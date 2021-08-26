В Министерстве внутренних дел Шотландии заявили, что «быстро устранили» техническую ошибку, но многие всё ещё часами не могут дозвониться.

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Граждане Великобритании, люди без британского гражданства в Афганистане и члены их семей пожаловались, что не смогли дозвониться по телефону доверия правительства Шотландии и попросить помощи — их звонки в Министерство внутренних дел перенаправляли в фирму по ремонту стиральных машин в городе Ковентри, пишет шотландская газета The National.

Министерство признало, что некоторые звонки ошибочно перенаправлялись. В ведомстве заявили, что это произошло «из-за технической ошибки», которую «быстро устранили». Однако в социальных сетях жалуются, что часами не могут дозвониться по телефону. При этом горячая линия не бесплатная.

Home Office @ukhomeoffice



More details: https://t.co/27Xj5lU1xi Yesterday a new UK Government helpline for non-British nationals in Afghanistan went live to provide assistance to vulnerable people in the country ⤵More details: http://homeofficemedia.blog.gov.uk/2021/08/19/factsheet-resettlement-routes-for-afghan-nationals/

Многие в Афганистане не могут позволить себе даже один телефонный звонок. Некоторые рассказывали мне, что звонили по номеру горячей линии и ждали часами, пока у них не заканчивались средства на балансе. Банки закрыты, и положить деньги не так просто. Электричества не хватает даже для зарядки телефонов. Сухраб Сират репортёр «Би-Би-Си» в Афганистане

«Я боюсь представить, сколько людей не смогли связаться с Министерством внутренних дел из-за этой ошибки. К сожалению, многим больше некуда обратиться за помощью и поддержкой. Министерство должно гарантировать, что такого больше не повторится», — сказал член Парламента Великобритании от Шотландской национальной партии Крис Лоу.

В Министерстве объявили, что с 23 августа горячая линия работает в нормальном режиме с 23 августа. Телефон доверия, на который ранее можно было звонить с 9:30 до 23:00, сделали круглосуточным и привлекли больше сотрудников. Однако в социальных сетях пожаловались, что горячая линия всё ещё недоступна после 23:00, а до этого времени приходится ждать несколько часов, чтобы дозвониться.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

После захвата власти талибами тысячи беженцев пытаются покинуть страну. В панике в панике они прорываются в аэропорт Кабула, цепляются за шасси самолётов и погибают.

Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.