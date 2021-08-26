Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Новости vc.ru

ЦБ спросил у банков, какими VPN они пользуются. Роскомнадзор хочет заблокировать четыре сервиса для всех, кроме них Статьи редакции

Речь идёт о сервисах Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield.

  • Центробанк разослал письмо банкам и попросил до 2 сентября указать наименование VPN-сервиса, которым они пользуются, для чего, с какого IP-адреса и кто за все это отвечает, пишет РБК. В ЦБ подтвердили рассылку письма.
  • Регулятор просит банки отвечать на его письмо, если они пользуются сервисами Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и другими. Из письма следует, что Роскомнадзор планирует «осуществить комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов».
  • Представитель ЦБ сообщил РБК, что банк проведёт консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надёжности при блокировке упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов на территории России.
  • Источник РБК в крупном банке рассказал, что это не первый опрос Центробанка с тех пор, как компании перешли на удалёнку. По его словам, банки в основном используют VPN-соединения для дистанционного подключения к внутренним системам банка, поэтому их блокировка может нарушить этот процесс.
  • В июне Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Перед ограничением Роскомнадзор запрашивал информацию у компаний об использовании VyprVPN и Opera VPN, и 130 компаний не попали под ограничения.
  • Позже регулятор попросил предприятия и организации сообщить в Центр мониторинга управления сетями связи, если они используют Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN для «обеспечения технологических процессов».

#новости #vpn #роскомнадзор

2846 просмотров
84 84 комментария
21
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","vpn"], "comments": 84, "likes": 21, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 429782, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Aug 2021 21:46:04 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
84 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Логачев

21

АХАХААХАХ, дурачки, которые говорили, что ВПН не заблокируют, как дела? 

Ответить
Алексей

Системный торшер

8

Они сервисы будут блокировать. VPN это технология.

Ответить
Системный

Владимир Климов

3

Расскажи давай это самым обычным пользователям.

Ответить
Владимир

Системный торшер

7

Ну вот Алексею рассказал.

Ответить
Алексей

некипишуй

1

ты не очень понимаешь как это все работает, правда?

Ответить
некипишуй

Алексей Логачев

18

Я прекрасно понимаю, как это всё работает. Если заблокируют и будут блокировать популярные сервисы, то простой народ в "скачал, установил, кнопочку нажал" уже не сможет. Ваши сказки, что можно поднять свой удалённый сервер и т.п. соседу рассказывайте, пять человек на этом сайте это умеют, а в жизни... 

Ответить
Алексей

некипишуй

0

лох спок

некипишуй, ве будет нормально

Ответить
некипиш…

Алексей Логачев

14

Ты, наверное, из тех, у кого уже 20 лет всё нормально? ) Как там полёт? ) 

Ответить
Алексей

Sail

0

Чего тебя так остальные волнуют. Кто хотел - тот научился

Ответить
Алексей

Михаил Мятный

0

Так, а где почитать, чтобы быть готовым к отключению впн и блокировкам? 

Ответить
Алексей

Kir Kirsky

4

хабродрочеры:
НУ ВОТ КОГДА ТОР ЗАБЛОКИРУЮТ...

Ответить
Алексей

Следующий пришелец

0

В Китае вроде работает ВПН, так что хз реально ли его заблокировать вообще

Ответить
Следующий

ฺ ฺ

0

что бы скачать впн нужен впн а они все заблокированы , если есть какой-то рабочий впн через который можно скачать еще один про запас то можно пользоваться .

Ответить

NiemandDa

0

Качать необязательно, нужен ип, порт и данные для аутентификации 

Ответить
Следующий

Андрей Рядькин

0

За него можно садить

Ответить
Алексей

ฺ ฺ

0

как будто ихняя немощная блокировка на что-то влияет 

Ответить

Отчаянный франт

13

Да заебали. 

Ответить
Отчаянный

Владимир Климов

1

Но мы крепчаем

Ответить
Владимир

Отчаянный франт

2

Терпим. 

Ответить
Отчаянн…

Владимир Климов

0

Копим

Ответить
Владимир

Отчаянный франт

1

Копаем.

Ответить

Системный торшер

1

Кроме банков никто не работает что ли?

Ответить
Системный

Прямой ихтиандр

19

На остальных похуй

Ответить
Прямой

Трансгендолёт

15
Ответить
Трансге…

AttentiveMilk

1

Похуй

Ответить
Системный

Прямой ихтиандр

10

На остальных похуй

Ответить
Системный

Отчаянный франт

6

На остальных похуй

Ответить
Системный

Evil Pechenka

5

Видимо ты не очень понимаешь как экономика работает:

1. Качаем нефть и газ.
2. Прокачиваем по трубе.
3. Получаем деньги в банк.

Кто тебе ещё в этой схеме нужен?

Ответить
Evil

Системный торшер

0

Прости, что?

Ответить

solawind

6

Привет тем долбоебам что писали "пусть блокируют, через впн все доступно"

Ответить

Страшный колос

5

роскомнадзор спросил у светова, какое цп тот смотрит, чтобы заблокировать его для всех кроме либертарианцев

Ответить

Алексей Иванов

3

Роскомнадзор 

А ведь эта хуйня живет на наши деньги если что, да ред.

Ответить
Алексей

некипишуй

4

твоих денег тут нигде нет, есть только деньги Путина и друзей

Ответить
Алексей

ouxen

1

с тех пор так и развиваются

Ответить

AttentiveMilk

3

Слава России!

Ответить

Страшный колос

2

зачем банкам впн?

Ответить
Страшный

Отчаянный франт

2

банки в основном используют VPN-соединения для дистанционного подключения к внутренним системам банка

Ответить
Отчаянный

Тактический

5

Довольно дурная затея для внутренних систем использовать какие-то сторонние ресурсы. Это явная ошибка.

Ответить
Отчаянный

Страшный колос

2

а зачем?

Ответить
Страшный

Феминизм

8

затем же, зачем и тысяча других контор — чтобы айтишники в отпуске могли чинить свое говно, чтобы офисный планктон мог достать нужный документ в командировке.
вопрос в том, зачем они для этого используют какое-то брендированное дерьмо, если любой айтишник старше 16 лет поднимет нормальный впн сам без регистрации и смс

Ответить
Феминизм

Страшный колос

3

так а зачем сторонний впн, если можно использовать прямое зашифрованное соединение?

Ответить
Страшный

Феминизм

2

я вот о том же

Ответить
Страшный

Страшный колос

0

не впн, а просто передача данных нахуй

Ответить
Отчаянный

Системный торшер

0

Через сторонние сервисы VPN они подключаются в внутренним системам банка?

Ответить
Системн…

Отчаянный франт

7

А хз, все знакомые из банков ничего такого не юзают. У всех свои серваки под это. Раздражает, что по губам опять простым людям пошлёпают.  ред.

Ответить
Страшный

некипишуй

2

ты эе раньше был ьупым оловм, не?

Ответить
некипишуй

Отчаянный франт

1

Жа.

Ответить
Страшный

Алексей Приловский

0

жопой читаешь?
 банки в основном используют VPN-соединения для дистанционного подключения к внутренним системам банка

Ответить
Алексей

Страшный колос

1

да, твоей

зачем для этого впн, лёша?

Ответить
Страшный

Антон Лисин

–1

Деньги отмывать чтобы ненашли 

Ответить

Люц Шнайдер

2

Теперь сотрудники банков станут желанными гостями на любой вечеринке. Элитка с VPN  ред.

Ответить
Люц

Evil Pechenka

1

Будут рассказывать что в загранице творится.

Ответить
Evil

Люц Шнайдер

4

Показывать распечатки новых мемов с реддита.

Ответить
Люц

Кот в сапогах

2

VIP-VPN

Ответить
Люц

Robutt

1

Da real vpn mvp

Ответить

Kir Kirsky

2

БЕЛЫЕ СПИСКИ

Ответить
Kir

Kir Kirsky

0

ДА ЛАДНО ред.

Ответить
Kir

Чувствительный

1

да ладно

Ответить
Чувстви…

Kir Kirsky

1

ред. рeд. ред.

Ответить

Чувствительный Женя

2

Ну да, в Беларуси, когда накрывали глухой пиздой интернет в августе прошлого года -  банковские приложения работали как ни в чём ни бывало. 

Ответить
Чувствительный

solawind

0

Ну типа , деньги должны тратится, налоги собиратся, кто же приостановит сбор денег в свой карман? Это первое о чем позаботятся, логично ред.

Ответить
Чувствительный

AttentiveMilk

0

Это не совсем для клиентов

Ответить

Необычный коктейль

1

Чебурнет. Кродеться.

Ответить

Максим Грандов

1

Теперь чтобы воспользоваться впн придётся воспользоваться другим впн? Я правильно понимаю?

Ответить
Максим

Тактический химик

1

Скоро придётся пользоваться чебурнетом, без всяких VPN.

Ответить
Максим

Феминизм здорового человека

1

ну забанят тебе эти сервисы брендированные, дальше ты либо купишь свой впс и поднимешь личный впн, либо какой-то вася типа меня поднимет впс пожирнее, чтобы по подписке предоставлять доступ тебе

Ответить

ouxen

0

а ключ им не дать?

Ответить
ouxen

Прямой ихтиандр

3

сами возьмут, когда понадобится

Ответить
Прямой

ouxen

0

от квартиры?

Ответить
ouxen

Прямой ихтиандр

3

от квартиры, от сейфа, от жопы. все.

Ответить
Прямой

ouxen

0

@Ипполит Воробьянинов

Ответить

Необычный коктейль

1

Почалося

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Мне репостить это как знаковую новость или еще нет?

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Суверенный интернет?

Ответить
Marhal_New

Ваша Закладко

1

чебурнет к др дедка хотят поднять

Ответить

fullmetalboy48151623 .

0

Сообщение удалено ред.

Ответить

fullmetalboy48151623 .

0

Сообщение удалено ред.

Ответить

Чувствительный Женя

0

Такая полезная структура этот ваш Роскомнадзор  что его офисы думаю можно найти по запаху.

Ответить

Robutt

0

От суки 

Ответить

Экологический инструмент

0

какого хуя.
не в смысле "что они себе позволяют?", а почему бля именно банкам можно

Ответить
Экологический

Рыжий

0

Банки не читают блог Навального, а деньгами ворочают. Поэтому им можно. А тебе хрен, а не видео с ютуба или мемы с реддита 

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Кроме них,и кроме себя

Ответить

Весенний глобус

0

Что это за бред вообще? Эти дурачки из РКН даже не понимают принципиальной разницы между VPN и сервисами, которые его предоставляют. Никакой банк в здравом уме не будет использовать сторонние сервисы для доступа в свои внутренние системы, это вообще так не работает. Так что это видимо страхуются чтобы ненароком не заблокировать сайты OpenVPN и Cisco. Хотя насчет openvpn не уверен, в кровавом интерпрайзе доминирует cisco anyconnect все же.  ред.

Ответить

Ден

–1

Да пусть блокируют. Кому надо, спокойно арендует нужный сервер и пробросит сам туда туннель. А кому не надо - тому не надо

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 84 комментария
Обсуждаемое
Новости
Минцифры в брендбуке «Госуслуг» прописало требование избегать публикации фото «людей не славянской внешности»
«Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации».
345
Новости
Герой обложки альбома Nirvana подал иск к группе за «распространение детской порнографии»
Спенсер Элден заявил, что не мог дать согласие на использование своего изображения для альбома 30-летней давности, так как был младенцем.
277
Новости
Власти Сеула запретили школам заставлять учениц носить только белое нижнее бельё
Школьницы чувствовали себя униженными во время проверок.
170
Популярное за три дня
Животные
Австралийский фермер сделал сердце из овец в честь своей тёти. Он не смог приехать на её похороны из-за Covid-19
«Зная мою тётю Деб, если бы это овечье искусство вызвало улыбку даже на лице одного человека, она бы очень гордилась».
52
Животные
В Аргентине капибары оккупировали элитный посёлок. Экологи заявили, что животные просто вернулись домой
Богачи, которые живут в посёлке, не рады новым соседям.
77
Дизайн и архитектура
В Японии выпустили обеденный стол с отверстием для кота
Изделие предназначено для общения с друзьями — но не с людьми, а с питомцами.
64
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null