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Новости
Яна Ломакина

Минцифры в брендбуке «Госуслуг» прописало требование избегать публикации фото «людей не славянской внешности» Статьи редакции

«Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации».

Министерство связи и массовых коммуникаций в руководстве по использованию бренда портала «Госуслуги» 2015 года в требованиях к изображениям и фотографиям для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров предписало не использовать фотографии людей не славянской внешности. На это обратил внимание пользователь твиттера.

При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации.

из текста пункта «стиль фотоизображений» брендбука «Госуслуг»

Согласно требованиям Минцифры, изображения должны «соответствовать стилю, характеру и настроению бренда: быть простым, дружелюбным, открытым и позитивным». При этом при подборе снимков следует «избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья», а также «комичных и анекдотичных образов граждан РФ».

Обновление 11:51 Минцифры признало формулировки в брендбуке некорректными, сообщили ТАСС в ведомстве. Там планируют создать новое руководство.

#новости #госуслуги

8137 просмотров
257 257 комментариев
1
68
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257 комментариев
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Страшный колос

14

и почему это плохо?)

Ответить
Страшный

Владимир Климов

105

Потому что мы победили нацизм.

Ответить
Владимир

Ivan Berdasov

28

Полагаю, имеелось ввиду банальное неиспользование широко улыбающихся белых америкосов с фотостоков

Ответить
Ivan

Ivan Berdasov

15

Но получилось как всегда...

Ответить
Ivan

Антон Зидерер

5

Ток там прямым текстом говорилось про людей славянской внешности. Такое сравнение обычно не с американцами делают 

Ответить
Владимир

Alex Comrade

2

Причём здесь нацизм?

Ответить
Владимир

Страшный колос

–10

отборная ржачка)0

Ответить
Владимир

Павел Фролов

0

Ты хотел сказать национализм?

Ответить
Владимир

Серый глобус

0

*возглавили

Ответить
Владимир

Коричневый

–3

похоже что мы его отнаследовали судя по тенденциям

Ответить
Страшный

Петр Скоков

57

потому что на территории эрэф проживает достаточно много людей с неславянской внешностью, являющимися ее гражданами) все просто) всегда пожалуйста!  ред.

Ответить
Петр

Some Dude

–44

на территории эрэф проживает достаточно много людей с нес лавянской внешностью, являющимися ее гражданами

но недостаточно хорошо владеющими русским языком

Ответить
Some

Владимир Климов

34

отличное оправдание  делить людей на сорта

Ответить
Владимир

Евгений Марач

6

Они тоже делят, не сомневайтесь.

Ответить
Владимир

Some Dude

–1

именно поэтому их и называют грамманаци xD

Ответить
Some

Plan 🇧&🇨

11

хорошо ли ты, друг, владеешь тувинским или бурятским, чтобы записывать тувинцев и бурят в неграждане РФ?

Ответить
Plan

Some Dude

0

ой, а у нас давно тувинский стал государственным языком?) или они паспорт свой прочитать не могут потому что он на русском?)

Ответить
Some

Сергей Махалов

13

 ой, а у нас давно тувинский стал государственным языком?)

С 2001 года вроде. 

Ответить
Сергей

Some Dude

0

хм, у них такой же закон есть, прикольно, не знал. думал на такое только татарстан способен.
значит ошибался, спасибо за исправление ред.

Ответить
Some

Сергей

14

Ты охуеешь, но у всех 22 республик в составе РФ есть свои конституции. 

Ответить
Сергей

Some Dude

1

и все республики очень-очень независимые xD

Ответить
Some

Plan 🇧&🇨

2

Республика Дагестан - Дагестан есть единое демократическое правовое государство в составе Российской Федерации.

Государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана, т.е. аварский, агульский, _азербайджанский_, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки.

Ответить
Plan

Some Dude

1

и что ты мне тут привел?
я же выше уже писал:
только некоторые республики ведут себе относительно независимо по разным причинам

про демократическое и правовое государство смешно и в конституции рф, а в конституции дагестана еще комичнее.
просвяти, все эти языки и правда языки, или только диалекты? чисто для общего развития

Ответить
Some

Dr. Acula

0

языки

Ответить
Some

Zakhar

0

разные народы со своими языками.
поэтому в основном там все общаются на русском с жестким акцентом
upd: тебе сколько лет, чтобы делать для себя такие очевидные открытия? ред.

Ответить
Сергей

Михаил Ч

0

а давно ли Тува стала государством?

Ответить
Сергей

Alex Comrade

0

"У нас" — это в России в целом, а не в республике Тыва.

Ответить
Some

Th Sav

2

а вы знаете, что означает слово «федерация» в названии нашего государства? 

Ответить
Th

Александр П.

5

А вы знаете, что же это означает? Объясните пожалуйста, а то я вот не понимаю. У нас одни регионы имеют больше прав, чем другие. Субъекты имеют разные названия, но нигде не прописано, что же это означает. При этом все налоги уходят в Москву. Регионы практически не имеют самоуправления. Мне казалось, что федерация это что-то вроде США или Германии. Или с национальным окрасом как в Индии или Бельгии. А не вот это вот феодальное нечто времен священной римской империи. 
Ах ну да, у нас же в таком важном органе - Совете Федерации, представители каждого субъекта. Вот это да.

P.s. Я без негатива, просто интересно, считают ли граждане страны, что у нас действительно федерация. 

Ответить
Алексан…

syrslava

2

мне интересно, считает ли хоть кто-то, что у нас федерация

Ответить
Алексан…

Сергей

1

 Субъекты имеют разные названия, но нигде не прописано, что же это означает.

Изначально по проекту конституции республики имели исключительные права и приоритет в формировании бюджета, в свое время Свердловская область так преобразовалась в Уральскую Республику, почитай, там очень интересно, как по мне. 
И поэтому у нас в конституции есть автономные округа, автономные области и так далее, так как изначально предполагалось, что разные субъекты обладали бы разной степенью, не знаю, суверенитета скорее. 
Но в окончательную конституцию все это уже не вошло, все субъекты сделали равноправными. 

Ответить
Алексан…

Степан

0

Все субъекты имеют одинаковые права вне зависимости от того как они называются, области, края, республики или атвономные округа

Ответить
Степан

Александр

1

Тогда почему республики могут устанавливать свою конституцию и государственные языки на территории субъекта, а области и края не могут? Требую конституцию для Воронежа. И чтобы ижорский использовался официально на равных с русским в Лен.области.

Ах да, почему тот же ЯНАО одновременно самостоятельный субъект РФ, но и в входит в состав Тюменской области? И налоги сразу в два места отсылает. А почему тогда Чукотка просто самостоятельный АО? Потому что там нефти нет? Ну и что такое Еврейская автономная область? С официальным языком идиш, при наличии одного процента евреев в регионе. 

Если это не современная версия СРИ, то я не знаю, что это тогда.

Ответить
Степан

Михаил Ч

0

все равны, но некоторые ровнее

Ответить
Михаил

Степан

0

это ты уже додумываешь

Ответить
Степан

Михаил Ч

0

ну у некоторых субъектов есть свои конституции, у других нет - как так?
если все имеют одинаковые права - зачем тогда это деление на республики, края и т.д.? ред.

Ответить
Михаил

Парижский

0

У всех субъектов есть свои основные документы, просто в областях и краях они называются "устав", а не "конституция". Деление сложилось исторически и унаследовано от РСФСР

Ответить
Парижск…

Александр

0

А по языкам что? Почему нельзя устанавливать свои языки областям и краям? 

Ответить
Алексан…

Парижский

0

А есть прямо-таки уверенность что нельзя? Я не видел такого запрета. Вики говорит что отличный от русского язык установлен в качестве государственного в одном из округов Забайкальского края и нескольких автономных округах. ред.

Ответить
Парижск…

Александр

0

Автономные округа это вообще мутная тема, они как бы национальные, как и республики, но не республики. Очередная каша российского федерализма.
А по поводу Забайкальского края, так это Агинский округ - бывший самостоятельный субъект РФ, там был установлен бурятский на ряду с русским, так и осталось после объединения с Читой. 
Просто раз у нас в 21 веке уже несколько раз изменилось количество субъектов, почему бы не провести кардинальную реформу и не сделать все регионы одинаковыми с одинаковыми названиями и равными правами по языкам. 

Ответить
Парижск…

Михаил Ч

0

ну если никакой разницы - зачем тогда вообще эти слова придумали  - "конституция", "устав", "республика", "край" - все ж одно, все ж равны?

Ответить
Михаил

syrslava

0

вопрос "почему" корректен в большем множестве случаев, чем "зачем".

Ответить
Th

Some Dude

0

да, мне уже указали, что есть региональный закон о государственном языке. а как часто россия выступает как федеративная страна? ой, это же началось в прошлом году, когда надо было ответственность с царя на бояр переложить. раньше только по мелочам.
только некоторые республики ведут себе относительно независимо по разным причинам

Ответить
Some

Zakhar

0

какие республики?

Ответить
Zakhar

Some Dude

0

в частности татарстан, который чуть не отделился от россии в 91 году

Ответить
Plan

Some Dude

0

а вообще этот коммент был больше о том, что предыдущему автору бы открыть учебник не мешало бы, а потом уже идти сюда беседовать. а не про то, что кто-то русского не знает. я сам как бы в татарстане живу, не нужно мне про разные национальности и их отношения друг с другом рассказывать

Ответить
Some

Zakhar Zakharov

1

ты охуел?
раз на раз выйди на фехтование языками

Ответить
Zakhar

Рыжий

11

 выйди на фехтование языками

Это что-то из гачи мемов?

Ответить
Рыжий

Zakhar Zakharov

0

я вот не знаю что такое гачи мем :(
но представил ты в голове все правильно)

Ответить
Some

Петр Скоков

2

ну штош, тут куча народу фапает на империю, но чот не хочет мириться с издержками. как так то?))

Ответить
Петр

Евгений Марач

–1

А вы бы почитали побольше про РИ.

Ответить
Евгений

Петр Скоков

1

про то как Ермолов черкесов истреблял, например?

Ответить
Петр

Евгений Марач

–1

Это миф.

Ответить
Some

Илья Мартынов

0

Допустим якуты. В России давно, владеют русским прекрасно. Плотно и без выступлений граждане РФ. И как бы странно, что их дискриминируют.

Ответить
Илья

Михаил Ч

1

а в чем дискриминация - в том что их на картинке не нарисуют?

Ответить
Some

Евгений Марач

0

Это точно.

Ответить
Some

T:ema

0

Татары - да, бич русского народа. И башкиры. И якуты ещё эти. Ууу!!

Ответить
T:ema

Some Dude

–1

да епты ж

Ответить
Some

T:ema

0

Ну што поделать, если твой комментарий крайне неудачно читается. Смирись!

Ответить
Петр

Страшный колос

–8

так это просто визуальные образы

может тогда сделаем совместные флаги, гимны и другую атрибутику? смешаем языки?)

Ответить
Страшный

Розовый самолет

4

Какие гимны, флаги и языки? Россияне, проживающие в Ставрополье, россияне проживающие в Питере и россияне, проживающие в Якутии довольно разные на вид.

Ответить
Петр

Моральный мангал

0

Зачем они тут проживают??

Ответить
Моральн…

Петр Скоков

3

империя-с, поназахватывала панимаишь территории вместе с народами.

Ответить
Моральн…

Майка Ника

0

Тоже думаю что валить - правильное решение 

Ответить
Петр

Евгений Марач

0

За сколько купили?

Ответить
Евгений

Петр Скоков

0

наркоман штоле?

Ответить
Петр

Божественный

0

Это оговорка там просто потому что на фотостоках качественные фото часто включают сейчас афроамериканцев, индусов, азиатов. Этакой интернационал, в США они лучше продаются. Российским рекламщикам тоже хочется использовать качественные фото, но выбор сильно уже.

Ответить
Петр

Alex Comrade

0

Достаточно много — это сколько в процентном соотношении, например?

Ответить
Страшный

Максим Графов

14

Ну потому что на территории РФ проживают представители разных народов, а тут получается сегрегация

Ответить
Максим

Евгений Марач

–33

Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан - это Россия??? Спасибо, не знал.

Ответить
Евгений

Розовый самолет

30

Ненецкий АО, Дагестан, Якутия - это Россия, привет.

Ответить
Розовый

Алекс Навальный

–1

А на самом деле нет

Ответить
Алекс

Розовый самолет

0

Нацика ответ.

Ответить
Розовый

Алекс Навальный

–3

Ага, учитывая сколько территорий суверенных государств отжала Россия  ред.

Ответить
Алекс

Кирилл

0

Таки дела то были при царе горохе. там уже и наследников тех государств нет. Ну кроме того случая с одним соседом и мостом

Ответить
Кирилл

Алекс

–4

Таки дела, что Россия продолжает этим заниматься и сейчас и не должна существовать в современном её ввиде. Большинство республик, которые были насильственно приесоденены, должны получить самостоятельность, а тех, территорий, которые останутся в Европейской её части, ещё с лихвой хватит для проживания коренного населения. Тем более, и сами русские от этого выиграют

Ответить
Алекс

Божественный

0

Ты специально выбрал такой ник, чтобы дискредитировать господина Н?

Ответить
Божеств…

Алекс Навальный

0

А, что, не нравится, когда хотят поделить ту, которая делит других?

Только вот в отличии от имперских амбиций Россиюшки, я за самостоятельность насильственно приесодененых государств, после второй мировой.

А вообще смешно смотреть, как вы тут предъявляете, учитывая, кто реальный агрессор  ред.

Ответить
Алекс

Божественн

0

Не нравится, кроме того Навальный (ты в честь него взял ник?) имеет ровно противоположную с твоей пизицию.

Ответить
Божеств…

Алекс

0

Не знал, что в мире существует только один Навальный

Ответить
Евгений

Pa Chu

21

Кавказ, Якутия, Удмуртия, Тыва, например, Женёк

Ответить
Pa

Евгений Марач

–13

У себя, в Лыткарино я вижу представителей этих стран.

Ответить
Евгений

Valentin Borodin

12

Извините за душноту, но в Лыткарино отключён интернет и нигде нет данных о составе субъектов РФ и о жителях России? Мб хотя бы погуглить прежде чем писать чушь?

Ответить
Valentin

Евгений Марач

–8

А я про тех, кого виду своими глазами.

Ответить
Pa

Александр

0

Много удмуртов живут во Пскове? Или москвичей в Сахалине?

Ответить
Алексан…

Pa Chu

0

И что теперь? Ты предмет заметки вообще вкурил, Сань? Речь о брендбуке Госуслуг - портала федерального значения. Ты считаешь, норм там избегать изображения неславянских лиц, учитывая, что неславянских лиц в составе России - выше крыши? И как бы, это даже не мигранты, а вполне себе автохтонные обитатели районов проживания? При чем здесь Псков? Сахалин с москвичами вообще не понял. У тебя там какая-то сложная для моего понимания логика, по всей видимости.

Ответить
Евгений

Розовый самолет

8

У тебя, кстати, фамилия не похожа на русскую, слыш, ты чо тут забыл ёпт. ред.

Ответить
Розовый

Евгений Марач

–1

Чистейшая русская фамилия;))).

Ответить
Евгений

Степан Анейчик

0

ЧИСТЕЙШАЯ

Ответить
Евгений

Some Dude

6

Татарстан, Башкортостан, Марий-Эл передают привет)

Ответить
Some

Евгений Марач

–1

У себя, в Лыткарине, я вижу представителей именно этих стран 

Ответить
Евгений

Some Dude

0

это республики, которые в состав рф входят так-то
10 часов от тебя до марийской республики

Ответить
Some

Худой самолет

7

Мастер округления))

Ответить
Худой

Some Dude

0

блин, в пылу спора обратил внимание только на количество часов, признаю. 11, да уж. а вообще 11+

Ответить
Some

Худой

1

Бывает. 
Небось в эльдорадо часто не хватает денег на покупку?)

Ответить
Худой

Some Dude

1

какое там эльдорадо? сыночку-корзиночку в школу бы одеть...

Ответить
Евгений

Anton Isanov

0

ты подходишь и спрашиваешь в своем Лыткарино, кто перед тобой? русские постоянно путают мою национальность, с чего ты решил, что ты лучше на вид определяешь? да и в целом — с чего вдруг то, что тебе ПОКАЗАЛОСЬ, что в твоем Лыткарино живут представители других СТРАН, как-то влияет на ситуацию с брендбуком Госуслуг? как будто вся Россия — это твое Лыткарино. 

Ответить
Anton

Евгений Марач

0

Они в моем подъезде живут и мне всё известно.

Ответить
Евгений

Евгений Глебов

0

У себя в Сибири, я тебя не видел. Значит тебя нет и нет смысла тебя слушать. ред.

Ответить
Евгений

Евгений Марач

0

Не слушайте.

Ответить
Страшный

Майка Ника

5

Потому что я например не славянской внешности и мне такая хня не нужна, я что не гражданин что ли
Пусть идут в жопу 

Ответить
Майка

Михаил Ч

0

ну пусть они каждого отдельного человека нарисуют, чтоб никого не обидеть, а то хуйня какая-то получается, если всех не нарисовать, то гитлер получится

Ответить
Михаил

Майка Ника

1

Ну пусть они дадут возможность, а не исключать всех не русских нахер, так то априори нет никаких шансов 
А то реально гитлер какой-то: рисовать только белых голубоглазых блондинов 

Ответить
Майка

Михаил Ч

1

все так, фашизм - это когда одних рисовать, а других не рисовать
гитлер тоже с этого начинал

Ответить
Михаил

Майка Ника

0

Он ж действительно с рисования начинал 😨

Ответить
Майка

Михаил Ч

0

ну дык

Ответить
Майка

Кирилл Ивлев

0

но славяне таки не всегда блондины то голубоглазые.
В том то и прикол.

Ответить
Майка

Zakhar Zakharov

0

а какая внешность?)

Ответить
Страшный

Петр Скоков

0

вы путену скажите, что вам нужно национальное государство, а то он бедолага думает, что вам империя нужна.

Ответить

Some Dude

45

следует «избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья»

Ответить

Eugene Panfilov

42

Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации

при подборе снимков следует «избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья»

Ответить

Артём Мазанов

28

Это люди ещё не знают, что в президентский полк кремля берут на срочку и контракт парней только со славянской внешностью  ред.

Ответить
Артём

Денис Долгов

0

Неславянской внешности тоже берут. У меня среди сослуживцев татары были, да и с татуировками берут) ред.

Ответить
Денис

Антон Пострунин

6

Бывают татары со славянской внешностью, сейчас вообще татар часто не отличишь. Друг из татарского лицея рассказывал что самый татарский татарин что он знал был голубоглазым блондином и плохо говорил по русски. 

Ответить
Антон

Dima Sergeyevich

8
Ответить
Антон

Денис Долгов

0

Ну так я про темнокожих говорю. А именно таких тоже брали

Ответить
Денис

Nikolai Popov

2

Я сам татарин, но татар негров я некогда не сидел.

Вообще татар от славян отличить сейчас почти невозможно.

Ответить
Денис

Антон Пострунин

0

По ощущениям темнокожих татар столько же сколько и темнокожих русских. 

Ответить
Антон

Денис Долгов

2

Согласен. Были ребята с Краснодара — кожа смуглее, чем у иного эфиопа.

Ответить
Денис

Артём Мазанов

1

У тебя очень редкий кейс наверное. Потому что, в 2016 в военкоматах была прям телеграмма развешена, что присылать заявки на отбор только славянов

Ответить
Артём

Полезный блик

0

В войска сс тоже по началу брали голубоглазых арийцев

Ответить
Полезный

5ый член

0

и где они теперь?

Ответить
5ый

Полезный блик

6

В Аргентине

Ответить
Полезный

Степан Анейчик

2

На Луне же

Ответить
Степан

Bibba La

0

На обратной стороне? 

Ответить
Bibba

Кирилл

1

Внутри, построили там развитый капитализм, ждут пока к ним прилетит карлик с семенами

Ответить
Артём

Денис Долгов

0

Верю, покупатели президентского полка тоже якобы ищут славян в вакууме, но на деле все мягко говоря иначе. Кстати, на твоём фото — преображенский полк, их часто путают с кремлевцами. Только они относятся ВС РФ, а кремлевцы — к ФСО ред.

Ответить
Денис

Артём Мазанов

0

Да, немного спутал картинки, ты прав. Но так даже еще лучше, вспомним и про преображенский!

Ответить
Артём

Сельскохозяйственный лолипоп

0

там веселее, если ты неруссский ты впринципе не попадешь в "ИЛИТУ" войск, в гостайну и прочее.
Дорога открыта в ВВ

Ответить
Сельскохозяйств…

Zakhar Zakharov

1

почему же? попадешь. в "ИЛИТУ" в центральных городах РФ сложновато с кавказской внешностью.
а вот с азиатской более-менее норм. у тебя министр обороны тувинец ред.

Ответить
Артём

Владимир Климов

–1

хреновенько они там отбирают иногда, видимо

Ответить
Владимир

Сельскохозяйстве

0

кто больше заплатил

Ответить

Владислав Микк

21

быть простым, дружелюбным, открытым и позитивным

Ответить

Дикий бас

8
Ответить
Дикий

5ый член Комитета

17

бороду сбрить и перед нами упитанный славянин

Ответить
5ый

Чувствительный

2

ещё и воспитанный! ☝️

Ответить
Чувстви…

Серый глобус

0

И академик

Ответить
5ый

Михаил Ч

1

сейчас бы по бороде этничность определять...

Ответить

Valentin Borodin

13

Бурятия, Якутия и тд по мнению портала Госуслуг — это на территории какой страны?

Ответить

Пётр Козлов

11

«избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья», а также «комичных и анекдотичных образов граждан РФ»

Наловятся позитивных эмоций от комичных и анекдотичных образов граждан РФ и как давай групповое веселье устраивать - и как мне своему ребёнку объяснять что это такое там эти весёлые дяди делают?   ред.

Ответить
Пётр

Th Sav

2

«Избегать анекдотичных образов» — это чтобы не было фотографий срущих на матрасы

Ответить

Anton Gostev

10

Росисты

Ответить

Комментарий удален

Берг

9

Русский значит простой, дружелюбный, открытый, позитивный и пьяный

Ответить
Берг

Степан Анейчик

2

за такое могут 10 суток нынче дать

Ответить

T:ema

4

Вот Шойгу охуеет

Ответить
T:ema

Лесной Мурод

13

Когда станет лицом Госуслуг.

Ответить
Лесной

5ый член

5

это и есть новый славянин
вы не поняли посыл

Ответить
5ый

T:ema

2
Ответить

Сергей Махалов

7

 Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации

Только славянской внешности

Тем временем жители множества национальных республик, входящих в состав Российской Федерации

Ответить
Сергей

Dmitry Chernykh

–2

Всё правильно, пусть растворяются в титульной нации, забывают свои никому не нужные (кроме либерахнутых пропагандистов) языки и становятся русскими. Нация - это социальный конструкт, черепомерством сейчас занимаются только евреи в Израиле и всякие молодые незначительные этносы типа казахов, киргизов и т.п. Ну, или выдуманные вроде белорусов или украинцев.

Ответить
Dmitry

Михаил Ч