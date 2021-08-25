Во время защиты соискательница отвечала на заранее подготовленные ей самой вопросы, а в перерыве — готовилась к вопросам, на которые не знала ответы.

Против заведующей кафедрой социальной педагогики и психологии Елены Левановой, старшего преподавателя Ксении Плешаковой и учёного секретаря диссертационного совета Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Владимира Плешакова возбудили дело о получении и даче взяток (ч. 5 ст. 290 УК, ч. 3 ст. 291.1 УК). Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

По версии следствия, Леванова как председатель диссертационного совета через посредника получила 384 тысяч рублей за то, что совет допустит соискательницу до защиты диссертации и вынесет положительное решение.

Леванову также подозревают в том, что она в ноябре 2020 года получила от девушки 50 тысяч рублей для последующей их передачи неустановленным лицам из Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования за положительное решение при присуждении учёной степени. По версии СК, Леванова не собиралась исполнять взятые на себя обязательства. Её подозревают ещё и в мошенничестве (ст. 159 УК).

О том, что сотрудники МПГУ брали взятки в биткоинах на свои анонимные кошельки, впервые сообщила Baza в декабре 2020 года. По данным издания, следователи расследовали один эпизод о получении взятки в размере 156 тысяч рублей. Baza сообщала, что во время обысков дома у Левановой нашли обналиченные денежные средства, расфасованные по конвертам.