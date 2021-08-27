«Медуза»: Совет безопасности РФ при участии ФСБ решает, кого признать «иноагентом» и «нежелательным организациями» Статьи редакции
Опрошенные изданием эксперты назвали ФСБ «основным оператором кампании против независимых СМИ».
Списки СМИ и организаций, которые планируют признать «иноагентами» или «нежелательным организациями», составляются на заседаниях Совета безопасности России — совещательного органа при президенте РФ. Об этом пишет «Медуза».
По данным источников издания, такие списки обсуждаются на еженедельных заседаниях Совбеза и готовятся его аппаратом. С ним тесно взаимодействует «вторая служба» ФСБ. Но спецслужба «не обладает возможностью намечать цели», в отличие от Совбеза. Она в том числе написала большинство справок, предоставленных Генпрокуратуре и Минюсту в качестве аргументов для признания ряда организаций и СМИ «иноагентами».
Списки ФСБ также, вероятно, попадают к Путину. Он сам косвенно подтвердил это во время одного из заседаний Совета по правам человека. На вопрос правозащитницы Наталии Евдокимовой он ответил: «Наталия Леонидовна, представители ФСБ на стол кладут справки, в которых написано ровно противоположное тому, что вы тут рассказываете», — ответил он.
Исследователь российских элит Константин Гаазе, лично знакомый с участниками заседаний Совбеза, согласен, что совещательный орган играет ключевую роль в пополнении списка «иноагентов». По его словам, этот процесс требует согласованных действий ряда ведомств (Минюста, МИД, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Генпрокуратуры) и занимает сутки, хотя раньше на это ушли бы месяцы.
Источник «Медузы» в Минюсте рассказал, что поручение о признании издания «Проект» «нежелательной организацией» пришло «пакетом от спецслужб». А внесения Дождя в список «иноагентов» добивались активисты, связанные с ФСБ.
Пользуясь случаем, хотел бы процитировать строки из стихотворения великого русского поэта - Александра Сергеевича Пушкина, «Октябрьское утро»:
В кубышке капитала ГБУ,
Потные подмышки капитана ГРУ,
Новые дворяне при погонах ФСБ,
Сопли кокаина на казённых ДСП.
Фото пожелтело, будто фантик "Каракум",
На нем Михал Иваныч, рядом — Антиквар и Кум,
Петербург и два числа на обороте,
Прячу фотку в пятерню и растворяюсь в переходе.
Поэзия - странная шутка. Века разделяют наше время и время, в которое писались эти строки, а написанное все еще до боли актуально
Россия по своей сути никогда не меняется, какой бы строй официально не заявлялся. Русская литература любой эпохи применима к нынешним реалиям. Ну помните же - "Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют" , про дураков и дороги тоже не сейчас придумано, и про мазохистскую "любовь к ненавистной Родине"
Раньше при совке у власти было КПГБ, теперь путинское ЕРФСБ.
вообще, и "Каракум" еще с тех времен производили. что-то с веками не меняется.
федеральная служба блядей
сильно не лайкайте, а то мало ли что
Теперь ясно, чем занимаются эти дармоеды - решают, кто о них плохо пишет и кому надо заткнуть рот.