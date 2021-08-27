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Новости
Sasha Shambilova

Британец отказался покидать Афганистан без своих 200 животных. Их пришлось эвакуировать через соседнюю страну Статьи редакции

Министр обороны Великобритании заявил, что спасти людей важнее, но на фоне скандала объяснил, что не мешал операции.

23 23 комментария
1928 просмотров
Фото Nowzad/PA

Британец Пол Фартинг должен был улететь с животными из своего приюта на частном грузовом самолёте 27 августа. Изначально миссию одобрили в министерстве иностранных дел Великобритании, однако после терактов 26 августа, при которых погибло больше ста человек, планы изменили. Об этом рассказал друг Фартинга активист по защите животных Доминик Дайер в эфире программы Good Morning Britain.

Приют для животных «Новзад» в Кабуле существует с 2007 года. Фартинг создал его с целью воссоединять солдат с животными, которых они спасли на фронте. Сейчас основатель приюта требует от Великобритании вывести из столицы всех его сотрудников и питомцев. Всего организация содержит 140 собак и 60 кошек, а работают там жители Афганистана. Миссию по спасению он назвал «Операция „Ковчег”».

26 августа Дайер сообщил «Би-би-си», что Фартинга и его животных эвакуируют на самолёте из соседней с Афганистаном страны, поскольку для чартерного рейса «невозможно безопасно войти в воздушное пространство Кабула». Однако самолёт сможет приземлиться в столице только после того, как Фартинга пустят внутрь аэропорта.

Информация о смене самолёта появилась после сообщения министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что Фартинг со своими животными может и не попасть на воздушные судна Королевских ВВС. Он заявил, что больший приоритет — у людей, сообщает Sky News.

То, что я не готов сделать, так это отдавать предпочтение домашним животным вместо людей. Боюсь, вам это может не понравиться, но это моё мнение. Есть очень, очень отчаявшиеся люди, которым грозит реальная угроза.

Бен Уоллес
министр обороны Великобритании

В тот же день после резонанса Уоллес написал в твиттере, что не препятствовал эвакуации Фартинга. По его словам, он всего лишь обозначил, что животных и сотрудников приюта не вывезут вне очереди.

Дайер подтвердил слова Уоллеса. После заявления министра друг Фартинга связался с его канцелярией. Он сообщил, что британские войска могут «содействовать» попаданию Фартинга внутрь аэропорта, поскольку у него британский паспорт, однако у них нет полномочий пропустить быстрее афганский персонал приюта.

Провести их вперёд других людей в очереди означает, что мы смещаем других столь же отчаявшихся афганцев с пути.

Бен Уоллес
министр обороны Великобритании

Утром 26 августа Фартинг заявил о сложностях с допуском на территорию аэропорта, у которого он простоял 10 часов. В твиттере основатель приюта попросил пресс-секретаря «Талибана»* Сухаила Шахина обеспечить безопасный проход.

Pen Farthing @PenFarthing
Dear Sir; my team & my animals are stuck at airport circle. We have a flight waiting. Can you please facilitate safe passage into the airport for our convoy? @suhailshaheen1 We are an NGO who will come back to Afghanistan but right now I want to get everyone out safely. 🙏🏼
Уважаемый господин; моя команда и мои животные застряли у аэропорта. Нас ждёт рейс. Не могли бы вы облегчить безопасный проход в аэропорт для нас? Сухаил Шахин, мы неправительственная организация, которая вернётся в Афганистан, но прямо сейчас я просто хочу всех безопасно вывезти.

Спустя семь часов Фартинг сообщил, что во время теракта сотрудники и животные не пострадали, но в аэропорту «начался хаос». Вывезут ли их 27 августа — неизвестно, добавил Дайер.

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #великобритания #афганистан

23 23 комментария
9
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23 комментария
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Влюбленный Макс

8

«Новзад» 

рф нужна партия с таким названием

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Влюбленный

V.V.V.

0

На самом деле "Навзод". Переводится как новорождённый. 

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Kirill Astra

5

Paul farting.

Ответить

Кирилл Вселенский

4

А камбоджиец написал, что объявит режим ЧС в своём курятнике ред.

Ответить
Кирилл

Кирилл Вселенский

2

Что сделал сегодня КАЗАХ?

Ответить
Кирилл

Кирилл

1

Нашел видео взрыва

Ответить
Кирилл

Владимир Климов

3

орлов придёт и сам напишет про это

Ответить
Владимир

Кирилл

0

Ждем 20:01

Ответить
Кирилл

Владимир Климов

0

у него смена на заводе в 20 00 заканчивается? 

Ответить
Кирилл

Сергей Сергеич

0

Проснулся

Ответить

Процессуальный браслет

–5

Зоошиза ебаная

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Robutt

3

Без своих 200 афг... Лан ред.

Ответить
Robutt

Люц Шнайдер

1

А афганцы тоже требуют извиняться на камеру?

Ответить

Fedor Potseluev

3

Американские коллаборационисты и по совместительству беженцы-неудачники наверное испытывают непередаваемую палитру эмоций, когда понимают что их бросили в Афганистане с талибами у власти, но при этом у них же на глазах вывозят этот ебучий зоопарк. 

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Леха

0

Конечно, это же не чистокровные американские военные собаки, а грязные афганские животные 

Ответить
Леха

Madegghead

2

Собаки - это дорогостоящее военное имущество.
И вывозилось оно в тот период когда Байден всем рассказывал что полно времени и Кабул не падет блаблабла.
Естественно никто не обязан вывозить бродячих собак из раздираемой войной страны. Ничего общего у бродячих собак и дорогого военного имущества нет.

Ответить
Madegghead

Леха

0

Ничего общего у бродячих собак и дорогого военного имущества нет.

 Ничего общего у бродячих афганцев и дорогих американцев нет.

Так и до нацизма недалеко, если начать рассуждать какая жизнь ценнее. 

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5ый член Комитета

0

ну вот, и поближе что-то происходит тоже

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Катя Лукаверова

0

Хочу чтоб обо мне так заботились, как этот чел о своих животных

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Дядя Серёжа

0

Farting?

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Дядя

Влюбленный Макс

0
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Zee Zao

0

200 сучек спасены

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Владимир Климов

–2

Пушистики важнее всего. Здесь даже обсуждать нечего. 

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