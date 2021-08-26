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Новости
Яна Ломакина

Пациенты столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств от артрита. «Метотрексат-Эбеве» исчез во всех регионах Статьи редакции

Дефицит возник, потому что крупнейший поставщик остановил конвейер из-за смены упаковки.

16 16 комментариев
1631 просмотров

В России пациенты с ревматическими заболеваниями столкнулись с острым дефицитом импортных лекарств, в частности раствора метотрексата, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом «Ведомостям» сообщила вице-президент Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчёльникова.

По словам Пчёльниковой, с начала августа во всех регионах из аптек исчез раствор для инъекций «Метотрексат-Эбеве» компании Sandoz. Это крупнейший поставщик метотрексата на российский рынок.

Метотрексат включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его пожизненно принимают 2—2,5 миллиона человек. Перерыв в лечении может привести к серьёзным обострениям, отметила Пчёльникова.

Одна из причин нехватки лекарств — пандемия, поскольку препараты от ревматических заболеваний также используют для лечения Covid-19. Из-за этого в 2020 году пациенты столкнулись с дефицитом азатиоприна, микофенолата мофетила, гидроксихлорохина и метилпреднизолона.

Руководитель департамента по корпоративным коммуникациям офиса Sandoz в России Александр Алексеев подтвердил, что «Метотрексата-Эбеве» нет на складах. Он пояснил, что проблемы возникли из-за необходимости изменить упаковку препарата — сменилась форма собственности австрийского завода. Компания обещает восстановить поставки в октябре.

Аналоги метотрексата производят немецкая Medac GMBH (19% от общего объема поставок раствора метотрексата), румынская Rompharm Company (9%), российские «Фармпотребсоюз» (8%), «Фармасинтез» (8%), РОНЦ им. Блохина (3%) и «Верофарма» (0,6%), отмечают «Ведомости».

Пациенты с ревматическими заболеваниями уже сталкивались с нехваткой лекарств в 2020 году. В августе в аптеках не было «Метотрексат-Эбеве» в таблетках от Sandoz. Весной 2020-го возник дефицит гидроксихлорохина, а затем — азатиоприна.

#новости #здравоохранение

16 16 комментариев
9
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16 комментариев
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Моральный мангал

8

Интересно, как ебут в данный момент этого эффективного менеджера

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Моральный

Павел Каташев

2

Хорошо ебут

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Моральный

Легендарный будильник

0

А что ему сделают, он же в Австрии!

Ответить

5ый член Комитета

5

 Компания обещает восстановить поставки в октябре

ни хрена себе т.е. из-за изменения пары букв на упаковке конвейер стоит месяц?

Ответить
5ый

AZP

0

Перерыв на радлер. Это ж Австрия.

Ответить
AZP

5ый член

0

понять
простить

Ответить
5ый

AZP

1

Это ж Австрия.
Понятунг унд проститунг

Ответить

Alexey Kochetkov

3

из-за какой-то административной хуйни куча людей будет мучаться, тк без этого лекарства людям реально плохо

Ответить
Alexey

Позитивный рак

0

*юридической

Ответить

Robutt

2

Главное, чтоб водка в магазинах не кончалась 

Ответить
Robutt

Страшный колос

1

а технический спирт?

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Страшный

Robutt

2

И технический спирт

Ответить

Андрей Галицкий

2

Байден ночью спиздил

Ответить

Антон Лисин

1

Рашка обосралась, что сами ничего не производят 

Ответить

AZP

0

Странно, у нас есть.
Наверное, старые запасы.

Метотрексат
Полная информация по Метотрексат
tabletki.ua
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Дмитрий Григорьев

0

Какое внезапное изменение упаковки. А логистику и складские запасы ещё не изобрели, к сожалению. 

Ах да, это ж российские болезные, чо о них париться. При таком отношении название категории  "жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" смотрится просто злой насмешкой.

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