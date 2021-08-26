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Новости
Яна Ломакина

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Вулканологи предупреждают об опасности, туристы продолжают приезжать Статьи редакции

На вулкане постоянно происходят крупные обвалы раскалённого грунта.

17 17 комментариев
1653 просмотров
Фото РИА «Новости»

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке растёт, рассказали РИА «Новости» в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскалённые лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырёх раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов.

Юрий Демянчук
вулканолог

Учёный отметил, что туристы продолжают приезжать в район Шивелуча, несмотря на предупреждения об опасности. «Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы», — сказал Демянчук.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан активизировался после землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего 29 июля в районе Аляски.

#новости #регионы

17 17 комментариев
12
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Следующий пришелец

19

туристы продолжают приезжать в район вулкана Шивелуча
ред.

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Dmts

14

Туристы столько бабла отвалили за поездку на Камчатку, что им уже похуй на какие-то пирокластические потоки.

Ответить

Отчаянный франт

6

Давайте попросим туристов не приезжать

Ответить
Отчаянный

Последующий будильник

4

Может еще и жулика попросим не воровать?

Ответить
Последующий

Отчаянный франт

4
Ответить
Отчаянный

Zakhar Zakharov

2

У-Х-О-Д-И!

Ответить
Отчаянный

Отчаянный франт

1

ТУРИСТЫ НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ!

Ответить

Danil Oputin

3

От пирокластического потока невозможно убежать

Смотря с какой скоростью убегать ред.

Ответить
Danil

Сложный кофе

2

Если пирокластический поток идет в Омске, то шансов ноль

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Danil

Дмитрий Григорьев

0

Надо просто представлять, что ты уезжаешь из России.

Ответить

Photuum

3

Так наоборот же ради этого и стоит ехать. Вулканологи нихера не смыслят в туризме. 

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5ый член Комитета

0

ну как не приезжать! зрелище-то потрясающее!
неужели нет каких-то безопасных мест для наблюдения?

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5ый

Печальный хот-дог

3

Это не гавайские вулканы с жидкой лавой. У Шивелуча лавовый купол — вязкая лава закупоривает канал и надувается как прыщ. При крупных (катастрофических) извержениях купол разрушается и происходит пиздец ¯\_(ツ)_/¯ При мелких — вулкан пускает пирокластические потоки (те самые «лавины» обломков и раскаленного газа со скоростью от 100 км/ч) и тучи кусков раскаленной породы на высоту 9–14 км, которые потом сыплются на головы зрителей подальше. Безопасное место для наблюдения — интернет

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Печальный

5ый член

0

жаль(

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Semen Semenov

0

БЫСТРА ДОМОЙ ТУРИСТЫ!!!

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Жабка

0

Мы с друзьями вулканологами - очень быстро бегаем и выдерживаем высокие температуры. Сами все посмотрим. А вы потом, когда все закончится приезжайте на обычные камни посмотреть. Расскажем как круто было.

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Robutt

0

Да всем похуй, какабычна

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