Всего из использования вывели более полутора миллионов вакцин.

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В вакцине Moderna обнаружили примеси после доставки в страну. Партию произвели в Испании. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

О примесях сообщили в восьми центрах вакцинаций из пяти префектур. Размер обнаруженных частиц составил несколько миллиметров. После этого министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приостановило использование 1,63 миллиона вакцин Moderna и пообещало расследовать случившееся.

В Японии также вакцинируют препаратами фирмы AstraZeneca и консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Более половины населения страны (53,6%) уже получили первую дозу прививки, полностью вакцинировались — 42,6%.

В июне нарушения, связанные со стерильностью, нашли на производстве «Спутника V» в Уфе. В Кремле сообщили, что производитель уже устранил все недочёты.