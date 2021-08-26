Минцифры в брендбуке «Госуслуг» прописало требование избегать публикации фото «людей не славянской внешности» Статьи редакции
«Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации».
Министерство связи и массовых коммуникаций в руководстве по использованию бренда портала «Госуслуги» 2015 года в требованиях к изображениям и фотографиям для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров предписало не использовать фотографии людей не славянской внешности. На это обратил внимание пользователь твиттера.
Согласно требованиям Минцифры, изображения должны «соответствовать стилю, характеру и настроению бренда: быть простым, дружелюбным, открытым и позитивным». При этом при подборе снимков следует «избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья», а также «комичных и анекдотичных образов граждан РФ».
Потому что мы победили нацизм.
Полагаю, имеелось ввиду банальное неиспользование широко улыбающихся белых америкосов с фотостоков
Ток там прямым текстом говорилось про людей славянской внешности. Такое сравнение обычно не с американцами делают
потому что на территории эрэф проживает достаточно много людей с неславянской внешностью, являющимися ее гражданами) все просто) всегда пожалуйста! ред.
отличное оправдание делить людей на сорта
ой, а у нас давно тувинский стал государственным языком?)
С 2001 года вроде.
Республика Дагестан - Дагестан есть единое демократическое правовое государство в составе Российской Федерации.
Государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана, т.е. аварский, агульский, _азербайджанский_, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки.
и что ты мне тут привел?
я же выше уже писал:
только некоторые республики ведут себе относительно независимо по разным причинам
про демократическое и правовое государство смешно и в конституции рф, а в конституции дагестана еще комичнее.
просвяти, все эти языки и правда языки, или только диалекты? чисто для общего развития
А вы знаете, что же это означает? Объясните пожалуйста, а то я вот не понимаю. У нас одни регионы имеют больше прав, чем другие. Субъекты имеют разные названия, но нигде не прописано, что же это означает. При этом все налоги уходят в Москву. Регионы практически не имеют самоуправления. Мне казалось, что федерация это что-то вроде США или Германии. Или с национальным окрасом как в Индии или Бельгии. А не вот это вот феодальное нечто времен священной римской империи.
Ах ну да, у нас же в таком важном органе - Совете Федерации, представители каждого субъекта. Вот это да.
P.s. Я без негатива, просто интересно, считают ли граждане страны, что у нас действительно федерация.
Субъекты имеют разные названия, но нигде не прописано, что же это означает.
Изначально по проекту конституции республики имели исключительные права и приоритет в формировании бюджета, в свое время Свердловская область так преобразовалась в Уральскую Республику, почитай, там очень интересно, как по мне.
И поэтому у нас в конституции есть автономные округа, автономные области и так далее, так как изначально предполагалось, что разные субъекты обладали бы разной степенью, не знаю, суверенитета скорее.
Но в окончательную конституцию все это уже не вошло, все субъекты сделали равноправными.
Тогда почему республики могут устанавливать свою конституцию и государственные языки на территории субъекта, а области и края не могут? Требую конституцию для Воронежа. И чтобы ижорский использовался официально на равных с русским в Лен.области.
Ах да, почему тот же ЯНАО одновременно самостоятельный субъект РФ, но и в входит в состав Тюменской области? И налоги сразу в два места отсылает. А почему тогда Чукотка просто самостоятельный АО? Потому что там нефти нет? Ну и что такое Еврейская автономная область? С официальным языком идиш, при наличии одного процента евреев в регионе.
Если это не современная версия СРИ, то я не знаю, что это тогда.
У всех субъектов есть свои основные документы, просто в областях и краях они называются "устав", а не "конституция". Деление сложилось исторически и унаследовано от РСФСР
А есть прямо-таки уверенность что нельзя? Я не видел такого запрета. Вики говорит что отличный от русского язык установлен в качестве государственного в одном из округов Забайкальского края и нескольких автономных округах. ред.
Автономные округа это вообще мутная тема, они как бы национальные, как и республики, но не республики. Очередная каша российского федерализма.
А по поводу Забайкальского края, так это Агинский округ - бывший самостоятельный субъект РФ, там был установлен бурятский на ряду с русским, так и осталось после объединения с Читой.
Просто раз у нас в 21 веке уже несколько раз изменилось количество субъектов, почему бы не провести кардинальную реформу и не сделать все регионы одинаковыми с одинаковыми названиями и равными правами по языкам.
да, мне уже указали, что есть региональный закон о государственном языке. а как часто россия выступает как федеративная страна? ой, это же началось в прошлом году, когда надо было ответственность с царя на бояр переложить. раньше только по мелочам.
только некоторые республики ведут себе относительно независимо по разным причинам
а вообще этот коммент был больше о том, что предыдущему автору бы открыть учебник не мешало бы, а потом уже идти сюда беседовать. а не про то, что кто-то русского не знает. я сам как бы в татарстане живу, не нужно мне про разные национальности и их отношения друг с другом рассказывать
ты охуел?
раз на раз выйди на фехтование языками
я вот не знаю что такое гачи мем :(
но представил ты в голове все правильно)
ну штош, тут куча народу фапает на империю, но чот не хочет мириться с издержками. как так то?))
А вы бы почитали побольше про РИ.
про то как Ермолов черкесов истреблял, например?
Допустим якуты. В России давно, владеют русским прекрасно. Плотно и без выступлений граждане РФ. И как бы странно, что их дискриминируют.
так это просто визуальные образы
может тогда сделаем совместные флаги, гимны и другую атрибутику? смешаем языки?)
Какие гимны, флаги и языки? Россияне, проживающие в Ставрополье, россияне проживающие в Питере и россияне, проживающие в Якутии довольно разные на вид.
Зачем они тут проживают??
За сколько купили?
Это оговорка там просто потому что на фотостоках качественные фото часто включают сейчас афроамериканцев, индусов, азиатов. Этакой интернационал, в США они лучше продаются. Российским рекламщикам тоже хочется использовать качественные фото, но выбор сильно уже.
Ну потому что на территории РФ проживают представители разных народов, а тут получается сегрегация
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан - это Россия??? Спасибо, не знал.
Ненецкий АО, Дагестан, Якутия - это Россия, привет.
А на самом деле нет
Нацика ответ.
Ага, учитывая сколько территорий суверенных государств отжала Россия ред.
Таки дела, что Россия продолжает этим заниматься и сейчас и не должна существовать в современном её ввиде. Большинство республик, которые были насильственно приесоденены, должны получить самостоятельность, а тех, территорий, которые останутся в Европейской её части, ещё с лихвой хватит для проживания коренного населения. Тем более, и сами русские от этого выиграют
Ты специально выбрал такой ник, чтобы дискредитировать господина Н?
А, что, не нравится, когда хотят поделить ту, которая делит других?
Только вот в отличии от имперских амбиций Россиюшки, я за самостоятельность насильственно приесодененых государств, после второй мировой.
А вообще смешно смотреть, как вы тут предъявляете, учитывая, кто реальный агрессор ред.
У себя, в Лыткарино я вижу представителей этих стран.
Извините за душноту, но в Лыткарино отключён интернет и нигде нет данных о составе субъектов РФ и о жителях России? Мб хотя бы погуглить прежде чем писать чушь?
И что теперь? Ты предмет заметки вообще вкурил, Сань? Речь о брендбуке Госуслуг - портала федерального значения. Ты считаешь, норм там избегать изображения неславянских лиц, учитывая, что неславянских лиц в составе России - выше крыши? И как бы, это даже не мигранты, а вполне себе автохтонные обитатели районов проживания? При чем здесь Псков? Сахалин с москвичами вообще не понял. У тебя там какая-то сложная для моего понимания логика, по всей видимости.
У тебя, кстати, фамилия не похожа на русскую, слыш, ты чо тут забыл ёпт. ред.
У себя, в Лыткарине, я вижу представителей именно этих стран
Мастер округления))
ты подходишь и спрашиваешь в своем Лыткарино, кто перед тобой? русские постоянно путают мою национальность, с чего ты решил, что ты лучше на вид определяешь? да и в целом — с чего вдруг то, что тебе ПОКАЗАЛОСЬ, что в твоем Лыткарино живут представители других СТРАН, как-то влияет на ситуацию с брендбуком Госуслуг? как будто вся Россия — это твое Лыткарино.
У себя в Сибири, я тебя не видел. Значит тебя нет и нет смысла тебя слушать. ред.
Потому что я например не славянской внешности и мне такая хня не нужна, я что не гражданин что ли
Пусть идут в жопу
Ну пусть они дадут возможность, а не исключать всех не русских нахер, так то априори нет никаких шансов
А то реально гитлер какой-то: рисовать только белых голубоглазых блондинов
вы путену скажите, что вам нужно национальное государство, а то он бедолага думает, что вам империя нужна.
Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации
при подборе снимков следует «избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья»
Это люди ещё не знают, что в президентский полк кремля берут на срочку и контракт парней только со славянской внешностью ред.
Неславянской внешности тоже берут. У меня среди сослуживцев татары были, да и с татуировками берут) ред.
Бывают татары со славянской внешностью, сейчас вообще татар часто не отличишь. Друг из татарского лицея рассказывал что самый татарский татарин что он знал был голубоглазым блондином и плохо говорил по русски.
Ну так я про темнокожих говорю. А именно таких тоже брали
Я сам татарин, но татар негров я некогда не сидел.
Вообще татар от славян отличить сейчас почти невозможно.
По ощущениям темнокожих татар столько же сколько и темнокожих русских.
У тебя очень редкий кейс наверное. Потому что, в 2016 в военкоматах была прям телеграмма развешена, что присылать заявки на отбор только славянов
В войска сс тоже по началу брали голубоглазых арийцев
Верю, покупатели президентского полка тоже якобы ищут славян в вакууме, но на деле все мягко говоря иначе. Кстати, на твоём фото — преображенский полк, их часто путают с кремлевцами. Только они относятся ВС РФ, а кремлевцы — к ФСО ред.
Да, немного спутал картинки, ты прав. Но так даже еще лучше, вспомним и про преображенский!
там веселее, если ты неруссский ты впринципе не попадешь в "ИЛИТУ" войск, в гостайну и прочее.
Дорога открыта в ВВ
почему же? попадешь. в "ИЛИТУ" в центральных городах РФ сложновато с кавказской внешностью.
а вот с азиатской более-менее норм. у тебя министр обороны тувинец ред.
хреновенько они там отбирают иногда, видимо
Бурятия, Якутия и тд по мнению портала Госуслуг — это на территории какой страны?
«избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья», а также «комичных и анекдотичных образов граждан РФ»
Наловятся позитивных эмоций от комичных и анекдотичных образов граждан РФ и как давай групповое веселье устраивать - и как мне своему ребёнку объяснять что это такое там эти весёлые дяди делают? ред.
Росисты
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Русский значит простой, дружелюбный, открытый, позитивный и пьяный
Вот Шойгу охуеет
Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации
Только славянской внешности
Тем временем жители множества национальных республик, входящих в состав Российской Федерации
Всё правильно, пусть растворяются в титульной нации, забывают свои никому не нужные (кроме либерахнутых пропагандистов) языки и становятся русскими. Нация - это социальный конструкт, черепомерством сейчас занимаются только евреи в Израиле и всякие молодые незначительные этносы типа казахов, киргизов и т.п. Ну, или выдуманные вроде белорусов или украинцев.