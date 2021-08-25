Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством, если те не могут от него избавиться Статьи редакции
Что такое «независящие причины» — будет определять сам президент или комиссия по вопросам гражданства.
Теперь гражданина РФ, имеющего иностранное гражданство, «которое не прекращено по не зависящим от него причинам», можно взять на государственную или муниципальную службу, но только без доступа к гостайне. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Это распространяется и на действующих чиновников. Если они хотят остаться в должности, они должны до 15 ноября попросить об этом и рассказать «об обстоятельствах приобретения гражданства иностранного государства», принятых «мерах по его прекращению и причинах, по которым оно не прекращено».
В указе также сказано, что такие госслужащие должны принимать все меры, чтобы избавиться от иностранного гражданства, и воздерживаться от получения удостоверения личностей гражданина другой страны.
Путин также уточнил, что чиновников с их согласия можно переводить на иную должность «в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной или муниципальной службы». Делаться это должно «в исключительных случаях».
30 ноября 2020 года Путин внёс в Госдуму законопроект о запрете второго гражданства для чиновников. Документ приняла Госдума и Совет Федерации, президент подписал его 30 апреля 2021 года.
Аххахахахахахахпхаахпхпхпхпхпх
А как же? Нам снова наврали?
Вот блин
Вот только не говорите, что все поправки затевались только ради продления сроков Путина!
мы немного подумали и решили что достаточно запретить четверное
мы немного подумали и решили что достаточно запретить двойное не чиновникам))0
непреодолимое желание воровать здесь, а жить там - определенно уважительная причина, так как отказаться от этого - выше человеческих сил
Ну просто казалось бы уже нельзя еще больше плюнуть в лицо народу и показать, что есть крепостные плебеи, а есть элита-патриции со своими законами и миром, но и тут они демонстрируют какие-то невероятные умения.
Что такое «независящие причины» — будет определять сам президент или комиссия по вопросам гражданства.
Уже представляю, приходит такой высокий военный чиновник к Вадимвадимычу и говорит:
— Ваше сиятельство, не могу я гражданства лишиться, ну никак.
— Почему же?
— Так у меня дети там, бизнес, 2 дома, внуки подрастают.
— А ну это дело хорошее, давай засекретим только этот момент и можешь дальше работать на благо нашей великой Родины России.
- У меня там вилла с видом на залив. Где мне такую в России взять? В Геленджике чтоли?
- Ахаха ну да, действительно. Ладно, так и быть. Оставляй гражданство
В Геленджике уже есть вилла.
надо войти в их положение, всё-таки избавиться от иностранного гражданства не так и просто, а служить на благо страны надо каждый день
в рашке как обычно, две версии законов - для обоссаных холопов и уважаемых одногруппников
Нам можно, а вам нельзя
Поняли да?
И ничего вы нам не сделаете
А теперь закройте рот и продолжайте плотить нологи
В работе
Уже сделано. Заместителям Шойгу разрешили не публиковать декларацию о доходах
1 июля 2021 вступили в силу два президентских закона о запрете принимать на госслужбу лиц с двойным гражданством, без российского гражданства или с видом на жительство за границей. Если они уже работают на государственных и муниципальных должностях, то должны сообщить начальству о своем статусе до 11 июля. Сотрудников не уволят, если они представят работодателю документы о том, что намерены стать гражданами России или выйти из иностранного подданства.
Внезапно в Кремле поняли что уволить придется 80% чинуш?
Зачем тогда вообще принимать такой закон?
Старик думал, что самый умный
Старик давно уже в танчики, Сирию, геополитику играет, а эта местечковая хуйня просто заебала.
скоро недвижку и активы можно будет иметь, скриньте
в смысле будет
Следующее: разрешить с доходами, которые они не могут доказать, по независящим от них причинам.
Чет ржю
не зависящим от него причинам
Италия, Великобритания или Швейцария такие: Нет, мразь, нельзя отказаться, будешь нашим гражданином!
Какой же б ред.
Путин перестал делать вид, что не является представителем колониальной советской администрации.
Не, ну а чо. Win-win. Запад продолжает получать бабосики и ему по большей части пох*й на коррупцию или демократию. Чинуши кайфуют. А для народа ничё не поменялось.
В конституции что об этом говорят? Или им уже вообще всё можно?
"Русским языком", если человек нужен, не важно для чего, он будет заниматься гос. деятельностью. Ничего нового. Ведь так и работали прежде.
Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством, если те не могут от него избавиться
От него — это от гражданства или от Путина?
Скоро чиновникам и воровать можно будет («если чиновнику необходимо воровать по не зависящим от него причинам»). Что такое «независящие причины» — будет определять сам президент или комиссия по вопросам коррупции.
Так уже: "Если антикоррупционные нормы были нарушены в результате внешних, не зависящих от человека обстоятельств, то его можно освободить от ответственности"
https://www.rbc.ru/politics/10/03/2021/6048c95e9a794747b4ffc9b6
Ранее: Госдума одобрила законопроект о «нечаянной» коррупции
По закону нельзя, но если очень хочется то можно. Воистину, друзьям - всё, врагам - закон!