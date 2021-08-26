ЦБ спросил у банков, какими VPN они пользуются. Роскомнадзор хочет заблокировать четыре сервиса для всех, кроме них Статьи редакции
Речь идёт о сервисах Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield.
- Центробанк разослал письмо банкам и попросил до 2 сентября указать наименование VPN-сервиса, которым они пользуются, для чего, с какого IP-адреса и кто за все это отвечает, пишет РБК. В ЦБ подтвердили рассылку письма.
- Регулятор просит банки отвечать на его письмо, если они пользуются сервисами Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и другими. Из письма следует, что Роскомнадзор планирует «осуществить комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов».
- Представитель ЦБ сообщил РБК, что банк проведёт консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надёжности при блокировке упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов на территории России.
- Источник РБК в крупном банке рассказал, что это не первый опрос Центробанка с тех пор, как компании перешли на удалёнку. По его словам, банки в основном используют VPN-соединения для дистанционного подключения к внутренним системам банка, поэтому их блокировка может нарушить этот процесс.
- В июне Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Перед ограничением Роскомнадзор запрашивал информацию у компаний об использовании VyprVPN и Opera VPN, и 130 компаний не попали под ограничения.
- Позже регулятор попросил предприятия и организации сообщить в Центр мониторинга управления сетями связи, если они используют Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN для «обеспечения технологических процессов».
АХАХААХАХ, дурачки, которые говорили, что ВПН не заблокируют, как дела?
Они сервисы будут блокировать. VPN это технология.
Расскажи давай это самым обычным пользователям.
Я прекрасно понимаю, как это всё работает. Если заблокируют и будут блокировать популярные сервисы, то простой народ в "скачал, установил, кнопочку нажал" уже не сможет. Ваши сказки, что можно поднять свой удалённый сервер и т.п. соседу рассказывайте, пять человек на этом сайте это умеют, а в жизни...
Ты, наверное, из тех, у кого уже 20 лет всё нормально? ) Как там полёт? )
В Китае вроде работает ВПН, так что хз реально ли его заблокировать вообще
Но мы крепчаем
Терпим.
На остальных похуй
Видимо ты не очень понимаешь как экономика работает:
1. Качаем нефть и газ.
2. Прокачиваем по трубе.
3. Получаем деньги в банк.
Кто тебе ещё в этой схеме нужен?
Роскомнадзор
А ведь эта хуйня живет на наши деньги если что, да ред.
банки в основном используют VPN-соединения для дистанционного подключения к внутренним системам банка
Довольно дурная затея для внутренних систем использовать какие-то сторонние ресурсы. Это явная ошибка.
а зачем?
затем же, зачем и тысяча других контор — чтобы айтишники в отпуске могли чинить свое говно, чтобы офисный планктон мог достать нужный документ в командировке.
вопрос в том, зачем они для этого используют какое-то брендированное дерьмо, если любой айтишник старше 16 лет поднимет нормальный впн сам без регистрации и смс
жопой читаешь?
банки в основном используют VPN-соединения для дистанционного подключения к внутренним системам банка
Теперь сотрудники банков станут желанными гостями на любой вечеринке. Элитка с VPN ред.
Будут рассказывать что в загранице творится.
БЕЛЫЕ СПИСКИ
Ну типа , деньги должны тратится, налоги собиратся, кто же приостановит сбор денег в свой карман? Это первое о чем позаботятся, логично ред.
Теперь чтобы воспользоваться впн придётся воспользоваться другим впн? Я правильно понимаю?
ну забанят тебе эти сервисы брендированные, дальше ты либо купишь свой впс и поднимешь личный впн, либо какой-то вася типа меня поднимет впс пожирнее, чтобы по подписке предоставлять доступ тебе
а ключ им не дать?
Суверенный интернет?
Банки не читают блог Навального, а деньгами ворочают. Поэтому им можно. А тебе хрен, а не видео с ютуба или мемы с реддита
Что это за бред вообще? Эти дурачки из РКН даже не понимают принципиальной разницы между VPN и сервисами, которые его предоставляют. Никакой банк в здравом уме не будет использовать сторонние сервисы для доступа в свои внутренние системы, это вообще так не работает. Так что это видимо страхуются чтобы ненароком не заблокировать сайты OpenVPN и Cisco. Хотя насчет openvpn не уверен, в кровавом интерпрайзе доминирует cisco anyconnect все же. ред.
Да пусть блокируют. Кому надо, спокойно арендует нужный сервер и пробросит сам туда туннель. А кому не надо - тому не надо