«Честно, переволновался. Не смогу»: кандидат в Госдуму от «Справедливой России — За правду» ушёл с теледебатов в Керчи Статьи редакции
На выступление ему дали пять минут, через 30 секунд он попросил остановить эфир.
Олег Северненко выступал в прямом эфире телеканала Керчи с монологом о природных богатствах России. Но во время выступления он не смог продолжить говорить и попросил ведущую остановить эфир.
Когда политик прервал выступление, ведущая предупредила Северненко, что у него есть ещё четыре с половиной минуты, и попросила продолжить монолог. Кандидат ответил шёпотом: «Можно закончить эфир?».
После Северненко ушёл из кадра, не дождавшись разрешения. Ведущая поблагодарила политика, напомнив его имя.
значит женщина плохо старалась, хватит на мужиков всё сваливать
это в сантиметрах?
Ну и правильно, политик должен делами заниматься, а не пустым трепом!
Справедливая Россия — за крепких хозяйственников!
Он просто за 30 секунд всю правду рассказал, остальные 4:30 было просто трепа.
Твои слова неявно подразумевают, что существует только 2 варианта - или заниматься делами, или пустым трёпом. Но это не так. Есть ещё много вариантов - заниматься пустыми делами, или полезным трёпом. (я понимаю, что это шутка, но иногда похожий тезис звучит на полном серьёзе, так что я считаю нужным указать на наличие логической ошибки).
Слово "парламент" происходит от французского "parler" - говорить. Так что, умение говорить, выступать на публике - это минимальное требование к будущему депутату парламента.
Жаль, в школе так нельзя было исполнить, когда Письмо Татьяны к Онегину дальше второй строки не выучил ред.
"Я не выучил, ставьте два" — самый Чед мув возможный в школе.
У меня одноклассник сдал сочинение по Преступлению и наказанию из одной строчки
"Мне этот рассказ не понравился"
Рассказ бля! до сих пор ржу, когда вспоминаю
Получил двойбас конечно заслуженный
чед мув?))
У нас в группе были чуваки которые приходили на экзамен, заглядывали в кабинет "Когда пересдача?" и уходили
Можно было. Если язык подвешен и можешь грамотно объяснить почему ты прав - можно многое.
Страх камеры, у многих такое есть - когда на тебя направлен объектив, в голове вдруг становится пусто-пусто, и ты как будто со стороны все видишь, и хочется оказаться где-нибудь подальше. С этим нужно работать, тренировать речь, ходить на ораторские курсы и тд Просто так - взял и стал тараторить на камеру не всем дано
Паническая атака
я несколько раз выступал по телеку по разным поводам.
каждый раз это ебанный пиздец и ахуй, сердце выскакивало из груди и в ушах стучало.
Но самая жесть это прямой эфир, там вообще сложно рот открыть.
понял что начал болтать лишнего
Навальный думаете лучше бы выступил?
Рассказал бы про бутерброд, как раз в Крыму.
да
кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду»
а правду-то так вымолвить и не смог...
Ну наконец-то стали брать живых людей в чиновники
С суфлером что-то, или текст за который его кураторы бы всдернули, или закончился текст
Так вижу
Очередной гениальный ход политтехнологов из АП, на уровне скопинского маньяка и кепки кпрф
После Северненко ушёл из кадра, не дождавшись разрешения. Ведущая поблагодарила политика, напомнив его имя.
занавес