твоей тошибой.
ну а мне то уже похуй будет, я куплю самсунг
Лучше б молочко с печеньками внучатам предложил, они же дети.
Ну не только украденных. А ещё тех, которые были проданы ненадлежащим образом 🤷🏻♂️ ред.
Кстати, если хотели написать про LG, то в бек нужно было вставить эту новость
Неправильный заголовок. Правильный:
Самсунг способна удалённо блокировать телевизоры по любой причине.
ред.
А почему негры в любой заварушке крадут телевизоры? Они же большие и стоят относительно недорого.
Телевизоры самсунг давно посланы нах с того момента, как они перестали их комплектовать пультами с экранной указкой. Теперь только LG с их мэджик ремоутом.
Да и уплавнялка у самсунгов паршиво работает в сравнении с LG ред.