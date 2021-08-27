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Новости
Яна Ломакина

Камбоджиец написал, что объявит режим ЧС в своём курятнике. И получил 18 месяцев тюрьмы за оскорбление премьер-министра Статьи редакции

В посте на фейсбуке он спародировал высказывание Хун Сена о коронавирусных ограничениях.

28 28 комментариев
1391 просмотров
Ньи Нак в своём курятнике  Фото из фейсбука

В Камбодже бывшего профессора сельскохозяйственных дисциплин и предпринимателя Ньи Нака приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 500 долларов за пост в фейсбуке с насмешливой критикой речи премьер-министра Хун Сена. Об этом пишет местное издание Khmer Times.

7 декабря 2020 года Нак написал в фейсбуке, что намерен объявить «чрезвычайное положение» в своём курятнике, судя по всему, пародируя высказывание премьер-министра Хун Сена, которое он сделал в тот же день.Премьер заявил, что не хочет вводить в Камбодже режим ЧС из-за распространения коронавируса, потому что это парализует экономику страны. Предприниматель Нак в своём посте в фейсбуке заменил слова «люди» на «курицы», а «страну» на «курятник».

Я уже подготовил документ и письмо королю с просьбой ввести в моём курятнике режим чрезвычайной ситуации, потому что на ферме распространяется птичий грипп. Но я не хочу этого делать, потому что это серьёзно навредит экономике. Надеюсь, что все куры будут носить маски, спать в клетках и не выходить на улицу без необходимости.

Ньи Нак
предприниматель

Ньи Нака арестовали 12 декабря и обвинили в «оскорблении» премьер-министра и «подстрекательстве к дискриминации». «Согласно наблюдениям и расследованию наших компетентных органов, Ньи Нак часто оскорблял общественных деятелей и госучреждения, но ранее против него не предпринимали никаких действий», — заявили в Национальной полиции.

Министр сельского хозяйства Венг Сакхон сказал, что пост мог вызвать панику, потому что в нём упоминался птичий грипп.

Упоминание птичьего гриппа может повлиять на доходы нашего народа, так как граждане могут испугаться до такой степени, что перестанут выращивать цыплят на фоне наших усилий по постепенному экономическому восстановлению.

Венг Сакхон
министр сельского хозяйства

В январе Наку отказали в освобождении под залог, и 19 августа приговорили к тюремному заключению и штрафу.

После ареста Нака политолог Лао Монг Хэй заявил, что решение суда отражает шаткое состояние демократии в стране: «В либеральной и многопартийной демократии, которая гарантирует права человека и уважает закон, деяние Ньи Нака не будет рассматриваться как уголовное преступление. Уголовный кодекс Камбоджи также не считает его шутку уголовным преступлением».

Исполнительный директор Камбоджийского центра по правам человека считает, что этот случай окажет пугающее воздействие на граждан, удерживая их от участия в общественной жизни и формируя культуру страха и самоцензуры.

Правозащитники отмечают, что Ньи Нак — один из как минимум трёх камбоджийцев, которых арестовали из-за постов в соцсетях о коронавирусе. Так, 4 декабря 35-летнюю женщину задержали за публикацию в фейсбуке о том, что рынок в Пномпене якобы закрыли после смерти от Covid-19 владельца магазина электроники. 17-летнюю старшеклассницу арестовали за комментарий, что больной коронавирусом человек посещал закусочную в этом районе. После публичных извинений, опубликованных в государственном издании Fresh News, её отпустили.

#новости #коронавирус #камбоджа #соцсети

28 28 комментариев
13
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28 комментариев
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Леха

5

Надо помочь братьям-камбоджийцам 

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Леха

Бледный каякер

5

ямы камбоджа

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Бледный

Реальный ГОСТ

9

предлагаю в знак солидарности сесть на бутылки и выложить фото с хэштегами в твиттер

Ответить
Реальный

Бледный каякер

4

начинай

Ответить
Бледный

Реальный ГОСТ

1

бутылка с подсолнечного масла подойдет?

Ответить
Реальный

Бледный каякер

4

с машинного.

Ответить
Бледный

Реальный ГОСТ

0

готово, продолжайте поддержку

Ответить
Реальный

Иван Сидоров

1

5-литровая да

Ответить
Бледный

Леха

7

Хун Сен с Де Дом ред.

Ответить
Леха

5ый член

1

зачем переименовал? А? 

Ответить
5ый

5ый член

1

ща лайк заберу!

Ответить
5ый

Леха

0

Лучше ты забери лайк, чем меня заберут в тюрьму

Ответить
Леха

5ый член

1

о времена, принцип жизнь за лайк уже никто не исповедает...

Ответить
Леха

Petr

0

Тебя опередили. Один уже вызывался помочь. Звай Пол Пот

Ответить

5ый член Комитета

1

ближе новости не нашлось...

Ответить
5ый

Реальный ГОСТ

1

в Украине давно ничего интересного не происходит

скоро все украинцы будут читать новости на тж о России

Ответить
Реальный

5ый член

2

а на тж новости про камбоджу

Ответить

Кирилл Вселенский

1

Когда кажется, что новость страннее, чем «в другом конце света уронили сосиску» написать невозможно, редакция тж не перестает удивлять своими переводами ббс

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Никто:
Сми2: в англии уронили сосиску принца вильяма
Редакция тж: Камбоджиец написал, что объявит режим ЧС в своём курятнике ред.

Ответить
Кирилл

5ый член Комитета

1

это акция протеста в поддержку утренних событий

Ответить
5ый

Кирилл

1

Что за события?

Ответить
Кирилл

5ый член

1

«Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ»

Ответить

Частный бокал

1

Каждый из нас в душе немного камбоджиец Хун Сен. ред.

Ответить
Частный

5ый член Комитета

0

Хун Сен в Чай Высунь Сухим

Ответить

Robutt

0

В своём гареме, что ли

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Photuum

0

Хорошо хоть не 10 лет за перелистывание денег ногами, как в Эмиратах. 

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Miguel

0

Очень похоже на Россию.

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Анатолий Климов

0

А разве это не депутат народного хурала Бурятии?

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