Около аэропорта Кабула прогремело два взрыва. Погибли не менее 60 человек Статьи редакции
Из них больше 10 — американские солдаты.
О взрыве сообщили журналисты Politico. Пентагон подтвердил взрыв: «Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших».
Телеканал CNN со ссылкой на источник заявил, что пострадали несколько афганцев. По данным СМИ, взрыв, предположительно, мог быть атакой смертника.
По данным телеканала ABC, взрыв произошёл возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны. По данным WSJ, взрыв произошёл у расположенного рядом отеля Baron, где останавливались британцы.
Турецкие военные рассказали, что взрыва было два. О втором взрыве также сообщили журналисты Politico.
Пентагон подтвердил, что взрыва в кабульском аэропорту было два: один из них — у северного входа аэропорта, другой — у расположенного рядом отеля Baron.
Четверо американских морских пехотинцев погибли при взрывах в аэропорту Кабула. По меньшей мере трое пострадали, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на посла США. AP сообщает о смерти 12 американских военных.
Обновлено в 21:10
Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что около 21:00 в Кабуле прогремел ещё один взрыв. По неподтверждённым данным, взрывное устройство сработало в автомобиле. По информации телеканала «Аль Арабия», в городе произошло два новых взрыва.
По меньшей мере 60 человек погибли и 140 получили ранения в результате двух взрывов, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на высокопоставленного чиновника здравоохранения.
Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщает, что за теракт ответственна террористическая группировка «Исламское государство»*.
26 августа замминистр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что около аэропорта Кабула может произойти крупный теракт.«Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле», — сказал он. О вероятном взрыве также сообщил британский министр и американские военные.
Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.
*Типичный коммент о политике и религии/* ред.
*Типичный ответ с таким же смыслом, но собирающий больше лайков*
*Нетипичный очень остроумный ответ
*который почему то заминусили
Я вам сейчас рецептик салатика дам, у меня вся семья очень любит.
Берете пачку крабовых палочек, 500 г майонезика, приправу Кнорр, все смешиваете и выкладываете на блюдо. Можно украсить веточками кудрявой петрушки.
Очень интересно
так эта карта отображает еще и отношение населения к трагедиям (уровень эмпатии)
б ред.
Бессердечная женщина
А ты не бессердечный?? Где Кальцифер? А?
Есть последний уровень похуизма, когда даже не знаешь где это находится на карте.
А теперь-то кто взрывает? Раньше талибов обвиняли, но сейчас им теракты зачем вообще?
привычка
Талибы вне Афганистана не устраивали теракты, только внутри страны и как правило против иностранцев. Все последние крупные теракты в Кабуле устраивали ИГИЛ, например майский взрыв в школе с 90 трупами. Сейчас тоже по всей видимости ИГИЛ, британская разведка предупреждала несколько дней назад.
Талибы появились на 10 (а то и 20, первые 10 лет ИГ были частью Аль-Каиды) лет раньше и на верность халифу Исламского Государства не присягали. Филиал ИГ в Афганистане - это вилаят (т.е. провинция) Хорасан (ИГ - Хорасан у нас, ISKP по-английски), появился в 2015 как отколовшиеся группы от Техрик-е-Талибан Пакистан (не путать с нашими афганскими талибами), потом на почве проблем с преемственностью власти в Талибане часть талибов ушла в ИГ, на этой почве возник конфликт, сначала дипломатический: тогдашний верховный талиб Ахтар Мансур писал письма халифу аль-Багдади с просьбой не мешать, потом военный: талибы, США и правительство освободили немногие территории под контролем игишат и те ушли в подполье. ред.
Решил проверить, что не устраивали вне Афганистана. В списке тeрpoриcтических актов на Википедии действительно только в Афганистане. А с чем это связано?
С тем, что Талибан это такое типичное национально-освободительное движение столетней давности с щепоткой деобандисткого ислама (пуританство и не очень много веротерпимости) и пуштунского этноцентризма. Как я понимаю, терактами у талибов занимается такая фракция как сеть Хаккани, свою деятельность они конечно называют партизанской, может быть их теракты и сошли за партизанскую борьбу в умах общественности, если бы они не были мусульманами и не имели связей с Аль-Каидой. ред.
национально-освободительное движение
когда моджахедов перепутал с талибами
Талибан тоже своего рода "националистическое" движение. И куча моджахедов перешло в итоге в Талибан.
Офк не одно и тоже. Но тот же Бин Ладен таки воевал с советами за моджахедов. Ну а Талибан по факту и сместил бывшего про-советского Наджибуллу.
Там не так уж много отличий. Разве что у моджахедов чуток больше было разногласий. ред.
Настолько националистическое, что с узбеками тусило.
Не, ну мне Талибан так-то тоже не нравится. Но чисто формально, это и правда движение "национально-освободительного" характера. Просто со своими муслимскими фишками.
Это не ИГИЛ или Аль-Кайда, где теракт во имя самого теракта должен быть или установление господства ислама — ключевая цель.
Но чисто формально, это и правда движение "национально-освободительного" характера
Это по твоей личной классификации. Что-то даже палесов туда определяют а талибов нет. Совпадение? Или просто все вокруг дураки и не лечатся, а ты самый умный со своими определениями.
Это не ИГИЛ или Аль-Кайда, где теракт во имя самого теракта должен быть или установление господства ислама — ключевая цель
Ахах, т.е. они уже по шариату жить не хотят? У тебя там всё нормально?
Совпадение? Или просто все вокруг дураки и не лечатся, а ты самый умный со своими определениями.
По моей личной квалифицикации, в отличии от ИГИЛ при полном(если это так можно выразить) над территорией Афгана в 90ых они не пошли ебашить все страны вокруг во имя пресвятаго Ислама. (Хотя более чем могли) Разве что мб с Таджикистаном были тёрки и то потому что там пуштуны есть. (А Пакистан энивей френдсы)
Ахах, т.е. они уже по шариату жить не хотят? У тебя там всё нормально?
Это противоречит чему пардон ? Что националисты априори не могут быть набожными муслями ? Если послушать условного белого white trash реднека из Алабамы, который хочет линчевать негров и установить господство белой расы, то зачастую и там можно увидеть веру в Иисуса Христа. ред.
Эта прокси-группировка в своё время вообще воевала с Пакистаном, требуя передвть им Зону племён. Сейчас у них, вроде, мир, но, зная Талибан, как только у них пропадут общие интересы с МВР Пакистана - так сразу конфликт вспыхнет вновь.
Ну а Талибан по факту и сместил бывшего про-советского Наджибуллу.
В каком смысле? Типа большинство сместивших Наджибуллу моджахедов перешли в Талибан?
Типо моджахеды разделились на Северный альянс и Талибан(где больше где меньше, не берусь судить), если говорить грубо. Первые по узбекам и таджикам угорали и были более "адекватны" (по стандартам средней азии), вторые по пуштунам и люто в шариат ударились.
Пока советы были в Афгане, была единая цель для борьбы среди вождей бесчисленного кол-ва племён итп. Потом началась классическая грызня.
Отличие от моджахедов только в деобандизме, пуштуноцентризме и другом финансировании.
в бача-базизме, ага. насмотрятся ютубных или тгшных икспертов, а потом всем расказывают.
Амеры ж игил победили, потому и ушли. Oh wait... ред.
Так аэропорт под контролем США
Статья не читай, в комменты сри
Написано же что ИГ
про ИГ потом дописали
По данным СМИ, взрыв, предположительно, мог быть атакой смертника.
Договороспособного, адекватного и в целом нормального мужика (запрещенного в РФ) — добавили в МИД РФ.
На ВСУ
Воздушные Силы Украины?
винтовка снайперская укороченная
Кто укоротил?
раввин местный
Талибан разбушевался
Ну прогремел и прогремел
Началось
Это тебе сказал муж ветеран приехавший недавно с тайного собрания?
А что, если это специально устроили новые власти (запрещенные в рф талибы), чтобы люди боялись подходить к аэропорту, чтобы попытаться покинуть страну?🤔
Объясните человеку, который не разбирается во всей этой политике. Талибан - это же религиозная организация из Пакистана.
Если в ней состоят афганцы, то почему они убивают своих соотечественников (не думаю, что смертник разбирал шиитов и суитов).
Если в ней состоят граждане других стран, почему ООН еще не ввела свои войска в Афганистан
Тоже не разбераюсь, но конечно же выскажусь. Кто взрывал/кому выгоден взрыв хз. Скоро узнаем от экспердов.
Вот делать нех ООН как вводить войска. Там нет сторон конфликта, которых надо разнимать. Талибан там четверть века всегда контролировал 99% территорий Афганистана. В общем Талибан это и есть Афганистан, хотя вроде не более 20% населения его поддерживают. Но никаких других дееспособных сил там просто нет/не оформлены, чтобы заполнить существующий вакуум/запрос. Но мне кажется отдельно/независимо от Талибана потенциальные силы в обозримом будущем не способны сформироваться даже при внешней поддержке из-за очень сильного Талибана. Поэтому единственный возможный путь это несильно/аккуратно раскалывать сам Талибан на внутренние течения не подрывая саму систему его принципов и ценностей, и на его основе - будущей коалиции уже дрейфовать к цивилизации. Америкосы и Ко же пытались вместо Талибана запилить отдельный субъект политики, но это были наивные детские попытки, тогда как надо пилить на базе самого Талибана - эволюционного двигаться постепенно, чтобы не вызывать сильного неприятия/реакции/отторжения/сопротивления бородатых младенцев.
- Ядро талибов - пуштуны - национальное/националистическое движение в понятной/удобной религиозной обёртке/позиционированием. Шииты-хуиты в этом замесе тут по-моему не особо в тему (не так актуально как для соседних помоек).
- Пуштанов проживает в Пакистане вроде 30 млн. и 20 млн в Афганистане (отбалды по памяти).
- Талибов поддерживает/финансирует Пакистан для которого Афганистан сфера интересов. ред.
Была же здесь статья на том же TJ про этих вменяемых людей. Если кратко: Появился у власти комми-дурачок, начал сгонять всех палками в светлое будущее, наплевав на религию и традиции. Народ всбугуртнул. Пакиши увидели возможность с этого что-то поиметь и создали тренировочные лагеря с жесткой религиозностью, Имамами и боевой подготовкой для афганцев-беженцев. Ну а дальше данные любители средневековых норм пошли разносить всех кто с ними не согласен и променял камень на туалетную бумагу. Так они до сих пор и болтаются между благами цивилизации и ностальгией по средневековью.
Ну а касаемо данного случая - на взгляд вменяемых людей, взорвали неправильных афганцев, предателей и перебежчиков. Скорее всего какой-нибудь полевой командир проявил инициативу.
О, и мое фото могло бы оказаться среди этих очаровательных лиц
Жалко, что лицом не вышел
Ну да, зато твой палец бы хорошо смотрелся в моей коллекции
Ха-ха-ха. Я был бы в рядах тех самы власти имущих, что прогнали американских собак, и гасили твоих товарищей
Так Игил же рашка уничтожила с Сирии, не?))
Рашка ещё много чего уничтожила. Выборы, веру в чиновников, надежду на светлое будущее...
Всё в порядке.