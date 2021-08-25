Вы должны позвонить в звонок соседа и спросить сначала, но если он откажется или не дома, вы всё равно сможете войти в сад, чтобы быстро вернуть его. Но только для того, чтобы найти свой мяч или животное, а не брать другие вещи, потому что это всё ещё просто называется кражей.