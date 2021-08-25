Талибы временно запретили работающим женщинам выходить из дома, объяснив это мерами безопасности Статьи редакции
По словам представителя группировки, военные не знают, как обращаться с женщинами.
«Талибан»* временно запретил женщинам ходить по улице на работу, поскольку группировка не может обеспечить их безопасность. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на официального представителя движения Забихуллу Муджахида.
17 августа на пресс-конференции Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.
Однако верят им немногие — во время правления 20 лет назад талибы лишили жительниц практически всех прав, нередко угрожая и убивая за нарушение правил. После захвата власти талибы также уже насмерть забили женщину автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
не знают, как обращаться с женщинами
А у талибов и тжшников есть что-то общее.
Тоже бородатые и немытые?
Чтобы у смотрящих головка обнажалась
Я думал по обычаю вскоре после рождения подстригают
Все ради вашей безопасности☝🏿
почему ладошка негритянская?
диверсити
обеспечить безопасность от кого? самих талибов? как-то ж до этого справлялись
Никак не справлялись. Пробовала когда-нибудь руководить террористическими формированиями? ред.
я имею в виду что раньше общество как-то функционировало (хуево, но женщины работали и выходили на улицу хотя бы)
Ну теперь запрет снимут после исчезновения угрозы, то есть никогда)
А потом и теплее обяжут одеваться, а то вдруг продует. Например в паранджу!
Продует свинцом насквозь
Вот это я понимаю забота!
Насколько я понял, такое было только в Кабуле. За его пределами ничего не менялось
Плохо, но недолго
Конечно, здесь один рычаг, как не научиться с ним обращаться-то
Дёрнул и поддал газку.
помню, когда в сраной дэнээрии борцы за русский мир изнасиловали женщину, так их главный решил проблему быстро: запретил бабам после 23-00 из дома выходить
Можно было просто на уровне закона признавать изнасилование только если оно произошло после 23
матерей у них не было я так понимаю? или они от ишаков родились?
Ты по тонкому льду ходишь. Ещё немного и все узнают, что талибы - раса гомункулов.
блядь хули вам надо в чужой стране? я не пойму
а ты угадай
военные не знают, как обращаться с женщинами
У нас есть что-то общее, оказывается.
А как они всю страну прошагали и так и не научились как "обращаться с женщинами"?..
Больше похоже на
"Бля мы тут неверным спизднули что не будем женщин чморить. Но блин забыли своим об этом рассказать. Надо бы закрыть женщин по домам, пока наши бойцы не настругали шок-контента для соцсетей"
👳🏽♂️💃🏼💥🩸🧠💀
Молодцы, что вообще хорошего может сделать женщина
Современные проблемы требуют современных решений.
Приложение нужно создать
Про военных и как вести себя им это конечно странно звучит. А в остальном правильно- дома, на кухне, без интернета
военные не знают, как обращаться с женщинами
Ну с такой логикой Талибан не должен был бы просуществовать так долго, они бы просто вымерли естественным образом, от старости...