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Новости
Sasha Shambilova

В Бельгии с 1 сентября разрешили забирать свои вещи с территории соседей без их разрешения Статьи редакции

Однако нельзя специально перебрасывать мяч через забор, чтобы посмотреть на соседский двор.

1 сентября в Бельгии вступит в силу закон, согласно которому можно будет без разрешения соседей забрать случайно попавшие на их территорию вещи. Также можно будет искать животных, сбежавших во двор соседа. Об этом сообщает The Telegraph.

Применение закона будут тщательно контролировать, чтобы не допустить злоупотребления новыми правами. Граждане не смогут просто так заходить на чужую территорию или кидать туда свои вещи, чтобы осмотреться в соседском саду, рассказал судья Эрик Дириккс.

Профессор Винсент Сагарт, который помогал писать новый закон о собственности, объяснил, что документ поможет внести ясность в правовую ситуацию в стране.

Вы должны позвонить в звонок соседа и спросить сначала, но если он откажется или не дома, вы всё равно сможете войти в сад, чтобы быстро вернуть его. Но только для того, чтобы найти свой мяч или животное, а не брать другие вещи, потому что это всё ещё просто называется кражей.

Винсент Сагарт
соавтор закона

В интервью Brussels Times Сагарт добавил, что закон вряд ли скажется на праве собственности граждан. При этом он не отверг ситуаций, когда люди могут злоупотреблять им, как и всеми остальными законами: «Но мы сейчас говорим о ситуациях, когда мяч действительно случайно оказался в соседском саду».

#новости #бельгия #законы

1511 просмотров
32 32 комментария
10
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Алхимик

6

Вы должны позвонить в колокол соседа и спросить сначала, но если он откажется или не дома, вы всё равно сможете войти в сад, чтобы быстро вернуть его

а раньше так делать было нельзя?

Ответить
Алхимик

Устойчивый кот

6

идиоты европейцы не могут нормально жить без законов, они как насекомые 

Ответить
Устойчивый

Алхимик

8

в россии бы и мяч свой забрали и ворота срезали

Ответить
Алхимик

Устойчивый кот

5

я бы просто уюбил и сьел соседа

Ответить
Устойчи…

Алхимик

10

хороший ли ты листочек

Ответить
Алхимик

Tauraloke Esteru

1

Не то чтобы это был редкий вопрос.

Ответить
Алхимик

Артур Габитов

0

... пройди тест и узнай

Ответить
Устойчи…

Майка Ника

0

любил?

Ответить
Алхимик

Принятый вентилятор

0

Звучит как Untitled Goose Game

Ответить

Известный алмаз

9
Ответить

плюшевый батон

8

Позвонить в колокол своего соседа

😏

Ответить
плюшевый

Robutt

1

Колокольчики

Ответить
плюшевый

Артур Мудрик

0

в бубен

Ответить
Артур

Petr

1

Бубенцы

Ответить

Max Diviani

8

 Однако нельзя специально перебрасывать отварную сосиску через забор, чтобы посмотреть на соседский двор.

Ответить

некипишуй

4

как такие новости попадают на ТЖ?

Ответить
некипишуй

Кирилл Вселенский

1

Это хороший вопрос

Ответить
Кирилл

Кирилл

1

Перевод с bbc

Ответить
некипишуй

AZP

1

Для контраста.
"Талибы запретили женщинам ходить по улице".
"В Бельгии разрешили заходить на территорию соседа".
Два мира, между ними пропасть. ред.

Ответить
AZP

Влад Мельников

0

И не говорите.

В Афганистане защита частной собственности
В Бельгии нарушение неприкосновенности частной сбственности

Ответить

Трансгендолёт

3

Вы должны позвонить в звонок соседа и спросить сначала, но если он откажется или не дома, вы всё равно сможете войти в сад

А смысл вот звонить, если тебе по идее похер на ответ хозяина земли?
Ну то есть поставим себя на место землевладельца: позндний вечер, звонок и какой-то левый тип просит войти чтобы забрать случайно уроненый кошелек. Но что бы ты не ответил он может по закону войти. ну как-то НЕУЮТНО.

Ответить
Трансгендолёт

Феминизм здорового человека

4

А смысл вот звонить, если тебе по идее похер на ответ хозяина земли?

ты предупреждаешь хозяев о том, что ты хочешь сделать, чтобы они могли проконтролировать, как ты забираешь мячик. А не пиздишь велик

Ответить
Феминизм

Трансгендолёт

1

Ну да, вроде логично. Но немного обидно, что мнение хозяина все равно не учитывается. Просто представим ты такой полез в огород и попал в капкан/упал в яму/сломал ногу в меже. Кто виноват и что делать?

Ответить

Евгений Иванов

1

Нормально, шо.

Вошёл в любой огород соседа, и мотаешься, что-то ищешь, смотришь, топчешь посадки.

Сосед такой спрашивает - "а ты что нахуй тут делаешь?"

- А ты кошку мою не видал, вот ищу, она вроде к тебе забежала.

—--—--
Конечно, нельзя ходить по чужому огороду, мать их, без разрешения.

Прошлым летом мои долбоёбы соседи как специально играли в мячик с деточками, чтобы мячик попал в мой огород. И конечно же, перелезет через забор только маленький мальчик, кто же ещё. Быстро пробежал за хуячиком, быстро убежал, под ноги не смотрел, а там что угодно могло расти, росточки маленькие, что угодно...
То есть, отойти от домов подальше в поле и играть там в мячик им что не позволяет? Тупость?

Ответить

пытаюсь жить эту жизнь

1
Ответить

Robutt

1

 нельзя специально перебрасывать мяч через забор, чтобы посмотреть на соседский двор.

А чё, так можно было? 🤔

Ответить

Александр Горелик

1

а если мой дрон случайно упадет на чью-то аквадискотеку - можно будет его забрать?

Ответить

Партийный Денис

0

Ну наконец то! Можно было и пуш отправить.

Ответить
Партийный

AZP

1

Ночью придёт

Ответить

Идеологический Даниль

0

Лоол у моего соседа зашли, и у несли газон на 300€

Ответить

Статистический нос

0

я так понимаю все присутствующие в комментариях россияне представляют себе частную собственность непременно обнесенной забором

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Madegghead

–1

Мда, коммунизм где-то рядом...
Походу Окалахомщина последний форпост здравого смысла.

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