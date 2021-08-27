В посте на фейсбуке он спародировал высказывание Хун Сена о коронавирусных ограничениях.

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Ньи Нак в своём курятнике Фото из фейсбука

В Камбодже бывшего профессора сельскохозяйственных дисциплин и предпринимателя Ньи Нака приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 500 долларов за пост в фейсбуке с насмешливой критикой речи премьер-министра Хун Сена. Об этом пишет местное издание Khmer Times.

7 декабря 2020 года Нак написал в фейсбуке, что намерен объявить «чрезвычайное положение» в своём курятнике, судя по всему, пародируя высказывание премьер-министра Хун Сена, которое он сделал в тот же день.Премьер заявил, что не хочет вводить в Камбодже режим ЧС из-за распространения коронавируса, потому что это парализует экономику страны. Предприниматель Нак в своём посте в фейсбуке заменил слова «люди» на «курицы», а «страну» на «курятник».

Я уже подготовил документ и письмо королю с просьбой ввести в моём курятнике режим чрезвычайной ситуации, потому что на ферме распространяется птичий грипп. Но я не хочу этого делать, потому что это серьёзно навредит экономике. Надеюсь, что все куры будут носить маски, спать в клетках и не выходить на улицу без необходимости. Ньи Нак предприниматель

Ньи Нака арестовали 12 декабря и обвинили в «оскорблении» премьер-министра и «подстрекательстве к дискриминации». «Согласно наблюдениям и расследованию наших компетентных органов, Ньи Нак часто оскорблял общественных деятелей и госучреждения, но ранее против него не предпринимали никаких действий», — заявили в Национальной полиции.

Министр сельского хозяйства Венг Сакхон сказал, что пост мог вызвать панику, потому что в нём упоминался птичий грипп.

Упоминание птичьего гриппа может повлиять на доходы нашего народа, так как граждане могут испугаться до такой степени, что перестанут выращивать цыплят на фоне наших усилий по постепенному экономическому восстановлению. Венг Сакхон министр сельского хозяйства

В январе Наку отказали в освобождении под залог, и 19 августа приговорили к тюремному заключению и штрафу.

После ареста Нака политолог Лао Монг Хэй заявил, что решение суда отражает шаткое состояние демократии в стране: «В либеральной и многопартийной демократии, которая гарантирует права человека и уважает закон, деяние Ньи Нака не будет рассматриваться как уголовное преступление. Уголовный кодекс Камбоджи также не считает его шутку уголовным преступлением».

Исполнительный директор Камбоджийского центра по правам человека считает, что этот случай окажет пугающее воздействие на граждан, удерживая их от участия в общественной жизни и формируя культуру страха и самоцензуры.