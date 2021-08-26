Из них больше 10 — американские солдаты.

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О взрыве сообщили журналисты Politico. Пентагон подтвердил взрыв: «Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших».

Телеканал CNN со ссылкой на источник заявил, что пострадали несколько афганцев. По данным СМИ, взрыв, предположительно, мог быть атакой смертника.

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По данным телеканала ABC, взрыв произошёл возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны. По данным WSJ, взрыв произошёл у расположенного рядом отеля Baron, где останавливались британцы.

Турецкие военные рассказали, что взрыва было два. О втором взрыве также сообщили журналисты Politico.

Пентагон подтвердил, что взрыва в кабульском аэропорту было два: один из них — у северного входа аэропорта, другой — у расположенного рядом отеля Baron.

Четверо американских морских пехотинцев погибли при взрывах в аэропорту Кабула. По меньшей мере трое пострадали, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на посла США. AP сообщает о смерти 12 американских военных.

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Обновлено в 21:10

Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что около 21:00 в Кабуле прогремел ещё один взрыв. По неподтверждённым данным, взрывное устройство сработало в автомобиле. По информации телеканала «Аль Арабия», в городе произошло два новых взрыва.

RT на русском ✔ В соцсетях постят фото, предположительно, с места третьего взрыва в Кабуле

По меньшей мере 60 человек погибли и 140 получили ранения в результате двух взрывов, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на высокопоставленного чиновника здравоохранения.

Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщает, что за теракт ответственна террористическая группировка «Исламское государство»*.

26 августа замминистр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что около аэропорта Кабула может произойти крупный теракт.«Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле», — сказал он. О вероятном взрыве также сообщил британский министр и американские военные.