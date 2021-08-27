Камбоджиец написал, что объявит режим ЧС в своём курятнике. И получил 18 месяцев тюрьмы за оскорбление премьер-министра Статьи редакции
В посте на фейсбуке он спародировал высказывание Хун Сена о коронавирусных ограничениях.
В Камбодже бывшего профессора сельскохозяйственных дисциплин и предпринимателя Ньи Нака приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 500 долларов за пост в фейсбуке с насмешливой критикой речи премьер-министра Хун Сена. Об этом пишет местное издание Khmer Times.
7 декабря 2020 года Нак написал в фейсбуке, что намерен объявить «чрезвычайное положение» в своём курятнике, судя по всему, пародируя высказывание премьер-министра Хун Сена, которое он сделал в тот же день.Премьер заявил, что не хочет вводить в Камбодже режим ЧС из-за распространения коронавируса, потому что это парализует экономику страны. Предприниматель Нак в своём посте в фейсбуке заменил слова «люди» на «курицы», а «страну» на «курятник».
Ньи Нака арестовали 12 декабря и обвинили в «оскорблении» премьер-министра и «подстрекательстве к дискриминации». «Согласно наблюдениям и расследованию наших компетентных органов, Ньи Нак часто оскорблял общественных деятелей и госучреждения, но ранее против него не предпринимали никаких действий», — заявили в Национальной полиции.
Министр сельского хозяйства Венг Сакхон сказал, что пост мог вызвать панику, потому что в нём упоминался птичий грипп.
В январе Наку отказали в освобождении под залог, и 19 августа приговорили к тюремному заключению и штрафу.
После ареста Нака политолог Лао Монг Хэй заявил, что решение суда отражает шаткое состояние демократии в стране: «В либеральной и многопартийной демократии, которая гарантирует права человека и уважает закон, деяние Ньи Нака не будет рассматриваться как уголовное преступление. Уголовный кодекс Камбоджи также не считает его шутку уголовным преступлением».
Исполнительный директор Камбоджийского центра по правам человека считает, что этот случай окажет пугающее воздействие на граждан, удерживая их от участия в общественной жизни и формируя культуру страха и самоцензуры.
Правозащитники отмечают, что Ньи Нак — один из как минимум трёх камбоджийцев, которых арестовали из-за постов в соцсетях о коронавирусе. Так, 4 декабря 35-летнюю женщину задержали за публикацию в фейсбуке о том, что рынок в Пномпене якобы закрыли после смерти от Covid-19 владельца магазина электроники. 17-летнюю старшеклассницу арестовали за комментарий, что больной коронавирусом человек посещал закусочную в этом районе. После публичных извинений, опубликованных в государственном издании Fresh News, её отпустили.
Надо помочь братьям-камбоджийцам
ямы камбоджа
предлагаю в знак солидарности сесть на бутылки и выложить фото с хэштегами в твиттер
ближе новости не нашлось...
Когда кажется, что новость страннее, чем «в другом конце света уронили сосиску» написать невозможно, редакция тж не перестает удивлять своими переводами ббс
Никто:
Сми2: в англии уронили сосиску принца вильяма
Редакция тж: Камбоджиец написал, что объявит режим ЧС в своём курятнике ред.