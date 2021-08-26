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Новости
Sasha Shambilova

«Честно, переволновался. Не смогу»: кандидат в Госдуму от «Справедливой России — За правду» сбежал с теледебатов в Керчи Статьи редакции

На выступление ему дали пять минут, через 30 секунд он попросил остановить эфир.

Видео из телеграм-канала «Я — Бобкина. Крым»

Олег Северненко выступал в прямом эфире телеканала Керчи с монологом о природных богатствах России. Но во время выступления он не смог продолжить говорить и попросил ведущую остановить эфир.

Правда в том, что на сегодняшний день Россия является богатейшей страной со своими природными ресурсами, со своей богатой историей. Правда в том, что эти ресурсы непосредственно как бы используются, продаются... продаются... Честно, я прошу прощения... Можно я? Честно, переволновался. Не смогу.

Олег Северненко
кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду»

Когда политик прервал выступление, ведущая предупредила Северненко, что у него есть ещё четыре с половиной минуты, и попросила продолжить монолог. Кандидат ответил шёпотом: «Можно закончить эфир?».

После Северненко ушёл из кадра, не дождавшись разрешения. Ведущая поблагодарила политика, напомнив его имя.

#новости #выборы

1833 просмотров
41 41 комментарий
11
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Критический самолет

7

любовник 35 + : "Честно, переволновался. Не смогу."   

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Критический

5ый член Комитета

4

значит женщина плохо старалась, хватит на мужиков всё сваливать

Ответить
Критический

Dmitry Pasyutin

0

это в сантиметрах?

Ответить
Dmitry

AZP

2

В секундах

Ответить
Dmitry

Bad Mother

1

в миллиметрах

Ответить

Трансгендолёт

7

Ну и правильно, политик должен делами заниматься, а не пустым трепом!
Справедливая Россия — за крепких хозяйственников!

Ответить
Трансгендолёт

Вася Пражкин

1

Он просто за 30 секунд всю правду рассказал, остальные 4:30 было просто трепа.

Ответить
Трансгендолёт

Следующий пришелец

0

Твои слова неявно подразумевают, что существует только 2 варианта - или заниматься делами, или пустым трёпом. Но это не так. Есть ещё много вариантов - заниматься пустыми делами, или полезным трёпом. (я понимаю, что это шутка, но иногда похожий тезис звучит на полном серьёзе, так что я считаю нужным указать на наличие логической ошибки).

Ответить

Le Petit Train Jaune

5

Жаль, в школе так нельзя было исполнить, когда Письмо Татьяны к Онегину дальше второй строки не выучил  ред.

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Le

Французский ГОСТ

2

"Я не выучил, ставьте два" — самый Чед мув возможный в школе.

Ответить
Le

Следующий пришелец

0

Можно было. Если язык подвешен и можешь грамотно объяснить почему ты прав - можно многое.

Ответить

Отчаянный франт

0

Совесть пробивается??

Ответить
Отчаянный

5ый член Комитета

7

понял что начал болтать лишнего

Ответить
5ый

5ый член

7

 Правда в том, что эти ресурсы непосредственно как бы используются, продаются... продаются..

"...продаются хуй пойми кем, а деньги к себе в карман и немного крошек в бюджет"
это единственное что следует из его фразы, которую он ессно не мог так закончить

Ответить
5ый

Витя О.

1

вот бы кто из вас это понял. паренек просто не сдюжил выступление в эфире. 

Ответить
Витя

Отчаянный франт

0

Да ты что, не может быть, точно же совесть.

Ответить

Леха

–12

Навальный думаете лучше бы выступил?

Ответить
Леха

Отчаянный франт

6

Рассказал бы про бутерброд, как раз в Крыму.

Ответить
Отчаянный

Леха

–1

Поди бутерброд-то с немецкими колбасками у него 

Ответить
Леха

Bad Mother Fucker

1

да не, где ему

Ответить
Леха

5ый член Комитета

0

да

Ответить
5ый

Леха

–1

Я последние 220 дней вообще не видел чтобы он где-то выступал

Ответить
Леха

некипишуй

2

Дак нахуя ты тогда спрашиваешь?

Ответить
некипиш…

Леха

–4

Чтобы ты спросил 

Ответить
Леха

некипишуй

0

Уверен, что не сбежал бы и выступил лучше.

Ответить

Dmitry Pasyutin

2

Наглядное пособие "Как аккуратно передать голоса Единой России"

Ответить

Средний цветок

1

Ведущая поблагодарила политика, напомнив его имя.

Ответить

Владимир Климов

0

Прям как Попов вчера сбежал с дебатов

Ответить

Крошечный рубин

0

где его оскар

Ответить

Кирилл Вселенский

0

С суфлером что-то, или текст за который его кураторы бы всдернули, или закончился текст
Так вижу

Ответить

Дима Орлов

0
Ответить

5ый член Комитета

0

кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду»

а правду-то так вымолвить и не смог...

Ответить

Вуджинли

0

Очередной гениальный ход политтехнологов из АП, на уровне скопинского маньяка и кепки кпрф

Ответить

Дядя Серёжа

0

Я слыхал, что "правду говорить легко и приятно", а оно вона как.

Ответить

Robutt

0
Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Когда политиком стал вчера по распоряжению Начальника.

Ответить

Bitchcraft

0

Ну наконец-то стали брать живых людей в чиновники

Ответить

Alexander An

0

честный кандидат, такие нам нужны!

Ответить

Михаил Ч

0

кандидаты хорошие, и выборы интересные

Ответить

Вася Пражкин

0

Переволновался? Читать по бумажке не смог? Как мало мы видим нынче правды.

Ответить

IO

–1

Ошейник начал затягиваться

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