Медаль белорусской легкоатлетки Тимановской продали за 21 тысячу долларов. Деньги пойдут на помощь спортсменам Статьи редакции
Кто купил награду — не сообщается.
Серебряную медаль Кристины Тимановской с Европейских игр 2019 года, выставленную на eBay, купили на 21 тысячу долларов (больше полутора миллионов рублей). Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности.
Имя покупателя пока не знает сама легкоатлетка. Она заявила, что вырученные средства перечислит в фонд, который помогает белорусским спортсменам, «пострадавшим от действий режима Лукашенко». Медаль выставили на аукцион 9 августа.
Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую 1 августа пыталисьнасильно увезти в Белоруссию с Олимпиады в Токио после критики белорусских спортивных чиновников. В аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции, и её увезли в безопасное место. После она запросила убежище в Европе: Польша предоставила ей гуманитарную визу, и 4 августа бегунья уехала из Токио в Варшаву, возвращаться в Белоруссию спортсменка пока не планирует.
Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться
Я уже не удивлюсь, если этим покупателем будет Лукашенко, чтобы встретиться и посадить её в очередную белорусскую тюрьму ред.
он будет скупать ее медали и уничтожать как кристражи
Тоже продать что-то надо, только нечего