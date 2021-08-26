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Новости
Артём Мазанов

Около аэропорта Кабула прогремело два взрыва. Погибли не менее 60 человек Статьи редакции

Из них больше 10 — американские солдаты.

123 123 комментария
10 342 просмотров

О взрыве сообщили журналисты Politico. Пентагон подтвердил взрыв: «Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших».

Телеканал CNN со ссылкой на источник заявил, что пострадали несколько афганцев. По данным СМИ, взрыв, предположительно, мог быть атакой смертника.

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Фото @mujeeb_dastyar

По данным телеканала ABC, взрыв произошёл возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны. По данным WSJ, взрыв произошёл у расположенного рядом отеля Baron, где останавливались британцы.

Турецкие военные рассказали, что взрыва было два. О втором взрыве также сообщили журналисты Politico.

Lara Seligman @laraseligman
BREAKING: Two sources confirm a second explosion outside #HKIA w/ @alexbward

Пентагон подтвердил, что взрыва в кабульском аэропорту было два: один из них — у северного входа аэропорта, другой — у расположенного рядом отеля Baron.

Четверо американских морских пехотинцев погибли при взрывах в аэропорту Кабула. По меньшей мере трое пострадали, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на посла США. AP сообщает о смерти 12 американских военных.

Содержание скрыто
Показать
Фото @mujeeb_dastyar

Обновлено в 21:10

Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что около 21:00 в Кабуле прогремел ещё один взрыв. По неподтверждённым данным, взрывное устройство сработало в автомобиле. По информации телеканала «Аль Арабия», в городе произошло два новых взрыва.

RT на русском ✔
В соцсетях постят фото, предположительно, с места третьего взрыва в Кабуле

По меньшей мере 60 человек погибли и 140 получили ранения в результате двух взрывов, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на высокопоставленного чиновника здравоохранения.

Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщает, что за теракт ответственна террористическая группировка «Исламское государство»*.

26 августа замминистр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что около аэропорта Кабула может произойти крупный теракт.«Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле», — сказал он. О вероятном взрыве также сообщил британский министр и американские военные.

Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.

#новости #происшествия #афганистан

123 123 комментария
64
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123 комментария
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Лысина Арика

24

*Типичный коммент о политике и религии/* ред.

Ответить
Лысина

Крошечный рубин

229

*Типичный ответ с таким же смыслом, но собирающий больше лайков*

Ответить
Крошечный

Следующий

–62

*Нетипичный очень остроумный ответ

Ответить
Следующ…

Крошечный рубин

117

*который почему то заминусили

Ответить
Крошечн…

Следующий

–4

*комент про то что Егор-Егор пидорас ред.

Ответить
Следующ…

Крошечный рубин

28

*пидорас-пидорас

Ответить
Крошечн…

Следующий

16

*пидорас-пидодва

Ответить
Следующ…

Крошечный

9

прости, я не думал что это сработает, но без тебя у нас бы не получилось, спасибо

Ответить
Крошечн…

Ананасик

2

пидорас-пидорааасииина ред.

Ответить
Крошечный

Стильная

2

Это ты хитро придумал

Ответить
Лысина

Eugene SOBI

10

Я вам сейчас рецептик салатика дам, у меня вся семья очень любит.
Берете пачку крабовых палочек, 500 г майонезика, приправу Кнорр, все смешиваете и выкладываете на блюдо. Можно украсить веточками кудрявой петрушки.

Ответить
Eugene

Суслятина Г.К.

1

Очень интересно

Ответить
Сусляти…

Виктор Огай

0

Но готовить конечно не будешь?

Ответить
Eugene

Артур Габитов

0

Люблю

Ответить
Eugene

Кот в сапогах

0

Первый камент по делу.

Ответить

Огромный микрофон

54
Ответить
Огромный

Alex Fielding

13

так эта карта отображает еще и отношение населения к трагедиям (уровень эмпатии)
б ред.

Ответить
Огромный

Отчаянный франт

9

Какой же у нас философский народ.

Ответить
Огромный

Zero-one-one

5

Бессердечная женщина

Ответить
Zero-one-one

Отчаянный франт

6

А ты не бессердечный?? Где Кальцифер? А? 

Ответить
Отчаянн…

Zero-one-one

3

Тиха

Ответить
Zero-on…

Отчаянный франт

5
Ответить
Огромный

Имя Фамилия

1

Есть последний уровень похуизма, когда даже не знаешь где это находится на карте.

Ответить
Имя

Огромный

1

"такая страна существует?"

Ответить

Photuum

8

А теперь-то кто взрывает? Раньше талибов обвиняли, но сейчас им теракты зачем вообще?

Ответить
Photuum

Волшебный фитиль

86

привычка 

Ответить
Волшебный

Photuum

82

остались неиспользованные пояса, а завтра конец месяца

Ответить
Photuum

Кислотный

1

Блядь, точно, счётчики!

Ответить
Photuum

Roflan Rofler

9

Талибы вне Афганистана не устраивали теракты, только внутри страны и как правило против иностранцев.  Все последние крупные теракты в Кабуле устраивали ИГИЛ, например майский взрыв в школе с 90 трупами. Сейчас тоже по всей видимости ИГИЛ, британская разведка предупреждала несколько дней назад.

Ответить
Roflan

Александр

2

Я просто не в курсе, а Талибаг разве не дочерняя компания ИГлил?
Это всеравно, что Аэрофлот воровал и терял багаж АК России

Ответить
Алексан…

Roflan Rofler

15

Талибы появились на 10 (а то и 20, первые 10 лет ИГ были частью Аль-Каиды) лет раньше и на верность халифу Исламского Государства не присягали. Филиал ИГ в Афганистане - это вилаят (т.е. провинция) Хорасан (ИГ - Хорасан у нас, ISKP по-английски), появился в 2015 как отколовшиеся группы от Техрик-е-Талибан Пакистан (не путать с нашими афганскими талибами), потом на почве проблем с преемственностью власти в Талибане часть талибов ушла в ИГ, на этой почве возник конфликт, сначала дипломатический: тогдашний верховный талиб Ахтар Мансур писал письма халифу аль-Багдади с просьбой не мешать, потом военный: талибы, США и правительство освободили немногие территории под контролем игишат и те ушли в подполье. ред.

Ответить
Roflan

Александр

6

Аааа так они не дружат вовсе, блин спасибо за объяснение, я бы за целый час не нагуглил этой инфы, а ты мне за несколько минут ответил, очень приятно, что такие люди как ты существуют.

Ответить
Roflan

Следующий

1

Решил проверить, что не устраивали вне Афганистана. В списке тeрpoриcтических актов на Википедии действительно только в Афганистане. А с чем это связано?

Ответить
Следующ…

Roflan Rofler

7

С тем, что Талибан это такое типичное национально-освободительное движение столетней давности с щепоткой деобандисткого ислама (пуританство и не очень много веротерпимости) и пуштунского этноцентризма. Как я понимаю, терактами у талибов занимается такая фракция как сеть Хаккани, свою деятельность они конечно называют партизанской, может быть их теракты и сошли за партизанскую борьбу в умах общественности, если бы они не были мусульманами и не имели связей с Аль-Каидой. ред.

Ответить
Roflan

Алиса Барышман

–2

национально-освободительное движение

когда моджахедов перепутал с талибами

Ответить
Алиса

Llaren Hlaalo

1

Талибан тоже своего рода "националистическое" движение. И куча моджахедов перешло в итоге в Талибан.
Офк не одно и тоже. Но тот же Бин Ладен таки воевал с советами за моджахедов. Ну а Талибан по факту и сместил бывшего про-советского Наджибуллу.
Там не так уж много отличий. Разве что у моджахедов чуток больше было разногласий. ред.

Ответить
Llaren

Алиса Барышман

0

Настолько националистическое, что с узбеками тусило.

Ответить
Алиса

Llaren

2

Ну я не думаю, что условные германские националисты посола 19-го века, которые объединили страну прям должны были по дефолту хейтить соседей. Чё плохого в помощи так сказать ? Если помогают придти к власти, то всё ок. Ядром Талибана энивей оставались пуштуны.

Ответить
Llaren

Алиса

0

А как насчет пакистанской разведки во главе? Такое автоматом в прокси группироку записывает. ред.

Ответить
Алиса

Llaren

1

А что насчёт неё ? Это противоречит чему-то ? Пакистанская разведка и моджахедам и Талибану помогала, это не отменяет того факта, что оба движения были своего рода национально-освободительными. Да с большими примесями ислама итп, но тем не менее.

Ответить
Llaren

Алиса

–1

были своего рода национально-освободительными

Ответить
Алиса

Llaren

0

Не, ну мне Талибан так-то тоже не нравится. Но чисто формально, это и правда движение "национально-освободительного" характера. Просто со своими муслимскими фишками.
Это не ИГИЛ или Аль-Кайда, где теракт во имя самого теракта должен быть или установление господства ислама — ключевая цель.

Ответить
Llaren

Алиса

–1

Но чисто формально, это и правда движение "национально-освободительного" характера

Это по твоей личной классификации. Что-то даже палесов туда определяют а талибов нет. Совпадение? Или просто все вокруг дураки и не лечатся, а ты самый умный со своими определениями.

Это не ИГИЛ или Аль-Кайда, где теракт во имя самого теракта должен быть или установление господства ислама — ключевая цель

Ахах, т.е. они уже по шариату жить не хотят? У тебя там всё нормально?

Ответить
Алиса

Llaren

1

Совпадение? Или просто все вокруг дураки и не лечатся, а ты самый умный со своими определениями.

По моей личной квалифицикации, в отличии от ИГИЛ при полном(если это так можно выразить) над территорией Афгана в 90ых они не пошли ебашить все страны вокруг во имя пресвятаго Ислама. (Хотя более чем могли) Разве что мб с Таджикистаном были тёрки и то потому что там пуштуны есть. (А Пакистан энивей френдсы)
Ахах, т.е. они уже по шариату жить не хотят? У тебя там всё нормально?

Это противоречит чему пардон ? Что националисты априори не могут быть набожными муслями ? Если послушать условного белого white trash реднека из Алабамы, который хочет линчевать негров и установить господство белой расы, то зачастую и там можно увидеть веру в Иисуса Христа. ред.

Ответить
Llaren

Алиса

0

the Taliban adopted Deobandi and Islamist anti-nationalist beliefs, and opposed "tribal and feudal structures," eliminating traditional tribal or feudal leaders from leadership roles

Ответить
Llaren

Алиса

0

Разве что мб с Таджикистаном были тёрки и то потому что там пуштуны есть.

Ппц манямирочные домыслы. За таджиков вписывались в основном таджики во время гражданской в Таджикистане. Плюс исламисты талибов подтягивали.

Ответить
Llaren

Алиса

–1

Как ты вообще приплел белый расизм в теме про ислам? Т.е. ты даже в нем не разбираешься. Ахах. А гонору то было. ред.

Ответить
Алиса

Кристобаль

0

Эта прокси-группировка в своё время вообще воевала с Пакистаном, требуя передвть им Зону племён. Сейчас у них, вроде, мир, но, зная Талибан, как только у них пропадут общие интересы с МВР Пакистана - так сразу конфликт вспыхнет вновь.

Ответить
Llaren

Roflan Rofler

0

Ну а Талибан по факту и сместил бывшего про-советского Наджибуллу.

В каком смысле? Типа большинство сместивших Наджибуллу моджахедов перешли в Талибан? 

Ответить
Roflan

Llaren

1

Типо моджахеды разделились на Северный альянс и Талибан(где больше где меньше, не берусь судить), если говорить грубо. Первые по узбекам и таджикам угорали и были более "адекватны" (по стандартам средней азии), вторые по пуштунам и люто в шариат ударились. 
Пока советы были в Афгане, была единая цель для борьбы среди вождей бесчисленного кол-ва племён итп. Потом началась классическая грызня.

Ответить
Алиса

Roflan Rofler

0

Отличие от моджахедов только в деобандизме, пуштуноцентризме и другом финансировании. 

Ответить
Roflan

Алиса Барышман

–2

в бача-базизме, ага. насмотрятся ютубных или тгшных икспертов, а потом всем расказывают.

Ответить
Алиса

Roflan

0

Не смотрел/не читал, но правда в том, что я не эксперт, а просто трачу 2-3 дня на гуглинг, когда на БВ что-то происходит.

Ответить
Roflan

Алиса

0

Ааа, ясно. Этот тип экспертов по гуглу ещё хуже.

Ответить
Следующ…

T:ema

0

Тем, что им было интересна только своя страна

Ответить
Roflan

Andrew Sychev

1

Амеры ж игил победили, потому и ушли. Oh wait...  ред.

Ответить
Andrew

некипишуй

3

нацистов тоже победили давно, но.... сам понимаешь

Ответить
Roflan

Макс Романенко

0

Так аэропорт под контролем США 

Ответить
Макс

パイナップル アリクサンダ

0

Внутренняя территория под контролем США, внешнюю контролируют талибы.

Ответить
Photuum

Konstantin Wirz

0

Статья не читай, в комменты сри

Написано же что ИГ

Ответить
Konstantin

Photuum

0

про ИГ потом дописали

Ответить
Photuum

Konstantin Wirz

1

Примите мои извинения

Ответить
Konstantin

Имя Фамилия

0

Какая разница? В сортах говна не разбираюсь.

Ответить
Photuum

Andrew Sychev

0

У талибов жопы рвёт от того что кто то может их ненавидеть и бояться

Ответить
Photuum

TJaba

0

KPI

Ответить
Photuum

ZGMarty

0

Взрывают те, кого даже упоминать нельзя. Ведь еще ксенофобом и расистом назовут 

Ответить

Трансгендолёт

29

По данным СМИ, взрыв, предположительно, мог быть атакой смертника.

Договороспособного, адекватного и в целом нормального мужика (запрещенного в РФ) — добавили в МИД РФ.

Ответить

Roflan Rofler

21
Ответить
Roflan

Dmitriy Volkov

0

🤯

Ответить

Стеклянный супер_стар

7

Ну шо пацаны, Талибан ВС ИГИЛ, на какого бойца ставим? 

Ответить
Стеклянный

Моральный мангал

17

На ВСУ

Ответить
Моральный

Владимир Климов

6

Воздушные Силы Украины?

Ответить
Владимир

Татарский щит

19

винтовка снайперская укороченная

Ответить
Татарск…

Отчаянный франт

3

Кто укоротил?

Ответить
Отчаянн…

Владимир Климов

33

раввин местный 

Ответить
Владимир

Алиса Барышман

1

так бывает, когда гой попадается

Ответить
Отчаянн…

aliftin

10

Представитель всу

Ответить
Отчаянн…

Татарский щит

6

ей холодно 

Ответить
Татарск…

Страшный колос

2

о, дашь мне на денёк такую?

Ответить
Страшный

Татарский щит

2

ты в другмо городе, извини 

Ответить
Стеклянный

Bibba La Bibba

0

Посольство рф

Ответить

Отчаянный франт

8

Бедные ребятки, покой им только снится.

Ответить
Отчаянный

Крошечный рубин

0

это какой-то каламбур?

Ответить

aliftin

5

Старый добрые терракты для запугивания людей. Талибы никогда не меняются.  ред.

Ответить

Чувствительный колос

5

мировое сообщество: но зачем
талибы:

Ответить

Ilya Dorozhkin

5
Ответить

Коричневый чайник

–5

надоело мне это постить

Ответить
Коричневый

Экологический паркур

5

и зачем ты это постишь?

Ответить

Дмитрий Тимофеев

3

Талибан разбушевался

Ответить
Дмитрий

Чувствительный Женя

2

Зато договороспособны

Ответить

AZP

2

Ну прогремел и прогремел

Ответить
AZP

Дмитрий Тимофеев

1

это был хлопок тротила

Ответить
Дмитрий

No Name

2

Жители жалуются на кратковременную заложенность в ушах

Ответить
No

AZP

3

Некоторые жители уже не жалуются

Ответить
AZP

Излишний фонарь

2

Абсолютно отвратительная, но настолько же смешная шутка.

Ответить
AZP

Bob

0

SUQAAAAA

Ответить

Robutt

1

Началось

Ответить
Robutt

Dmitry Ryleev

4

Это тебе сказал муж ветеран приехавший недавно с тайного собрания?

Ответить
Dmitry

Bob

1

Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели…

Ответить

Kir Kirsky

2

Власти Афганистана должны что-то сделать! Ох, подождите...

Ответить

Миша

1

А что, если это специально устроили новые власти (запрещенные в рф талибы), чтобы люди боялись подходить к аэропорту, чтобы попытаться покинуть страну?🤔

Ответить

Иван Белов

0

Объясните человеку, который не разбирается во всей этой политике. Талибан - это же религиозная организация из Пакистана. 
Если в ней состоят афганцы, то почему они убивают своих соотечественников (не думаю, что смертник разбирал шиитов и суитов).
Если в ней состоят граждане других стран, почему ООН еще не ввела свои войска в Афганистан

Ответить
Иван

Влад Мельников

3

Тоже не разбераюсь, но конечно же выскажусь. Кто взрывал/кому выгоден взрыв хз. Скоро узнаем от экспердов.

Вот делать нех ООН как вводить войска. Там нет сторон конфликта, которых надо разнимать. Талибан там четверть века всегда контролировал 99% территорий Афганистана. В общем Талибан это и есть Афганистан, хотя вроде не более 20% населения его поддерживают. Но никаких других дееспособных сил там просто нет/не оформлены, чтобы заполнить существующий вакуум/запрос. Но мне кажется отдельно/независимо от Талибана потенциальные силы в обозримом будущем не способны сформироваться даже при внешней поддержке из-за очень сильного Талибана. Поэтому единственный возможный путь это несильно/аккуратно раскалывать сам Талибан на внутренние течения не подрывая саму систему его принципов и ценностей, и на его основе - будущей коалиции уже дрейфовать к цивилизации. Америкосы и Ко же пытались вместо Талибана запилить отдельный субъект политики, но это были наивные детские попытки, тогда как надо пилить на базе самого Талибана - эволюционного двигаться постепенно, чтобы не вызывать сильного неприятия/реакции/отторжения/сопротивления бородатых младенцев.

- Ядро талибов - пуштуны - национальное/националистическое движение в понятной/удобной религиозной обёртке/позиционированием. Шииты-хуиты в этом замесе тут по-моему не особо в тему (не так актуально как для соседних помоек).
- Пуштанов проживает в Пакистане вроде 30 млн. и 20 млн в Афганистане (отбалды по памяти).
- Талибов поддерживает/финансирует Пакистан для которого Афганистан сфера интересов. ред.

Ответить
Иван

Yufers

0

Была же здесь статья на том же TJ про этих вменяемых людей. Если кратко: Появился у власти комми-дурачок, начал сгонять всех палками в светлое будущее, наплевав на религию и традиции. Народ всбугуртнул. Пакиши увидели возможность с этого что-то поиметь и создали тренировочные лагеря с жесткой религиозностью, Имамами и боевой подготовкой для афганцев-беженцев. Ну а дальше данные любители средневековых норм пошли разносить всех кто с ними не согласен и променял камень на туалетную бумагу. Так они до сих пор и болтаются между благами цивилизации и ностальгией по средневековью.
Ну а касаемо данного случая - на взгляд вменяемых людей, взорвали неправильных афганцев, предателей и перебежчиков. Скорее всего какой-нибудь полевой командир проявил инициативу.

Ответить
Иван

Суровый рубин

0

религиозная организация

Ответить
Иван

Photuum

0

Талибан родом из Афганистана. И это явно не они бабахнули.

Ответить

Обнули меня полностью

1

https://www.theguardian.com/world/2010/sep/09/us-soldiers-afghan-civilians-fingers

Ответить
Обнули

MightyStan

–1

О, и мое фото могло бы оказаться среди этих очаровательных лиц

Ответить
MightyStan

Обнули меня

0

Жалко, что лицом не вышел

Ответить
Обнули

MightyStan

–1

Ну да, зато твой палец бы хорошо смотрелся в моей коллекции

Ответить
MightyS…

Обнули меня

0

Ха-ха-ха. Я был бы в рядах тех самы власти имущих, что прогнали американских собак, и гасили твоих товарищей

Ответить
Обнули

MightyStan

0

«Власти имущих», а что же ты сейчас такой неимущий? Что же с тобой случилось? 

Ответить

artemykairyak

1

Так Игил же рашка уничтожила с Сирии, не?))

Ответить
artemykairyak

Dmytry London

0

Рашка ещё много чего уничтожила. Выборы, веру в чиновников, надежду на светлое будущее...

Ответить

Люц Шнайдер

0

Террористы камбэчат

Ответить

Трогательный корабль

0
Ответить

конгруэ́нтный

0

Круто конечно штаты все это разрулили 
вышли красиво 

Ответить

Фархад Азимов

0

адекватные мужики не могли такое натворить)

Ответить

Стильная самочка орангутана

0

Как похорошела Москва при талибах 

Ответить

AZP

0

Всё в порядке.

Ответить
AZP

Ирина Китаева

0

боевики поставили всем хулиганам двойки

Ответить

Dmytry London

0

Там смертников 99.9% талибанцев. Это их религия. Мля.

Ответить

Полезный блик

–1

Нормальные жи ребята, че вы начинаете 

Ответить
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Животные
Австралийский фермер сделал сердце из овец в честь своей тёти. Он не смог приехать на её похороны из-за Covid-19
«Зная мою тётю Деб, если бы это овечье искусство вызвало улыбку даже на лице одного человека, она бы очень гордилась».
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