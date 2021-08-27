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Новости
Артём Мазанов

«Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ» Статьи редакции

Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.

«Дождь», «Новая газета», Forbes, «Медуза», Republic, Sota Vision, The Village, «7×7», «Стол», Republic, «Псковская губерния», Wonderzine, Romb, а также Профсоюз журналистов и работников СМИ обратились к руководству страны с требованием остановить кампанию против независимой журналистики.

Обращение направили в том числе Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, директору ФСБ Николаю Патрушеву, главе СК Александру Бастрыкину и председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину.

Издания потребовали отказаться от практики включения изданий и журналистов в списки «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», а также прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.

Мы, журналисты и редакторы российских и русскоязычных СМИ, требуем немедленно прекратить государственную кампанию против независимой прессы. Объявление СМИ и граждан «иностранными агентами» и «нежелательными организациями» прямо нарушает Конституцию России, Закон о СМИ, Уголовный кодекс, Всеобщую декларацию прав человека, которые гарантируют свободу СМИ. Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов.

цитата из обращения изданий

Полный текст обращения доступен на сайте «Новой газеты».

#новости #медиа

12 042 просмотров
246 246 комментариев
1
260
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246 комментариев
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Пожилой бокал

196

как бесправная скотина может требовать у мясника прекратить ее резать? чего они ожидают?
б ред.

Ответить
Пожилой

Неподвижный жар

66

вероятнее всего у всех этих СМИ сошёл с ума глав ред.

Ответить
Неподвижный

Михаил Ч

23

это ж полный б ред.

Ответить
Михаил

Прозрачный щит

5

Что бы на это сказал Питт Б ред.

Ответить
Михаил

Ирина Ермолова

0

Это не БАЗА?

Ответить
Неподвижный

Кислоебальный

11

ред.

Ответить
Неподвижный

Алексей Леонидыч

3

спалил задумку, не плохо 

Ответить
Неподвижный

Alexandr Loginov

2

нужен бот, который будет добавлять в конце сообщения "ред."

Ответить
Неподвижный

Ирина Ермолова

0

Скорее им просто очень сложно стало работать в принципе и если Путин их не выпишет, то возможно они просто существовать перестанут. 

Ответить
Пожилой

Определенный динозавр

30

ну да, лучше же сидеть на жопе мирно и смириться, как это делает большинство ред.

Ответить
Определенный

AZP

12

Эффект одинаковый

Ответить
AZP

Лига порвах

5

Нет

Ответить
Лига

Пожилой бокал

3

десять лет боротьбы навального прошли не зря угу

Ответить
Пожилой

Сдавайся

2

Точно не зря

Ответить
Сдавайся

Пожилой бокал

1

да, так много изменилось к лучшему

Ответить
Пожилой

Сдавайся

5

Просто вы дохуя хотите – чтобы все менялось по щелчку пальцев за один день, и желательно чтобы без вашего соучастия.
В исторических масштабах эти десять лет это мгновение...

Ответить
Сдавайся

Михаил Ч

1

А разве ВВП не то же самое говорит? ред.

Ответить
Сдавайся

Пожилой

–2

десять лет это охуенно долгое время, но одной рукой нам будут рассказывать что прекрасная россия будущего непременно наступит, надо только подождать, а другой рукой - мы виноваты что без нашего соучастия

Ответить
Пожилой

Разумный инструмент

7

Это обращение не для этого нужно. Редакторы отлично все понимают. Просто составляют текст обвинения на то время, когда он понадобится. Чтобы потом ни у кого из текущей "власти" не было возможности сказать "я не знал". Все эти обращения и ответы на них пойдут в гаагу в папочку и будут ждать своего часа. 

Ответить
Разумный

Иван Иваныч

9

составляют текст обвинения на то время, когда он понадобится. Чтобы потом ни у кого из текущей "власти" не было возможности сказать "я не знал". Все эти обращения и ответы на них пойдут в гаагу в папочку и будут ждать своего часа.

Из серии - "Я занес вас в список. Взял на карандаш. Выделил вашу фамилию"

Ответить
Иван

Ganna Olenyeva

0
Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Разумный

mt

1

Что-то вообще не верится в такое. Тут два варианта, как мне видится: либо в какой-то момент Путин полетит со своего кресла, и ему и так припомнят всё что можно и нельзя, или он останется там до конца, а после переедет в мавзолей - и, соотвественно, любые такие бумажки станут ересью. ред.

Ответить
Разумный

Gedevan

0

Просто составляют текст обвинения на то время, когда он понадобится.

При жизни путина не понадобтюится, а после смысле нет. 

Ответить
Пожилой

just bot

9

Ну журналистская тусовка - не полностью бесправная скотина пока что, хотя бы из-за случая с Голуновым. Прекратить избивать "бесправный скот " (обычных людей) на митингах никто не требует, нужно лишь обеспечить привилегию - неприкосновенность для журналистов.

Ничего против оппозиционных журналистов не имею, кроме того, что они ни капли не ассоциируют себя с гражданским обществом.

Ответить
just

Пожилой бокал

0

голуновская хуйня случайность

Ответить
just

Влад Мельников

0

Зато ассоциируют себя с этнической диаспорой

Ответить
just

Стильная

0

Случай с Голуновым частный и поэтому прокатило, а тут системный. Думаешь все эти Венедиктовы да Муратовы на частных вечеринках под водочку не рассказывают чувачкам из кремля что происходит несправедливая хуйня? Рассказывают, толку-то.

Ответить
Пожилой

Жуткий бокал

2

Ебать ты умный 

Ответить
Пожилой

Иван Иванов

2

Ты ж херню пишешь постоянно тут и ничего 

Ответить
Пожилой

Прямой фонарь

1

"Скотный двор" Оруэлла не читал штоле?

Ответить
Пожилой

Alexander Star

0

Бля, ну ты тогда что-нибудь сделай, раз они хуйню какую-то творят по твоему...

Ответить
Alexander

Пожилой бокал

0

путен запретил мне даже говорить о своих желаниях

Ответить

Evil Pechenka

134

Точно, Путин же не знает о несправедливости, сейчас он прочтёт обращение и всё исправит.

Ответить
Evil

Dmitry Pasyutin

40

Господин Путин, произошла чудовищная ошибка!

Ответить
Evil

Some Dude

8

то есть ты не можешь подумать на шаг вперед и понять, что это как раз и делается для того, чтобы сказать, мы путену пожаловались, он ничего не сделал. вот именно такое у нас правительство и вот именно так оно к нам относится

Ответить
Some

Evil Pechenka

7

Как далеко эта многоходовочка простирается? Охватывает ли этот хитрый план период когда все опозиционеры будут сидеть в специальных лагерях?

Ответить
Evil

Владимир

2

Да, ведь все всё будут понимать.

Ответить
Evil

Ваша Закладко

0

выйдет песьков и ...

Ответить

Дмитрий Зубков

102

"Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов." - Да, круто я придумал, правда? - ответил Путин.

Ответить
Дмитрий

Forums Nick

–69

"Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов."

Foreign Agents Registration Act, FARA

"Закон, в частности, запрещает распространение «любых информационных материалов … в интересах … иностранного принципала» без помещения «на видном месте» заявления о том, что материалы «распространяются агентом от имени иностранного принципала»" (с) Википедия

Идите туда поборитесь. Или "это другое"?

Ответить
Forums

Пётр Козлов

55

Во-первых, изучите как именно применяется FARA и в отношении кого именно. Там очень много маленьких(но адски важных) нюансов в виде процентного соотношения финансирования из-за рубежа, целей организации - например, есть канал RT, который финансируется российским государством чтобы пиарить российское государство, поэтому он в списках инагентов, но если у тебя организация с финансированием просто от людей из других стран, то ты не инагент. 

Во-вторых, изучите как именно и против кого применяется российский закон об инагентах и попробуйте найти закономерность и возможно увидеть в качестве чего выступает этот закон в России(спойлер: в качестве репрессивной меры).

В-третьих, а в США негров линчуют, копы расстреливают мирное население из пулемётов, человеческие жертвы, кошки спят с собаками, массовая истерия, но это вообще никак не должно оправдывать хуйню, которая происходит в России. Хуйня она везде хуйня и то, что иногда попадается хуйня в западных странах, на действительно хорошие практики(не всегда) из которых ориентируются российские оппозиционные политики и просто люди, это вообще не повод говорить "ну смотри раз тебе многое там нравится и они делают вот такую плохую штуку, то ты не можешь выступать против этой штуки в нашей стране"

В-четвёртых, на кой хер я вообще я что-то поясняю человеку, который носится по комментариям с риторикой то ли бота, то ли просто отбитого

Ответить
Пётр

zyxel upsov

0

Во-первых, изучите как именно применяется FARA и в отношении кого именно. Там очень много маленьких(но адски важных) нюансов в виде процентного соотношения финансирования из-за рубежа, целей организации - например, есть канал RT, который финансируется российским государством чтобы пиарить российское государство, поэтому он в списках инагентов, но если у тебя организация с финансированием просто от людей из других стран, то ты не инагент.

Справедливости ради - FARA, как закон, написан достаточно расплывчато. Если вдруг появится у Мин.Юста США такое желание, они вполне могут устроить а-та-та с закручиванием гаек.

Ответить
zyxel

Пётр Козлов

2

Это правда и это очень плохо. Но, к счастью, они этого не устраивают. В мире в целом много пиздецовых расплывчатых законов, поэтому тут вступает в силу практика их применения

Ответить
zyxel

некипишуй

0

Ты пиздишь, закон FARA написано очень четко.

Каждый кейс можно посмотреть, можно даже посмотреть решения судов.

запомни - без суда иноагентом в США не признают, если сама организация не заявила об этом

Ответить
Forums

Rond

17

Привет

Ответить
Forums

zyxel upsov

12

И? К чему ты это написал? Раз кто-то другой тоже обосрался - мы должны не обращать внимания на собственные штаны полные фекалий?

Ответить
zyxel

Forums Nick

–45

Тут многие с придыханием относятся к "сияющему граду на холме", но как только выясняется, что неудобный грантоедам российский закон имеет полный аналог в "цитадели демократии" - начинается виляние задом, "это другое". Терпеть не могу двойные стандарты и лицемерие.

Ответить
Forums

Национальный

20

Лицемерие — это ведь когда заявляешь что ты лучше США, но копируешь всю их хуйню?
Тяжело тебе ненавидеть себя, наверное.

Ответить
Национа…

Влад Мельников

0

А где он писал, что он или/данный закон лучше США?

Ответить
Влад

Национальный

0

Риторика подразумевает противопоставление россии к сша. Оставляю за ним право сказать, что
а) мы хотим быть как сша
или
б) мы хотим быть хуже сша.

Ответить
Forums

Марко Ройс

11

Но не полный аналог, то что они называются одинаково, не значит, что это просто копипаста с американского закона

Ответить
Марко

Forums Nick

–35

"Это другое", ясно-понятно.

Ответить
Forums

Ryner Reinhardt

7

Слышь, а пруфани что RT показывает перед своими программами табличку на весь экран что они ин агенты, а потом ещё говорят "Привет, мы ин агенты", как это сейчас происходит с дождём, или это другое и вы не понимаете?

Ответить
Ryner

Влад

–2

А где он утверждал, что у Фары такая же «табличка» на весь экран? Обсуждался факт, что по нему они тоже как-то маркируют себя ин. агентами.

Ответить
Влад

Комплексны

3

тоже как-то

Вот сначала выясни как. Оказывается - никак.

Этот закон не про ярлыки, как в РФ, а про раскрытие информации. Которое то же RТ спокойно обходит, получая деньги не напрямую из госбюджета, а через помойные прокладки, но "все всё понимают" и так.

Ответить
Комплек…

Влад

1

Почему никак? А это что? С Коммерсанта:

>> RT стал иностранным агентом в США

Как в России планируют ответить зарубежным СМИ

В Совете федерации сомневаются, что так называемый зеркальный ответ действительно сможет доставить иностранным СМИ в России столько же неудобств, сколько американские правила уже доставили RT, ведь отныне его деятельность будет подчиняться американскому закону FARA, согласно которому, RT обязан раскрыть персональные данные всех своих сотрудников, отправлять любые публикации с упоминанием органов власти в Минюст США и маркировать все свои материалы обозначением «иностранный агент». ред.

Ответить
Влад

Национальн

0

Таки маркирует?

Ответить
Национа…

Влад

0

Таки Коммерсант и Ко об этом пишет. Я не проверял. ред.

Ответить
Влад

некипишуй

0

только РТ имеет иностранного принципала, что обязательно по закону FARA, а российские СМИ его не имеют, лол ред.

Ответить
некипиш…

Влад

0

Лол в том, что ты сам с собой споришь. ред.

Ответить
Комплек…

Влад

0

Ну, я выяснил. Маркировка есть.

Так же RT входит в список ин. агентов в США, а не «обходит и все всё понимают».

Что на это скажешь?

И зачем ты дезу попытался впарить?

Ответить
Влад

некипишуй

0

только за связь с иноагентом в США тебя не посадят на бутылку

Ответить
некипиш…

Влад

1

Снова оппонируешь своим голосом в голове.

Ответить
Влад

Ryner

0

А просто теоретически, возьмём за истину, что это один из важнейших аспектов, которые люди критикуют в этом законе. Допустим люди хотят бороться, например, с этим аспектом. Гений сверху сказал идти бороться против этого в США, а там этого нету. Шо делац, шо делац?

Ответить
Ryner

Влад

0

Чего нету?

Ответить
Влад

Ryner

0

Перечитай на что я отвечал

Ответить
Влад

Ш

0

Он сказал:
полный аналог

Это не так. Начиная с таблички на весь экран, заканчивая правоприменительной практикой, и целый спектр между.

Ответить
Ш

Влад

0

Перечитал коммент. Да, действительно. Спасибо. Оппонентами не отрицался факт такой же маркировки как у Фары, но она конечно в этом плане не «полный аналог» как утверждал Ник. ред.

Ответить
Ryner

Комплексны

0

На проекте с 21 авг 2021

Зачем ты тратишь драгоценное время на этих хуесосов? Им хотя бы платят))

Ответить
Комплек…

Ryner

0

Я зарегался чтоб ответить эплохейтерам на форуме и увидел новость в списке и этот коммент, особо сраться тут не собираюсь, просто бывает такое настроение когда я злой :)

Ответить
Ryner

Комплексны

0

Добро пожаловать в мир срачей (удали аккаунт, честно тебе советую, и твой мир будет таким же чистым и прекрасным).

Ответить
Forums

Ryner Reinhardt

3

А потом, если ты не тупой, покажи мне критерии которые нужно соблюсти в РФ и США чтоб стать инагентам и поясняй почему они одинаковые. Но ты этого сделать не сможешь :)

Не сможешь, потому что, внезапно, окажется что сравнение не выгодно для тебя и вес твоих штанишек сильно увеличился. Всё что ты можешь — врать

Ответить
Ryner

Влад

0

Почему критерии должны быть идентичными и если они не идентичны, а более жёсткие, то это проблема?

Ответить
Влад

Ryner

0

Ну, смотри, есть 2 закона о смертной казни:

1. Казнить можно сразу на месте, допустим при убийстве, если кто-то на человека показал пальцем и сказал — он убил
2. Казнить можно только после расследования, доказательств и тд

Вроде 1 и тот же закон (закон о смертной казни), но 1-ый писал даун и у людей есть с ним проблемы, а второй, в принципе, нормальный

Можешь экстраполировать свою высказывание на это и посмотреть какая хрень выйдет. Проблема не в самом законе по себе, а с его формулировкой и практикой использования, этож репрессивный механизм в чистом виде ред.

Ответить
Ryner

Влад

0

Для внесения в реестр указания пальцем недостаточно. Там такая же процедура и так же должны быть достаточные основания. Так что аналогия нерелеванта.

Где ты проводшь грань между репрессивным механизмом и нерепрессивным законом об иностранных агентах? Критерии. ред.

Ответить
Влад

Ryner

0

Где ты проводшь грань между репрессивным механизмом и нерепрессивным законом об иностранных агентах?

1. Ну, когда ты RT, приходишь в США и тебе говорят:

— Так-см, вы российское ТВ которое курирует Маргарита Симоньян? Окей, вы пришли сюда рассказывать какой Путин классный? Здорово, вот вам маркировка, можете где-то мелким шрифтом это поставить, а можете в принципе этого не делать, главное отчитывайтесь перед нами за свою деятельность

2. Такс, блэт. Ща как создам канал на ютубе и запущу стрим и скажу как я недоволен коррупцией стране...

*Во время стрима*

— О, друг из Украины задонатил 100 гривен, спасибо за донат!

*Приходит письмо где говорят что ты ХХХХХХ и обязан маркироваться как иностранный агент, потому что ведёшь подпольную деятельность против государства и получаешь финансирование из-за рубежа, украинскими бандеровцами*

*Следующий стрим*

— Эээ, всем привет, я Хрюкас Хрючавый, иностранный агент, вот табличка на пол *бала, меня финансирует США, знайте пожалуйста.

— Окей, ща после этой хрени, перейдём к стриму. Так вот, коррупция и парад вовремя коронавируса — плохо, не стоит так делать.

===================================================

Понятное дело что я тут приукрашаю для красивого словца, но мысль понятня ред.

Ответить
Ryner

Влад

1

Не трать своё время на водянистые простыни.

Размер таблички «на всё ебало» относится к этому критерию? А точнее указание строчки-приписки под каждым материалом.

Как по мне донат от физ. лица с другим гражданством это какой-то мошеннический детский сад. Такие факты не должны попопадать под критерий - иностранное финансирование. Там вроде должно 2 из нескольких критериев одновременно быть, чтобы попасть под ин. агентов. Такие случаи однозначно надуманные/притянутые за уши. В тех же США от физ. лиц донаты и подписки не подпадаёт под критерий ин. финансирование.

Я пытался в своё время разобраться, а были ли реальные случаи, где за такое в РФ НКО/СМИ попадали в реестр на основании этого факта, но не смог найти. Так что это демшизоидная лицемерная хайповая байка-пугалка из комментов. По факту же такой практики не было. ред.

Ответить
Влад

некипишуй

0

на епт, клоун иностранное финансирование гос сми

Ответить
некипиш…

Влад

0

К чему ты мне это написал, чмо? ред.

Ответить
Влад

некипишуй

0

это разъеб твоего аргумента про финансирование

Ответить
Влад

Ryner

0

Загуглил, 2 критерия — распространение информации и любая транзакция вне РФ

Ответить
Ryner

Влад

0

Распространение информации? Правда? Позволю себе снова усомниться. Но не суть. Факт в том, что есть список оснований и вот их по-существу имеет смысл обсуждать. ред.

Ответить
Влад

Ш

1

Распространение информации? Правда? Позволю себе снова усомниться.

Правда. Прочитайте, наконец, закон о СМИ. Прямая цитата:

Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица независимо от их организационно-правовой формы, физическое лицо, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников.

Точка. 2 критерия: распространение информации и получение денег / имущества. Необходимость связи между ними законом не предусмотрена.

Под этот закон формально попадает вообще всё и все, и этим он плох. И Медуза, и РИА Новости, и 1 канал, и Путин, и я, и вы. А применяется он именно против независимых и / или критически настроенных к правительству СМИ. То есть избирательно. Это делает ещё хуже, обесценивая нашу правовую систему.

Ответить
Ш

Влад

0

Пипец ну и дурка с магическим мышлением. Один праздничнее другого. Секта.

Ты скопировал определение СУБЪЕКТА

Понятие лица, выполняющего функции иностранного

агента/лица, несущего обязанность по регистрации в Программе прозрачности иностранного влияния

А вот определение КРИТЕРИЕВ которыми должен обладать субъект (которые собсно и обсуждались в своё время):

Определение политической деятельности/регистрируемой деятельности

https://minjust.gov.ru/uploaded/files/prilozhenie-2_zwi53s7.pdf#:~:text=4.%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%2C%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2,%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82 ред.

https://minjust.gov.ru/uploaded/files/prilozhenie…
https://minjust.gov.ru/uploaded/files/prilozhenie-2_zwi53s7.pdf
minjust.gov.ru
https://minjust.gov.ru/uploaded/files/prilozhenie…
https://minjust.gov.ru/uploaded/files/prilozhenie-2_zwi53s7.pdf
minjust.gov.ru
Ответить
Влад

Ryner

0

Ого, и какие же основания должны быть у нашего закона для его применения?

Ответить
Ryner

Влад

0

Ого, ты сейчас правда искренне удивился, что специальный человек или Путин пальцем не показывает, а есть целый закон с прописанными основаниями? Загугли - почитай. Можешь на самих сайтов иностранных агентов в новостях, где они широко обсуждались.

Так где ты проводишь грань? ред.

Ответить
Forums

Plan 🇧&🇨

0

иди поплачься Липову

Ответить
Forums

mt

8

Тут многие с придыханием относятся к "сияющему граду на холме"

Мне кажется это только в твоих фантазиях: мнения что на священном западе всё совсем идеально не встречал уже давно. ред.

Ответить
Forums

zyxel upsov

2

неудобный грантоедам российский закон имеет полный аналог в "цитадели демократии"

Ну то что "полный аналог" это конечно занесло тебя, но в целом твою позицию я понял, и даже в какой-то мере поддерживаю.
Однако не стоит забывать про старое доброе "в своём глазу бревна не видит".
То что где-то тоже плохо, не должно извинять той дичи что происходит у тебя под носом.

Ответить
Forums

Комплексный Гоша

1

что неудобный грантоедам российский закон имеет полный аналог

А ты батенька пиздабол. FARА не то что не полный аналог, а в принципе не аналог, потому что НИКАК НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ, а лишь требует раскрытия информации о финансировании.

Но тупые ольгинские лошки, продавшие жопу своей мамки за копейки, до сих пор не поняли, где же их наебали.

Ответить
Forums

некипишуй

0

полный аналог?

изучай:
Поправки 1966 года перенесли акцент с пропаганды на политическое лоббирование и значительно сузили понятие «иностранный агент», увеличив бремя доказательств для прокуроров. С этого момента для того, чтобы внести какую-либо организацию или человека в реестр FARA, правительство США должно было доказать, что они действуют «по приказу, по просьбе, под руководством или под контролем иностранного принципала» (заказчика) и занимаются «политической деятельностью в интересах иностранного принципала», в том числе представляя «интересы иностранного принципала перед ведомствами или официальными лицами правительства Соединенных Штатов».

Без выполнения этих двух критериев – доказательств подконтрольности иностранному заказчику и представления его интересов – объявить кого-либо «иностранным агентом» стало невозможно.

Ответить
Forums

Кхалиси Бот

8

"Эти стятюсы пьивадят либо к ликвидяции СМИ, липо сёздяют дискьиминийююсие условия для их лябаты, пьямо огьяничивяют пьофиссионяйнюю диятейность жюйняистёв."

Foreign Agents Registration Act, FARA

"Зякон, в чястности, зяпьесяет ляспьёстьянение «люпых инфёймяционных мятейияов … в интейесях … иностьянного пьинципяя» без пёмесения «ня видном месте» заявления о тём, что мятейияы «ряспьостьяняются агентём от имени еностьянного пьинципяя»" (с) Википедия

Идите тюда пёбойитесь. Ии "это дьюгои"?

Ответить
Forums

Национальный

7

Ничего нового, любитель Путина в первую очередь думает, как отсосать у США :3

В его голове на планете больше ничего нет. ред.

Ответить
Forums

Alexandr Blokhin

5

Если вам действительно интересно, почему это другое, то вот: https://www.youtube.com/watch?v=k7ihYqIlpXk

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AZP

1

@Кхалиси Бот 

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Дмитрий Зубков

1

Я вообще не понимаю зачем ты мне это написал в ответ на мою простую шутку. Иди выдохни.

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некипишуй

1

О!! Я нашел знатока закона FARA.

Ты понимаешь что в каждом кейсе в США о признание иноагентом в обосновании называется сам иностранный принципал?

Покажи мне хоть один документ в общественном доступе где я могу увидеть пинципала любой российской СМИ признанных иноагентом.

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Ilya Filin

0

О, привет, новорег. Сам методичку нашёл или выдали?

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Soul Reaver

0

Это абсолютно другое, даже не близко: https://telegra.ph/CHem-otlichaetsya-amerikanskaya-FARA-ot-nashih-zakonov-ob-inoagentah-07-28

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Дмитрий

Люц Шнайдер

4

Статус инагента — знак качества, как я помню. Знак качества должен идти на пользу бренду. Типа как санкции, которые нам только на пользу. 

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Люц

Федя Прозоров

0

Увы, но и там, и там огромная головная боль от этого статуса

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Eugene SOBI

85
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Eugene

MangaloriANAL

0
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Деловой паркур

57

Требуют чего-то, странные. Могли бы потерпеть.

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Деловой

Моральный калькулятор

11

значит в редакциях и во владельцах сидят нерусские?

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Моральный

Деловой паркур

49

Дело раскрыто! Следующий!

Ответить
Деловой

Моральный

2

если удумают шутить в своих эфирах всякое, 10 суток всех настигнут ред.

Ответить
Моральный

Борат Сагдиев

1

https://www.youtube.com/watch?v=VLOtwZsKd0Q

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Моральный

Влад Мельников

0

Внезапно этническая диаспора.

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VladKlar

41
Ответить
VladKlar

Ирина Ермолова

0
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Просторный фитиль

13

а заявление ТЖ было? 

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Просторный

Деловой паркур

43

Ну палку то не перегибай!

Ответить
Просторный

5ый член Комитета

4

тж не сми

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5ый

Просторный

24

таблоид? 

Ответить
Простор…

Деловой паркур

26

Бля, надо создать ИД С НАЗВАНИЕМ «ТАБЛО», чтобы получился ТАБЛО ИД

Ответить
Деловой

Пожилой бокал

7

ИД РАК

Ответить
Простор…

Ivan

0

Колонка новостей ))

Ответить
Простор…

AZP

0

Еблоид

Ответить
Простор…

Deerp Deerp

0
Ответить
5ый

ILDAR Khamitov

2

средство локальной информации! 

Ответить
5ый

AZP

1

Но нагибают его как СМИ

Ответить
AZP

Деловой паркур

1

Разве? Были прецеденты?

Ответить
Деловой

AZP

2

Недавняя статья "мы не СМИ, но выполняем все дурацкие требования про иноагентов и запрещённые организации, а то нас трахнут".

Ответить
AZP

Виталий Лановой

15

Так это сами нагнулись, на всякий случай

Ответить
Виталий

Bad Mother

2

шнурок завязать

Ответить

Spid3r

17

Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.

Ответ Путина не заставил себя ждать:

— Все иностранные агенты так говорят. А вы купите слона. ред.

Ответить
Spid3r

Деловой паркур

2

ОТВЕТ ПОРВАЛ

Ответить
Деловой

Покойный череп

1

жаль 

Ответить

AZP

15

На коленях, надеюсь. ред.

Ответить

Таблетка Галоперидола

11

Все в этом треде тупые.
Обращение — это правильный шаг, оно означает что СМИ не намерены соглашаться молча и готовы дальше отстаивать свою позицию ред.

Ответить
Таблетка

Умерший яд

2

А чего эти сми решили обратиться только тогда, когда к ним эти законы применили, а не тогда когда их ввели? Типа пока меня не трогают - ебите кого хотите? Герои которых мы заслужили, лол

Ответить
Умерший

Grigory Kopiev

4

Дождь, Медуза и прочие тысячу раз в своих материалах говорили о том, что закон об иноагентах абсурдный и его применяют избирательно

Ответить
Grigory

Умерший яд

0

Я написал про "обратиться", то что они его считали абсурдным и максимально тупым - эт само собой, тут и спорить нечего

Ответить
Grigory

Таблетка

0

Ну так не Путину же писали, он мог спокойно говорить что к нему никто не обращался, он не в курсе. Теперь нет

Ответить
Умерший

Таблетка

0

Тебя забыли спросить

Ответить
Таблетка

Bad Mother Fucker

0

а поможет?

Ответить
Bad

Таблетка

0

Да, скоро всё пройдёт

Ответить

Aneriko Vespucci

8

Сосите бибу- ответят они

Ответить
Aneriko

Деловой паркур

11

Не просто ответят, а пенетрируют рот бибой насильно

Ответить

Никита Мурашов

9

Мера настолько действенная, что можно было просто с богом об этом поговорить

Ответить
Никита

Robutt

8

Ну вот к местному богу и обратились 

Ответить

Алексей Логачев

8

Обращение к Путину что даст? 
Обратитесь к гражданам! Чтобы они не молчали о коррупции, чтобы медики/менты/работники метро и прочие бюджетники голосовали за того, за кого хотят, если хотят и как хотят! Обратитесь к членам УИК, чтобы считали результаты честно, а не по указке! Обратитесь к росгвардейцам, чтобы преступные приказы не исполняли! 
Эффекта тоже будет немного, но намного больше, чем ту хуйню, что они сделали.. к Путину нет смысла обращаться, уже в сёлах пишут видео к Меркель, доярки это поняли, а элитные журналисты ещё не догнали

Ответить
Алексей

Darth Felus

8

Так вроде как обычный люд устраивает коррупция, как ещё говорят с работы не пиздил считай что не работал.

Ответить
Darth

Roma Schreibikus

5

"и ты бы сам воровал, если бы в чиновники выбился".

"а что ему теперь, в хрущевке жить? он же президент!"

"другие придут, еще больше воровать будут"

Ответить
Roma

МистерПаркет

1

Печально, но это по большей части правда.
Власть и деньги позволяют людям становиться тем, кто они на самом деле есть - мудаками. Это в нашей природе, от этого никуда не денешься. ред.

Ответить
МистерП…

Дефицитный

0

Власть и деньги позволяют мудакам раскрываться по полной. Действительно честный человек не обязательно испортится. Правда честный человек вряд ли во власть полезет и большие деньги заработает. Так что мы судим о влиянии денег изучая в основном примеры, когда уже на входе был мудак.

Лучше приведи пример, когда человек в самом деле был хорошим, а придя к власти внезапно испортился. 

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Дефицит…