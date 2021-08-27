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Новости
Sasha Shambilova

Медаль белорусской легкоатлетки Тимановской продали за 21 тысячу долларов. Деньги пойдут на помощь спортсменам Статьи редакции

Кто купил награду — не сообщается.

11 11 комментариев
1013 просмотров
Фото с eBay

Серебряную медаль Кристины Тимановской с Европейских игр 2019 года, выставленную на eBay, купили на 21 тысячу долларов (больше полутора миллионов рублей). Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности.

Имя покупателя пока не знает сама легкоатлетка. Она заявила, что вырученные средства перечислит в фонд, который помогает белорусским спортсменам, «пострадавшим от действий режима Лукашенко». Медаль выставили на аукцион 9 августа.

Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что её купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая, и мы направим её на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования.

Кристина Тимановская
белорусская легкоатлетка

Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую 1 августа пыталисьнасильно увезти в Белоруссию с Олимпиады в Токио после критики белорусских спортивных чиновников. В аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции, и её увезли в безопасное место. После она запросила убежище в Европе: Польша предоставила ей гуманитарную визу, и 4 августа бегунья уехала из Токио в Варшаву, возвращаться в Белоруссию спортсменка пока не планирует.

Белорусская бегунья раскритиковала руководство…
Спортсменка запросила убежище в Польше, а её муж уехал из Белоруссии в Киев.
tjournal.ru

#новости #тимановская #игрывтокио

11 11 комментариев
10
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Bibba La Bibba

8

Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться

Я уже не удивлюсь, если этим покупателем будет Лукашенко, чтобы встретиться и посадить её в очередную белорусскую тюрьму ред.

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Bibba

5ый член Комитета

13

он будет скупать ее медали и уничтожать как кристражи

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5ый

Итальянский

1

Вилами Годрика Лукашенко или клыком гигантского колорадского жука

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Alexey Novikov

4

На помощь мне.

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AZP

2

на помощь спортсменам

Ей и её мужу

Ответить

Robutt

0

Тоже продать что-то надо, только нечего 

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Robutt

AZP

0

Душу дьяволу

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AZP

5ый член

1

у робатов нет души

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5ый

Леха

0

Разработчики пишут код с душой, в робатах есть частичка этого 

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Леха

5ый член

0

в коде есть частичка их лени, неуважения к тем кто будет потом его править, отвращение к экономии знаков и лишних процедур и ненависть к пользователям
а что там за душа такая я не знаю

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Robutt

Alex Volkov

0

Блестящий металлический butt.

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