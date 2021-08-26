Ритуальное агенство выкупало у правоохранительных органов сведения об умерших.

Федеральная служба безопасности арестовала пятерых предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

На задержанных завели уголовные дела по статьям о даче и получении взяток. Во время обысков в офисе силовики изъяли доказательства противоправной деятельности.

Как предполагают следователи, сотрудники ритуального агенства покупали у полицейских информацию о вызовах по факту смерти или с признаками летального исхода в двух районах столицы: Нагорный и Северное Измайлово. Затем они звонили родственникам «в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению». Readovka со ссылкой на источник сообщает, что речь идёт в том числе о ГБУ «Ритуал».

Предполагаемого организатора схемы задержали на границе с Украиной 20 августа. Он пытался скрыться, в машине у него нашли поддельный пропуск УФСБ.