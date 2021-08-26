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Новости
Новости vc.ru

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за доминирующее положение на рынке Статьи редакции

Гостиницы не могли установить цену на других платформах ниже, чем на Booking.com.

Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о паритете цен и номеров, а также взаимодействие с закрытыми группами пользователей, сообщил регулятор.

По данным ведомства, гостиницы не могли установить цену на других платформах ниже, чем на Booking.com. ФАС считает, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. Booking.com не исполнила предписание, сообщил регулятор.

В декабре 2020 года ФАС рассмотрела антимонопольное дело в отношении Booking.com по обращению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Регулятор потребовал от компании исключить из договоров условия о паритете цен, но сервис оспаривал решение в суде.

Ростуризм запланировал создать отечественный аналог Booking.com в июле, сообщал «Коммерсантъ». Он должен заработать к концу 2024 года.

#новости #штрафы

3390 просмотров
36 36 комментариев
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36 комментариев
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Отчаянный франт

15

Не понимаю я ФАС. Раз в год из кустов выпрыгивают, цапают кого-то и назад.

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Отчаянный

Саша Ринцлер

48

прям как по команде ФАС))))

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Саша

Отчаянный франт

2

Хотел пошутить про Артемьева, яблочника на привязи, а его уже и сняли даже. Совсем какой-то ноунейм теперь, даже страницы на вики нет.

Ответить
Отчаянн…

Саша Ринцлер

0

Блин, точняк

(кто это)

Ответить
Саша

Отчаянный франт

0

Перечитай.

Ответить
Саша

некипишуй

0
Ответить

Турецкий коктейль

8

Возможно поэтому они решили меня прилично кинуть. Готовлю статейку, как меня забанили с оплаченными бронями.

Ответить
Турецкий

Дима Орлов

0

Карма

Ответить
Турецкий

Яременко Кирилл

0

Давно пользуюсь букингом,никаких проблем 

Ответить

Vyacheslav Khristolyubov

6

Ждём госбронирование.рф

Ответить
Vyacheslav

FOX

7

и ввод комиссии за оплату не российскими картами

Ответить
Vyacheslav

Eldar

1

https://rg.ru/2020/08/20/v-rossii-poiavitsia-federalnaia-sistema-arendy-zhilia.html

В России появится федеральная система аренды жилья
В РФ создадут единую федеральную онлайн-платформу по аренде жилья. Она поможет арендатору…
rg.ru
Ответить
Vyacheslav

Роман Александров

–1
Ответить
Роман

Твоего деда дед

2

2гис как-то связано с бронированием отелей?

Ответить

Твоего деда дед

5

Был недавно в региональной гостинице среднего помола. Бронировал через Букинг с оплатой на месте.

На ресепшн меня вежливо попросили отменить заказ, чтобы не платить комиссию букингу. В замен предоставили бесплатный завтрак (на который я так и не сходил)

Ответить
Твоего

Photuum

6

Да что ты за человек такой? Пропустить бесплатный завтрак. Да я бы 3 будильника поставил.  ред.

Ответить
Твоего

FOX

1

в самаре предлагали в следующий раз бронировать на их сайте со скидкой

Ответить
FOX

Твоего деда дед

1

А я перед бронированием сверил цены на сайте отеля и на Букингке.
На бук.ком было дешевле примерно на 20%

Ответить
Твоего

Дизайнер Павленко

0

То же самое было в марте. Только мне тогда сказали, что букинг выставил мне цену, которая им невыгодна из-за моей подписки Genius. Ну я отменил, спокойно жил потом, но неприятно все равно

Ответить
Твоего

некипишуй

0
Ответить
Твоего

Andrew Muralov

0

А если заплатить наличкой так вообще шампанское в номер принесут. 

Ответить

Руденко Сергей

2

Единоросов пусть оштрафуют

Ответить

Радостный парфюмер

2

должны отбиться, имхо. никто гостиницам не навязывает размещение в букинге.
Но свой юрист с другой половины кровати говорит «Хрен отобьются, за то, что заставляли держать в других местах те же цены нагнут по-любому.»

Ответить

Позитивный рак

1

гостиницы не могли установить цену на других платформах ниже, чем на Booking.com

Надо было спортлото оштрафовать

Ответить
Позитивный

Отчаянный франт

0

Всемирную лигу сексуальных реформ

Ответить

Llaren Hlaalo

0

Эт тип ФАС нормально сработали или чё ? Любители пожить в отелях пояснят ?

Ответить
Llaren

Ростислав Шмальц

2

По сути, да. Букинг действительно ставил очень странные условия отелям и гостиницам, которые были не выгодны. Не соглашаешься, значит твоей отеля нет на букинге. Да и вон несколько историй выше о том как хостес предлагал плюшки если клиенты отменят бронь через букинг и оформят напрямую 

Ответить
Ростислав

Llaren Hlaalo

0

Пасиб. Никогда не юзал этот сервис. Ибо в отелях всегда напрямую всё заказывал. Звучит хуёво.

Ответить

Экологический инструмент

0

целых 18 миллионов долларов

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Photuum

0

Миллиарда, серьезно?
Таких штрафов айтишникам ещё не было. 

Ответить

Организационный каякер

0

Букинг скатился, поддержка не работает практически, арендодатели что хотят то и воротят, ничего им за это не бывает. Сервис стал неюзабилен последние год-два. Не жаль.

Ответить

Василий Дробовский

0

ФАС: Что же это получается, последний сельский хостел снимают без нас.

Ответить

Andre Macareno

0

О, путешественники, поясните, а чем букинг выигрывает у квартирок через эйрбнб, ну хотя бы в РФ?

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Andre

Кирилл Вселенский

0

Ничем

Ответить
Andre

Super 72

0

Эрбмнб надо платить заранее

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Кирилл Вселенский

0

Ебать мой хуй, надеюсь до аирбнб не доберутся

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