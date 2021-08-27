Министр обороны Великобритании заявил, что спасти людей важнее, но на фоне скандала объяснил, что не мешал операции.

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Фото Nowzad/PA

Британец Пол Фартинг должен был улететь с животными из своего приюта на частном грузовом самолёте 27 августа. Изначально миссию одобрили в министерстве иностранных дел Великобритании, однако после терактов 26 августа, при которых погибло больше ста человек, планы изменили. Об этом рассказал друг Фартинга активист по защите животных Доминик Дайер в эфире программы Good Morning Britain.

Приют для животных «Новзад» в Кабуле существует с 2007 года. Фартинг создал его с целью воссоединять солдат с животными, которых они спасли на фронте. Сейчас основатель приюта требует от Великобритании вывести из столицы всех его сотрудников и питомцев. Всего организация содержит 140 собак и 60 кошек, а работают там жители Афганистана. Миссию по спасению он назвал «Операция „Ковчег”».

26 августа Дайер сообщил «Би-би-си», что Фартинга и его животных эвакуируют на самолёте из соседней с Афганистаном страны, поскольку для чартерного рейса «невозможно безопасно войти в воздушное пространство Кабула». Однако самолёт сможет приземлиться в столице только после того, как Фартинга пустят внутрь аэропорта.

Информация о смене самолёта появилась после сообщения министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что Фартинг со своими животными может и не попасть на воздушные судна Королевских ВВС. Он заявил, что больший приоритет — у людей, сообщает Sky News.

То, что я не готов сделать, так это отдавать предпочтение домашним животным вместо людей. Боюсь, вам это может не понравиться, но это моё мнение. Есть очень, очень отчаявшиеся люди, которым грозит реальная угроза. Бен Уоллес министр обороны Великобритании

В тот же день после резонанса Уоллес написал в твиттере, что не препятствовал эвакуации Фартинга. По его словам, он всего лишь обозначил, что животных и сотрудников приюта не вывезут вне очереди.

Дайер подтвердил слова Уоллеса. После заявления министра друг Фартинга связался с его канцелярией. Он сообщил, что британские войска могут «содействовать» попаданию Фартинга внутрь аэропорта, поскольку у него британский паспорт, однако у них нет полномочий пропустить быстрее афганский персонал приюта.

Провести их вперёд других людей в очереди означает, что мы смещаем других столь же отчаявшихся афганцев с пути. Бен Уоллес министр обороны Великобритании

Утром 26 августа Фартинг заявил о сложностях с допуском на территорию аэропорта, у которого он простоял 10 часов. В твиттере основатель приюта попросил пресс-секретаря «Талибана»* Сухаила Шахина обеспечить безопасный проход.

Pen Farthing @PenFarthing Dear Sir; my team & my animals are stuck at airport circle. We have a flight waiting. Can you please facilitate safe passage into the airport for our convoy? @suhailshaheen1 We are an NGO who will come back to Afghanistan but right now I want to get everyone out safely. 🙏🏼 Уважаемый господин; моя команда и мои животные застряли у аэропорта. Нас ждёт рейс. Не могли бы вы облегчить безопасный проход в аэропорт для нас? Сухаил Шахин, мы неправительственная организация, которая вернётся в Афганистан, но прямо сейчас я просто хочу всех безопасно вывезти.

Спустя семь часов Фартинг сообщил, что во время теракта сотрудники и животные не пострадали, но в аэропорту «начался хаос». Вывезут ли их 27 августа — неизвестно, добавил Дайер.