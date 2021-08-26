«Честно, переволновался. Не смогу»: кандидат в Госдуму от «Справедливой России — За правду» сбежал с теледебатов в Керчи Статьи редакции
На выступление ему дали пять минут, через 30 секунд он попросил остановить эфир.
Олег Северненко выступал в прямом эфире телеканала Керчи с монологом о природных богатствах России. Но во время выступления он не смог продолжить говорить и попросил ведущую остановить эфир.
Когда политик прервал выступление, ведущая предупредила Северненко, что у него есть ещё четыре с половиной минуты, и попросила продолжить монолог. Кандидат ответил шёпотом: «Можно закончить эфир?».
После Северненко ушёл из кадра, не дождавшись разрешения. Ведущая поблагодарила политика, напомнив его имя.
это в сантиметрах?
Ну и правильно, политик должен делами заниматься, а не пустым трепом!
Справедливая Россия — за крепких хозяйственников!
Он просто за 30 секунд всю правду рассказал, остальные 4:30 было просто трепа.
Твои слова неявно подразумевают, что существует только 2 варианта - или заниматься делами, или пустым трёпом. Но это не так. Есть ещё много вариантов - заниматься пустыми делами, или полезным трёпом. (я понимаю, что это шутка, но иногда похожий тезис звучит на полном серьёзе, так что я считаю нужным указать на наличие логической ошибки).
Жаль, в школе так нельзя было исполнить, когда Письмо Татьяны к Онегину дальше второй строки не выучил ред.
понял что начал болтать лишнего
Навальный думаете лучше бы выступил?
Рассказал бы про бутерброд, как раз в Крыму.
да
С суфлером что-то, или текст за который его кураторы бы всдернули, или закончился текст
Так вижу
кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду»
а правду-то так вымолвить и не смог...
Очередной гениальный ход политтехнологов из АП, на уровне скопинского маньяка и кепки кпрф