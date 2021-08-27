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Новости
Артём Мазанов

«Медуза», «Дождь», Forbes и другие издания обратились к Путину с требованием остановить кампанию против независимых СМИ Статьи редакции

Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.

«Дождь», «Новая газета», Forbes, «Медуза», Republic, Sota Vision, The Village, «7×7», «Стол», Republic, «Псковская губерния», Wonderzine, Romb, а также Профсоюз журналистов и работников СМИ обратились к руководству страны с требованием остановить кампанию против независимой журналистики.

Обращение направили в том числе Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, директору ФСБ Николаю Патрушеву, главе СК Александру Бастрыкину и председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину.

Издания потребовали отказаться от практики включения изданий и журналистов в списки «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», а также прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.

Мы, журналисты и редакторы российских и русскоязычных СМИ, требуем немедленно прекратить государственную кампанию против независимой прессы. Объявление СМИ и граждан «иностранными агентами» и «нежелательными организациями» прямо нарушает Конституцию России, Закон о СМИ, Уголовный кодекс, Всеобщую декларацию прав человека, которые гарантируют свободу СМИ. Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов.

цитата из обращения изданий

Полный текст обращения доступен на сайте «Дождя».

#новости #медиа

2721 просмотров
86 86 комментариев
44
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86 комментариев
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Пожилой бокал

43

как бесправная скотина может требовать у мясника прекратить ее резать? чего они ожидают?
б ред.

Ответить
Пожилой

Неподвижный жар

2

вероятнее всего у всех этих СМИ сошёл с ума глав ред.

Ответить
Неподвижный

Кислоебальный

1

ред.

Ответить
Неподвижный

Алексей Леонидыч

0

спалил задумку, не плохо 

Ответить
Пожилой

Жуткий бокал

0

Ебать ты умный 

Ответить
Пожилой

Определенный динозавр

0

ну да, лучше же сидеть на жопе мирно и смириться, как это делает большинство ред.

Ответить

Evil Pechenka

32

Точно, Путин же не знает о несправедливости, сейчас он прочтёт обращение и всё исправит.

Ответить
Evil

Dmitry Pasyutin

0

Господин Путин, произошла чудовищная ошибка!

Ответить

Деловой паркур

25

Требуют чего-то, странные. Могли бы потерпеть.

Ответить
Деловой

Моральный калькулятор

4

значит в редакциях и во владельцах сидят нерусские?

Ответить
Моральный

Деловой паркур

19

Дело раскрыто! Следующий!

Ответить
Деловой

Моральный

2

если удумают шутить в своих эфирах всякое, 10 суток всех настигнут ред.

Ответить
Моральный

Борат Сагдиев

0

https://www.youtube.com/watch?v=VLOtwZsKd0Q

Ответить

Eugene SOBI

22
Ответить

Дмитрий Зубков

17

"Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов." - Да, круто я придумал, правда? - ответил Путин.

Ответить
Дмитрий

Люц Шнайдер

2

Статус инагента — знак качества, как я помню. Знак качества должен идти на пользу бренду. Типа как санкции, которые нам только на пользу. 

Ответить
Люц

Федя Прозоров

0

Увы, но и там, и там огромная головная боль от этого статуса

Ответить

VladKlar

15
Ответить

Просторный фитиль

6

а заявление ТЖ было? 

Ответить
Просторный

Деловой паркур

16

Ну палку то не перегибай!

Ответить
Просторный

5ый член Комитета

4

тж не сми

Ответить
5ый

Просторный

8

таблоид? 

Ответить
Простор…

Деловой паркур

9

Бля, надо создать ИД С НАЗВАНИЕМ «ТАБЛО», чтобы получился ТАБЛО ИД

Ответить
Деловой

Пожилой бокал

3

ИД РАК

Ответить
5ый

ILDAR Khamitov

2

средство локальной информации! 

Ответить
5ый

AZP

1

Но нагибают его как СМИ

Ответить
AZP

Деловой паркур

1

Разве? Были прецеденты?

Ответить
Деловой

AZP

1

Недавняя статья "мы не СМИ, но выполняем все дурацкие требования про иноагентов и запрещённые организации, а то нас трахнут".

Ответить
AZP

Виталий Лановой

3

Так это сами нагнулись, на всякий случай

Ответить

Aneriko Vespucci

4

Сосите бибу- ответят они

Ответить
Aneriko

Деловой паркур

6

Не просто ответят, а пенетрируют рот бибой насильно

Ответить

AZP

5

На коленях, надеюсь. ред.

Ответить

Никита Мурашов

3

Мера настолько действенная, что можно было просто с богом об этом поговорить

Ответить
Никита

Robutt

0

Ну вот к местному богу и обратились 

Ответить

Кирилл Ивлев

2

Сча Вова всех героически спасет, да?

Ответить
Кирилл

Рыжий

3

Когда-то такая надежда была с законом Димы Яковлева. Что Путин выйдет и скажет, что мы не играем детьми в политические игры и вот это всё. 
После этого надежды нет

Ответить
Рыжий

Кирилл Ивлев

1

Если у тебя были какие то надежды на Вову,ты очень наивный.
Бабла займешь без расписки, верну,обещаю. 

Ответить
Кирилл

Деловой паркур

2

Спасёт мать-россиюшку от этих врагов народа - расстрел в торжественной обстановке назначен на завтра

Ответить
Деловой

Кирилл Ивлев

0

Та не, сначала сделаешь хуйню а потом всех от нее героически спасаешь

Ответить
Кирилл

Деловой паркур

0

Не та ситуация. Сейчас любое ослабление гаек порвёт систему к херам

Ответить
Деловой

Кирилл Ивлев

0

Ну так то тоже да. Еще и перед выборами. Нахер оно надо.

Ответить

Andy

1

ПУТИН ПАМАГИ! Какие же дегенераты эти владельцы сми, до них ещё не дошло что ли?

Ответить
Andy

Деловой паркур

2

Это не «Путин памаги», а «слышь, давай отменяй всю эту хуеверть»

Ответить
Деловой

Люц Шнайдер

3

«Слышь давай» они будут кураторам в госдепе говорить. А тут нужно с почтением и на коленях.

Ответить
Деловой

Кирилл Ивлев

2

Ага, только так, чтоб он не обиделся в случае чего. А то еще по шее даст.
Как в том анекдоте про свободуу слова в СССР и США ( России и США)

Ответить

Алексей Логачев

2

Обращение к Путину что даст? 
Обратитесь к гражданам! Чтобы они не молчали о коррупции, чтобы медики/менты/работники метро и прочие бюджетники голосовали за того, за кого хотят, если хотят и как хотят! Обратитесь к членам УИК, чтобы считали результаты честно, а не по указке! Обратитесь к росгвардейцам, чтобы преступные приказы не исполняли! 
Эффекта тоже будет немного, но намного больше, чем ту хуйню, что они сделали.. к Путину нет смысла обращаться, уже в сёлах пишут видео к Меркель, доярки это поняли, а элитные журналисты ещё не догнали

Ответить
Алексей

Darth Felus

1

Так вроде как обычный люд устраивает коррупция, как ещё говорят с работы не пиздил считай что не работал.

Ответить

Люц Шнайдер

2

Прям с требованием? 

Ответить
Люц

AZP

1

Требовалка не выросла ред.

Ответить

Пожилой бокал

2

алсо вы так вывели новость с рамочкой, как будто это какое-то значительное событие, которое на что-то повлияет

Ответить
Пожилой

фцвфыв ывфывфыв

0

О нем даже не вспомнят больше

Ответить

Катя Лукаверова

2

А че вы ржете тут в коментах?! Путин не знал о том, что творится! У него что дел мало!!? Это депутаты эти суки все решили. Сейчас узнаёт и...

Ответить

Василий Дробовский

2

Путин: "Вы понимаете, есть такие элементы ... но вообщем всё у нас свободно, не 37 год"

Ответить

onizzzuka

2

С уваженьем, дата подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото".

Ответить

Иван Прохоров

1

а также прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.

Понятно, важных людей не трогайте, на остальных нам пох-й

Ответить
Иван

Вуджинли

0

Почему гений публицистика михаил советов нне создаст свое собственное независимое сми???

Ответить
Вуджинли

Иван Прохоров

0

Его обманули программисты, скоро сми будет готово

Ответить

Сергей Степанов

0

Кто-то может вкратце пояснить какие последствия для СМИ влечет статус иноагента? Знаю что должны вроде какую-то плашку с информацией о статусе размещать. А еще какие?

Ответить
Сергей

Деловой паркур

3

Рекламодателей больше нет - потому что если они остаются - они получают статус финансирующих иноагентов.
Доходов нет. Все умирают

Ответить
Деловой

Леха

0

финансирующих иноагентов

И какое наказание за это? Никакого? 

Ответить
Леха

Деловой паркур

4

У нас внимание госорганов к твоей компании - уже по сути чёрная метка. Либо отожмут, либо придушат ред.

Ответить
Деловой

Воинский Артем

1

да ну хорош, там есть уголовка до 5 лет и штрафы

Ответить
Воинский

Леха

0

там есть уголовка до 5 лет и штрафы

Если так, то почему на Медузе до сих пор есть реклама? ред.

Ответить
Леха

Воинский Артем

0

потому что пездуза есть пездуза, не знаю) да и похуй мне ред.

Ответить
Деловой

Леха

0

Отличные домыслы 

Ответить

5ый член Комитета

1

последнее слово осужденных...
но сделали что могли

Ответить

Spid3r

1

Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.

Ответ Путина не заставил себя ждать:

— Все иностранные агенты так говорят. А вы купите слона. ред.

Ответить
Spid3r

Деловой паркур

0

ОТВЕТ ПОРВАЛ

Ответить

Федя Прозоров

1

Позязя, хвятить няс притяснять, ми харошии

Ответить

Al

–2

Зависимые от грантов СМИ требуют прекратить кампанию против независимых сми. Какой кринж…

Ответить

Lesto

0

Что-то не вижу там Комитета. Решили постоять в сторонке?

Ответить
Lesto

Пожилой бокал

1

комитет русский

Ответить
Пожилой

Деловой паркур

2

Комитет предусмотрели все ещё 10 лет назад и назвались так, чтобы рядовые исполнители, собиратели палок, боялись трогать их

Ответить

Dmitry Loginov

0

Ахахаха

Ответить

Первоначальный корабль

0

Сообщение удалено ред.

Ответить

Danil Oputin

0

Нет времени почитать на Дожде все обращение, но надеюсь они указали четкие причины, почему путинизм должен отказаться от этой практики.

Ответить

Павел Злоба

0

А вы обратились ?

Ответить

Крупный паркур

0

«Дождю» и другим СМИ-«иноагентам» могут запретить рассказывать о выборах
Глава ЦИК России Элла Памфилова во вторник, 24 августа, заявила, что в ближайшее время комиссия «на основании информации от минюста» подготовит и представит «разъяснения по работе на выборах лиц и организаций, внесенных в реестр »иноагентов", в том числе по работе наблюдателей и СМИ.

Спасибо за наводку @Kir Kirsky  ред.

Ответить
Крупный

Robutt

0

Спасибо за "на водку"  ред.

Ответить

Robutt

0

Овцы обратились к волку с требованием не жрать их

Ответить

Деловой паркур

0

Героически ссать против ветра несмотря ни на что - это, конечно, похвально, но малорезультативно.

Ответить

Dmitry Pasyutin

0

Овцы обратились к волкам с требованием

Ответить
Dmitry

Деловой паркур

0

Ты бы хоть комменты чуть выше прочитал

Ответить
Деловой

Dmitry Pasyutin

0

Мой самый верхний

Ответить
Dmitry

Деловой паркур

0

О, «по популярности». Новичок, значит? Добро пожаловать

Ответить

кокпорн

0

Путин был в шоке, когда узнал...

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