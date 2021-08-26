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Новости
Sasha Shambilova

В Москве задержали участников группировки в сфере ритуальных услуг. Среди них — сотрудники полиции Статьи редакции

Ритуальное агенство выкупало у правоохранительных органов сведения об умерших.

Федеральная служба безопасности арестовала пятерых предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

На задержанных завели уголовные дела по статьям о даче и получении взяток. Во время обысков в офисе силовики изъяли доказательства противоправной деятельности.

Как предполагают следователи, сотрудники ритуального агенства покупали у полицейских информацию о вызовах по факту смерти или с признаками летального исхода в двух районах столицы: Нагорный и Северное Измайлово. Затем они звонили родственникам «в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению». Readovka со ссылкой на источник сообщает, что речь идёт в том числе о ГБУ «Ритуал».

Предполагаемого организатора схемы задержали на границе с Украиной 20 августа. Он пытался скрыться, в машине у него нашли поддельный пропуск УФСБ.

#новости

2231 просмотров
19 19 комментариев
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19 комментариев
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Трансгендолёт

44

Но самое важное в таких расследованиях — это не выйти на самих себя.

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Дмитрий Чернов

20

Среди них — сотрудники полиции

Вот это поворот!

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Дмитрий

Владимир Филатов

2

слили пешек, всё равно всякие полковники вне подозрений

Ответить
Дмитрий

Helge Høyde

2

Никогда такого не было и вот опять!

Ответить
Дмитрий

Al

2

Быть такого не может! 

Ответить

Соколов Андрей

10

Голунов не зря расследование расследовал. Кто-то решил что палки в отчёте лишними не будут.

Ответить

Лесной Мурод

5

Да это же везде существует в РФ, блин. Эта схема.

Ответить

Коровка говорит мууу

2

Кто бы сомневался

Ответить

Владимир Филатов

1

Среди них Иван Голунов

Ответить

Dennis Ko

1

Голунов сегодня прибухнет. 

Ответить

Владимир Филатов

1

Выборы всё ближе

Ответить

Candy Blue

1

Скорей всего основная причина задержания – поддельное удостоверение ФСБ

Ответить

Страшный колос

1

а разве так не работает вообще весь ритуальный бизнес?

Ответить

Антон Лисин

1

Милиция в России же сама честная. По телевизору говорили 

Ответить
Антон

Саша

0

Ваш ламповый телеприёмник поймал волну из прошлой жизни
Давно уже полиция :)

Ответить

Mikhail Pukas

1

Перед выборами делают видимость работы. 

Ответить

Следующий пришелец

0

Возможно кто-то любит настольную экономическую игру Монополия ред.

Ответить

Илья Гераськин

0

Предполагаемого организатора схемы задержали на границе с Украиной 20 августа. Он пытался скрыться, в машине у него нашли поддельный пропуск УФСБ.

Кляти москали!

Ответить

Robutt

0

Rita Ora - Ritual

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