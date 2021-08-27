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Новости
Артём Мазанов

Байден после терактов в Кабуле приказал военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ Статьи редакции

Он заявил, что США не простят тех, кто стоит за взрывами, их «выследят и заставят заплатить».

26 26 комментариев
1853 просмотров

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу терактов в Кабуле. Он пообещал одобрить увеличение контингента США в Афганистане, если военным это понадобится. Об этом сообщает CNN.

Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал террористической группировки «Исламское государство»*. Байден признал свою «фундаментальную ответственность» за то, что происходит в Афганистане.

Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить!

Джо Байден

США продолжат эвакуацию из Афганистана, несмотря на теракты. За последние 12 часов оттуда эвакуировали семь тысяч человек. Штаты планируют покинуть государство к 31 августа. По данным Reuters, в Кабуле остаются около 5,2 тысячи американских военных, задействованных в эвакуации.

26 августа в Кабуле прогремело два взрыва. Первый — в районе аэропорта Кабула, второй — неподалеку от отеля Baron. Ответственность за них на себя взяло «Исламское государство». Позднее корреспондент RT сообщил о третьем взрыве. По предварительным данным, погибли минимум 90 человек.

*Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.

#новости #сша

26 26 комментариев
3
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Миша

19

Американские солдаты, которые вернулись из Афганистана в этом году ред.

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Легендарный будильник

15
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Отчаянный франт

5

Он пообещал одобрить увеличение контингента США в Афганистане, если военным это понадобится.

Когда назад?

Ответить

Robutt

3

Не забудем, не простим

Да-да

Ответить

Automatique

2

Да здравствует война 

Ответить

Кот в сапогах

2
Ответить

Либертарианство

1

Лицемер

Ответить
Либертарианство

Automatique

3

Популист 

Ответить

Семен Петров

1

Кстати, я не догоняю, страна контролируется талибаном, каким образом ИГ проводит там теракт? Означает ли это объявление войны талибану? Или ИГ - это нечто мифическое, чьим именем легко прикрываться мягким и пушистым талибам? ред.

Ответить
Семен

Кот в сапогах

0

И означает ли это создание талибо-американской коалиции?

Ответить
Семен

Виталий Лановой

0

Кто их разберёт. Талибы тоже в игил воевали

Ответить
Семен

Bulat Akhmetshin

0

Ну до этого страна контролировалась проамериканским правительством/американцами, и там тоже регулярно были теракты. Просто они были настолько часто, что всем было похуй и это даже не освещалось.

А Талибан воюет с ИГ уже чуть ли не с 2015 года.

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некипишуй

1

Ну и кто тут папик?

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Катя Лукаверова

0
Ответить

Леха

0

Муриканская оборонка очень яро не хочет сокращения финансирования 

Ответить
Леха

Madegghead

0

Его никто и не планировал.
С чего вы такое нафантазировали?
Бюджет на оборону небольшой, но довольно стабильный.

Ответить
Madegghead

Леха

1

С чего вы такое нафантазировали

То-то демократы орали, давайте тратить бабло на социалку и иные более важные вещи
Бюджет на оборону небольшой

$700B всего-то. Только несколько стран имеют ВЕСЬ бюджет больше, чем "небольшой" американский оборонный бюджет. 

Ответить

Экологический инструмент

0

а нахуя игилу это

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Экологический

Automatique

–1

мне кажется это пиздеж, это устроили Талибы  ред.

Ответить
Automatique

Виталий Лановой

1

Талибам выгодно, чтобы американцы быстрее свалили. Видимо это наркомафия местная, которая делит бизнес теперь

Ответить
Экологический

Алексей Иванов

0

Чтобы классов набрать

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Владимир Филатов

0

Кстати, а талибан что-то собирается делать с ИГ или терпилы?

Ответить

Automatique

0

Не долго мы ждали пока они себя проявят

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Кирилл Вселенский

–1

Бидон, оставь эту суету путину

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Саша

–1

Американцы так не хотят уходить и бросать свои наркоплантации, что подговорили своих ручных ИГИЛовцев устроить теракт, чтобы был повод остаться.

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