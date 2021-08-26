Гостиницы не могли установить цену на других платформах ниже, чем на Booking.com.

Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о паритете цен и номеров, а также взаимодействие с закрытыми группами пользователей, сообщил регулятор.

По данным ведомства, гостиницы не могли установить цену на других платформах ниже, чем на Booking.com. ФАС считает, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. Booking.com не исполнила предписание, сообщил регулятор.

В декабре 2020 года ФАС рассмотрела антимонопольное дело в отношении Booking.com по обращению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Регулятор потребовал от компании исключить из договоров условия о паритете цен, но сервис оспаривал решение в суде.

Ростуризм запланировал создать отечественный аналог Booking.com в июле, сообщал «Коммерсантъ». Он должен заработать к концу 2024 года.