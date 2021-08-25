В Петербурге тысячу чугунных крышек люков заменили на пластиковые из-за постоянных краж Статьи редакции
За полгода в городе украли 108 крышек.
Сотрудники коммунальной службы Санкт-Петербурга АО «Теплосеть» с начала 2021 года установили в городе тысячу полимерных крышек канализационных люков. Они заменили чугунные, которые часто воруют, заявили в пресс-службе организации.
За шесть месяцев 2021 года в Петербурге украли 108 крышек, сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на данные ГУП «Водоканал». Более половины похищений совершили в Курортном, Невском и Красногвардейском районах. В организации отметили, что «ситуация с воровством люков в городе стабильная»: так, за шесть месяцев 2020 года зафиксировали 134 таких случая.
После каждой кражи сотрудники коммунальных служб пишут заявление в полицию. Наказание за подобное преступление — до двух лет лишения свободы.
Таджики их крадут
Но ведь у рыжих нет души…
В треде ПИЗДОБОЛ.
Щас вахтёра позову тебе жопу надеру
Их некуда продать
воруют же не себе на дверь в ванную повесить
Это известная банда они воруют крышки чтобы досадить питерским коммунальщикам, а теперь им материал для 3d принтеров предоставляют..
Куда они их сдают то, у нас в области если люк привезешь сдавать тебя прям на пункт приема чермета набутыливать приедут
Их обычно раскалывают перед сдачей. В детстве своими глазами видел, как алкаши в гаражах кувалдой махали. ред.
Когда я жил в Средней Азии, за ночь украли все крышки железные и порезали все спортивные площадки в школах
Было ещё воровство железа с поезда на ходу из полу вагонов, при том, что их сверху обтягивали сеткой, рейдеры запрыгивали на ходу, разрезали сетку скидывали самые тяжёлые куски металлалома и спрыгивали пока поезд разгоняется
они же слетят с люков на раз-два
Да нужно быть качком, чтобы быстро снимать люки и грузить в газель ред.
Невский и Красногвардейский? Там и пластиковые найдут куда применить😂
А можно с конца - запретить принимать в лом такие металлы. Чтобы некуда было этот люк деть
Не знаю, что там за крышки, а в Мск пластиковые уходят на раз - от любого практически проезда по ним более-менее тяжёлой техники