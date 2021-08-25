В Бельгии с 1 сентября разрешили забирать свои вещи с территории соседей без их разрешения Статьи редакции
Однако нельзя специально перебрасывать мяч через забор, чтобы посмотреть на соседский двор.
1 сентября в Бельгии вступит в силу закон, согласно которому можно будет без разрешения соседей забрать случайно попавшие на их территорию вещи. Также можно будет искать животных, сбежавших во двор соседа. Об этом сообщает The Telegraph.
Применение закона будут тщательно контролировать, чтобы не допустить злоупотребления новыми правами. Граждане не смогут просто так заходить на чужую территорию или кидать туда свои вещи, чтобы осмотреться в соседском саду, рассказал судья Эрик Дириккс.
Профессор Винсент Сагарт, который помогал писать новый закон о собственности, объяснил, что документ поможет внести ясность в правовую ситуацию в стране.
В интервью Brussels Times Сагарт добавил, что закон вряд ли скажется на праве собственности граждан. При этом он не отверг ситуаций, когда люди могут злоупотреблять им, как и всеми остальными законами: «Но мы сейчас говорим о ситуациях, когда мяч действительно случайно оказался в соседском саду».
Вы должны позвонить в колокол соседа и спросить сначала, но если он откажется или не дома, вы всё равно сможете войти в сад, чтобы быстро вернуть его
а раньше так делать было нельзя?
идиоты европейцы не могут нормально жить без законов, они как насекомые
в россии бы и мяч свой забрали и ворота срезали
я бы просто уюбил и сьел соседа
Позвонить в колокол своего соседа
😏
Однако нельзя специально перебрасывать отварную сосиску через забор, чтобы посмотреть на соседский двор.
как такие новости попадают на ТЖ?
Это хороший вопрос
И не говорите.
В Афганистане защита частной собственности
В Бельгии нарушение неприкосновенности частной сбственности
Вы должны позвонить в звонок соседа и спросить сначала, но если он откажется или не дома, вы всё равно сможете войти в сад
А смысл вот звонить, если тебе по идее похер на ответ хозяина земли?
Ну то есть поставим себя на место землевладельца: позндний вечер, звонок и какой-то левый тип просит войти чтобы забрать случайно уроненый кошелек. Но что бы ты не ответил он может по закону войти. ну как-то НЕУЮТНО.
А смысл вот звонить, если тебе по идее похер на ответ хозяина земли?
ты предупреждаешь хозяев о том, что ты хочешь сделать, чтобы они могли проконтролировать, как ты забираешь мячик. А не пиздишь велик
Ну да, вроде логично. Но немного обидно, что мнение хозяина все равно не учитывается. Просто представим ты такой полез в огород и попал в капкан/упал в яму/сломал ногу в меже. Кто виноват и что делать?
Нормально, шо.
Вошёл в любой огород соседа, и мотаешься, что-то ищешь, смотришь, топчешь посадки.
Сосед такой спрашивает - "а ты что нахуй тут делаешь?"
- А ты кошку мою не видал, вот ищу, она вроде к тебе забежала.
—--—--
Конечно, нельзя ходить по чужому огороду, мать их, без разрешения.
Прошлым летом мои долбоёбы соседи как специально играли в мячик с деточками, чтобы мячик попал в мой огород. И конечно же, перелезет через забор только маленький мальчик, кто же ещё. Быстро пробежал за хуячиком, быстро убежал, под ноги не смотрел, а там что угодно могло расти, росточки маленькие, что угодно...
То есть, отойти от домов подальше в поле и играть там в мячик им что не позволяет? Тупость?
нельзя специально перебрасывать мяч через забор, чтобы посмотреть на соседский двор.
А чё, так можно было? 🤔
а если мой дрон случайно упадет на чью-то аквадискотеку - можно будет его забрать?