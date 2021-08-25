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Новости
Артём Мазанов

Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством, если те не могут от него избавиться Статьи редакции

Что такое «независящие причины» — будет определять сам президент или комиссия по вопросам гражданства.

69 69 комментариев
3102 просмотров

Теперь гражданина РФ, имеющего иностранное гражданство, «которое не прекращено по не зависящим от него причинам», можно взять на государственную или муниципальную службу, но только без доступа к гостайне. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Это распространяется и на действующих чиновников. Если они хотят остаться в должности, они должны до 15 ноября попросить об этом и рассказать «об обстоятельствах приобретения гражданства иностранного государства», принятых «мерах по его прекращению и причинах, по которым оно не прекращено».

В указе также сказано, что такие госслужащие должны принимать все меры, чтобы избавиться от иностранного гражданства, и воздерживаться от получения удостоверения личностей гражданина другой страны.

Путин также уточнил, что чиновников с их согласия можно переводить на иную должность «в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной или муниципальной службы». Делаться это должно «в исключительных случаях».

30 ноября 2020 года Путин внёс в Госдуму законопроект о запрете второго гражданства для чиновников. Документ приняла Госдума и Совет Федерации, президент подписал его 30 апреля 2021 года.

#новости #право

69 69 комментариев
21
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Кирилл Вселенский

72

Аххахахахахахахпхаахпхпхпхпхпх

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Кирилл

Кирилл Вселенский

77

А иностранный агент все равно ты

Ответить
Кирилл

Кирилл

53
Ответить

Федя Прозоров

78

А как же? Нам снова наврали?

Ответить
Федя

Алхимик

26

никогда такого не было и вот опять

Ответить
Алхимик

Федя Прозоров

0

Вот блин

Ответить
Федя

Федя Прозоров

5

Вот только не говорите, что все поправки затевались только ради продления сроков Путина!

Ответить
Федя

Алхимик

1

ложь, пиздёж и провокация

Ответить
Федя

Александр Горелик

9

мы немного подумали и решили что достаточно запретить четверное

Ответить
Александр

Трансгендолёт

4

мы немного подумали и решили что достаточно запретить двойное не чиновникам))0

Ответить
Федя

некипишуй

6

свои же поправки отменил

Ответить
некипишуй

Владимир Сон

0

Стареет Аль-капоне, авторитет слабеет

Ответить
Федя

Федя Прозоров

3

Дальше что, однополые браки разрешат для чиновников «в необратимых ситуациях»?

Ответить
Федя

Аналитический ГОСТ

2

Ну не могут отказаться, понимаешь?

Ответить
Федя

Ваша Закладко

1

августовская амнистия

Ответить
Федя

Соколов Андрей

0

Опять Путин всех переиграл!

Ответить

Александр Горелик

41

непреодолимое желание воровать здесь, а жить там - определенно уважительная причина, так как отказаться от этого - выше человеческих сил 

Ответить

Трансгендолёт

21

Ну просто казалось бы уже нельзя еще больше плюнуть в лицо народу и показать, что есть крепостные плебеи, а есть элита-патриции со своими законами и миром, но и тут они демонстрируют какие-то невероятные умения.

Ответить
Трансгендолёт

Трансгендолёт

14

Что такое «независящие причины» — будет определять сам президент или комиссия по вопросам гражданства.

Уже представляю, приходит такой высокий военный чиновник к Вадимвадимычу и говорит:
— Ваше сиятельство, не могу я гражданства лишиться, ну никак.
— Почему же?
— Так у меня дети там, бизнес, 2 дома, внуки подрастают.
— А ну это дело хорошее, давай засекретим только этот момент и можешь дальше работать на благо нашей великой Родины России.

Ответить
Трансгендолёт

Илья Гераськин

13

- У меня там вилла с видом на залив. Где мне такую в России взять? В Геленджике чтоли?
- Ахаха ну да, действительно. Ладно, так и быть. Оставляй гражданство

Ответить
Илья

Соколов Андрей

0

В Геленджике уже есть вилла.

Ответить
Соколов

Задумчивой Кот

0

Ну вот поэтому другим и не светит, приходиться за бугром брать) 

Ответить

Абсолютный ГОСТ

14

Что такое «независящие причины» — будет определять сам президент

удобно ред.

Ответить
Абсолютный

Алхимик

5

надо войти в их положение, всё-таки избавиться от иностранного гражданства не так и просто, а служить на благо страны надо каждый день

Ответить
Алхимик

Абсолютный ГОСТ

3

где дверь. готов войти в их положение

Ответить
Абсолют…

Алхимик

0

а ты настырный 😏

Ответить
Алхимик

Владимир Сон

0

Возможно ты и прав, чё сразу-то рубить с плеча

Ответить

Alex Fielding

11

в рашке как обычно, две версии законов - для обоссаных холопов и уважаемых одногруппников

Ответить
Alex

Соколов Андрей

2

Друзьям всё, врагам закон

Ответить

Алексей Иванов

10

Нам можно, а вам нельзя
Поняли да?
И ничего вы нам не сделаете
А теперь закройте рот и продолжайте плотить нологи

Ответить
Алексей

Photuum

0

А нам почему нельзя?

Ответить
Photuum

Андрей Фурцев

0

Потому что сразу иноагент

Ответить
Андрей

Photuum

0

Ниправда

Ответить

Служебный магнит

8

Теперь ещё остаётся отменить обязательную подачу и публикацию НДФЛ для них

Ответить
Служебный

Кирилл Вселенский

5

В работе

Ответить
Кирилл

Решающий корабль

0

Держите в курсе, волнуемся, вдруг не отменят.

Ответить
Служебный

Кузькин отец

4

Уже сделано. Заместителям Шойгу разрешили не публиковать декларацию о доходах

Ответить
Служебный

FOX

1

уже частично, теперь особо приближенные и их родственники официально скрывают свои данные из росреестра

Ответить

Книжный динозавр

4

1 июля 2021 вступили в силу два президентских закона о запрете принимать на госслужбу лиц с двойным гражданством, без российского гражданства или с видом на жительство за границей. Если они уже работают на государственных и муниципальных должностях, то должны сообщить начальству о своем статусе до 11 июля. Сотрудников не уволят, если они представят работодателю документы о том, что намерены стать гражданами России или выйти из иностранного подданства.

Внезапно в Кремле поняли что уволить придется 80% чинуш?

Ответить
Книжный

Федя Прозоров

0

Зачем тогда вообще принимать такой закон?

Ответить
Федя

Владимир Сон

0

Старик думал, что самый умный

Ответить
Владимир

Соколов Андрей

0

Старик давно уже в танчики, Сирию, геополитику играет, а эта местечковая хуйня просто заебала.

Ответить

Решающий корабль

4

А то как же они несчастные.

Ответить

некипишуй

2

скоро недвижку и активы можно будет иметь, скриньте

Ответить
некипишуй

Bad Mother Fucker

1

в смысле будет

Ответить
Bad

ouxen

0

напрямую

Ответить
некипишуй

Илья Гераськин

1

Так это и есть "независящие причины", из-за которых нельзя отказаться

Ответить

Konstantin

2

Но Грудинина будет судить по всей строгости!

Ответить

Владимир Сон

2

Следующее: разрешить с доходами, которые они не могут доказать, по независящим от них причинам.

Ответить

Соколов Андрей

2

Внимание! Это не иностранные агенты! Им просто подкинули гражданство и недвигу! 

Ответить

Nikolay Vasiliev

2

Чет ржю
не зависящим от него причинам

Италия, Великобритания или Швейцария такие: Нет, мразь, нельзя отказаться, будешь нашим гражданином!

Какой же б ред.

Ответить

ouxen

1

а что, удобно

Ответить

Влад Мельников

1

Путин перестал делать вид, что не является представителем колониальной советской администрации.

Ответить

Eugen T

1
Ответить

ouxen

0

бедняги

Ответить

Robutt

0

Своим всё 

Ответить

Llaren Hlaalo

0

Не, ну а чо. Win-win. Запад продолжает получать бабосики и ему по большей части пох*й на коррупцию или демократию. Чинуши кайфуют. А для народа ничё не поменялось.

Ответить

Устойчивый кот

0

спасибо

Ответить

Andrey Zogus

0

Никогда такого не было и вот опьять. ред.

Ответить

Александр Федоров

0

В конституции что об этом говорят? Или им уже вообще всё можно?

Ответить
Александр

Александр Федоров

0

Говорят.... Написано*

Ответить

Алексей Алексеев

0

Или не хотят. 

Ответить

Анатолий Камов

0

"Русским языком", если человек нужен, не важно для чего, он будет заниматься гос. деятельностью. Ничего нового. Ведь так и работали прежде.

Ответить

Дефицитный Сервелат

0

Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством, если те не могут от него избавиться

От него — это от гражданства или от Путина?

Ответить

Alexandr Blokhin

0

Скоро чиновникам и воровать можно будет («если чиновнику необходимо воровать по не зависящим от него причинам»). Что такое «независящие причины» — будет определять сам президент или комиссия по вопросам коррупции.

Ответить
Alexandr

Дмитрий

0

Так уже: "Если антикоррупционные нормы были нарушены в результате внешних, не зависящих от человека обстоятельств, то его можно освободить от ответственности" 
https://www.rbc.ru/politics/10/03/2021/6048c95e9a794747b4ffc9b6

Госдума одобрила законопроект о «нечаянной…
Если антикоррупционные нормы были нарушены в результате внешних, не зависящих от человека…
www.rbc.ru
Ответить

Парижский клуб

0

Как же выебали наш народ с этой конституцией) ред.

Ответить

FOX

0

Ранее: Госдума одобрила законопроект о «нечаянной» коррупции

Госдума одобрила законопроект о «нечаянной…
Если антикоррупционные нормы были нарушены в результате внешних, не зависящих от человека…
www.rbc.ru
Ответить

Vadim Zero

0

По закону нельзя, но если очень хочется то можно. Воистину, друзьям - всё, врагам - закон!

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