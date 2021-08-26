На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Вулканологи предупреждают об опасности, туристы продолжают приезжать Статьи редакции
На вулкане постоянно происходят крупные обвалы раскалённого грунта.
Активность вулкана Шивелуч на Камчатке растёт, рассказали РИА «Новости» в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Учёный отметил, что туристы продолжают приезжать в район Шивелуча, несмотря на предупреждения об опасности. «Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы», — сказал Демянчук.
Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан активизировался после землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего 29 июля в районе Аляски.
Туристы столько бабла отвалили за поездку на Камчатку, что им уже похуй на какие-то пирокластические потоки.
Может еще и жулика попросим не воровать?
От пирокластического потока невозможно убежать
Смотря с какой скоростью убегать ред.
ну как не приезжать! зрелище-то потрясающее!
неужели нет каких-то безопасных мест для наблюдения?
Это не гавайские вулканы с жидкой лавой. У Шивелуча лавовый купол — вязкая лава закупоривает канал и надувается как прыщ. При крупных (катастрофических) извержениях купол разрушается и происходит пиздец ¯\_(ツ)_/¯ При мелких — вулкан пускает пирокластические потоки (те самые «лавины» обломков и раскаленного газа со скоростью от 100 км/ч) и тучи кусков раскаленной породы на высоту 9–14 км, которые потом сыплются на головы зрителей подальше. Безопасное место для наблюдения — интернет
Мы с друзьями вулканологами - очень быстро бегаем и выдерживаем высокие температуры. Сами все посмотрим. А вы потом, когда все закончится приезжайте на обычные камни посмотреть. Расскажем как круто было.