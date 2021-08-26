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Новости
Артём Мазанов

Около аэропорта Кабула прогремело два взрыва. Об угрозе теракта предупреждали военные Великобритании Статьи редакции

Al Jazeera сообщает о 50 раненных.

67 67 комментариев
3491 просмотров

О взрыве сообщили журналисты Politico. Пентагон подтвердил взрыв: «Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших».

Телеканал CNN со ссылкой на источник заявил, что пострадали несколько афганцев. По данным СМИ, взрыв, предположительно, мог быть атакой смертника.

Турецкие военные рассказали, что взрыва было два. О втором взрыве также сообщили журналисты Politico.

Lara Seligman @laraseligman
BREAKING: Two sources confirm a second explosion outside #HKIA w/ @alexbward
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Фото @mujeeb_dastyar

По данным телеканала ABC, взрыв произошёл возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны. По данным WSJ, взрыв произошёл у расположенного рядом отеля Baron, где останавливались британцы.

Содержание скрыто
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Фото @mujeeb_dastyar

Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщает, что за теракт ответственна террористическая группировка ИГ (запрещено в РФ).

26 августа замминистр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что около аэропорта Кабула может произойти крупный теракт.«Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле», — сказал он. О вероятном взрыве также сообщил британский министр и американские военные.

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #происшествия

Статья дополняется
67 67 комментариев
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67 комментариев
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Лысина Арика

10

*Типичный коммент о политике и религии/* ред.

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Лысина

Крошечный рубин

86

*Типичный ответ с таким же смыслом, но собирающий больше лайков*

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Крошечный

Следующий

–22

*Нетипичный очень остроумный ответ

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Следующ…

Крошечный рубин

34

*который почему то заминусили

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Крошечн…

Следующий

–1

*комент про то что Егор-Егор пидорас ред.

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Следующ…

Крошечный рубин

2

*пидорас-пидорас

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Крошечн…

Следующий

4

*пидорас-пидодва

Ответить
Следующ…

Крошечный

0

прости, я не думал что это сработает, но без тебя у нас бы не получилось, спасибо

Ответить
Лысина

Eugene SOBI

1

Я вам сейчас рецептик салатика дам, у меня вся семья очень любит.
Берете пачку крабовых палочек, 500 г майонезика, приправу Кнорр, все смешиваете и выкладываете на блюдо. Можно украсить веточками кудрявой петрушки.

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Огромный микрофон

13
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Огромный

Zero-one-one

3

Бессердечная женщина

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Zero-one-one

Отчаянный франт

4

А ты не бессердечный?? Где Кальцифер? А? 

Ответить
Отчаянн…

Zero-one-one

3

Тиха

Ответить
Zero-on…

Отчаянный франт

2
Ответить
Огромный

Alex Fielding

4

так эта карта отображает еще и отношение населения к трагедиям (уровень эмпатии)
б ред.

Ответить
Огромный

Отчаянный франт

3

Какой же у нас философский народ.

Ответить

Photuum

2

А теперь-то кто взрывает? Раньше талибов обвиняли, но сейчас им теракты зачем вообще?

Ответить
Photuum

Волшебный фитиль

32

привычка 

Ответить
Волшебный

Photuum

25

остались неиспользованные пояса, а завтра конец месяца

Ответить
Photuum

Кислотный

1

Блядь, точно, счётчики!

Ответить
Photuum

Roflan Rofler

5

Талибы вне Афганистана не устраивали теракты, только внутри страны и как правило против иностранцев.  Все последние крупные теракты в Кабуле устраивали ИГИЛ, например майский взрыв в школе с 90 трупами. Сейчас тоже по всей видимости ИГИЛ, британская разведка предупреждала несколько дней назад.

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Roflan

Andrew Sychev

0

Амеры ж игил победили, потому и ушли. Oh wait...  ред.

Ответить
Andrew

некипишуй

1

нацистов тоже победили давно, но.... сам понимаешь

Ответить
Roflan

Следующий

0

Решил проверить, что не устраивали вне Афганистана. В списке тeрpoриcтических актов на Википедии действительно только в Афганистане. А с чем это связано?

Ответить
Следующ…

Roflan Rofler

1

С тем, что Талибан это такое типичное национально-освободительное движение столетней давности с щепоткой деобандисткого ислама (пуританство и не очень много веротерпимости) и пуштунского этноцентризма. Как я понимаю, терактами у талибов занимается такая фракция как сеть Хаккани, свою деятельность они конечно называют партизанской, может быть их теракты и сошли за партизанскую борьбу в умах общественности, если бы они не были мусульманами и не имели связей с Аль-Каидой. ред.

Ответить
Следующ…

T:ema

0

Тем, что им было интересна только своя страна

Ответить
Roflan

Макс Романенко

0

Так аэропорт под контролем США 

Ответить
Макс

パイナップル アリクサンダ

0

Внутренняя территория под контролем США, внешнюю контролируют талибы.

Ответить
Photuum

Andrew Sychev

0

У талибов жопы рвёт от того что кто то может их ненавидеть и бояться

Ответить
Photuum

TJaba

0

KPI

Ответить
Photuum

ZGMarty

0

Взрывают те, кого даже упоминать нельзя. Ведь еще ксенофобом и расистом назовут 

Ответить

Трансгендолёт

8

По данным СМИ, взрыв, предположительно, мог быть атакой смертника.

Договороспособного, адекватного и в целом нормального мужика (запрещенного в РФ) — добавили в МИД РФ.

Ответить

Стеклянный супер_стар

5

Ну шо пацаны, Талибан ВС ИГИЛ, на какого бойца ставим? 

Ответить
Стеклянный

Моральный мангал

6

На ВСУ

Ответить
Моральный

Владимир Климов

4

Воздушные Силы Украины?

Ответить
Владимир

Татарский щит

9

винтовка снайперская укороченная

Ответить
Татарск…

Отчаянный франт

2

Кто укоротил?

Ответить
Отчаянн…

Владимир Климов

12

раввин местный 

Ответить
Отчаянн…

aliftin

7

Представитель всу

Ответить
Отчаянн…

Татарский щит

4

ей холодно 

Ответить
Татарск…

Страшный колос

1

о, дашь мне на денёк такую?

Ответить
Страшный

Татарский щит

1

ты в другмо городе, извини 

Ответить
Стеклянный

Bibba La Bibba

0

Посольство рф

Ответить

Отчаянный франт

5

Бедные ребятки, покой им только снится.

Ответить
Отчаянный

Крошечный рубин

0

это какой-то каламбур?

Ответить

Robutt

1

Началось

Ответить
Robutt

Dmitry Ryleev

1

Это тебе сказал муж ветеран приехавший недавно с тайного собрания?

Ответить

aliftin

1

Старый добрые терракты для запугивания людей. Талибы никогда не меняются.  ред.

Ответить

Kir Kirsky

1

Власти Афганистана должны что-то сделать! Ох, подождите...

Ответить

Миша

0

А что, если это специально устроили новые власти (запрещенные в рф талибы), чтобы люди боялись подходить к аэропорту, чтобы попытаться покинуть страну?🤔

Ответить

Коричневый чайник

0

надоело мне это постить

Ответить
Коричневый

Экологический паркур

0

и зачем ты это постишь?

Ответить

Дмитрий Тимофеев

0

Талибан разбушевался

Ответить
Дмитрий

Чувствительный Женя

1

Зато договороспособны

Ответить

Иван Белов

0

Объясните человеку, который не разбирается во всей этой политике. Талибан - это же религиозная организация из Пакистана. 
Если в ней состоят афганцы, то почему они убивают своих соотечественников (не думаю, что смертник разбирал шиитов и суитов).
Если в ней состоят граждане других стран, почему ООН еще не ввела свои войска в Афганистан

Ответить
Иван

Yufers

0

Была же здесь статья на том же TJ про этих вменяемых людей. Если кратко: Появился у власти комми-дурачок, начал сгонять всех палками в светлое будущее, наплевав на религию и традиции. Народ всбугуртнул. Пакиши увидели возможность с этого что-то поиметь и создали тренировочные лагеря с жесткой религиозностью, Имамами и боевой подготовкой для афганцев-беженцев. Ну а дальше данные любители средневековых норм пошли разносить всех кто с ними не согласен и променял камень на туалетную бумагу. Так они до сих пор и болтаются между благами цивилизации и ностальгией по средневековью.
Ну а касаемо данного случая - на взгляд вменяемых людей, взорвали неправильных афганцев, предателей и перебежчиков. Скорее всего какой-нибудь полевой командир проявил инициативу.

Ответить
Иван

Суровый рубин

0

религиозная организация

Ответить
Иван

Photuum

0

Талибан родом из Афганистана. И это явно не они бабахнули.

Ответить
Иван

Влад Мельников

0

Тоже не разбераюсь, но конечно же выскажусь. Кто взрывал/кому выгоден взрыв хз. Скоро узнаем от экспердов.

Вот делать нех ООН как вводить войска. Там нет сторон конфликта, которых надо разнимать. Талибан там четверть века всегда контролировал 99% территорий Афганистана. В общем Талибан это и есть Афганистан, хотя вроде не более 20% населения его поддерживают. Но никаких других дееспособных сил там просто нет/не оформлены, чтобы заполнить существующий вакуум/запрос. Но мне кажется отдельно/независимо от Талибана потенциальные силы в обозримом будущем не способны сформироваться даже при внешней поддержке из-за очень сильного Талибана. Поэтому единственный возможный путь это несильно/аккуратно раскалывать сам Талибан на внутренние течения не подрывая саму систему его принципов и ценностей, и на его основе - будущей коалиции уже дрейфовать к цивилизации. Америкосы и Ко же пытались вместо Талибана запилить отдельный субъект политики, но это были наивные детские попытки, тогда как надо пилить на базе самого Талибана - эволюционного двигаться постепенно, чтобы не вызывать сильного неприятия/реакции/отторжения/сопротивления бородатых младенцев.

- Ядро талибов - пуштуны - национальное/националистическое движение в понятной/удобной религиозной обёртке/позиционированием. Шииты-хуиты в этом замесе тут по-моему не особо в тему (не так актуально как для соседних помоек).
- Пуштанов проживает в Пакистане вроде 30 млн. и 20 млн в Афганистане (отбалды по памяти).
- Талибов поддерживает/финансирует Пакистан для которого Афганистан сфера интересов. ред.

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AZP

0

Ну прогремел и прогремел

Ответить
AZP

Дмитрий Тимофеев

0

это был хлопок тротила

Ответить
Дмитрий

No Name

0

Жители жалуются на кратковременную заложенность в ушах

Ответить

Чувствительный колос

0

мировое сообщество: но зачем
талибы:

Ответить

Roflan Rofler

0
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Люц Шнайдер

0

Террористы камбэчат

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Трогательный корабль

0
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Полезный блик

–1

Нормальные жи ребята, че вы начинаете 

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