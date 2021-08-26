«Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации».

Министерство связи и массовых коммуникаций в руководстве по использованию бренда портала «Госуслуги» 2015 года в требованиях к изображениям и фотографиям для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров предписало не использовать фотографии людей не славянской внешности. На это обратил внимание пользователь твиттера.

При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации. из текста пункта «стиль фотоизображений» брендбука «Госуслуг»

Согласно требованиям Минцифры, изображения должны «соответствовать стилю, характеру и настроению бренда: быть простым, дружелюбным, открытым и позитивным». При этом при подборе снимков следует «избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья», а также «комичных и анекдотичных образов граждан РФ».

Обновление 11:51 Минцифры признало формулировки в брендбуке некорректными, Минцифры признало формулировки в брендбуке некорректными, сообщили ТАСС в ведомстве. Там планируют создать новое руководство.