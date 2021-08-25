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Новости
Sasha Shambilova

Талибы временно запретили работающим женщинам выходить из дома, объяснив это мерами безопасности Статьи редакции

По словам представителя группировки, военные не знают, как обращаться с женщинами.

92 92 комментария
5638 просмотров
Фото AFP

«Талибан»* временно запретил женщинам ходить по улице на работу, поскольку группировка не может обеспечить их безопасность. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на официального представителя движения Забихуллу Муджахида.

Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними. Пока мы не сможем гарантировать полную безопасность, мы просим женщин оставаться дома.

Забихулла Муджахид
официальный представитель «Талибана»*

17 августа на пресс-конференции Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.

Однако верят им немногие — во время правления 20 лет назад талибы лишили жительниц практически всех прав, нередко угрожая и убивая за нарушение правил. После захвата власти талибы также уже насмерть забили женщину автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков.

Что происходит с правами женщин в Афганистане с…
В городах жалуются на вынужденный отказ женщин от работы и учёбы, а в отдалённых местах сообщают…
tjournal.ru

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века

92 92 комментария
2
38
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92 комментария
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alexferman

89

не знают, как обращаться с женщинами

А у талибов и тжшников есть что-то общее.

Ответить
alexferman

Marhal_New _Arleana

10

Тоже бородатые и немытые?

Ответить
Marhal_New

alexferman

32

И любят передёргивать затворы

Ответить
alexferman

некипишуй

0
Ответить
некипишуй

Александр

2

Мадам, почему голова не покрыта?

Ответить
Алексан…

Виктор Ганелес

2

Чтобы у смотрящих головка обнажалась

Ответить
Виктор

Александр

0

Обнажена лет так с 14 или когда там требует обычай хз

Ответить
Алексан…

Виктор Ганелес

0

Я думал по обычаю вскоре после рождения подстригают

Ответить
Виктор

alexferman

0

Откручивают

Ответить

ouxen

43

Все ради вашей безопасности☝🏿

Ответить
ouxen

FOX

9

и детей

Ответить
FOX

ouxen

0

но только Бача-бази

Ответить
ouxen

Статистический нос

1

почему ладошка негритянская?

Ответить
Статистический

ouxen

1

диверсити

Ответить
ouxen

Статистический

0

но в табилане ее нет

Ответить
Статистический

Ganna Olenyeva

0

🧕🏽☝🏾🧔🏾

Ответить

Екатерина Кузнецова

26

обеспечить безопасность от кого? самих талибов? как-то ж до этого справлялись

Ответить
Екатерина

Marhal_New _Arleana

15

Никак не справлялись. Пробовала когда-нибудь руководить террористическими формированиями? ред.

Ответить
Marhal_New

Екатерина

2

я имею в виду что раньше общество как-то функционировало (хуево, но женщины работали и выходили на улицу хотя бы)

Ответить
Екатери…

Аналитический

13

Ну теперь запрет снимут после исчезновения угрозы, то есть никогда)
А потом и теплее обяжут одеваться, а то вдруг продует. Например в паранджу!

Ответить
Аналити…

alexferman

17

Продует свинцом насквозь

Ответить
alexfer…

Аналитический

3

Вот это я понимаю забота!

Ответить
Аналити…

alexferman

5

Талибы каждый день спасают афганских женщин от расстрела, а мы тут хихикаем.

Ответить
Екатери…

Marhal_New

0

Насколько я понял, такое было только в Кабуле. За его пределами ничего не менялось

Ответить
Marhal_…

Екатерина

7

не могу представить, каково вообще жить в такой стране. какой-то пиздец 

Ответить
Екатери…

Аналитический

5

Думаю примерно как и у нас — терпи и всё ок.
Просто масштаб пиздеца разный, а так люди привыкли

Ответить
Екатери…

AZP

0

Простыню на голову. Маску на лицо. И делаешь, что мужик скажет.

Ответить
AZP

ouxen

4

Илону?

Ответить
ouxen

Типичный

1

Джиму Керри

Ответить
Marhal_…

alexferman

1

В Афганистане есть другие города, помимо Кабула

Ответить
Екатери…

Кирилл

0

Их охраняли войска нато ред.

Ответить
Екатерина

некипишуй

1

раньше талибы были только в по мелочам в районах на границе с Пакистаном, а сейчас эти аборигены тусуются в городах

Ответить
Екатерина

Кислотный беспилотник

0

Обещали, обещали, а сами не знают, как с ними обращаться

Ответить
Екатерина

Рпош Ашршщ

–2

Сгоняй к ним, поясни как надо с женщинами общаться

Ответить

Известный алмаз

22

Какие молодцы, защищают женщин. А вы говорили, что женщинам при них будет плохо житься ред.

Ответить
Известный

Gedevan

8

Плохо, но безопасно. 

Ответить
Gedevan

Фактический Макс

3

Плохо, но недолго

Ответить
Фактиче…

Владимир Филатов

3

это из анекдота про белорусов 

Ответить
Известный

Aleksandr Dolgikh

0

Адекватные мужики

Ответить

Решающий корабль

18

военные не знают, как обращаться с женщинами

Про мужчин то они всё знают? 

Ответить
Решающий

Аналитический ГОСТ

12

Конечно, здесь один рычаг, как не научиться с ним обращаться-то

Ответить
Аналитический

Решающий корабль

8

Дёрнул и поддал газку. 

Ответить
Решающий

Феминизм

2

Если чето не так — сцепление подергиваешь

Ответить
Феминизм

Аналитический

2

В крайнем случае зовёшь друга помочь

Ответить
Аналити…

Решающий корабль

7

Чтобы сзади подтолкнул.

Ответить
Решающий

AZP

1

Про овец тоже

Ответить
AZP

Боевой цвет

2

@Человек-человек тут про овец

Ответить

Известный алмаз

10

 По словам представителя группировки, военные не знают, как обращаться с женщинами.
ред.

Ответить

шляпик

10
Ответить
шляпик

Рпош Ашршщ

0

Может это одни и те же люди

Ответить

Bad Mother Fucker

7

помню, когда в сраной дэнээрии борцы за русский мир изнасиловали женщину, так их главный решил проблему быстро: запретил бабам после 23-00 из дома выходить

Ответить
Bad

Аналитический ГОСТ

6

И разрешил входить борцам к ним домой.
Ментально они ближе, чем кажется.

Ответить
Bad

Аналитический ГОСТ

3

Можно было просто на уровне закона признавать изнасилование только если оно произошло после 23

Ответить
Bad

Роман Яремчук

0

Чел... Ты хоть бы бред не морозил.. 

Ответить

Книжный динозавр

9

всем странам нужно немедленно разрешить безусловный взъезд всех женщин и детей из афганистана. пусть строят там себе мужское государство

Ответить

Gedevan

8

Временно, лет на сто. 

Ответить

Кирилл Ивлев

8

А так в целом адекватные ребята (с) МИД

Ответить

Robutt

8

Какая забота, ебать, спасибо, нахуй ред.

Ответить

Известный алмаз

6

 военные не знают, как обращаться с женщинами.

Любить и уважать.

Ответить
Известный

ouxen

3

военных

Ответить

Сергей Дворниченко

5

матерей у них не было я так понимаю? или они от ишаков родились?

Ответить
Сергей

Dizzy Dizz

4

Ты по тонкому льду ходишь. Ещё немного и все узнают, что талибы - раса гомункулов.

Ответить

daler.k

–7

блядь хули вам надо в чужой стране? я не пойму

Ответить
daler.k

Дефицитный Сервелат

8

Ты с кем разговариваешь?

Ответить
Дефицитный

Пышный пёс_анон

2

С талибами

Ответить

Neketa Fo

3

Им просто нужен хороший мастер-класс

Ответить

Эльдар Рязанов

3

Вот это я понимаю "мужское государство"

Ответить

Главный велосипед

2

Там что, дикари совсем? Их в раннем детстве у мамки забирают и они всю оставшуюся жизнь живут где-то в горах или в пустыне, учатся стрелять и убивать и всё? Это как в зоопарке посетителей и диких животных поменять местами, ради безопасности первых)

Ответить
Главный

Mitya 🍀🔰⚡

3

Там что, дикари совсем? Их в раннем детстве у мамки забирают и они всю оставшуюся жизнь живут где-то в горах или в пустыне, учатся стрелять и убивать и всё?

Ну примерно да

Ответить

Статистический нос

2

 Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами

а кого они ебут?

Ответить
Статистический

Bad Mother Fucker

1

а ты угадай

Ответить
Bad

Статистический

0

нет ты ответь

Ответить
Статистический

Alexander Personazhe

1

Ну явно не женщин, получается...

Ответить

norm

2

военные не знают, как обращаться с женщинами

У нас есть что-то общее, оказывается. 

Ответить
norm

Neketa Fo

0

На тж сплошные талибы

Ответить

Llaren Hlaalo

2

Хабиба живущая в центре Кабула: Бля, посоны чё бы я без вас делала.

Ответить

Линейный Абдужаббор

2

Ничего страшного, ведь это временно!

Ответить

Neketa Fo

2

наши силы безопасности не могут гарантировать вашу безопасность

Хе-хе

Ответить

Константин Mikluho

2

А как они всю страну прошагали и так и не научились как "обращаться с женщинами"?..

Больше похоже на
"Бля мы тут неверным спизднули что не будем женщин чморить. Но блин забыли своим об этом рассказать. Надо бы закрыть женщин по домам, пока наши бойцы не настругали шок-контента для соцсетей"
👳🏽‍♂️💃🏼💥🩸🧠💀

Ответить

Дядя Серёжа

1

С овцами зато сама любезность.

Ответить

adw

0

Молодцы, что вообще хорошего может сделать женщина 

Ответить
adw

AZP

0

Меня

Ответить
AZP

adw

–1

Это возможно только при помощи хуя, так что не считается 

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Современные проблемы требуют современных решений.

Ответить
Marhal_New

AZP

0

Приложение нужно создать

Ответить
AZP

Alexander

1

Женщина - это и есть приложение для мужчины, по версии талибов.

Ответить

Sergey Klimenko

0

та сё нормально будет

Ответить

Аналитический ГОСТ

0

военные не знают, как обращаться с женщинами

 Их это удивит, но ответ никак

Ответить

Rusty Nail

0

силы безопасности

опасны

А хоть где то блядь работает нормально?

Ответить

Алексей Штейн

0

Про военных и как вести себя им это конечно странно звучит. А в остальном правильно- дома, на кухне, без интернета 

Ответить

Alexander Personazhe

0

 военные не знают, как обращаться с женщинами 

Ну с такой логикой Талибан не должен был бы просуществовать так долго, они бы просто вымерли естественным образом, от старости...

Ответить

Photuum

–1

Иншалла 

Ответить
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