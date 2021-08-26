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Новости
Яна Ломакина

Минкомсвязи в брендбуке «Госуслуг» прописало требование избегать публикации фото «людей не славянской внешности» Статьи редакции

«Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации».

Министерство связи и массовых коммуникаций в руководстве по использованию бренда портала «Госуслуги» 2015 года в требованиях к изображениям и фотографиям для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров предписало не использовать фотографии людей не славянской внешности. На это обратил внимание пользователь твиттера.

При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации.

из текста пункта «стиль фотоизображений» брендбука «Госуслуг»

Согласно требованиям Минкомсвязи, изображения должны «соответствовать стилю, характеру и настроению бренда: быть простым, дружелюбным, открытым и позитивным». При этом при подборе снимков следует «избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья», а также «комичных и анекдотичных образов граждан РФ».

#новости #госуслуги

4965 просмотров
166 166 комментариев
1
45
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166 комментариев
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Страшный колос

4

и почему это плохо?)

Ответить
Страшный

Владимир Климов

73

Потому что мы победили нацизм.

Ответить
Владимир

Ivan Berdasov

13

Полагаю, имеелось ввиду банальное неиспользование широко улыбающихся белых америкосов с фотостоков

Ответить
Ivan

Ivan Berdasov

6

Но получилось как всегда...

Ответить
Владимир

Страшный колос

–10

отборная ржачка)0

Ответить
Владимир

Коричневый

–1

похоже что мы его отнаследовали судя по тенденциям

Ответить
Страшный

Петр Скоков

39

потому что на территории эрэф проживает достаточно много людей с неславянской внешностью, являющимися ее гражданами) все просто) всегда пожалуйста!  ред.

Ответить
Петр

Some Dude

–32

на территории эрэф проживает достаточно много людей с нес лавянской внешностью, являющимися ее гражданами

но недостаточно хорошо владеющими русским языком

Ответить
Some

Владимир Климов

19

отличное оправдание  делить людей на сорта

Ответить
Владимир

Евгений Марач

3

Они тоже делят, не сомневайтесь.

Ответить
Владимир

Some Dude

0

именно поэтому их и называют грамманаци xD

Ответить
Some

Plan 🇧&🇨

4

хорошо ли ты, друг, владеешь тувинским или бурятским, чтобы записывать тувинцев и бурят в неграждане РФ?

Ответить
Plan

Some Dude

0

ой, а у нас давно тувинский стал государственным языком?) или они паспорт свой прочитать не могут потому что он на русском?)

Ответить
Some

Сергей Махалов

2

 ой, а у нас давно тувинский стал государственным языком?)

С 2001 года вроде. 

Ответить
Сергей

Some Dude

0

хм, у них такой же закон есть, прикольно, не знал. думал на такое только татарстан способен.
значит ошибался, спасибо за исправление ред.

Ответить
Some

Сергей

2

Ты охуеешь, но у всех 22 республик в составе РФ есть свои конституции. 

Ответить
Сергей

Some Dude

1

и все республики очень-очень независимые xD

Ответить
Some

Plan 🇧&🇨

0

Республика Дагестан - Дагестан есть единое демократическое правовое государство в составе Российской Федерации.

Государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана, т.е. аварский, агульский, _азербайджанский_, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки.

Ответить
Plan

Some Dude

0

и что ты мне тут привел?
я же выше уже писал:
только некоторые республики ведут себе относительно независимо по разным причинам

про демократическое и правовое государство смешно и в конституции рф, а в конституции дагестана еще комичнее.
просвяти, все эти языки и правда языки, или только диалекты? чисто для общего развития

Ответить
Some

Th Sav

0

а вы знаете, что означает слово «федерация» в названии нашего государства? 

Ответить
Th

Some Dude

0

да, мне уже указали, что есть региональный закон о государственном языке. а как часто россия выступает как федеративная страна? ой, это же началось в прошлом году, когда надо было ответственность с царя на бояр переложить. раньше только по мелочам.
только некоторые республики ведут себе относительно независимо по разным причинам

Ответить
Th

Александр П.

0

А вы знаете, что же это означает? Объясните пожалуйста, а то я вот не понимаю. У нас одни регионы имеют больше прав, чем другие. Субъекты имеют разные названия, но нигде не прописано, что же это означает. При этом все налоги уходят в Москву. Регионы практически не имеют самоуправления. Мне казалось, что федерация это что-то вроде США или Германии. Или с национальным окрасом как в Индии или Бельгии. А не вот это вот феодальное нечто времен священной римской империи. 
Ах ну да, у нас же в таком важном органе - Совете Федерации, представители каждого субъекта. Вот это да.

P.s. Я без негатива, просто интересно, считают ли граждане страны, что у нас действительно федерация. 

Ответить
Plan

Some Dude

–1

а вообще этот коммент был больше о том, что предыдущему автору бы открыть учебник не мешало бы, а потом уже идти сюда беседовать. а не про то, что кто-то русского не знает. я сам как бы в татарстане живу, не нужно мне про разные национальности и их отношения друг с другом рассказывать

Ответить
Some

Zakhar Zakharov

1

ты охуел?
раз на раз выйди на фехтование языками

Ответить
Zakhar

Рыжий

8

 выйди на фехтование языками

Это что-то из гачи мемов?

Ответить
Рыжий

Zakhar Zakharov

0

я вот не знаю что такое гачи мем :(
но представил ты в голове все правильно)

Ответить
Some

Петр Скоков

1

ну штош, тут куча народу фапает на империю, но чот не хочет мириться с издержками. как так то?))

Ответить
Петр

Евгений Марач

–1

А вы бы почитали побольше про РИ.

Ответить
Евгений

Петр Скоков

1

про то как Ермолов черкесов истреблял, например?

Ответить
Петр

Евгений Марач

–1

Это миф.

Ответить
Some

Евгений Марач

0

Это точно.

Ответить
Some

T:ema

0

Татары - да, бич русского народа. И башкиры. И якуты ещё эти. Ууу!!

Ответить
T:ema

Some Dude

–1

да епты ж

Ответить
Some

T:ema

0

Ну што поделать, если твой комментарий крайне неудачно читается. Смирись!

Ответить
Some

Илья Мартынов

0

Допустим якуты. В России давно, владеют русским прекрасно. Плотно и без выступлений граждане РФ. И как бы странно, что их дискриминируют.

Ответить
Петр

Страшный колос

–8

так это просто визуальные образы

может тогда сделаем совместные флаги, гимны и другую атрибутику? смешаем языки?)

Ответить
Страшный

Розовый самолет

2

Какие гимны, флаги и языки? Россияне, проживающие в Ставрополье, россияне проживающие в Питере и россияне, проживающие в Якутии довольно разные на вид.

Ответить
Петр

Моральный мангал

0

Зачем они тут проживают??

Ответить
Моральн…

Петр Скоков

3

империя-с, поназахватывала панимаишь территории вместе с народами.

Ответить
Моральн…

Майка Ника

0

Тоже думаю что валить - правильное решение 

Ответить
Петр

Евгений Марач

0

За сколько купили?

Ответить
Евгений

Петр Скоков

0

наркоман штоле?

Ответить
Петр

Божественный

0

Это оговорка там просто потому что на фотостоках качественные фото часто включают сейчас афроамериканцев, индусов, азиатов. Этакой интернационал, в США они лучше продаются. Российским рекламщикам тоже хочется использовать качественные фото, но выбор сильно уже.

Ответить
Страшный

Максим Графов

12

Ну потому что на территории РФ проживают представители разных народов, а тут получается сегрегация

Ответить
Максим

Евгений Марач

–26

Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан - это Россия??? Спасибо, не знал.

Ответить
Евгений

Розовый самолет

26

Ненецкий АО, Дагестан, Якутия - это Россия, привет.

Ответить
Евгений

Pa Chu

18

Кавказ, Якутия, Удмуртия, Тыва, например, Женёк

Ответить
Pa

Евгений Марач

–8

У себя, в Лыткарино я вижу представителей этих стран.

Ответить
Евгений

Valentin Borodin

8

Извините за душноту, но в Лыткарино отключён интернет и нигде нет данных о составе субъектов РФ и о жителях России? Мб хотя бы погуглить прежде чем писать чушь?

Ответить
Valentin

Евгений Марач

–5

А я про тех, кого виду своими глазами.

Ответить
Евгений

Розовый самолет

8

У тебя, кстати, фамилия не похожа на русскую, слыш, ты чо тут забыл ёпт. ред.

Ответить
Розовый

Евгений Марач

–1

Чистейшая русская фамилия;))).

Ответить
Евгений

Some Dude

5

Татарстан, Башкортостан, Марий-Эл передают привет)

Ответить
Some

Евгений Марач

–1

У себя, в Лыткарине, я вижу представителей именно этих стран 

Ответить
Евгений

Some Dude

0

это республики, которые в состав рф входят так-то
10 часов от тебя до марийской республики

Ответить
Some

Худой самолет

4

Мастер округления))

Ответить
Худой

Some Dude

0

блин, в пылу спора обратил внимание только на количество часов, признаю. 11, да уж. а вообще 11+

Ответить
Some

Худой

0

Бывает. 
Небось в эльдорадо часто не хватает денег на покупку?)

Ответить
Худой

Some Dude

0

какое там эльдорадо? сыночку-корзиночку в школу бы одеть...

Ответить
Евгений

Anton Isanov

0

ты подходишь и спрашиваешь в своем Лыткарино, кто перед тобой? русские постоянно путают мою национальность, с чего ты решил, что ты лучше на вид определяешь? да и в целом — с чего вдруг то, что тебе ПОКАЗАЛОСЬ, что в твоем Лыткарино живут представители других СТРАН, как-то влияет на ситуацию с брендбуком Госуслуг? как будто вся Россия — это твое Лыткарино. 

Ответить
Страшный

Майка Ника

6

Потому что я например не славянской внешности и мне такая хня не нужна, я что не гражданин что ли
Пусть идут в жопу 

Ответить
Страшный

Петр Скоков

0

вы путену скажите, что вам нужно национальное государство, а то он бедолага думает, что вам империя нужна.

Ответить

Some Dude

30

следует «избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья»

Ответить

Eugene Panfilov

22

Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации

при подборе снимков следует «избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья»

Ответить

Артём Мазанов

19

Это люди ещё не знают, что в президентский полк кремля берут на срочку и контракт парней только со славянской внешностью  ред.

Ответить
Артём

Денис Долгов

0

Неславянской внешности тоже берут. У меня среди сослуживцев татары были, да и с татуировками берут) ред.

Ответить
Денис

Антон Пострунин

4

Бывают татары со славянской внешностью, сейчас вообще татар часто не отличишь. Друг из татарского лицея рассказывал что самый татарский татарин что он знал был голубоглазым блондином и плохо говорил по русски. 

Ответить
Антон

Dima Sergeyevich

1
Ответить
Антон

Денис Долгов

0

Ну так я про темнокожих говорю. А именно таких тоже брали

Ответить
Денис

Антон Пострунин

0

По ощущениям темнокожих татар столько же сколько и темнокожих русских. 

Ответить
Антон

Денис Долгов

2

Согласен. Были ребята с Краснодара — кожа смуглее, чем у иного эфиопа.

Ответить
Денис

Nikolai Popov

0

Я сам татарин, но татар негров я некогда не сидел.

Вообще татар от славян отличить сейчас почти невозможно.

Ответить
Денис

Артём Мазанов

0

У тебя очень редкий кейс наверное. Потому что, в 2016 в военкоматах была прям телеграмма развешена, что присылать заявки на отбор только славянов

Ответить
Артём

Полезный блик

0

В войска сс тоже по началу брали голубоглазых арийцев

Ответить
Полезный

5ый член

0

и где они теперь?

Ответить
5ый

Полезный блик

1

В Аргентине

Ответить
Артём

Денис Долгов

0

Верю, покупатели президентского полка тоже якобы ищут славян в вакууме, но на деле все мягко говоря иначе. Кстати, на твоём фото — преображенский полк, их часто путают с кремлевцами. Только они относятся ВС РФ, а кремлевцы — к ФСО ред.

Ответить
Денис

Артём Мазанов

0

Да, немного спутал картинки, ты прав. Но так даже еще лучше, вспомним и про преображенский!

Ответить
Артём

Сельскохозяйственный лолипоп

0

там веселее, если ты неруссский ты впринципе не попадешь в "ИЛИТУ" войск, в гостайну и прочее.
Дорога открыта в ВВ

Ответить
Артём

Владимир Климов

–1

хреновенько они там отбирают иногда, видимо

Ответить
Владимир

Сельскохозяйстве

0

кто больше заплатил

Ответить

Владислав Микк

14

быть простым, дружелюбным, открытым и позитивным

Ответить

Anton Gostev

7

Росисты

Ответить
Anton

Nikolai Popov

0

Чурок любишь?

Ответить

Пётр Козлов

7

«избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья», а также «комичных и анекдотичных образов граждан РФ»

Наловятся позитивных эмоций от комичных и анекдотичных образов граждан РФ и как давай групповое веселье устраивать - и как мне своему ребёнку объяснять что это такое там эти весёлые дяди делают?   ред.

Ответить
Пётр

Th Sav

0

«Избегать анекдотичных образов» — это чтобы не было фотографий срущих на матрасы

Ответить

Valentin Borodin

7

Бурятия, Якутия и тд по мнению портала Госуслуг — это на территории какой страны?

Ответить

Дикий бас

5
Ответить
Дикий

5ый член Комитета

7

бороду сбрить и перед нами упитанный славянин

Ответить
5ый

Чувствительный

0

ещё и воспитанный! ☝️

Ответить

Берг

6

Русский значит простой, дружелюбный, открытый, позитивный и пьяный

Ответить

T:ema

2

Вот Шойгу охуеет

Ответить
T:ema

Лесной Мурод

5

Когда станет лицом Госуслуг.

Ответить
Лесной

5ый член

4

это и есть новый славянин
вы не поняли посыл

Ответить
5ый

T:ema

2
Ответить

Алхимик

2

الروسية تعني الأرثوذكسية

Ответить
Алхимик

Нейроорлов

4

Зачем ты порвался?

Ответить
Нейроорлов

Последующий

1

Я в тебе не сомневался

Ответить
Алхимик

Последующий будильник

4

@Дон Бот 

Ответить
Алхимик

Дон Бот

3

الروسية تعني الأرثوذكسية ДОН

Ответить
Алхимик

Последующий будильник

3

@Нейроорлов ну может ты осилишь

Ответить
Алхимик

Кхалиси Бот

2

الروسية تعني الأرثوذكسية

Ответить
Алхимик

Последующий будильник

1

@Кхалиси Бот 

Ответить
Алхимик

Сергей Сайганов

0

@Кхалиси Бот 

Ответить
Алхимик

Кхалиси Бот

0

الروسية تعني الأرثوذكسية

Ответить

FOX

3
Ответить

Сергей Махалов

3

 Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации

Только славянской внешности

Тем временем жители множества национальных республик, входящих в состав Российской Федерации

Ответить

Бип Боп

–6

И что? 
16 из 20 живущих в стране - натурально русские
Из оставшихся четырех один - это либо представитель других восточнославянских народов, либо таких, что внешне отличить это надо упороться и с черепомеркой бегать 

О, ужас, беда, отчаяние, брендбук призывает при отборе образов людей для какой-то аудитории ориентироваться на то, как 85% от этой аудитории внешне выглядят

Ответить

Forums Nick

–7

Ну, чтоб хотя-бы негров на Госуслуги не напихали в порыве "инклюзивности".

Ответить
Forums

Мрачный микроскоп

4
Ответить
Мрачный

5ый член

0

так он сам о себе писал:
"А я, повеса вечно-праздный,
Потомок негров безобразный"
Пушкин - наше черное золото

Ответить
Forums

Последующий будильник

0

хотя-бы

Ответить
Forums

Plan 🇧&🇨

0

а спонсор этого сообщения — Википедия!

https://ru.wikipedia.org/wiki/Негры_и_мулаты_в_России

Ответить

Лесной Мурод

1

Ну они намекают, что существует титульная нация (нации) - славяне то есть.

Ответить
Лесной

5ый член Комитета

0

хуя, так мы не многонациональная страна, как утверждает мистер Путин?
оказывается 86% это не мифические многонационалы, а вполне конкретная национальность?

Ответить
5ый

Лесной Мурод

0

Ну по факту, есть и титульная нация (славяне) и титульная религия - РПЦ.

Ответить
Лесной

5ый член

4

по факту есть, но говорить "русский" у нас власть стесняется

Ответить
5ый

Лесной Мурод

0

Дорогие россияне! Кх-кх-кхе

Ответить

FOX

1

А вот в украине негров линчуют 

Ответить

Alexander Seliverstov

1

«избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья»

Россия для грустных? 

Ответить

Eugene Safonov

1

Почему нельзя излишне веселых?

Ответить
Eugene

FOX

0

чтобы не ассоциироваться с гейевропейцами 

Ответить
Eugene

Дикий бас

0
Ответить

Жак Фреско

1

После этих слов в твиттере начался сущий кошмар

Ответить

Cерьёзный Валера

1

 При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации.

Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации.

Ответить
Cерьёзный

Коровка говорит мууу

0

Народу нужны денюшки на еду

Ответить

5ый член Комитета

0

 Герои на фото должны быть похожи на людей

сука, хватит нелюдей фоткать! задолбали со своими орками, гномами и неграми

Ответить

5ый член Комитета

0

еее!!
межнациональный срачик!!!

Ответить
5ый

Бип Боп

0

новиопы, экстренный сбор!

Ответить
Бип

5ый член

0

наследие интернационала просирается!
этак и до Русского национального государства недалеко!

Ответить
5ый

Бип Боп

1

не дадим в обиду каракалпаков!

Ответить
Бип

5ый член

1

вместе же с фашистами воевали! 

Ответить

Берг

0

Я русский

Ответить
Берг

FOX

0

со мной бог?

Ответить
FOX

Берг

0

ты русский?

Ответить
Берг

FOX

0

я татар

Ответить
FOX

Берг

0

кто с тобой?

Ответить
Берг

5ый член

4

эчпочмак

Ответить
5ый

Берг

0

а должен быть Амидамару

Ответить
Берг

FOX

0

Минтимер Шаймиев - политик, лидер и борец!  ред.

Ответить
FOX

Берг

0
Ответить
FOX

Владимир Климов

1

люблю татар

Ответить
Владимир

Zakhar Zakharov

0

или татары любят тебя ?

Ответить
Zakhar

Владимир Климов

1

меня все любят

Ответить

Следующий пришелец

0

 людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации.

То есть все кто проживает на территории Российской Федерации - славянской внешности.

Ответить
Следующий

5ый член Комитета

0

а если нет, то это не территория россии получается?
какой-то экстремизм в отношении территориальной целостности...

Ответить

Петр Скоков

0

визы со средней азией мы вводить не будем, а мудню какую-то писать не бросим)

Ответить

Eugen T

0

Э извиныс

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

это очень смешно, учитывая имя самого министра

Ответить

Коровка говорит мууу

0

А если славянин идентифицирует себя, как негра, можно его фото использовать?

Ответить
Коровка

5ый член Комитета

0

только после письменного отказа от своей негро-идентификации

Ответить

Жесткий украинец

0

Кто как отзывается, то так сам и называется. Страна победившего нацизма и ксенофобии. Говорю на своём опыте

Ответить
Жесткий

Evil Pechenka

0

Говорю на своём опыте

Эстонском? Где русскоязычных лишили прав из-за национальности и языка?

Вот кто бы пиздел, но не эстонцы. Я понимаю почему это сделано и вполне рациональная мера, Эстония супермелкая и если русскоязычные голосовать пойдут, то быстро станет пророссийской. Но рассказывать, что нет дискриминации не надо. Нет дискриминации это когда язык 25% населения признают государственным, а не вот это вот всё.

Ответить

5ый член Комитета

0

с мнением "Спутника и Погрома" по этому поводу кто-нибудь через впн уже ознакомился?

Ответить