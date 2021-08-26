Минкомсвязи в брендбуке «Госуслуг» прописало требование избегать публикации фото «людей не славянской внешности» Статьи редакции
«Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации».
Министерство связи и массовых коммуникаций в руководстве по использованию бренда портала «Госуслуги» 2015 года в требованиях к изображениям и фотографиям для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров предписало не использовать фотографии людей не славянской внешности. На это обратил внимание пользователь твиттера.
Согласно требованиям Минкомсвязи, изображения должны «соответствовать стилю, характеру и настроению бренда: быть простым, дружелюбным, открытым и позитивным». При этом при подборе снимков следует «избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья», а также «комичных и анекдотичных образов граждан РФ».
Потому что мы победили нацизм.
Полагаю, имеелось ввиду банальное неиспользование широко улыбающихся белых америкосов с фотостоков
потому что на территории эрэф проживает достаточно много людей с неславянской внешностью, являющимися ее гражданами) все просто) всегда пожалуйста! ред.
отличное оправдание делить людей на сорта
ой, а у нас давно тувинский стал государственным языком?)
С 2001 года вроде.
Республика Дагестан - Дагестан есть единое демократическое правовое государство в составе Российской Федерации.
Государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана, т.е. аварский, агульский, _азербайджанский_, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки.
и что ты мне тут привел?
я же выше уже писал:
только некоторые республики ведут себе относительно независимо по разным причинам
про демократическое и правовое государство смешно и в конституции рф, а в конституции дагестана еще комичнее.
просвяти, все эти языки и правда языки, или только диалекты? чисто для общего развития
да, мне уже указали, что есть региональный закон о государственном языке. а как часто россия выступает как федеративная страна? ой, это же началось в прошлом году, когда надо было ответственность с царя на бояр переложить. раньше только по мелочам.
только некоторые республики ведут себе относительно независимо по разным причинам
А вы знаете, что же это означает? Объясните пожалуйста, а то я вот не понимаю. У нас одни регионы имеют больше прав, чем другие. Субъекты имеют разные названия, но нигде не прописано, что же это означает. При этом все налоги уходят в Москву. Регионы практически не имеют самоуправления. Мне казалось, что федерация это что-то вроде США или Германии. Или с национальным окрасом как в Индии или Бельгии. А не вот это вот феодальное нечто времен священной римской империи.
Ах ну да, у нас же в таком важном органе - Совете Федерации, представители каждого субъекта. Вот это да.
P.s. Я без негатива, просто интересно, считают ли граждане страны, что у нас действительно федерация.
а вообще этот коммент был больше о том, что предыдущему автору бы открыть учебник не мешало бы, а потом уже идти сюда беседовать. а не про то, что кто-то русского не знает. я сам как бы в татарстане живу, не нужно мне про разные национальности и их отношения друг с другом рассказывать
ты охуел?
раз на раз выйди на фехтование языками
я вот не знаю что такое гачи мем :(
но представил ты в голове все правильно)
ну штош, тут куча народу фапает на империю, но чот не хочет мириться с издержками. как так то?))
А вы бы почитали побольше про РИ.
про то как Ермолов черкесов истреблял, например?
Допустим якуты. В России давно, владеют русским прекрасно. Плотно и без выступлений граждане РФ. И как бы странно, что их дискриминируют.
так это просто визуальные образы
может тогда сделаем совместные флаги, гимны и другую атрибутику? смешаем языки?)
Какие гимны, флаги и языки? Россияне, проживающие в Ставрополье, россияне проживающие в Питере и россияне, проживающие в Якутии довольно разные на вид.
Зачем они тут проживают??
За сколько купили?
Это оговорка там просто потому что на фотостоках качественные фото часто включают сейчас афроамериканцев, индусов, азиатов. Этакой интернационал, в США они лучше продаются. Российским рекламщикам тоже хочется использовать качественные фото, но выбор сильно уже.
Ну потому что на территории РФ проживают представители разных народов, а тут получается сегрегация
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан - это Россия??? Спасибо, не знал.
У себя, в Лыткарино я вижу представителей этих стран.
Извините за душноту, но в Лыткарино отключён интернет и нигде нет данных о составе субъектов РФ и о жителях России? Мб хотя бы погуглить прежде чем писать чушь?
У тебя, кстати, фамилия не похожа на русскую, слыш, ты чо тут забыл ёпт. ред.
У себя, в Лыткарине, я вижу представителей именно этих стран
Мастер округления))
ты подходишь и спрашиваешь в своем Лыткарино, кто перед тобой? русские постоянно путают мою национальность, с чего ты решил, что ты лучше на вид определяешь? да и в целом — с чего вдруг то, что тебе ПОКАЗАЛОСЬ, что в твоем Лыткарино живут представители других СТРАН, как-то влияет на ситуацию с брендбуком Госуслуг? как будто вся Россия — это твое Лыткарино.
Потому что я например не славянской внешности и мне такая хня не нужна, я что не гражданин что ли
Пусть идут в жопу
вы путену скажите, что вам нужно национальное государство, а то он бедолага думает, что вам империя нужна.
Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации
при подборе снимков следует «избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья»
Это люди ещё не знают, что в президентский полк кремля берут на срочку и контракт парней только со славянской внешностью ред.
Неславянской внешности тоже берут. У меня среди сослуживцев татары были, да и с татуировками берут) ред.
Бывают татары со славянской внешностью, сейчас вообще татар часто не отличишь. Друг из татарского лицея рассказывал что самый татарский татарин что он знал был голубоглазым блондином и плохо говорил по русски.
Ну так я про темнокожих говорю. А именно таких тоже брали
По ощущениям темнокожих татар столько же сколько и темнокожих русских.
Я сам татарин, но татар негров я некогда не сидел.
Вообще татар от славян отличить сейчас почти невозможно.
У тебя очень редкий кейс наверное. Потому что, в 2016 в военкоматах была прям телеграмма развешена, что присылать заявки на отбор только славянов
В войска сс тоже по началу брали голубоглазых арийцев
Верю, покупатели президентского полка тоже якобы ищут славян в вакууме, но на деле все мягко говоря иначе. Кстати, на твоём фото — преображенский полк, их часто путают с кремлевцами. Только они относятся ВС РФ, а кремлевцы — к ФСО ред.
Да, немного спутал картинки, ты прав. Но так даже еще лучше, вспомним и про преображенский!
там веселее, если ты неруссский ты впринципе не попадешь в "ИЛИТУ" войск, в гостайну и прочее.
Дорога открыта в ВВ
хреновенько они там отбирают иногда, видимо
Росисты
«избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья», а также «комичных и анекдотичных образов граждан РФ»
Наловятся позитивных эмоций от комичных и анекдотичных образов граждан РФ и как давай групповое веселье устраивать - и как мне своему ребёнку объяснять что это такое там эти весёлые дяди делают? ред.
Бурятия, Якутия и тд по мнению портала Госуслуг — это на территории какой страны?
бороду сбрить и перед нами упитанный славянин
Вот Шойгу охуеет
الروسية تعني الأرثوذكسية
Зачем ты порвался?
Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации
Только славянской внешности
Тем временем жители множества национальных республик, входящих в состав Российской Федерации
И что?
16 из 20 живущих в стране - натурально русские
Из оставшихся четырех один - это либо представитель других восточнославянских народов, либо таких, что внешне отличить это надо упороться и с черепомеркой бегать
О, ужас, беда, отчаяние, брендбук призывает при отборе образов людей для какой-то аудитории ориентироваться на то, как 85% от этой аудитории внешне выглядят
Ну, чтоб хотя-бы негров на Госуслуги не напихали в порыве "инклюзивности".
а спонсор этого сообщения — Википедия!
хуя, так мы не многонациональная страна, как утверждает мистер Путин?
оказывается 86% это не мифические многонационалы, а вполне конкретная национальность?
«избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья»
Россия для грустных?
Почему нельзя излишне веселых?
При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации.
Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации.
Герои на фото должны быть похожи на людей
сука, хватит нелюдей фоткать! задолбали со своими орками, гномами и неграми
еее!!
межнациональный срачик!!!
Я русский
а если нет, то это не территория россии получается?
какой-то экстремизм в отношении территориальной целостности...
А если славянин идентифицирует себя, как негра, можно его фото использовать?
Говорю на своём опыте
Эстонском? Где русскоязычных лишили прав из-за национальности и языка?
Вот кто бы пиздел, но не эстонцы. Я понимаю почему это сделано и вполне рациональная мера, Эстония супермелкая и если русскоязычные голосовать пойдут, то быстро станет пророссийской. Но рассказывать, что нет дискриминации не надо. Нет дискриминации это когда язык 25% населения признают государственным, а не вот это вот всё.
с мнением "Спутника и Погрома" по этому поводу кто-нибудь через впн уже ознакомился?