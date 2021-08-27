«Медуза», «Дождь», Forbes и другие издания обратились к Путину с требованием остановить кампанию против независимых СМИ Статьи редакции
Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.
«Дождь», «Новая газета», Forbes, «Медуза», Republic, Sota Vision, The Village, «7×7», «Стол», Republic, «Псковская губерния», Wonderzine, Romb, а также Профсоюз журналистов и работников СМИ обратились к руководству страны с требованием остановить кампанию против независимой журналистики.
Обращение направили в том числе Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, директору ФСБ Николаю Патрушеву, главе СК Александру Бастрыкину и председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину.
Издания потребовали отказаться от практики включения изданий и журналистов в списки «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», а также прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.
Полный текст обращения доступен на сайте «Дождя».
вероятнее всего у всех этих СМИ сошёл с ума глав ред.
ну да, лучше же сидеть на жопе мирно и смириться, как это делает большинство ред.
Точно, Путин же не знает о несправедливости, сейчас он прочтёт обращение и всё исправит.
значит в редакциях и во владельцах сидят нерусские?
Дело раскрыто! Следующий!
"Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов." - Да, круто я придумал, правда? - ответил Путин.
Статус инагента — знак качества, как я помню. Знак качества должен идти на пользу бренду. Типа как санкции, которые нам только на пользу.
тж не сми
таблоид?
Сосите бибу- ответят они
Мера настолько действенная, что можно было просто с богом об этом поговорить
Сча Вова всех героически спасет, да?
Если у тебя были какие то надежды на Вову,ты очень наивный.
Бабла займешь без расписки, верну,обещаю.
Спасёт мать-россиюшку от этих врагов народа - расстрел в торжественной обстановке назначен на завтра
Та не, сначала сделаешь хуйню а потом всех от нее героически спасаешь
Не та ситуация. Сейчас любое ослабление гаек порвёт систему к херам
ПУТИН ПАМАГИ! Какие же дегенераты эти владельцы сми, до них ещё не дошло что ли?
Это не «Путин памаги», а «слышь, давай отменяй всю эту хуеверть»
«Слышь давай» они будут кураторам в госдепе говорить. А тут нужно с почтением и на коленях.
Ага, только так, чтоб он не обиделся в случае чего. А то еще по шее даст.
Как в том анекдоте про свободуу слова в СССР и США ( России и США)
Обращение к Путину что даст?
Обратитесь к гражданам! Чтобы они не молчали о коррупции, чтобы медики/менты/работники метро и прочие бюджетники голосовали за того, за кого хотят, если хотят и как хотят! Обратитесь к членам УИК, чтобы считали результаты честно, а не по указке! Обратитесь к росгвардейцам, чтобы преступные приказы не исполняли!
Эффекта тоже будет немного, но намного больше, чем ту хуйню, что они сделали.. к Путину нет смысла обращаться, уже в сёлах пишут видео к Меркель, доярки это поняли, а элитные журналисты ещё не догнали
Так вроде как обычный люд устраивает коррупция, как ещё говорят с работы не пиздил считай что не работал.
Прям с требованием?
А че вы ржете тут в коментах?! Путин не знал о том, что творится! У него что дел мало!!? Это депутаты эти суки все решили. Сейчас узнаёт и...
Путин: "Вы понимаете, есть такие элементы ... но вообщем всё у нас свободно, не 37 год"
С уваженьем, дата подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото".
а также прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.
Понятно, важных людей не трогайте, на остальных нам пох-й
Кто-то может вкратце пояснить какие последствия для СМИ влечет статус иноагента? Знаю что должны вроде какую-то плашку с информацией о статусе размещать. А еще какие?
Рекламодателей больше нет - потому что если они остаются - они получают статус финансирующих иноагентов.
Доходов нет. Все умирают
У нас внимание госорганов к твоей компании - уже по сути чёрная метка. Либо отожмут, либо придушат ред.
да ну хорош, там есть уголовка до 5 лет и штрафы
Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.
Ответ Путина не заставил себя ждать:
— Все иностранные агенты так говорят. А вы купите слона. ред.
Что-то не вижу там Комитета. Решили постоять в сторонке?
Нет времени почитать на Дожде все обращение, но надеюсь они указали четкие причины, почему путинизм должен отказаться от этой практики.
«Дождю» и другим СМИ-«иноагентам» могут запретить рассказывать о выборах
Глава ЦИК России Элла Памфилова во вторник, 24 августа, заявила, что в ближайшее время комиссия «на основании информации от минюста» подготовит и представит «разъяснения по работе на выборах лиц и организаций, внесенных в реестр »иноагентов", в том числе по работе наблюдателей и СМИ.
Спасибо за наводку @Kir Kirsky ред.
Овцы обратились к волкам с требованием
Ты бы хоть комменты чуть выше прочитал
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