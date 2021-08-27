Он заявил, что США не простят тех, кто стоит за взрывами, их «выследят и заставят заплатить».

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Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу терактов в Кабуле. Он пообещал одобрить увеличение контингента США в Афганистане, если военным это понадобится. Об этом сообщает CNN.

Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал террористической группировки «Исламское государство»*. Байден признал свою «фундаментальную ответственность» за то, что происходит в Афганистане.

Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить! Джо Байден

США продолжат эвакуацию из Афганистана, несмотря на теракты. За последние 12 часов оттуда эвакуировали семь тысяч человек. Штаты планируют покинуть государство к 31 августа. По данным Reuters, в Кабуле остаются около 5,2 тысячи американских военных, задействованных в эвакуации.

26 августа в Кабуле прогремело два взрыва. Первый — в районе аэропорта Кабула, второй — неподалеку от отеля Baron. Ответственность за них на себя взяло «Исламское государство». Позднее корреспондент RT сообщил о третьем взрыве. По предварительным данным, погибли минимум 90 человек.