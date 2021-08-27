Байден после терактов в Кабуле приказал военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ Статьи редакции
Он заявил, что США не простят тех, кто стоит за взрывами, их «выследят и заставят заплатить».
Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу терактов в Кабуле. Он пообещал одобрить увеличение контингента США в Афганистане, если военным это понадобится. Об этом сообщает CNN.
Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал террористической группировки «Исламское государство»*. Байден признал свою «фундаментальную ответственность» за то, что происходит в Афганистане.
США продолжат эвакуацию из Афганистана, несмотря на теракты. За последние 12 часов оттуда эвакуировали семь тысяч человек. Штаты планируют покинуть государство к 31 августа. По данным Reuters, в Кабуле остаются около 5,2 тысячи американских военных, задействованных в эвакуации.
26 августа в Кабуле прогремело два взрыва. Первый — в районе аэропорта Кабула, второй — неподалеку от отеля Baron. Ответственность за них на себя взяло «Исламское государство». Позднее корреспондент RT сообщил о третьем взрыве. По предварительным данным, погибли минимум 90 человек.
*Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.
Лицемер
Кстати, я не догоняю, страна контролируется талибаном, каким образом ИГ проводит там теракт? Означает ли это объявление войны талибану? Или ИГ - это нечто мифическое, чьим именем легко прикрываться мягким и пушистым талибам? ред.
Ну до этого страна контролировалась проамериканским правительством/американцами, и там тоже регулярно были теракты. Просто они были настолько часто, что всем было похуй и это даже не освещалось.
А Талибан воюет с ИГ уже чуть ли не с 2015 года.
Муриканская оборонка очень яро не хочет сокращения финансирования
Его никто и не планировал.
С чего вы такое нафантазировали?
Бюджет на оборону небольшой, но довольно стабильный.
С чего вы такое нафантазировали
То-то демократы орали, давайте тратить бабло на социалку и иные более важные вещи
Бюджет на оборону небольшой
$700B всего-то. Только несколько стран имеют ВЕСЬ бюджет больше, чем "небольшой" американский оборонный бюджет.
мне кажется это пиздеж, это устроили Талибы ред.
Талибам выгодно, чтобы американцы быстрее свалили. Видимо это наркомафия местная, которая делит бизнес теперь
Американцы так не хотят уходить и бросать свои наркоплантации, что подговорили своих ручных ИГИЛовцев устроить теракт, чтобы был повод остаться.