Дефицит возник, потому что крупнейший поставщик остановил конвейер из-за смены упаковки.

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В России пациенты с ревматическими заболеваниями столкнулись с острым дефицитом импортных лекарств, в частности раствора метотрексата, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом «Ведомостям» сообщила вице-президент Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчёльникова.

По словам Пчёльниковой, с начала августа во всех регионах из аптек исчез раствор для инъекций «Метотрексат-Эбеве» компании Sandoz. Это крупнейший поставщик метотрексата на российский рынок.

Метотрексат включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его пожизненно принимают 2—2,5 миллиона человек. Перерыв в лечении может привести к серьёзным обострениям, отметила Пчёльникова.

Одна из причин нехватки лекарств — пандемия, поскольку препараты от ревматических заболеваний также используют для лечения Covid-19. Из-за этого в 2020 году пациенты столкнулись с дефицитом азатиоприна, микофенолата мофетила, гидроксихлорохина и метилпреднизолона.

Руководитель департамента по корпоративным коммуникациям офиса Sandoz в России Александр Алексеев подтвердил, что «Метотрексата-Эбеве» нет на складах. Он пояснил, что проблемы возникли из-за необходимости изменить упаковку препарата — сменилась форма собственности австрийского завода. Компания обещает восстановить поставки в октябре.

Аналоги метотрексата производят немецкая Medac GMBH (19% от общего объема поставок раствора метотрексата), румынская Rompharm Company (9%), российские «Фармпотребсоюз» (8%), «Фармасинтез» (8%), РОНЦ им. Блохина (3%) и «Верофарма» (0,6%), отмечают «Ведомости».