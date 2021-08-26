Правда в том, что на сегодняшний день Россия является богатейшей страной со своими природными ресурсами, со своей богатой историей. Правда в том, что эти ресурсы непосредственно как бы используются, продаются... продаются... Честно, я прошу прощения... Можно я? Честно, переволновался. Не смогу.