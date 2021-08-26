ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за доминирующее положение на рынке Статьи редакции
Гостиницы не могли установить цену на других платформах ниже, чем на Booking.com.
Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о паритете цен и номеров, а также взаимодействие с закрытыми группами пользователей, сообщил регулятор.
По данным ведомства, гостиницы не могли установить цену на других платформах ниже, чем на Booking.com. ФАС считает, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. Booking.com не исполнила предписание, сообщил регулятор.
В декабре 2020 года ФАС рассмотрела антимонопольное дело в отношении Booking.com по обращению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Регулятор потребовал от компании исключить из договоров условия о паритете цен, но сервис оспаривал решение в суде.
Ростуризм запланировал создать отечественный аналог Booking.com в июле, сообщал «Коммерсантъ». Он должен заработать к концу 2024 года.
прям как по команде ФАС))))
Ждём госбронирование.рф
Был недавно в региональной гостинице среднего помола. Бронировал через Букинг с оплатой на месте.
На ресепшн меня вежливо попросили отменить заказ, чтобы не платить комиссию букингу. В замен предоставили бесплатный завтрак (на который я так и не сходил)
А я перед бронированием сверил цены на сайте отеля и на Букингке.
На бук.ком было дешевле примерно на 20%
То же самое было в марте. Только мне тогда сказали, что букинг выставил мне цену, которая им невыгодна из-за моей подписки Genius. Ну я отменил, спокойно жил потом, но неприятно все равно
Эт тип ФАС нормально сработали или чё ? Любители пожить в отелях пояснят ?
По сути, да. Букинг действительно ставил очень странные условия отелям и гостиницам, которые были не выгодны. Не соглашаешься, значит твоей отеля нет на букинге. Да и вон несколько историй выше о том как хостес предлагал плюшки если клиенты отменят бронь через букинг и оформят напрямую
Пасиб. Никогда не юзал этот сервис. Ибо в отелях всегда напрямую всё заказывал. Звучит хуёво.
О, путешественники, поясните, а чем букинг выигрывает у квартирок через эйрбнб, ну хотя бы в РФ?