В Японии приостановили вакцинацию препаратом Moderna. В нескольких дозах нашли неизвестные примеси Статьи редакции
Всего из использования вывели более полутора миллионов вакцин.
В вакцине Moderna обнаружили примеси после доставки в страну. Партию произвели в Испании. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
О примесях сообщили в восьми центрах вакцинаций из пяти префектур. Размер обнаруженных частиц составил несколько миллиметров. После этого министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приостановило использование 1,63 миллиона вакцин Moderna и пообещало расследовать случившееся.
В Японии также вакцинируют препаратами фирмы AstraZeneca и консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Более половины населения страны (53,6%) уже получили первую дозу прививки, полностью вакцинировались — 42,6%.
В июне нарушения, связанные со стерильностью, нашли на производстве «Спутника V» в Уфе. В Кремле сообщили, что производитель уже устранил все недочёты.
Размер обнаруженных частиц составил несколько миллиметров.
вот и нашли чипы
Партию произвели в Испании
или хамон...
сразу видно иностранный агент
Её не производят в Испании. Вполне возможно, что с завода бутылочки ушли не только в Японию.
У меня модерна, 2 дозы, хуй знает откуда
а еще так могут делать доктора с шизой, которые ответственны за прививание спутником)) инцидент с водой вместо него уже был)
в германии тоже водичкой прививали, соленой
вредительство это что-то интернациональное
Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
В вакцине примеси нашли - нихуя не поняли