Британец отказался покидать Афганистан без своих 200 животных. Их пришлось эвакуировать через соседнюю страну Статьи редакции
Министр обороны Великобритании заявил, что спасти людей важнее, но на фоне скандала объяснил, что не мешал операции.
Британец Пол Фартинг должен был улететь с животными из своего приюта на частном грузовом самолёте 27 августа. Изначально миссию одобрили в министерстве иностранных дел Великобритании, однако после терактов 26 августа, при которых погибло больше ста человек, планы изменили. Об этом рассказал друг Фартинга активист по защите животных Доминик Дайер в эфире программы Good Morning Britain.
Приют для животных «Новзад» в Кабуле существует с 2007 года. Фартинг создал его с целью воссоединять солдат с животными, которых они спасли на фронте. Сейчас основатель приюта требует от Великобритании вывести из столицы всех его сотрудников и питомцев. Всего организация содержит 140 собак и 60 кошек, а работают там жители Афганистана. Миссию по спасению он назвал «Операция „Ковчег”».
26 августа Дайер сообщил «Би-би-си», что Фартинга и его животных эвакуируют на самолёте из соседней с Афганистаном страны, поскольку для чартерного рейса «невозможно безопасно войти в воздушное пространство Кабула». Однако самолёт сможет приземлиться в столице только после того, как Фартинга пустят внутрь аэропорта.
Информация о смене самолёта появилась после сообщения министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что Фартинг со своими животными может и не попасть на воздушные судна Королевских ВВС. Он заявил, что больший приоритет — у людей, сообщает Sky News.
В тот же день после резонанса Уоллес написал в твиттере, что не препятствовал эвакуации Фартинга. По его словам, он всего лишь обозначил, что животных и сотрудников приюта не вывезут вне очереди.
Дайер подтвердил слова Уоллеса. После заявления министра друг Фартинга связался с его канцелярией. Он сообщил, что британские войска могут «содействовать» попаданию Фартинга внутрь аэропорта, поскольку у него британский паспорт, однако у них нет полномочий пропустить быстрее афганский персонал приюта.
Утром 26 августа Фартинг заявил о сложностях с допуском на территорию аэропорта, у которого он простоял 10 часов. В твиттере основатель приюта попросил пресс-секретаря «Талибана»* Сухаила Шахина обеспечить безопасный проход.
Спустя семь часов Фартинг сообщил, что во время теракта сотрудники и животные не пострадали, но в аэропорту «начался хаос». Вывезут ли их 27 августа — неизвестно, добавил Дайер.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
А камбоджиец написал, что объявит режим ЧС в своём курятнике ред.
Что сделал сегодня КАЗАХ?
орлов придёт и сам напишет про это
Без своих 200 афг... Лан ред.
Американские коллаборационисты и по совместительству беженцы-неудачники наверное испытывают непередаваемую палитру эмоций, когда понимают что их бросили в Афганистане с талибами у власти, но при этом у них же на глазах вывозят этот ебучий зоопарк.
Конечно, это же не чистокровные американские военные собаки, а грязные афганские животные
Собаки - это дорогостоящее военное имущество.
И вывозилось оно в тот период когда Байден всем рассказывал что полно времени и Кабул не падет блаблабла.
Естественно никто не обязан вывозить бродячих собак из раздираемой войной страны. Ничего общего у бродячих собак и дорогого военного имущества нет.
Ничего общего у бродячих собак и дорогого военного имущества нет.
Ничего общего у бродячих афганцев и дорогих американцев нет.
Так и до нацизма недалеко, если начать рассуждать какая жизнь ценнее.
Farting?