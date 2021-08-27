«Медуза», «Дождь», Forbes и другие СМИ обратились к Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ» Статьи редакции
Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.
«Дождь», «Новая газета», Forbes, «Медуза», Republic, Sota Vision, The Village, «7×7», «Стол», Republic, «Псковская губерния», Wonderzine, Romb, а также Профсоюз журналистов и работников СМИ обратились к руководству страны с требованием остановить кампанию против независимой журналистики.
Обращение направили в том числе Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, директору ФСБ Николаю Патрушеву, главе СК Александру Бастрыкину и председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину.
Издания потребовали отказаться от практики включения изданий и журналистов в списки «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», а также прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.
Полный текст обращения доступен на сайте «Новой газеты».
вероятнее всего у всех этих СМИ сошёл с ума глав ред.
ну да, лучше же сидеть на жопе мирно и смириться, как это делает большинство ред.
Это обращение не для этого нужно. Редакторы отлично все понимают. Просто составляют текст обвинения на то время, когда он понадобится. Чтобы потом ни у кого из текущей "власти" не было возможности сказать "я не знал". Все эти обращения и ответы на них пойдут в гаагу в папочку и будут ждать своего часа.
Точно, Путин же не знает о несправедливости, сейчас он прочтёт обращение и всё исправит.
Как далеко эта многоходовочка простирается? Охватывает ли этот хитрый план период когда все опозиционеры будут сидеть в специальных лагерях?
"Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов." - Да, круто я придумал, правда? - ответил Путин.
"Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов."
Foreign Agents Registration Act, FARA
"Закон, в частности, запрещает распространение «любых информационных материалов … в интересах … иностранного принципала» без помещения «на видном месте» заявления о том, что материалы «распространяются агентом от имени иностранного принципала»" (с) Википедия
Идите туда поборитесь. Или "это другое"?
Во-первых, изучите как именно применяется FARA и в отношении кого именно. Там очень много маленьких(но адски важных) нюансов в виде процентного соотношения финансирования из-за рубежа, целей организации - например, есть канал RT, который финансируется российским государством чтобы пиарить российское государство, поэтому он в списках инагентов, но если у тебя организация с финансированием просто от людей из других стран, то ты не инагент.
Во-вторых, изучите как именно и против кого применяется российский закон об инагентах и попробуйте найти закономерность и возможно увидеть в качестве чего выступает этот закон в России(спойлер: в качестве репрессивной меры).
В-третьих, а в США негров линчуют, копы расстреливают мирное население из пулемётов, человеческие жертвы, кошки спят с собаками, массовая истерия, но это вообще никак не должно оправдывать хуйню, которая происходит в России. Хуйня она везде хуйня и то, что иногда попадается хуйня в западных странах, на действительно хорошие практики(не всегда) из которых ориентируются российские оппозиционные политики и просто люди, это вообще не повод говорить "ну смотри раз тебе многое там нравится и они делают вот такую плохую штуку, то ты не можешь выступать против этой штуки в нашей стране"
В-четвёртых, на кой хер я вообще я что-то поясняю человеку, который носится по комментариям с риторикой то ли бота, то ли просто отбитого
"Эти стятюсы пьивадят либо к ликвидяции СМИ, липо сёздяют дискьиминийююсие условия для их лябаты, пьямо огьяничивяют пьофиссионяйнюю диятейность жюйняистёв."
Foreign Agents Registration Act, FARA
"Зякон, в чястности, зяпьесяет ляспьёстьянение «люпых инфёймяционных мятейияов … в интейесях … иностьянного пьинципяя» без пёмесения «ня видном месте» заявления о тём, что мятейияы «ряспьостьяняются агентём от имени еностьянного пьинципяя»" (с) Википедия
Идите тюда пёбойитесь. Ии "это дьюгои"?
И? К чему ты это написал? Раз кто-то другой тоже обосрался - мы должны не обращать внимания на собственные штаны полные фекалий?
Тут многие с придыханием относятся к "сияющему граду на холме", но как только выясняется, что неудобный грантоедам российский закон имеет полный аналог в "цитадели демократии" - начинается виляние задом, "это другое". Терпеть не могу двойные стандарты и лицемерие.
Лицемерие — это ведь когда заявляешь что ты лучше США, но копируешь всю их хуйню?
Тяжело тебе ненавидеть себя, наверное.
Но не полный аналог, то что они называются одинаково, не значит, что это просто копипаста с американского закона
Ничего нового, любитель Путина в первую очередь думает, как отсосать у США :3
В его голове на планете больше ничего нет. ред.
Я вообще не понимаю зачем ты мне это написал в ответ на мою простую шутку. Иди выдохни.
Если вам действительно интересно, почему это другое, то вот: https://www.youtube.com/watch?v=k7ihYqIlpXk
Статус инагента — знак качества, как я помню. Знак качества должен идти на пользу бренду. Типа как санкции, которые нам только на пользу.
значит в редакциях и во владельцах сидят нерусские?
Дело раскрыто! Следующий!
тж не сми
таблоид?
Разве? Были прецеденты?
Так это сами нагнулись, на всякий случай
Сосите бибу- ответят они
Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.
Ответ Путина не заставил себя ждать:
— Все иностранные агенты так говорят. А вы купите слона. ред.
Мера настолько действенная, что можно было просто с богом об этом поговорить
Обращение к Путину что даст?
Обратитесь к гражданам! Чтобы они не молчали о коррупции, чтобы медики/менты/работники метро и прочие бюджетники голосовали за того, за кого хотят, если хотят и как хотят! Обратитесь к членам УИК, чтобы считали результаты честно, а не по указке! Обратитесь к росгвардейцам, чтобы преступные приказы не исполняли!
Эффекта тоже будет немного, но намного больше, чем ту хуйню, что они сделали.. к Путину нет смысла обращаться, уже в сёлах пишут видео к Меркель, доярки это поняли, а элитные журналисты ещё не догнали
Так вроде как обычный люд устраивает коррупция, как ещё говорят с работы не пиздил считай что не работал.
"и ты бы сам воровал, если бы в чиновники выбился".
"а что ему теперь, в хрущевке жить? он же президент!"
"другие придут, еще больше воровать будут"
Печально, но это по большей части правда.
Власть и деньги позволяют людям становиться тем, кто они на самом деле есть - мудаками. Это в нашей природе, от этого никуда не денешься. ред.
Так никто никогда и не был против бытовой коррупции в своих интересах, но при этом все считают, что во власти должны сидеть непогрешимые ангелы.
Вот только там такие же соотечественники. ред.
Участвующий в бытовой коррупции рискует собственно от места работы до статьи.
Чиновник не рискует ничем, начиная с определенной степени важности.
ПУТИН ПАМАГИ! Какие же дегенераты эти владельцы сми, до них ещё не дошло что ли?
Это не «Путин памаги», а «слышь, давай отменяй всю эту хуеверть»
«Слышь давай» они будут кураторам в госдепе говорить. А тут нужно с почтением и на коленях.
Ага, только так, чтоб он не обиделся в случае чего. А то еще по шее даст.
Как в том анекдоте про свободуу слова в СССР и США ( России и США)
«слышь, давай отменяй всю эту хуеверть»
А Путин такой не и чо вы мне сделоете)))
С уваженьем, дата подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото".
Прям с требованием?
Все в этом треде тупые.
Обращение — это правильный шаг, оно означает что СМИ не намерены соглашаться молча и готовы дальше отстаивать свою позицию ред.
А чего эти сми решили обратиться только тогда, когда к ним эти законы применили, а не тогда когда их ввели? Типа пока меня не трогают - ебите кого хотите? Герои которых мы заслужили, лол
Дождь, Медуза и прочие тысячу раз в своих материалах говорили о том, что закон об иноагентах абсурдный и его применяют избирательно
а поможет?
Сча Вова всех героически спасет, да?
Если у тебя были какие то надежды на Вову,ты очень наивный.
Бабла займешь без расписки, верну,обещаю.
ахахахахахахахахахахахахаахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаахахахахахахаххахааххаах
простите
Спасёт мать-россиюшку от этих врагов народа - расстрел в торжественной обстановке назначен на завтра
Та не, сначала сделаешь хуйню а потом всех от нее героически спасаешь
Не та ситуация. Сейчас любое ослабление гаек порвёт систему к херам
А че вы ржете тут в коментах?! Путин не знал о том, что творится! У него что дел мало!!? Это депутаты эти суки все решили. Сейчас узнаёт и...
Путин: "Вы понимаете, есть такие элементы ... но вообщем всё у нас свободно, не 37 год"
а также прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.
Понятно, важных людей не трогайте, на остальных нам пох-й
Зависимые от грантов СМИ требуют прекратить кампанию против независимых сми. Какой кринж…
бот уймись, хоть аккаунты отстаиваться оставляйте на пол года прежде чем срать бездарно так
да это ладно , пока что они не начали про "фонды сороса" бред нести, еще не так страшно
Кто-то может вкратце пояснить какие последствия для СМИ влечет статус иноагента? Знаю что должны вроде какую-то плашку с информацией о статусе размещать. А еще какие?
Рекламодателей больше нет - потому что если они остаются - они получают статус финансирующих иноагентов.
Доходов нет. Все умирают
У нас внимание госорганов к твоей компании - уже по сути чёрная метка. Либо отожмут, либо придушат ред.
да ну хорош, там есть уголовка до 5 лет и штрафы
Овцы обратились к волкам с требованием
Ты бы хоть комменты чуть выше прочитал
Мой самый верхний
О, «по популярности». Новичок, значит? Добро пожаловать
«Дождю» и другим СМИ-«иноагентам» могут запретить рассказывать о выборах
Глава ЦИК России Элла Памфилова во вторник, 24 августа, заявила, что в ближайшее время комиссия «на основании информации от минюста» подготовит и представит «разъяснения по работе на выборах лиц и организаций, внесенных в реестр »иноагентов", в том числе по работе наблюдателей и СМИ.
Спасибо за наводку @Kir Kirsky ред.
Что-то не вижу там Комитета. Решили постоять в сторонке?
Нет времени почитать на Дожде все обращение, но надеюсь они указали четкие причины, почему путинизм должен отказаться от этой практики.
К сожалению, у путинизма тоже имеются четкие причины продолжить так делать. И никакие обращения это не остановят. ред.
так, ну а где блять ссылка на полный текст обращения
нельзя ссылку постить, только ссылаться
так блять, я не поленился и прочитал
Мы требуем прекратить уголовное и административное преследование журналистов
Мы настаиваем на расследованиях и дополнительных проверках случаев применения физической силы и спецсредств сотрудниками МВД и Росгвардии в отношении журналистов
Мы требуем отказаться от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций;
пнятненько, журналистов не надо, а с остальными ебитесь, как хотите
если бы они написали "хватить травить россиян" их бы послали еще дальше
в смысле ещё дальше