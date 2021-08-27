«Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ» Статьи редакции
Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.
«Дождь», «Новая газета», Forbes, «Медуза», Republic, Sota Vision, The Village, «7×7», «Стол», Republic, «Псковская губерния», Wonderzine, Romb, а также Профсоюз журналистов и работников СМИ обратились к руководству страны с требованием остановить кампанию против независимой журналистики.
Обращение направили в том числе Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, директору ФСБ Николаю Патрушеву, главе СК Александру Бастрыкину и председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину.
Издания потребовали отказаться от практики включения изданий и журналистов в списки «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», а также прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.
Полный текст обращения доступен на сайте «Новой газеты».
вероятнее всего у всех этих СМИ сошёл с ума глав ред.
это ж полный б ред.
Скорее им просто очень сложно стало работать в принципе и если Путин их не выпишет, то возможно они просто существовать перестанут.
ну да, лучше же сидеть на жопе мирно и смириться, как это делает большинство ред.
Эффект одинаковый
Нет
десять лет боротьбы навального прошли не зря угу
да, так много изменилось к лучшему
Это обращение не для этого нужно. Редакторы отлично все понимают. Просто составляют текст обвинения на то время, когда он понадобится. Чтобы потом ни у кого из текущей "власти" не было возможности сказать "я не знал". Все эти обращения и ответы на них пойдут в гаагу в папочку и будут ждать своего часа.
составляют текст обвинения на то время, когда он понадобится. Чтобы потом ни у кого из текущей "власти" не было возможности сказать "я не знал". Все эти обращения и ответы на них пойдут в гаагу в папочку и будут ждать своего часа.
Из серии - "Я занес вас в список. Взял на карандаш. Выделил вашу фамилию"
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Что-то вообще не верится в такое. Тут два варианта, как мне видится: либо в какой-то момент Путин полетит со своего кресла, и ему и так припомнят всё что можно и нельзя, или он останется там до конца, а после переедет в мавзолей - и, соотвественно, любые такие бумажки станут ересью. ред.
Ну журналистская тусовка - не полностью бесправная скотина пока что, хотя бы из-за случая с Голуновым. Прекратить избивать "бесправный скот " (обычных людей) на митингах никто не требует, нужно лишь обеспечить привилегию - неприкосновенность для журналистов.
Ничего против оппозиционных журналистов не имею, кроме того, что они ни капли не ассоциируют себя с гражданским обществом.
Бля, ну ты тогда что-нибудь сделай, раз они хуйню какую-то творят по твоему...
Точно, Путин же не знает о несправедливости, сейчас он прочтёт обращение и всё исправит.
Как далеко эта многоходовочка простирается? Охватывает ли этот хитрый план период когда все опозиционеры будут сидеть в специальных лагерях?
"Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов." - Да, круто я придумал, правда? - ответил Путин.
"Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов."
Foreign Agents Registration Act, FARA
"Закон, в частности, запрещает распространение «любых информационных материалов … в интересах … иностранного принципала» без помещения «на видном месте» заявления о том, что материалы «распространяются агентом от имени иностранного принципала»" (с) Википедия
Идите туда поборитесь. Или "это другое"?
Во-первых, изучите как именно применяется FARA и в отношении кого именно. Там очень много маленьких(но адски важных) нюансов в виде процентного соотношения финансирования из-за рубежа, целей организации - например, есть канал RT, который финансируется российским государством чтобы пиарить российское государство, поэтому он в списках инагентов, но если у тебя организация с финансированием просто от людей из других стран, то ты не инагент.
Во-вторых, изучите как именно и против кого применяется российский закон об инагентах и попробуйте найти закономерность и возможно увидеть в качестве чего выступает этот закон в России(спойлер: в качестве репрессивной меры).
В-третьих, а в США негров линчуют, копы расстреливают мирное население из пулемётов, человеческие жертвы, кошки спят с собаками, массовая истерия, но это вообще никак не должно оправдывать хуйню, которая происходит в России. Хуйня она везде хуйня и то, что иногда попадается хуйня в западных странах, на действительно хорошие практики(не всегда) из которых ориентируются российские оппозиционные политики и просто люди, это вообще не повод говорить "ну смотри раз тебе многое там нравится и они делают вот такую плохую штуку, то ты не можешь выступать против этой штуки в нашей стране"
В-четвёртых, на кой хер я вообще я что-то поясняю человеку, который носится по комментариям с риторикой то ли бота, то ли просто отбитого
Во-первых, изучите как именно применяется FARA и в отношении кого именно. Там очень много маленьких(но адски важных) нюансов в виде процентного соотношения финансирования из-за рубежа, целей организации - например, есть канал RT, который финансируется российским государством чтобы пиарить российское государство, поэтому он в списках инагентов, но если у тебя организация с финансированием просто от людей из других стран, то ты не инагент.
Справедливости ради - FARA, как закон, написан достаточно расплывчато. Если вдруг появится у Мин.Юста США такое желание, они вполне могут устроить а-та-та с закручиванием гаек.
Это правда и это очень плохо. Но, к счастью, они этого не устраивают. В мире в целом много пиздецовых расплывчатых законов, поэтому тут вступает в силу практика их применения
И? К чему ты это написал? Раз кто-то другой тоже обосрался - мы должны не обращать внимания на собственные штаны полные фекалий?
Тут многие с придыханием относятся к "сияющему граду на холме", но как только выясняется, что неудобный грантоедам российский закон имеет полный аналог в "цитадели демократии" - начинается виляние задом, "это другое". Терпеть не могу двойные стандарты и лицемерие.
Лицемерие — это ведь когда заявляешь что ты лучше США, но копируешь всю их хуйню?
Тяжело тебе ненавидеть себя, наверное.
А где он писал, что он или/данный закон лучше США?
Риторика подразумевает противопоставление россии к сша. Оставляю за ним право сказать, что
а) мы хотим быть как сша
или
б) мы хотим быть хуже сша.
Но не полный аналог, то что они называются одинаково, не значит, что это просто копипаста с американского закона
"Это другое", ясно-понятно.
Слышь, а пруфани что RT показывает перед своими программами табличку на весь экран что они ин агенты, а потом ещё говорят "Привет, мы ин агенты", как это сейчас происходит с дождём, или это другое и вы не понимаете?
тоже как-то
Вот сначала выясни как. Оказывается - никак.
Этот закон не про ярлыки, как в РФ, а про раскрытие информации. Которое то же RТ спокойно обходит, получая деньги не напрямую из госбюджета, а через помойные прокладки, но "все всё понимают" и так.
Почему никак? А это что? С Коммерсанта:
>> RT стал иностранным агентом в США
Как в России планируют ответить зарубежным СМИ
В Совете федерации сомневаются, что так называемый зеркальный ответ действительно сможет доставить иностранным СМИ в России столько же неудобств, сколько американские правила уже доставили RT, ведь отныне его деятельность будет подчиняться американскому закону FARA, согласно которому, RT обязан раскрыть персональные данные всех своих сотрудников, отправлять любые публикации с упоминанием органов власти в Минюст США и маркировать все свои материалы обозначением «иностранный агент». ред.
На проекте с 21 авг 2021
Зачем ты тратишь драгоценное время на этих хуесосов? Им хотя бы платят))
Добро пожаловать в мир срачей (удали аккаунт, честно тебе советую, и твой мир будет таким же чистым и прекрасным).
А потом, если ты не тупой, покажи мне критерии которые нужно соблюсти в РФ и США чтоб стать инагентам и поясняй почему они одинаковые. Но ты этого сделать не сможешь :)
Не сможешь, потому что, внезапно, окажется что сравнение не выгодно для тебя и вес твоих штанишек сильно увеличился. Всё что ты можешь — врать
Ну, смотри, есть 2 закона о смертной казни:
1. Казнить можно сразу на месте, допустим при убийстве, если кто-то на человека показал пальцем и сказал — он убил
2. Казнить можно только после расследования, доказательств и тд
Вроде 1 и тот же закон (закон о смертной казни), но 1-ый писал даун и у людей есть с ним проблемы, а второй, в принципе, нормальный
Можешь экстраполировать свою высказывание на это и посмотреть какая хрень выйдет. Проблема не в самом законе по себе, а с его формулировкой и практикой использования, этож репрессивный механизм в чистом виде ред.
Где ты проводшь грань между репрессивным механизмом и нерепрессивным законом об иностранных агентах?
1. Ну, когда ты RT, приходишь в США и тебе говорят:
— Так-см, вы российское ТВ которое курирует Маргарита Симоньян? Окей, вы пришли сюда рассказывать какой Путин классный? Здорово, вот вам маркировка, можете где-то мелким шрифтом это поставить, а можете в принципе этого не делать, главное отчитывайтесь перед нами за свою деятельность
2. Такс, блэт. Ща как создам канал на ютубе и запущу стрим и скажу как я недоволен коррупцией стране...
*Во время стрима*
— О, друг из Украины задонатил 100 гривен, спасибо за донат!
*Приходит письмо где говорят что ты ХХХХХХ и обязан маркироваться как иностранный агент, потому что ведёшь подпольную деятельность против государства и получаешь финансирование из-за рубежа, украинскими бандеровцами*
*Следующий стрим*
— Эээ, всем привет, я Хрюкас Хрючавый, иностранный агент, вот табличка на пол *бала, меня финансирует США, знайте пожалуйста.
— Окей, ща после этой хрени, перейдём к стриму. Так вот, коррупция и парад вовремя коронавируса — плохо, не стоит так делать.
===================================================
Понятное дело что я тут приукрашаю для красивого словца, но мысль понятня ред.
Не трать своё время на водянистые простыни.
Размер таблички «на всё ебало» относится к этому критерию? А точнее указание строчки-приписки под каждым материалом.
Как по мне донат от физ. лица с другим гражданством это какой-то мошеннический детский сад. Такие факты не должны попопадать под критерий - иностранное финансирование. Там вроде должно 2 из нескольких критериев одновременно быть, чтобы попасть под ин. агентов. Такие случаи однозначно надуманные/притянутые за уши. В тех же США от физ. лиц донаты и подписки не подпадаёт под критерий ин. финансирование.
Я пытался в своё время разобраться, а были ли реальные случаи, где за такое в РФ НКО/СМИ попадали в реестр на основании этого факта, но не смог найти. Так что это демшизоидная лицемерная хайповая байка-пугалка из комментов. По факту же такой практики не было. ред.
Распространение информации? Правда? Позволю себе снова усомниться.
Правда. Прочитайте, наконец, закон о СМИ. Прямая цитата:
Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица независимо от их организационно-правовой формы, физическое лицо, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников.
Точка. 2 критерия: распространение информации и получение денег / имущества. Необходимость связи между ними законом не предусмотрена.
Под этот закон формально попадает вообще всё и все, и этим он плох. И Медуза, и РИА Новости, и 1 канал, и Путин, и я, и вы. А применяется он именно против независимых и / или критически настроенных к правительству СМИ. То есть избирательно. Это делает ещё хуже, обесценивая нашу правовую систему.
Пипец ну и дурка с магическим мышлением. Один праздничнее другого. Секта.
Ты скопировал определение СУБЪЕКТА
Понятие лица, выполняющего функции иностранного
агента/лица, несущего обязанность по регистрации в Программе прозрачности иностранного влияния
А вот определение КРИТЕРИЕВ которыми должен обладать субъект (которые собсно и обсуждались в своё время):
Определение политической деятельности/регистрируемой деятельности
https://minjust.gov.ru/uploaded/files/prilozhenie-2_zwi53s7.pdf#:~:text=4.%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%2C%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2,%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82 ред.
неудобный грантоедам российский закон имеет полный аналог в "цитадели демократии"
Ну то что "полный аналог" это конечно занесло тебя, но в целом твою позицию я понял, и даже в какой-то мере поддерживаю.
Однако не стоит забывать про старое доброе "в своём глазу бревна не видит".
То что где-то тоже плохо, не должно извинять той дичи что происходит у тебя под носом.
что неудобный грантоедам российский закон имеет полный аналог
А ты батенька пиздабол. FARА не то что не полный аналог, а в принципе не аналог, потому что НИКАК НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ, а лишь требует раскрытия информации о финансировании.
Но тупые ольгинские лошки, продавшие жопу своей мамки за копейки, до сих пор не поняли, где же их наебали.
полный аналог?
изучай:
Поправки 1966 года перенесли акцент с пропаганды на политическое лоббирование и значительно сузили понятие «иностранный агент», увеличив бремя доказательств для прокуроров. С этого момента для того, чтобы внести какую-либо организацию или человека в реестр FARA, правительство США должно было доказать, что они действуют «по приказу, по просьбе, под руководством или под контролем иностранного принципала» (заказчика) и занимаются «политической деятельностью в интересах иностранного принципала», в том числе представляя «интересы иностранного принципала перед ведомствами или официальными лицами правительства Соединенных Штатов».
Без выполнения этих двух критериев – доказательств подконтрольности иностранному заказчику и представления его интересов – объявить кого-либо «иностранным агентом» стало невозможно.
"Эти стятюсы пьивадят либо к ликвидяции СМИ, липо сёздяют дискьиминийююсие условия для их лябаты, пьямо огьяничивяют пьофиссионяйнюю диятейность жюйняистёв."
Foreign Agents Registration Act, FARA
"Зякон, в чястности, зяпьесяет ляспьёстьянение «люпых инфёймяционных мятейияов … в интейесях … иностьянного пьинципяя» без пёмесения «ня видном месте» заявления о тём, что мятейияы «ряспьостьяняются агентём от имени еностьянного пьинципяя»" (с) Википедия
Идите тюда пёбойитесь. Ии "это дьюгои"?
Ничего нового, любитель Путина в первую очередь думает, как отсосать у США :3
В его голове на планете больше ничего нет. ред.
Если вам действительно интересно, почему это другое, то вот: https://www.youtube.com/watch?v=k7ihYqIlpXk
Я вообще не понимаю зачем ты мне это написал в ответ на мою простую шутку. Иди выдохни.
Это абсолютно другое, даже не близко: https://telegra.ph/CHem-otlichaetsya-amerikanskaya-FARA-ot-nashih-zakonov-ob-inoagentah-07-28
Статус инагента — знак качества, как я помню. Знак качества должен идти на пользу бренду. Типа как санкции, которые нам только на пользу.
значит в редакциях и во владельцах сидят нерусские?
Дело раскрыто! Следующий!
тж не сми
таблоид?
Разве? Были прецеденты?
Так это сами нагнулись, на всякий случай
Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.
Ответ Путина не заставил себя ждать:
— Все иностранные агенты так говорят. А вы купите слона. ред.
Все в этом треде тупые.
Обращение — это правильный шаг, оно означает что СМИ не намерены соглашаться молча и готовы дальше отстаивать свою позицию ред.
А чего эти сми решили обратиться только тогда, когда к ним эти законы применили, а не тогда когда их ввели? Типа пока меня не трогают - ебите кого хотите? Герои которых мы заслужили, лол
Дождь, Медуза и прочие тысячу раз в своих материалах говорили о том, что закон об иноагентах абсурдный и его применяют избирательно
а поможет?
Сосите бибу- ответят они
Мера настолько действенная, что можно было просто с богом об этом поговорить
Обращение к Путину что даст?
Обратитесь к гражданам! Чтобы они не молчали о коррупции, чтобы медики/менты/работники метро и прочие бюджетники голосовали за того, за кого хотят, если хотят и как хотят! Обратитесь к членам УИК, чтобы считали результаты честно, а не по указке! Обратитесь к росгвардейцам, чтобы преступные приказы не исполняли!
Эффекта тоже будет немного, но намного больше, чем ту хуйню, что они сделали.. к Путину нет смысла обращаться, уже в сёлах пишут видео к Меркель, доярки это поняли, а элитные журналисты ещё не догнали
Так вроде как обычный люд устраивает коррупция, как ещё говорят с работы не пиздил считай что не работал.
"и ты бы сам воровал, если бы в чиновники выбился".
"а что ему теперь, в хрущевке жить? он же президент!"
"другие придут, еще больше воровать будут"
Печально, но это по большей части правда.
Власть и деньги позволяют людям становиться тем, кто они на самом деле есть - мудаками. Это в нашей природе, от этого никуда не денешься. ред.
Власть и деньги позволяют мудакам раскрываться по полной. Действительно честный человек не обязательно испортится. Правда честный человек вряд ли во власть полезет и большие деньги заработает. Так что мы судим о влиянии денег изучая в основном примеры, когда уже на входе был мудак.
Лучше приведи пример, когда человек в самом деле был хорошим, а придя к власти внезапно испортился.