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Новости
Sasha Shambilova

В Японии приостановили вакцинацию препаратом Moderna. В нескольких дозах нашли неизвестные примеси Статьи редакции

Всего из использования вывели более полутора миллионов вакцин.

Фото Global Look Press/MediaPunch/imago-images

В вакцине Moderna обнаружили примеси после доставки в страну. Партию произвели в Испании. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

О примесях сообщили в восьми центрах вакцинаций из пяти префектур. Размер обнаруженных частиц составил несколько миллиметров. После этого министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приостановило использование 1,63 миллиона вакцин Moderna и пообещало расследовать случившееся.

В Японии также вакцинируют препаратами фирмы AstraZeneca и консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Более половины населения страны (53,6%) уже получили первую дозу прививки, полностью вакцинировались — 42,6%.

В июне нарушения, связанные со стерильностью, нашли на производстве «Спутника V» в Уфе. В Кремле сообщили, что производитель уже устранил все недочёты.

#новости #япония #вакцинация #covid19

282 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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van der Pusch

5

Размер обнаруженных частиц составил несколько миллиметров.

вот и нашли чипы

Партию произвели в Испании

или хамон...

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Коллективный Мурод

2

У меня модерна, из Испании 🤔

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Коллективный

Алхимик

6

сразу видно иностранный агент

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Алхимик

Robutt

0

Огент

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Коллективный

Люц Шнайдер

1

Её не производят в Испании. Вполне возможно, что с завода бутылочки ушли не только в Японию.

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Коллективный

Страшный колос

0

испанка или глобальная версия

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Коллективный

Серый глобус

0

У меня модерна, 2 дозы, хуй знает откуда

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Серый

Серый глобус

0

Тоже из Испании 😭😭😭

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Страшный колос

2

будет прекол, если антивакцинаторы туда тайно добили какой-то хрени, чтобы дискредитировать все вакцины среди населения))

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Страшный

Страшный колос

1

а еще так могут делать доктора с шизой, которые ответственны за прививание спутником)) инцидент с водой вместо него уже был)

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Страшный

van der Pusch

0

в германии тоже водичкой прививали, соленой
вредительство это что-то интернациональное

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Леха

2

Чип 5г наконец нашли

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5ый член Комитета

2

несколько миллиметров это многовато, это ж сразу в кровь поступает

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Robutt

2

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
В вакцине примеси нашли - нихуя не поняли 

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Robutt

Страшный колос

0

сейчас отправят их испытывать на русских и поймут в чем отличие))

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Robutt

Серый глобус

0

@Джейсон Стэтхэм

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