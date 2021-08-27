«ВКонтакте» ограничит бесплатное прослушивание музыки — она будет доступна только со включённым экраном или на ПК Статьи редакции
Соцсеть позволяла без подписки слушать до получаса в день, но ввела изменения из-за «стандартов индустрии».
«ВКонтакте» объявила об обновлении музыкальной платформы и ограничила прослушивание для пользователей без платной подписки. С 30 августа слушать музыку можно будет только со включённым экраном. Об этом говорится в уведомлении, которое пришло редактору TJ и другим пользователям при заходе в раздел «Музыка» приложения. Это подтверждается в релизе компании.
«ВКонтакте» хотя и упомянула об этом изменении в пресс-релизе об обновлении платформы, внимание на нём не акцентировала. В анонсе в первую очередь рассказали о снижении стоимости подписки, загрузке песен для офлайн-прослушивания и обновлении алгоритмов для рекомендаций.
Вместе с обновлением платформы и вводом ограничений для бесплатных пользователей «ВКонтакте» снизила стоимость подписки VK Combo до 75 рублей в месяц в течение первого полугода для новых пользователей из России. В подписку входит «Музыка», а также другие сервисы соцсети и её партнёров, включая скидки на Delivery Club и такси, онлайн-кинотеатр Wink, каршеринг, игры и образовательные курсы.
В комментарии TJ «ВКонтакте» объяснила ограничение прослушивания «стандартами музыкальной индустрии».
«ВКонтакте» оставалась одной из последних легальных музыкальных платформ, где можно было бесплатно слушать музыку в фоновом режиме до 30 минут в день без дополнительных ограничений. До ограничений, которые ввели в 2017 году, бесплатно слушать музыку в фоновом режиме можно было до часа в день. С того момента пользователи без подписки также прослушивают рекламу, которая появляется после каждой 10-й композиции.
Бесплатно слушать музыку с аудиорекламой можно и в других сервисах, включая «Яндекс.Музыку» (версия для ПК) и Spotify. Однако пользователей без подписки ограничивают в возможностях: например, они не могут переключать больше нескольких песен вперёд или получать персонализированные рекомендации.
Они стараются, делают всё возможное что бы не пользовались. Но идиотов хватает.
Ну как без этого комментария.
Я и сам задаюсь этим вопросом.
давай вместе подумаем
За бутылочкой вина, я надеюсь??
__Свою__ с локального хранилища/облака. Из телеги в конце концов.
Дак вручную перенеси. Это несложно. Ты поймёшь, что много кала теперь не слушаешь
Счастлив, что яндекс музыку не порекомендовали. Аудитория на TJ умнеет, походу. ред.
А вот, уже вижу, что порекомендовали. Ну ладно, аудитория на TJ все та же.
Яндекс тупо дешевле. Рекомендации +- одинаковые, все что слушаю есть и там и там. Еще кинопоиск хд в нагрузку. Вай нот?
Deezer
Единственное чем пользовался в ВК эт музыка. Там старая база из ста песен, которые можно слушать в фоне. Лень было их перетаскивать. Теперь походу уйду в ютуб ред.
когда там не сидит никто из твоих знакомых (как в Украине), вообще охуенно, там даже рекламу в твою ленту никто не покупает))
А как заходить на pornohab?
там где я живу, за торренты могут оперативно набутылить, поэтому иногда смотрю в ВК редкое азиатское кино.
Как вы достали со своим а кто нибудь пользуется им... Дебил ты. Да. Пользуются. Миллионы.
Пиздец батарейкам в сяоми нищебродов
На сяоми нищебродов стоит VK MP3 mod, где этих ограничений нет
У меня есть Sony Ericsson W880i: неделю держит.
Похуй, я перестал пользоваться когда они ввели рекламу если у тебя нет подписки. Прикольно было слушать какую-то штуку, которой больше нигде нет, а потом сразу джингл про хуйню от геморроя или ещё что-то там блядь. Нет, спасибо. ред.
Хотел бы написать, что за идиоты пользуются музыкой вк, как вспомнил трех своих знакомых
В вк одна из самых крупных библиотек японской музыку, там дофига контента додзинси сцены. Люди спецом скидываются и вывозят это из Японии, чтобы добро не пропало. Иностранцев хватает. Переползают на торенты, но неспешно.
Вк была крупнейшей библиотекой старой российской попсы, но ее быстро подтерли, когда пришли правообладатели
Билан, блядь.
Так я и не про мейнстримовую. Спецом же написал "додзинси сцена". Её вообще в стриминге нет, а там есть. Годами копилось энтузиастом.
Главная проблема в ру регионе они забыли локализовать цены. Подписка дороже чем 100 мб дома + моб связь с безлимитом. Яндекс как-то реалистичнее себя оценивает.
Самый нормальный сервис. На Spotify и Яндексе нет ничего, на Youtube было хорошо, но стали все тереть пару лет назад. Плюс на Ютюбе скачивать неудобно. ред.
Не знаю, мне ютуб музыка даже начала нравиться, но плейлисты говно
На ютюбе довольно жесткая цензура музыки с политическим контекстом (но мягче, чем на Spotify). Например, почти весь англоязычный и немецкий рок против коммунизма выпилен, хотя раньше был в больших количествах. Метал тоже не жалуют. Какой-то whack-a-mole - добавляешь песню, они ее стирают, потом ищешь reupload и пр. На Вконтакте удобно с помощью расширений на браузере скачивать альбомы по трекам и редкие треки (в смысле мп3 файлы).
На Youtube Music (не видео) тоже ничего нет, включая довольно безобидные релизы. ред.
Скачайте "mediahuman youtube downloader". Он совершенно бесплатный, пользуюсь второй год. Есть еще у них другое приложение " YT to mp3 converter". Подгружает треки с Ютуба и музыки, а так же с других сервисов. Подкидывает все теги, если они есть. Стандартной версии мне хватало на год, сейчас нужно скачивать больше за короткий период времени, поэтому закинул им пару долларов на сайте
Не знаю, почему все так бомбят на эти плейлисты, поигрался с ними только в начале использования сервисе. Ну а так просто включаю свои личные плейлисты или радио из моих треков. Ну и недавно у них появились плейлисты как в спотифае-просто подборки по жанру, но название "Ваш плейлист 1/2/3".
Пытался сравнивать доступность своей библиотеки треков на разных сервисах (есть сайты по переносу из одного в другой). Для примера взял папочку с разновидностями хауса(чуть больше тысячи треков), в споти было около 30 процентов пробелов. Догружать ручками не очень хочется. Но споти хороший сервис, просто там нет очень годных фишек Ютуб музыки: возможность добавить live артиста, какой-нибудь DJ сет) , ну так же треки из каких нибудь старых изданий артиста(бывает и такое, что в муз сервисе трека нет, но добавляешь его через Ютуб уже)
Правда пилят его как обычно по-гугловски, неторопливо. Есть функция перемешивания треков из всех плейлистов, но работает она в оффлайн моде.
P.s. Больше всего удивил сервис от Эпл, который тебе чуть ли текст как караоке выдаёт, но не позволяет двойным тапом у края экрана перемотать трек.
многих заставляют же
Нет, потому что им удобно
Нет, потому что универ и всякая поебота.
Возможно
не возможно, а так и есть
Заставляют что? Музыку там слушать? Говнопаблики читать? Зашел по делу, узнал/взял что надо, ушёл.
Мама слушает в основном классическую музыку, и вк оказался самым удобным местом для ее поиска. В итоге даже подписку приходится оплачивать из-за этого.
Это можно, но зачем? Ее пока все устраивает. Но спасибо, запомню эти сервисы на будущее. ред.
Там удобные плейлисты или названия «классическая музыка для приятного вечера»?
Нет, просто много записей. Можно вбить "Шопен Баллада №1 соль минор" и будет выбор из нескольких записей от разных исполнителей (например, маме очень нравятся записи советского пианиста Рихтера). Ну и различные переложения тоже иногда бывают нужны.
Ну вот Шостакович. Спотифай - один трек и плейлист (в котором есть все части симфонии, но почему-то там еще тема из Battlefield). ВК - записи от разных оркестров. Так что разница есть, хотя, возможно, сейчас уже менее заметная.
В любом случае, переходить на другой сервис - это все равно платить, искать способы мигрировать библиотеку, переучивать маму пользоваться другим приложением.
скачал из вк порядка 1800 треков, импортировал в спотифай с корректными тегами и в итоге получил на 500 меньше. либо нет исполнителя, либо отсутствуют альбомы/синглы с нужным треком.
а еще советую Instander вместо Инстаграма (нет рекламы, можно смотреть сторис в режиме невидимки и скачивать все подряд)
и Youtube Vanced вместо Youtube, нет рекламы и т.д.
Всё, идите со своим хуавеем в шаоми
@Ev Vane @Вежливый Снайпер
Вы на ios ограничены только теми приложениями, что разрешила апле.
Разве я не прав? С чем вы не согласны? ред.
Да, ты не прав.
У меня стоит джейлбрейк и я ни в чем не обламываюсь.
И без экрана в принципе музыку могу слушать в контакте (он мне только для музыки и нужен), и Инстаграм у меня прокачан, и ватсапы и все-все-все, не вижу никаких минусов в своём телефоне.
А если это был байт на написание коммента, чтобы меня тупо минусануть — пожалуйста))
Ну ты же понимаешь, что апле может напрячься и у тебя не будет возможности поставить джейл, или нормально пользоваться устройством.
И за того, что джейл сложно ставить (для обычного пользователя), нет такого же сообщества и культуры, как на свободном андроиде.
Нет сообщества опен сурсных приложений (f droid), нет модов (ютуб вансед, Instander вместо Инстаграма), нет тор браузера, нет пиратских видео приложений, нет торента, нет нормальной работы с файлами и т.д.
Всем этим я активно пользуюсь. Из-за таких ограничений для меня ios неюзабелен ред.
у нас заблокирован яндекс в Украине + он говно
Что в нём говно? Музыка везде одинаковая, кино и сериалы тоже одинаковые, озвучка порой эксклюзивная и быстрая.
всегда были кривые интерфейсы и нестабильный сервис
как сейчас, спустя лет 5, не знаю
Музыка не везде одинаковая) Во первых релизы на яндексе появляются как правило с ебической задержкой, во-вторых качество так себе (а когда включаешь hq - пропадает половина плейлиста и в рекомендации вылезает всякий мусор), ну и в третьих - радио испортилось, новинок не предлагает особо уже. Хотя год наверное не пользуюсь уже, может что пофиксили.
Так ВК там же тоже заблокирован 💁🏻♂️
Бля, бояздно, что акк угонят
это достаточно популярные клиенты
это никак не обезопасит тебя
я там ничего важного и не храню
Так угонят твой акк и отпишут от всех гейских пабликов и подпишут на сардельки Останкино
Лишь бы мои 8 скипов в спотифай не урезали.
То-то на виси они рвутся, доказывая, что у них всё збс и показатели не падают
Ебаная подписка стоит 150 рублей в месяц. Или ютюб музыка 200 рубасов. Или ябл музыка примерно так же. Или яндекс музыка столько же плюс минус. Почти всегда есть другие платформенные плюшки. Не понимаю насколько можно быть нищебродом, чтобы терпеть такое урезание. ред.
Это не дорого, просто ни копейки пидорасам.
Годовая семейная подписка Яндекса на 4 человек - 2500 (бывают всякие акции, тогда еще дешевле). Это 52 рубля в месяц с человека.
Да даже больше выйдет. Взял семейную подписку в апреле, уже 2000 бонусов насобирал.
При этом, ни владелец подписки, ни участники, не видят действия друг друга (поездки на такси, покупки и т.п.) что удобно.
Ничто не заменит взломанную версию спотифая
С майнером?
схуяли там майнер? это было бы заметно по работе телефона
Нет блять, просто кто-то очень добрый просто так тратит время на взлом спотифая и последующую его поддержку, чтобы ты мог сэкономить 150 рублей в месяц. ред.
А сейчас чего не ковыряешь?
алгоритмы аутентификации меняют периодически
Кек, нет. Альтруистов по этой теме полон 4pda/XDA. Да и в целом нет никакой проблемы разобрать apk файл и посмотреть че там. Да и майнить на телефоне - вообще пушка, никто не заметит улетающую батарею за час. Более актуальны банковские трояны/ratники ред.