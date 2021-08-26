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Новости
Sasha Shambilova

«Честно, переволновался. Не смогу»: кандидат в Госдуму от «Справедливой России — За правду» ушёл с теледебатов в Керчи Статьи редакции

На выступление ему дали пять минут, через 30 секунд он попросил остановить эфир.

77 77 комментариев
4923 просмотров
Видео из телеграм-канала «Я — Бобкина. Крым»

Олег Северненко выступал в прямом эфире телеканала Керчи с монологом о природных богатствах России. Но во время выступления он не смог продолжить говорить и попросил ведущую остановить эфир.

Правда в том, что на сегодняшний день Россия является богатейшей страной со своими природными ресурсами, со своей богатой историей. Правда в том, что эти ресурсы непосредственно как бы используются, продаются... продаются... Честно, я прошу прощения... Можно я? Честно, переволновался. Не смогу.

Олег Северненко
кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду»

Когда политик прервал выступление, ведущая предупредила Северненко, что у него есть ещё четыре с половиной минуты, и попросила продолжить монолог. Кандидат ответил шёпотом: «Можно закончить эфир?».

После Северненко ушёл из кадра, не дождавшись разрешения. Ведущая поблагодарила политика, напомнив его имя.

Обновлено (17:30) Северненко объяснил, что во время эфира у него ухудшилось самочувствие из-за усталости: «Случилась непредвиденная ситуация. Мне конечно неудобно, я приношу извинения за своё самочувствие. Я иду дальше. Я такой, как есть. Мне нечего скрывать и нечего стыдиться».

#новости #выборы

77 77 комментариев
34
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77 комментариев
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Критический самолет

33

любовник 35 + : "Честно, переволновался. Не смогу."   

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Критический

5ый член Комитета

17

значит женщина плохо старалась, хватит на мужиков всё сваливать

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5ый

Анастасия

2
Ответить
Анастас…

5ый член

10

да, мужчину тоже нужно "завести" перед этим, а не думать что все произойдет само собой
расслабились там, смотрю

Ответить
5ый

Анастасия

2

Ну, вы там между собой и справляйтесь тогда, надежнее будет

Ответить
5ый

Максим Козаченко

1

Я бы верил в этом вопросе члену, тем более пятому ред.

Ответить
5ый

Критический

0

перепись ребят с проблемами ^

Ответить
5ый

Lyakusha

0

Минуснули две женщины. Окей.

Ответить
5ый

Крошечный рубин

0

почему ты думаешь, что это была ЖЕНЩИНА?!
Ты чё, гребанный натурал?

Ответить
Критический

Dmitry Pasyutin

0

это в сантиметрах?

Ответить
Dmitry

AZP

4

В секундах

Ответить
Dmitry

Bad Mother

1

в миллиметрах

Ответить
Bad

ouxen

2

ртутного столба?

Ответить

Трансгендолёт

18

Ну и правильно, политик должен делами заниматься, а не пустым трепом!
Справедливая Россия — за крепких хозяйственников!

Ответить
Трансгендолёт

Вася Пражкин

7

Он просто за 30 секунд всю правду рассказал, остальные 4:30 было просто трепа.

Ответить
Вася

Maksytoff

0

Ложь,просто зашёл дед ..и он такой бля я не могу

Ответить
Трансгендолёт

Следующий пришелец

4

Твои слова неявно подразумевают, что существует только 2 варианта - или заниматься делами, или пустым трёпом. Но это не так. Есть ещё много вариантов - заниматься пустыми делами, или полезным трёпом. (я понимаю, что это шутка, но иногда похожий тезис звучит на полном серьёзе, так что я считаю нужным указать на наличие логической ошибки).

Ответить
Трансгендолёт

Дмитрий Семёнов

1

Слово "парламент" происходит от французского "parler" - говорить. Так что, умение говорить, выступать на публике - это минимальное требование к будущему депутату парламента.

Ответить

Le Petit Train Jaune

12

Жаль, в школе так нельзя было исполнить, когда Письмо Татьяны к Онегину дальше второй строки не выучил  ред.

Ответить
Le

Французский ГОСТ

7

"Я не выучил, ставьте два" — самый Чед мув возможный в школе.

Ответить
Французский

Da Luxe

4

У меня одноклассник сдал сочинение по Преступлению и наказанию из одной строчки
"Мне этот рассказ не понравился"
Рассказ бля! до сих пор ржу, когда вспоминаю
Получил двойбас конечно заслуженный

Ответить
Da

TJaba

0

Ну и где он не прав? Душная хуйня написанная шизофреником

Ответить
TJaba

Михаил Желтухин

0

Хорошая книга, жаль рано умер и не дописал серию свою последнюю

Ответить
Французский

ouxen

0

чед мув?))

Ответить
ouxen

Французский ГОСТ

4

Сигма мэйл грайндсет

Ответить
Француз…

ouxen

1

шта

Ответить
ouxen

Способный

1

Жди через пару дней на тж разбор нового мема

Ответить
ouxen

Следующий

0

Virgin vs Chad

Ответить
Французский

Илья Гераськин

1

У нас в группе были чуваки которые приходили на экзамен, заглядывали в кабинет "Когда пересдача?" и уходили

Ответить
Le

Следующий пришелец

2

Можно было. Если язык подвешен и можешь грамотно объяснить почему ты прав - можно многое.

Ответить

Da Luxe

6

Страх камеры, у многих такое есть - когда на тебя направлен объектив, в голове вдруг становится пусто-пусто, и ты как будто со стороны все видишь, и хочется оказаться где-нибудь подальше. С этим нужно работать, тренировать речь, ходить на ораторские курсы и тд Просто так - взял и стал тараторить на камеру не всем дано

Ответить
Da

Automatique

2

Паническая атака 

Ответить
Automatique

Alex A

0

Пыническая

Ответить
Da

Roma Schreibikus

0

я несколько раз выступал по телеку по разным поводам.
каждый раз это ебанный пиздец и ахуй, сердце выскакивало из груди и в ушах стучало.
Но самая жесть это прямой эфир, там вообще сложно рот открыть.

Ответить

Dmitry Pasyutin

5

Наглядное пособие "Как аккуратно передать голоса Единой России"

Ответить

Средний цветок

5

Ведущая поблагодарила политика, напомнив его имя.

Ответить
Средний

alexferman

4

Его имя - Роберт Полсон

Ответить

Отчаянный франт

0

Совесть пробивается??

Ответить
Отчаянный

5ый член Комитета

13

понял что начал болтать лишнего

Ответить
5ый

5ый член

12

 Правда в том, что эти ресурсы непосредственно как бы используются, продаются... продаются..

"...продаются хуй пойми кем, а деньги к себе в карман и немного крошек в бюджет"
это единственное что следует из его фразы, которую он ессно не мог так закончить

Ответить
5ый

Витя О.

1

вот бы кто из вас это понял. паренек просто не сдюжил выступление в эфире. 

Ответить
Витя

Отчаянный франт

0

Да ты что, не может быть, точно же совесть.

Ответить
Отчаянный

ouxen

0

ты был в керчи?

Ответить
ouxen

Отчаянный франт

0

Когда-то ещё мелким вроде как был.

Ответить

Леха

–20

Навальный думаете лучше бы выступил?

Ответить
Леха

Отчаянный франт

9

Рассказал бы про бутерброд, как раз в Крыму.

Ответить
Отчаянный

Леха

–2

Поди бутерброд-то с немецкими колбасками у него 

Ответить
Леха

ouxen

0

с хуюцкими

Ответить
Леха

5ый член Комитета

2

да

Ответить
5ый

Леха

–1

Я последние 220 дней вообще не видел чтобы он где-то выступал

Ответить
Леха

некипишуй

6

Дак нахуя ты тогда спрашиваешь?

Ответить
некипиш…

Леха

–5

Чтобы ты спросил 

Ответить
Леха

Bad Mother Fucker

1

да не, где ему

Ответить
Леха

некипишуй

1

Уверен, что не сбежал бы и выступил лучше.

Ответить
Леха

Ипполит Воробьянинов

0

Тонко!....

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Когда политиком стал вчера по распоряжению Начальника.

Ответить

Крошечный рубин

2

где его оскар

Ответить

Дядя Серёжа

2

Я слыхал, что "правду говорить легко и приятно", а оно вона как.

Ответить

5ый член Комитета

1

кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду»

а правду-то так вымолвить и не смог...

Ответить

Semen Semenov

1

У него страх публичных выступлений скорее всего ред.

Ответить

Bitchcraft

0

Ну наконец-то стали брать живых людей в чиновники

Ответить
Bitchcraft

5ый член Комитета

1

чиновник не должен быть слишком живым

Ответить

Владимир Климов

0

Прям как Попов вчера сбежал с дебатов

Ответить

Кирилл Вселенский

0

С суфлером что-то, или текст за который его кураторы бы всдернули, или закончился текст
Так вижу

Ответить
Кирилл

Владимир Керенский

0

Плохо видишь.

Видно же, что ему реально поплохело 

Ответить

Дима Орлов

0
Ответить

Вуджинли

0

Очередной гениальный ход политтехнологов из АП, на уровне скопинского маньяка и кепки кпрф

Ответить

Robutt

0
Ответить

Alexander An

0

честный кандидат, такие нам нужны!

Ответить

Михаил Ч

0

кандидаты хорошие, и выборы интересные

Ответить

Вася Пражкин

0

Переволновался? Читать по бумажке не смог? Как мало мы видим нынче правды.

Ответить

Лесной Мурод

0

Эффект камеры, микрофона . . .

https://www.youtube.com/watch?v=ypQY1MFX45M

Ответить

ouxen

0

После Северненко ушёл из кадра, не дождавшись разрешения. Ведущая поблагодарила политика, напомнив его имя.

занавес

Ответить

Павел Бокарёв

0

где я его видел? почему такое лицо знакомое? актер?

Ответить

Дмитрий Семёнов

0

Этот человек собирался писать для нас законы. Кандидат в депутаты, @#$%.

Ответить

Экологический паркур

0

Зато честно

Ответить

IO

–1

Ошейник начал затягиваться

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