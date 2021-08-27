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Новости
Артём Мазанов

«Медуза», «Дождь», Forbes и другие СМИ обратились к Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ» Статьи редакции

Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.

«Дождь», «Новая газета», Forbes, «Медуза», Republic, Sota Vision, The Village, «7×7», «Стол», Republic, «Псковская губерния», Wonderzine, Romb, а также Профсоюз журналистов и работников СМИ обратились к руководству страны с требованием остановить кампанию против независимой журналистики.

Обращение направили в том числе Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, директору ФСБ Николаю Патрушеву, главе СК Александру Бастрыкину и председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину.

Издания потребовали отказаться от практики включения изданий и журналистов в списки «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», а также прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.

Мы, журналисты и редакторы российских и русскоязычных СМИ, требуем немедленно прекратить государственную кампанию против независимой прессы. Объявление СМИ и граждан «иностранными агентами» и «нежелательными организациями» прямо нарушает Конституцию России, Закон о СМИ, Уголовный кодекс, Всеобщую декларацию прав человека, которые гарантируют свободу СМИ. Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов.

цитата из обращения изданий

Полный текст обращения доступен на сайте «Новой газеты».

#новости #медиа

6926 просмотров
149 149 комментариев
1
124
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149 комментариев
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Пожилой бокал

119

как бесправная скотина может требовать у мясника прекратить ее резать? чего они ожидают?
б ред.

Ответить
Пожилой

Неподвижный жар

28

вероятнее всего у всех этих СМИ сошёл с ума глав ред.

Ответить
Неподвижный

Кислоебальный

5

ред.

Ответить
Неподвижный

Михаил Ч

4

это ж полный б ред.

Ответить
Неподвижный

Алексей Леонидыч

0

спалил задумку, не плохо 

Ответить
Пожилой

Определенный динозавр

15

ну да, лучше же сидеть на жопе мирно и смириться, как это делает большинство ред.

Ответить
Определенный

AZP

3

Эффект одинаковый

Ответить
AZP

Лига порвах

0

Нет

Ответить
Пожилой

Жуткий бокал

1

Ебать ты умный 

Ответить
Пожилой

Иван Иванов

1

Ты ж херню пишешь постоянно тут и ничего 

Ответить
Пожилой

Разумный инструмент

1

Это обращение не для этого нужно. Редакторы отлично все понимают. Просто составляют текст обвинения на то время, когда он понадобится. Чтобы потом ни у кого из текущей "власти" не было возможности сказать "я не знал". Все эти обращения и ответы на них пойдут в гаагу в папочку и будут ждать своего часа. 

Ответить
Пожилой

Прямой фонарь

0

"Скотный двор" Оруэлла не читал штоле?

Ответить

Evil Pechenka

91

Точно, Путин же не знает о несправедливости, сейчас он прочтёт обращение и всё исправит.

Ответить
Evil

Dmitry Pasyutin

16

Господин Путин, произошла чудовищная ошибка!

Ответить
Evil

Some Dude

4

то есть ты не можешь подумать на шаг вперед и понять, что это как раз и делается для того, чтобы сказать, мы путену пожаловались, он ничего не сделал. вот именно такое у нас правительство и вот именно так оно к нам относится

Ответить
Some

Evil Pechenka

2

Как далеко эта многоходовочка простирается? Охватывает ли этот хитрый план период когда все опозиционеры будут сидеть в специальных лагерях?

Ответить
Evil

Владимир

0

Да, ведь все всё будут понимать.

Ответить

Дмитрий Зубков

58

"Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов." - Да, круто я придумал, правда? - ответил Путин.

Ответить
Дмитрий

Forums Nick

–25

"Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов."

Foreign Agents Registration Act, FARA

"Закон, в частности, запрещает распространение «любых информационных материалов … в интересах … иностранного принципала» без помещения «на видном месте» заявления о том, что материалы «распространяются агентом от имени иностранного принципала»" (с) Википедия

Идите туда поборитесь. Или "это другое"?

Ответить
Forums

Пётр Козлов

11

Во-первых, изучите как именно применяется FARA и в отношении кого именно. Там очень много маленьких(но адски важных) нюансов в виде процентного соотношения финансирования из-за рубежа, целей организации - например, есть канал RT, который финансируется российским государством чтобы пиарить российское государство, поэтому он в списках инагентов, но если у тебя организация с финансированием просто от людей из других стран, то ты не инагент. 

Во-вторых, изучите как именно и против кого применяется российский закон об инагентах и попробуйте найти закономерность и возможно увидеть в качестве чего выступает этот закон в России(спойлер: в качестве репрессивной меры).

В-третьих, а в США негров линчуют, копы расстреливают мирное население из пулемётов, человеческие жертвы, кошки спят с собаками, массовая истерия, но это вообще никак не должно оправдывать хуйню, которая происходит в России. Хуйня она везде хуйня и то, что иногда попадается хуйня в западных странах, на действительно хорошие практики(не всегда) из которых ориентируются российские оппозиционные политики и просто люди, это вообще не повод говорить "ну смотри раз тебе многое там нравится и они делают вот такую плохую штуку, то ты не можешь выступать против этой штуки в нашей стране"

В-четвёртых, на кой хер я вообще я что-то поясняю человеку, который носится по комментариям с риторикой то ли бота, то ли просто отбитого

Ответить
Forums

Rond

6

Привет

Ответить
Forums

Кхалиси Бот

5

"Эти стятюсы пьивадят либо к ликвидяции СМИ, липо сёздяют дискьиминийююсие условия для их лябаты, пьямо огьяничивяют пьофиссионяйнюю диятейность жюйняистёв."

Foreign Agents Registration Act, FARA

"Зякон, в чястности, зяпьесяет ляспьёстьянение «люпых инфёймяционных мятейияов … в интейесях … иностьянного пьинципяя» без пёмесения «ня видном месте» заявления о тём, что мятейияы «ряспьостьяняются агентём от имени еностьянного пьинципяя»" (с) Википедия

Идите тюда пёбойитесь. Ии "это дьюгои"?

Ответить
Forums

zyxel upsov

4

И? К чему ты это написал? Раз кто-то другой тоже обосрался - мы должны не обращать внимания на собственные штаны полные фекалий?

Ответить
zyxel

Forums Nick

–11

Тут многие с придыханием относятся к "сияющему граду на холме", но как только выясняется, что неудобный грантоедам российский закон имеет полный аналог в "цитадели демократии" - начинается виляние задом, "это другое". Терпеть не могу двойные стандарты и лицемерие.

Ответить
Forums

Национальный

5

Лицемерие — это ведь когда заявляешь что ты лучше США, но копируешь всю их хуйню?
Тяжело тебе ненавидеть себя, наверное.

Ответить
Forums

Марко Ройс

3

Но не полный аналог, то что они называются одинаково, не значит, что это просто копипаста с американского закона

Ответить
Марко

Forums Nick

–9

"Это другое", ясно-понятно.

Ответить
Forums

Национальный

3

Ничего нового, любитель Путина в первую очередь думает, как отсосать у США :3

В его голове на планете больше ничего нет. ред.

Ответить
Forums

AZP

1

@Кхалиси Бот 

Ответить
Forums

Дмитрий Зубков

1

Я вообще не понимаю зачем ты мне это написал в ответ на мою простую шутку. Иди выдохни.

Ответить
Forums

Ilya Filin

0

О, привет, новорег. Сам методичку нашёл или выдали?

Ответить
Forums

Alexandr Blokhin

0

Если вам действительно интересно, почему это другое, то вот: https://www.youtube.com/watch?v=k7ihYqIlpXk

Ответить
Дмитрий

Люц Шнайдер

4

Статус инагента — знак качества, как я помню. Знак качества должен идти на пользу бренду. Типа как санкции, которые нам только на пользу. 

Ответить
Люц

Федя Прозоров

0

Увы, но и там, и там огромная головная боль от этого статуса

Ответить

Eugene SOBI

52
Ответить

Деловой паркур

45

Требуют чего-то, странные. Могли бы потерпеть.

Ответить
Деловой

Моральный калькулятор

6

значит в редакциях и во владельцах сидят нерусские?

Ответить
Моральный

Деловой паркур

35

Дело раскрыто! Следующий!

Ответить
Деловой

Моральный

2

если удумают шутить в своих эфирах всякое, 10 суток всех настигнут ред.

Ответить
Моральный

Борат Сагдиев

0

https://www.youtube.com/watch?v=VLOtwZsKd0Q

Ответить

VladKlar

26
Ответить

Просторный фитиль

9

а заявление ТЖ было? 

Ответить
Просторный

Деловой паркур

30

Ну палку то не перегибай!

Ответить
Просторный

5ый член Комитета

4

тж не сми

Ответить
5ый

Просторный

15

таблоид? 

Ответить
Простор…

Деловой паркур

19

Бля, надо создать ИД С НАЗВАНИЕМ «ТАБЛО», чтобы получился ТАБЛО ИД

Ответить
Деловой

Пожилой бокал

6

ИД РАК

Ответить
Простор…

Ivan

0

Колонка новостей ))

Ответить
5ый

ILDAR Khamitov

2

средство локальной информации! 

Ответить
5ый

AZP

1

Но нагибают его как СМИ

Ответить
AZP

Деловой паркур

1

Разве? Были прецеденты?

Ответить
Деловой

AZP

2

Недавняя статья "мы не СМИ, но выполняем все дурацкие требования про иноагентов и запрещённые организации, а то нас трахнут".

Ответить
AZP

Виталий Лановой

13

Так это сами нагнулись, на всякий случай

Ответить
Виталий

Bad Mother

1

шнурок завязать

Ответить

AZP

11

На коленях, надеюсь. ред.

Ответить

Aneriko Vespucci

7

Сосите бибу- ответят они

Ответить
Aneriko

Деловой паркур

7

Не просто ответят, а пенетрируют рот бибой насильно

Ответить

Spid3r

7

Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.

Ответ Путина не заставил себя ждать:

— Все иностранные агенты так говорят. А вы купите слона. ред.

Ответить
Spid3r

Деловой паркур

1

ОТВЕТ ПОРВАЛ

Ответить

Никита Мурашов

6

Мера настолько действенная, что можно было просто с богом об этом поговорить

Ответить
Никита

Robutt

4

Ну вот к местному богу и обратились 

Ответить

Алексей Логачев

5

Обращение к Путину что даст? 
Обратитесь к гражданам! Чтобы они не молчали о коррупции, чтобы медики/менты/работники метро и прочие бюджетники голосовали за того, за кого хотят, если хотят и как хотят! Обратитесь к членам УИК, чтобы считали результаты честно, а не по указке! Обратитесь к росгвардейцам, чтобы преступные приказы не исполняли! 
Эффекта тоже будет немного, но намного больше, чем ту хуйню, что они сделали.. к Путину нет смысла обращаться, уже в сёлах пишут видео к Меркель, доярки это поняли, а элитные журналисты ещё не догнали

Ответить
Алексей

Darth Felus

6

Так вроде как обычный люд устраивает коррупция, как ещё говорят с работы не пиздил считай что не работал.

Ответить
Darth

Roma Schreibikus

1

"и ты бы сам воровал, если бы в чиновники выбился".

"а что ему теперь, в хрущевке жить? он же президент!"

"другие придут, еще больше воровать будут"

Ответить
Roma

МистерПаркет

1

Печально, но это по большей части правда.
Власть и деньги позволяют людям становиться тем, кто они на самом деле есть - мудаками. Это в нашей природе, от этого никуда не денешься. ред.

Ответить
Darth

МистерПаркет

1

Так никто никогда и не был против бытовой коррупции в своих интересах, но при этом все считают, что во власти должны сидеть непогрешимые ангелы.
Вот только там такие же соотечественники. ред.

Ответить
МистерП…

Национальный

0

Участвующий в бытовой коррупции рискует собственно от места работы до статьи.

Чиновник не рискует ничем, начиная с определенной степени важности.

Ответить
Национа…

МистерПаркет

1

Право сильного в действии, увы.

Ответить

Andy

3

ПУТИН ПАМАГИ! Какие же дегенераты эти владельцы сми, до них ещё не дошло что ли?

Ответить
Andy

Деловой паркур

7

Это не «Путин памаги», а «слышь, давай отменяй всю эту хуеверть»

Ответить
Деловой

Люц Шнайдер

8

«Слышь давай» они будут кураторам в госдепе говорить. А тут нужно с почтением и на коленях.

Ответить
Деловой

Кирилл Ивлев

2

Ага, только так, чтоб он не обиделся в случае чего. А то еще по шее даст.
Как в том анекдоте про свободуу слова в СССР и США ( России и США)

Ответить
Деловой

Ренат Симаков

0

«слышь, давай отменяй всю эту хуеверть»
А Путин такой не и чо вы мне сделоете)))

Ответить

5ый член Комитета

4

последнее слово осужденных...
но сделали что могли

Ответить

onizzzuka

4

С уваженьем, дата подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото".

Ответить

Пожилой бокал

3

алсо вы так вывели новость с рамочкой, как будто это какое-то значительное событие, которое на что-то повлияет

Ответить
Пожилой

фцвфыв ывфывфыв

1

О нем даже не вспомнят больше

Ответить
Пожилой

Национальный Денис

0

Это рамочка некролога по перечисленным изданиям.

Ответить

Люц Шнайдер

3

Прям с требованием? 

Ответить
Люц

AZP

1

Требовалка не выросла ред.

Ответить

Таблетка Галоперидола

3

Все в этом треде тупые.
Обращение — это правильный шаг, оно означает что СМИ не намерены соглашаться молча и готовы дальше отстаивать свою позицию ред.

Ответить
Таблетка

Умерший яд

1

А чего эти сми решили обратиться только тогда, когда к ним эти законы применили, а не тогда когда их ввели? Типа пока меня не трогают - ебите кого хотите? Герои которых мы заслужили, лол

Ответить
Умерший

Таблетка

0

Тебя забыли спросить

Ответить
Умерший

Grigory Kopiev

0

Дождь, Медуза и прочие тысячу раз в своих материалах говорили о том, что закон об иноагентах абсурдный и его применяют избирательно

Ответить
Grigory

Умерший яд

0

Я написал про "обратиться", то что они его считали абсурдным и максимально тупым - эт само собой, тут и спорить нечего

Ответить
Grigory

Таблетка

0

Ну так не Путину же писали, он мог спокойно говорить что к нему никто не обращался, он не в курсе. Теперь нет

Ответить
Таблетка

Bad Mother Fucker

0

а поможет?

Ответить
Bad

Таблетка

0

Да, скоро всё пройдёт

Ответить

Кирилл Ивлев

2

Сча Вова всех героически спасет, да?

Ответить
Кирилл

Рыжий

3

Когда-то такая надежда была с законом Димы Яковлева. Что Путин выйдет и скажет, что мы не играем детьми в политические игры и вот это всё. 
После этого надежды нет

Ответить
Рыжий

Кирилл Ивлев

3

Если у тебя были какие то надежды на Вову,ты очень наивный.
Бабла займешь без расписки, верну,обещаю. 

Ответить
Рыжий

Bad Mother

0

ахахахахахахахахахахахахаахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаахахахахахахаххахааххаах

простите

Ответить
Кирилл

Деловой паркур

2

Спасёт мать-россиюшку от этих врагов народа - расстрел в торжественной обстановке назначен на завтра

Ответить
Деловой

Кирилл Ивлев

0

Та не, сначала сделаешь хуйню а потом всех от нее героически спасаешь

Ответить
Кирилл

Деловой паркур

0

Не та ситуация. Сейчас любое ослабление гаек порвёт систему к херам

Ответить
Деловой

Кирилл Ивлев

0

Ну так то тоже да. Еще и перед выборами. Нахер оно надо.

Ответить

Катя Лукаверова

3

А че вы ржете тут в коментах?! Путин не знал о том, что творится! У него что дел мало!!? Это депутаты эти суки все решили. Сейчас узнаёт и...

Ответить

Василий Дробовский

3

Путин: "Вы понимаете, есть такие элементы ... но вообщем всё у нас свободно, не 37 год"

Ответить

Умерший яд

3

требуем немедленно

Ответить

Иван Прохоров

2

а также прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.

Понятно, важных людей не трогайте, на остальных нам пох-й

Ответить
Иван

Вуджинли

0

Почему гений публицистика михаил советов нне создаст свое собственное независимое сми???

Ответить
Вуджинли

Иван Прохоров

1

Его обманули программисты, скоро сми будет готово

Ответить

Al

–9

Зависимые от грантов СМИ требуют прекратить кампанию против независимых сми. Какой кринж…

Ответить
Al

Владислав Егоров

2

бот уймись, хоть аккаунты отстаиваться оставляйте на пол года прежде чем срать бездарно так

Ответить
Владислав

Бледный каякер

0

да это ладно , пока что они не начали про "фонды сороса" бред нести, еще не так страшно

Ответить
Al

Ilya Filin

1

Господи, вам самим-то не стыдно на них работать? 

Ответить

Федя Прозоров

2

Позязя, хвятить няс притяснять, ми харошии

Ответить

кокпорн

2

Путин был в шоке, когда узнал...

Ответить

Сергей Степанов

0

Кто-то может вкратце пояснить какие последствия для СМИ влечет статус иноагента? Знаю что должны вроде какую-то плашку с информацией о статусе размещать. А еще какие?

Ответить
Сергей

Деловой паркур

5

Рекламодателей больше нет - потому что если они остаются - они получают статус финансирующих иноагентов.
Доходов нет. Все умирают

Ответить
Деловой

Леха

1

финансирующих иноагентов

И какое наказание за это? Никакого? 

Ответить
Леха

Деловой паркур

6

У нас внимание госорганов к твоей компании - уже по сути чёрная метка. Либо отожмут, либо придушат ред.

Ответить
Деловой

Воинский Артем

2

да ну хорош, там есть уголовка до 5 лет и штрафы

Ответить
Воинский

Леха

1

там есть уголовка до 5 лет и штрафы

Если так, то почему на Медузе до сих пор есть реклама? ред.

Ответить
Леха

Воинский Артем

0

потому что пездуза есть пездуза, не знаю) да и похуй мне ред.

Ответить
Деловой

Леха

0

Отличные домыслы 

Ответить
Леха

Владислав

0

Огромные стопки отчетности

Ответить

Dmitry Pasyutin

1

Овцы обратились к волкам с требованием

Ответить
Dmitry

Деловой паркур

0

Ты бы хоть комменты чуть выше прочитал

Ответить
Деловой

Dmitry Pasyutin

0

Мой самый верхний

Ответить
Dmitry

Деловой паркур

1

О, «по популярности». Новичок, значит? Добро пожаловать

Ответить
Деловой

Dmitry Pasyutin

0

Спасибо! Какая шконка тут свободна?

Ответить
Dmitry

Деловой паркур

6

Тут все обычно дерутся между собой за место у параши. Присоединяйся

Ответить
Деловой

TJaba

2

Все так, самым успешным даже галки выдают

Ответить
Dmitry

TJaba

2

у параши

Ответить

Крупный паркур

1

«Дождю» и другим СМИ-«иноагентам» могут запретить рассказывать о выборах
Глава ЦИК России Элла Памфилова во вторник, 24 августа, заявила, что в ближайшее время комиссия «на основании информации от минюста» подготовит и представит «разъяснения по работе на выборах лиц и организаций, внесенных в реестр »иноагентов", в том числе по работе наблюдателей и СМИ.

Спасибо за наводку @Kir Kirsky  ред.

Ответить
Крупный

Robutt

0

Спасибо за "на водку"  ред.

Ответить

Деловой паркур

1

Героически ссать против ветра несмотря ни на что - это, конечно, похвально, но малорезультативно.

Ответить

Lesto

0

Что-то не вижу там Комитета. Решили постоять в сторонке?

Ответить
Lesto

Пожилой бокал

1

комитет русский

Ответить
Пожилой

Деловой паркур

5

Комитет предусмотрели все ещё 10 лет назад и назвались так, чтобы рядовые исполнители, собиратели палок, боялись трогать их

Ответить
Пожилой

AZP

0

В попе узкий

Ответить

Dmitry Loginov

0

Ахахаха

Ответить

Первоначальный корабль

0

Сообщение удалено ред.

Ответить

Danil Oputin

0

Нет времени почитать на Дожде все обращение, но надеюсь они указали четкие причины, почему путинизм должен отказаться от этой практики.

Ответить
Danil

Новогодний меч

0

К сожалению, у путинизма тоже имеются четкие причины продолжить так делать. И никакие обращения это не остановят. ред.

Ответить

Павел Злоба

0

А вы обратились ?

Ответить

Robutt

0

Овцы обратились к волку с требованием не жрать их

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Агенты, хуле с них взять....

Ответить

Bad Mother Fucker

0

так, ну а где блять ссылка на полный текст обращения

Ответить
Bad

5ый член Комитета

0

нельзя ссылку постить, только ссылаться 

Инструкция, которую не хотелось делать: как мы…
Что делает редакция и что советует вам — нашим пользователям.
tjournal.ru
Ответить

конгруэ́нтный

0

НА КОЛЕНИ

Ответить

DOG

0

Во втором абзаце в списке дважды упоминается Republic

Ответить

Gleb Belichenko

0

Когда тебя ведут на эшафот, лучше орать, чем молчать.

Ответить

Пожилой хот-дог

0

Что скажет Пескоу

Ответить

Bad Mother Fucker

–3

так блять, я не поленился и прочитал

Мы требуем прекратить уголовное и административное преследование журналистов

Мы настаиваем на расследованиях и дополнительных проверках случаев применения физической силы и спецсредств сотрудниками МВД и Росгвардии в отношении журналистов

Мы требуем отказаться от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций;

пнятненько, журналистов не надо, а с остальными ебитесь, как хотите

Ответить
Bad

5ый член Комитета

0

если бы они написали "хватить травить россиян" их бы послали еще дальше

Ответить
5ый

Bad Mother

0

в смысле ещё дальше

Ответить
Bad

5ый член

2

в прямом - чем больше претензия тем дальше посылают
одно дело пытаться отстоять просто право на нормальную работу СМИ, другое - говорить о том что вся система гнилая и Россия катится в бездну тирании

Ответить
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