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Новости
Яна Ломакина

В Петербурге тысячу чугунных крышек люков заменили на пластиковые из-за постоянных краж Статьи редакции

За полгода в городе украли 108 крышек.

Фото АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Сотрудники коммунальной службы Санкт-Петербурга АО «Теплосеть» с начала 2021 года установили в городе тысячу полимерных крышек канализационных люков. Они заменили чугунные, которые часто воруют, заявили в пресс-службе организации.

За шесть месяцев 2021 года в Петербурге украли 108 крышек, сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на данные ГУП «Водоканал». Более половины похищений совершили в Курортном, Невском и Красногвардейском районах. В организации отметили, что «ситуация с воровством люков в городе стабильная»: так, за шесть месяцев 2020 года зафиксировали 134 таких случая.

После каждой кражи сотрудники коммунальных служб пишут заявление в полицию. Наказание за подобное преступление — до двух лет лишения свободы.

#новости #жкх

2158 просмотров
47 47 комментариев
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47 комментариев
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Отвратительный месяц

15

Крадут люки алкаши у которых нет души

Ответить
Отвратительный

Photuum

1

Таджики их крадут

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Photuum

Романелло

1

Их крадёт Дарт Вейдер со словами: "Люк, я твой отец".

Ответить
Романел…

ouxen

0

Дарт Алексеевич?

Ответить
Отвратительный

Артем Куприянов

0

Но ведь у рыжих нет души…

Ответить
Артем

Плодово-ягодная

0
Ответить
Плодово…

Артем Куприянов

1
Ответить

Устойчивый кот

5

такое возможно только в россии этот народ не перевоспитать.

Ответить
Устойчивый

Отвратительный месяц

11

Не воспитывай народ, коль не хочешь письку в рот

Ответить
Устойчивый

Растительный корабль

1

В треде ПИЗДОБОЛ.

Ответить
Растительный

Отвратительный

6

Щас вахтёра позову тебе жопу надеру

Ответить
Отврати…

Отвратительный

6

Тут нельзя ругаться матом даже лысым и богатым

Ответить

Террористический бас

1

Пластиковые невозможно своровать?

Ответить
Террористический

AttentiveMilk

16

Их некуда продать

Ответить
AttentiveMilk

Владислав Егоров

2

Пожгут теперь как кнопки в лифтах

Ответить
Террористический

Алхимик

3

воруют же не себе на дверь в ванную повесить

Ответить
Алхимик

Террористический

4

Это известная банда они воруют крышки чтобы досадить питерским коммунальщикам, а теперь им материал для 3d принтеров предоставляют..

Ответить
Террори…

Алхимик

3

их боялись даже чеченцы..

Ответить
Алхимик

Дефицитный

0

Раньше на дверь не вешали, так как люки тяжёлые были. А теперь в самый раз.

Ответить
Террористический

Экономический чувак

0

Молодой ты, неопытный 

Ответить

Экономический чувак

4

@Лёша твой бизнес прикрылся 

Ответить

Владислав Егоров

3

Куда они их сдают то, у нас в области если люк привезешь сдавать тебя прям на пункт приема чермета набутыливать приедут

Ответить
Владислав

Ivan Boldyrev

3

Туристам продают как сувенир.

Принудительно. 

Ответить
Владислав

Photuum

0

Находят где-то покупателей

Ответить
Владислав

Ваня Погост

0

Их обычно раскалывают перед сдачей. В детстве своими глазами видел, как алкаши в гаражах кувалдой махали. ред.

Ответить

Антигравитационный торт

2

Когда я жил в Средней Азии, за ночь украли все крышки железные и порезали все спортивные площадки в школах 

Ответить
Антигравитацион…

Антигравитационный торт

1

Было ещё воровство железа с поезда на ходу из полу вагонов, при том, что их сверху обтягивали сеткой, рейдеры запрыгивали на ходу, разрезали сетку скидывали самые тяжёлые куски металлалома и спрыгивали пока поезд разгоняется

Ответить
Антигравитацион…

Антигравитационн

1

Короче Уолтер Уайт отдыхает 

Ответить

Сергей Ахрем

1

они же слетят с люков на раз-два

Ответить
Сергей

Растительный корабль

0

С чего вдруг?

Ответить

Sail

1

Теперь будут красть ещё больше потому что спрос превышает предложение

Ответить

Солдатский микрофон

0

Они крепкие хоть?

Ответить
Солдатский

Антигравитационный торт

2

Да нужно быть качком, чтобы быстро снимать люки и грузить в газель  ред.

Ответить

М П

0

Невский и Красногвардейский? Там и пластиковые найдут куда применить😂

Ответить
М

Ivan Boldyrev

0

Стаканчики из них сделают, и будут спирт пить. 

Ответить

Соколов Андрей

0

А ментам похуй ваще

Ответить

ouxen

0

Скороход

Ответить

Андрей Николаевич

0

А можно с конца - запретить принимать в лом такие металлы. Чтобы некуда было этот люк деть

Ответить
Андрей

Александр Пименов

0

Так запрещено, но...

Ответить

Антон Лисин

0

Заменили и продали 

Ответить

Привлекательный кран

0

Так кто же все таки украл сотню люков

Ответить
Привлекательный

Кирилл Вселенский

0

Менты

Ответить

Konstantin Ivanov

0

Т.е. 242 крышки украли неизвестные, а остальные 758 администрация?

Ответить

Le Petit Train Jaune

0

Не знаю, что там за крышки, а в Мск пластиковые уходят на раз - от любого практически проезда по ним более-менее тяжёлой техники 

Ответить

Flexx U

0

Черепашки-ниндзя лютуют

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ouxen

0

после ливня и затопления они будут выходить из берегов и уплывать

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Кирилл Фиряго

0

Можно было просто люки говном измазать

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