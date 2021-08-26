Около аэропорта Кабула прогремело два взрыва. Об угрозе теракта предупреждали военные Великобритании Статьи редакции
Al Jazeera сообщает о 50 раненных.
О взрыве сообщили журналисты Politico. Пентагон подтвердил взрыв: «Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших».
Телеканал CNN со ссылкой на источник заявил, что пострадали несколько афганцев. По данным СМИ, взрыв, предположительно, мог быть атакой смертника.
Турецкие военные рассказали, что взрыва было два. О втором взрыве также сообщили журналисты Politico.
По данным телеканала ABC, взрыв произошёл возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны. По данным WSJ, взрыв произошёл у расположенного рядом отеля Baron, где останавливались британцы.
Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщает, что за теракт ответственна террористическая группировка ИГ (запрещено в РФ).
26 августа замминистр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что около аэропорта Кабула может произойти крупный теракт.«Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле», — сказал он. О вероятном взрыве также сообщил британский министр и американские военные.
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
*Типичный коммент о политике и религии/* ред.
*Типичный ответ с таким же смыслом, но собирающий больше лайков*
*Нетипичный очень остроумный ответ
*который почему то заминусили
Я вам сейчас рецептик салатика дам, у меня вся семья очень любит.
Берете пачку крабовых палочек, 500 г майонезика, приправу Кнорр, все смешиваете и выкладываете на блюдо. Можно украсить веточками кудрявой петрушки.
Бессердечная женщина
А ты не бессердечный?? Где Кальцифер? А?
так эта карта отображает еще и отношение населения к трагедиям (уровень эмпатии)
б ред.
А теперь-то кто взрывает? Раньше талибов обвиняли, но сейчас им теракты зачем вообще?
привычка
Талибы вне Афганистана не устраивали теракты, только внутри страны и как правило против иностранцев. Все последние крупные теракты в Кабуле устраивали ИГИЛ, например майский взрыв в школе с 90 трупами. Сейчас тоже по всей видимости ИГИЛ, британская разведка предупреждала несколько дней назад.
Амеры ж игил победили, потому и ушли. Oh wait... ред.
Решил проверить, что не устраивали вне Афганистана. В списке тeрpoриcтических актов на Википедии действительно только в Афганистане. А с чем это связано?
С тем, что Талибан это такое типичное национально-освободительное движение столетней давности с щепоткой деобандисткого ислама (пуританство и не очень много веротерпимости) и пуштунского этноцентризма. Как я понимаю, терактами у талибов занимается такая фракция как сеть Хаккани, свою деятельность они конечно называют партизанской, может быть их теракты и сошли за партизанскую борьбу в умах общественности, если бы они не были мусульманами и не имели связей с Аль-Каидой. ред.
Так аэропорт под контролем США
По данным СМИ, взрыв, предположительно, мог быть атакой смертника.
Договороспособного, адекватного и в целом нормального мужика (запрещенного в РФ) — добавили в МИД РФ.
На ВСУ
Воздушные Силы Украины?
винтовка снайперская укороченная
Началось
А что, если это специально устроили новые власти (запрещенные в рф талибы), чтобы люди боялись подходить к аэропорту, чтобы попытаться покинуть страну?🤔
Талибан разбушевался
Объясните человеку, который не разбирается во всей этой политике. Талибан - это же религиозная организация из Пакистана.
Если в ней состоят афганцы, то почему они убивают своих соотечественников (не думаю, что смертник разбирал шиитов и суитов).
Если в ней состоят граждане других стран, почему ООН еще не ввела свои войска в Афганистан
Была же здесь статья на том же TJ про этих вменяемых людей. Если кратко: Появился у власти комми-дурачок, начал сгонять всех палками в светлое будущее, наплевав на религию и традиции. Народ всбугуртнул. Пакиши увидели возможность с этого что-то поиметь и создали тренировочные лагеря с жесткой религиозностью, Имамами и боевой подготовкой для афганцев-беженцев. Ну а дальше данные любители средневековых норм пошли разносить всех кто с ними не согласен и променял камень на туалетную бумагу. Так они до сих пор и болтаются между благами цивилизации и ностальгией по средневековью.
Ну а касаемо данного случая - на взгляд вменяемых людей, взорвали неправильных афганцев, предателей и перебежчиков. Скорее всего какой-нибудь полевой командир проявил инициативу.
Тоже не разбераюсь, но конечно же выскажусь. Кто взрывал/кому выгоден взрыв хз. Скоро узнаем от экспердов.
Вот делать нех ООН как вводить войска. Там нет сторон конфликта, которых надо разнимать. Талибан там четверть века всегда контролировал 99% территорий Афганистана. В общем Талибан это и есть Афганистан, хотя вроде не более 20% населения его поддерживают. Но никаких других дееспособных сил там просто нет/не оформлены, чтобы заполнить существующий вакуум/запрос. Но мне кажется отдельно/независимо от Талибана потенциальные силы в обозримом будущем не способны сформироваться даже при внешней поддержке из-за очень сильного Талибана. Поэтому единственный возможный путь это несильно/аккуратно раскалывать сам Талибан на внутренние течения не подрывая саму систему его принципов и ценностей, и на его основе - будущей коалиции уже дрейфовать к цивилизации. Америкосы и Ко же пытались вместо Талибана запилить отдельный субъект политики, но это были наивные детские попытки, тогда как надо пилить на базе самого Талибана - эволюционного двигаться постепенно, чтобы не вызывать сильного неприятия/реакции/отторжения/сопротивления бородатых младенцев.
- Ядро талибов - пуштуны - национальное/националистическое движение в понятной/удобной религиозной обёртке/позиционированием. Шииты-хуиты в этом замесе тут по-моему не особо в тему (не так актуально как для соседних помоек).
- Пуштанов проживает в Пакистане вроде 30 млн. и 20 млн в Афганистане (отбалды по памяти).
- Талибов поддерживает/финансирует Пакистан для которого Афганистан сфера интересов. ред.
Ну прогремел и прогремел
это был хлопок тротила