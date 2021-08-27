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Новости
Дамир Камалетдинов

«ВКонтакте» ограничит бесплатное прослушивание музыки — она будет доступна только со включённым экраном или на ПК Статьи редакции

Соцсеть позволяла без подписки слушать до получаса в день, но ввела изменения из-за «стандартов индустрии».

196 196 комментариев
5139 просмотров

«ВКонтакте» объявила об обновлении музыкальной платформы и ограничила прослушивание для пользователей без платной подписки. С 30 августа слушать музыку можно будет только со включённым экраном. Об этом говорится в уведомлении, которое пришло редактору TJ и другим пользователям при заходе в раздел «Музыка» приложения. Это подтверждается в релизе компании.

«ВКонтакте» хотя и упомянула об этом изменении в пресс-релизе об обновлении платформы, внимание на нём не акцентировала. В анонсе в первую очередь рассказали о снижении стоимости подписки, загрузке песен для офлайн-прослушивания и обновлении алгоритмов для рекомендаций.

Сама «Музыка ВКонтакте» остаётся бесплатной: можно слушать любые песни в любом количестве — в десктопной версии «ВКонтакте» и в открытом мобильном приложении. Более того, рекомендации платформы стали лучше учитывать предпочтения пользователей: теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию.

из пресс-релиза «ВКонтакте»

Вместе с обновлением платформы и вводом ограничений для бесплатных пользователей «ВКонтакте» снизила стоимость подписки VK Combo до 75 рублей в месяц в течение первого полугода для новых пользователей из России. В подписку входит «Музыка», а также другие сервисы соцсети и её партнёров, включая скидки на Delivery Club и такси, онлайн-кинотеатр Wink, каршеринг, игры и образовательные курсы.

В комментарии TJ «ВКонтакте» объяснила ограничение прослушивания «стандартами музыкальной индустрии».

Стандарты музыкальной индустрии, которым мы должны соответствовать, требуют от нас ряда ограничений для пользователей без подписки. Мы понимаем, что это неприятно, и сохранили бы бесплатное фоновое прослушивание, если бы оставалась такая возможность.

Фоновое прослушивание музыки по-прежнему доступно в версии для компьютера. А с подпиской VK Combo или музыкальной подпиской вы сможете не только слушать любимую музыку с выключенным экраном телефона, но и скачивать в приложении «ВКонтакте», чтобы слушать без интернета.

пресс-служба «ВКонтакте»

«ВКонтакте» оставалась одной из последних легальных музыкальных платформ, где можно было бесплатно слушать музыку в фоновом режиме до 30 минут в день без дополнительных ограничений. До ограничений, которые ввели в 2017 году, бесплатно слушать музыку в фоновом режиме можно было до часа в день. С того момента пользователи без подписки также прослушивают рекламу, которая появляется после каждой 10-й композиции.

Бесплатно слушать музыку с аудиорекламой можно и в других сервисах, включая «Яндекс.Музыку» (версия для ПК) и Spotify. Однако пользователей без подписки ограничивают в возможностях: например, они не могут переключать больше нескольких песен вперёд или получать персонализированные рекомендации.

#новости #вконтакте #музыка #сервисы #соцсети

196 196 комментариев
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196 комментариев
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Круглый Денис

106

Им ЕщЁ ктО-то ПоЛьзуЕтся?!?!?!

Ответить
Круглый

Владимир Климов

84

Они стараются, делают всё возможное что бы не пользовались. Но идиотов хватает.

Ответить
Круглый

Внезапный ящик

6

Ну как без этого комментария.

Ответить
Внезапный

Внезапный ящик

2

Я и сам задаюсь этим вопросом. 

Ответить
Внезапн…

Владимир Климов

2

давай вместе подумаем

Ответить
Владимир

Внезапный ящик

0

За бутылочкой вина, я надеюсь??

Ответить
Внезапн…

Владимир Климов

1

чувак, я не пью. Максимум кефирчик

Ответить
Владимир

Внезапный ящик

1

Чувак, очень зря.

Ответить
Внезапн…

Владимир

1

да нее, мне очень норм)

Ответить
Владимир

Внезапный

1

Но вино же ВКУСНОЕ. 

Ответить
Внезапн…

Владимир

2

ладно пошли напьёмся  ред.

Ответить
Владимир

Внезапный

2

Ой, дела, всё пока. 

Ответить
Внезапный

Круглый Денис

1

А что уже кто-то задавал такой вопрос?…..

Ответить
Круглый

Внезапный ящик

0

Да бывали случаи. 

Ответить
Внезапн…

Внезапный ящик

0

Под каждой новостью про вк, я бы сказал. 

Ответить
Круглый

ouxen

2

а где блять еще музыку свою слушать?!

Ответить
ouxen

Последующий

7

Я предпочитаю свою музыку не слушать, из меня плохой музыкант.

Ответить
ouxen

Эдуард Суровый

2

В одноклассниках.

Ответить
ouxen

супрематизм 2.0

0

__Свою__ с локального хранилища/облака. Из телеги в конце концов.

Ответить
супрема…

ouxen

0

она блять в вк собрана

Ответить
ouxen

Danil Oputin

1

Дак вручную перенеси. Это несложно. Ты поймёшь, что много кала теперь не слушаешь

Ответить
Danil

ouxen

0

я не слушаю кал

Ответить
ouxen

Стильная

0

Дада, все так говорят

Ответить
ouxen

супрематизм 2.0

0

Тогда страдай/плоти/перенеси на выбор

Ответить
Круглый

pls help

1

А чем пользоваться?

Ответить
pls

Последующий

8

Spotify например

Ответить
pls

Пластиковое Окно

2

Счастлив, что яндекс музыку не порекомендовали. Аудитория на TJ умнеет, походу.  ред.

Ответить
Пластик…

Пластиковое Окно

2

А вот, уже вижу, что порекомендовали. Ну ладно, аудитория на TJ все та же. 

Ответить
Пластик…

супрематизм 2.0

0

Яндекс тупо дешевле. Рекомендации +- одинаковые, все что слушаю есть и там  и там. Еще кинопоиск хд в нагрузку. Вай нот?

Ответить
pls

Двойной Кирилл

1

Deezer

Ответить
Двойной

Соколов Андрей

0

Tidal, apple music

Ответить
Круглый

Александр Федоров

2

Единственное чем пользовался в ВК эт музыка. Там старая база из ста песен, которые можно слушать в фоне. Лень было их перетаскивать. Теперь походу уйду в ютуб ред.

Ответить
Александр

Эдуард Суровый

–1

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Ответить
Эдуард

Папуша

0

эта херня не работает нормально для импорта из ВК.
тут только ручками переносить

Ответить
Круглый

Асем

1

Когда из ВК свалили модники, им стало ещё приятнее пользоваться. 

Ответить
Асем

Реальный ГОСТ

2

когда там не сидит никто из твоих знакомых (как в Украине), вообще охуенно, там даже рекламу в твою ленту никто не покупает))

Ответить
Круглый

Zee Zao

1

Фильмцы смотрю там
Всяких андеграунд песенок там навалом, их тоже легко найти и скачать если что ред.

Ответить
Zee

Асем

1

Да хватит перед ними оправдываться.

Ответить
Zee

Фома Платонов

1

Им похуй что это андеграунд песенки, они всё равно их ограничивают.

Ответить
Круглый

Андрей Рядькин

0

А как заходить на pornohab?

Ответить
Андрей

Последующий

0

Есть код для uBlock

Ответить
Круглый

Liam Larsen

0

там где я живу, за торренты могут оперативно набутылить, поэтому иногда смотрю в ВК редкое азиатское кино.

Ответить
Liam

AZP

0

Уезжай

Ответить
Круглый

фцвфыв ывфывфыв

0

Как вы достали со своим а кто нибудь пользуется им... Дебил ты. Да. Пользуются. Миллионы.

Ответить
фцвфыв

Стильная

0

Зря

Ответить

solawind

23

Пиздец батарейкам в сяоми нищебродов

Ответить
solawind

Александр Борродач

8

На сяоми нищебродов стоит VK MP3 mod, где этих ограничений нет

Ответить
Александр

Эдуард Суровый

10

Сразу из коробки идет?

Ответить
Александр

Корпоративный

0

Щас бы всякую хуйню себе устанавливать и логиниться через нее, чтоб 150 р сэкономить

Ответить
Корпора…

Александр

0

Можешь арендовать номер под фейкоакк за 15 рублей, единоразово

Ответить
Алексан…

Корпоративный

0

Щас бы фейкоакк арендовать, чтобы 135 р сэкономить

Ответить
solawind

Olegio Dr

3

Купил себе 11ый огрызок, сяоми держит дольше )

Ответить
Olegio

Последующий

7

У меня есть Sony Ericsson W880i: неделю держит.

Ответить
Последу…

Vitalii Lepeshev

1

Ничо ты мажор. У меня выше K750i не было(

Ответить

Стильная самочка орангутана

20

Похуй, я перестал пользоваться когда они ввели рекламу если у тебя нет подписки. Прикольно было слушать какую-то штуку, которой больше нигде нет, а потом сразу джингл про хуйню от геморроя или ещё что-то там блядь. Нет, спасибо. ред.

Ответить

Федя Прозоров

16

Хотел бы написать, что за идиоты пользуются музыкой вк, как вспомнил трех своих знакомых

Ответить
Федя

Внезапный ящик

4

В вк одна из самых крупных библиотек японской музыку, там дофига контента додзинси сцены. Люди спецом скидываются и вывозят это из Японии, чтобы добро не пропало. Иностранцев хватает. Переползают на торенты, но неспешно. 

Ответить
Внезапный

Федя Прозоров

0

Вк была крупнейшей библиотекой старой российской попсы, но ее быстро подтерли, когда пришли правообладатели

Ответить
Федя

Двойной Кирилл

13

Было время

Ответить
Федя

Внезапный ящик

3

Билан, блядь. 

Ответить
Внезапн…

Федя Прозоров

0

Этого говна достаточно. Но по 90м много ценного перебанили

Ответить
Внезапный

Вова Кот

–1

Вся мейнстримная музыка (с фильмов,  аниме, игр) есть в спотифае (хотя за ру регион не уверен) ред.

Ответить
Вова

Внезапный ящик

0

Так я и не про мейнстримовую. Спецом же написал "додзинси сцена". Её вообще в стриминге нет, а там есть. Годами копилось энтузиастом.

Ответить
Вова

супрематизм 2.0

0

Главная проблема в ру регионе они забыли локализовать цены. Подписка дороже чем 100 мб дома + моб связь с безлимитом. Яндекс как-то реалистичнее себя оценивает.

Ответить
Федя

Ganna Olenyeva

0

Самый нормальный сервис. На Spotify и Яндексе нет ничего, на Youtube было хорошо, но стали все тереть пару лет назад. Плюс на Ютюбе скачивать неудобно. ред.

Ответить
Ganna

Федя Прозоров

2

Не знаю, мне ютуб музыка даже начала нравиться, но плейлисты говно

Ответить
Федя

Ganna Olenyeva

2

На ютюбе довольно жесткая цензура музыки с политическим контекстом (но мягче, чем на Spotify). Например, почти весь англоязычный и немецкий рок против коммунизма выпилен, хотя раньше был в больших количествах. Метал тоже не жалуют. Какой-то whack-a-mole - добавляешь песню, они ее стирают, потом ищешь reupload и пр. На Вконтакте удобно с помощью расширений на браузере скачивать альбомы по трекам и редкие треки (в смысле мп3 файлы). 

На Youtube Music (не видео) тоже ничего нет, включая довольно безобидные релизы. ред.

Ответить
Ganna

Artemy Kozodaev

1

Скачайте "mediahuman youtube downloader". Он совершенно бесплатный, пользуюсь второй год. Есть еще у них другое приложение " YT to mp3 converter". Подгружает треки с Ютуба и музыки, а так же с других сервисов. Подкидывает все теги, если они есть. Стандартной версии мне хватало на год, сейчас нужно скачивать больше за короткий период времени, поэтому закинул им пару долларов на сайте

Ответить
Федя

Artemy Kozodaev

0

Не знаю, почему все так бомбят на эти плейлисты, поигрался с ними только в начале использования сервисе. Ну а так просто включаю свои личные плейлисты или радио из моих треков. Ну и недавно у них появились плейлисты как в спотифае-просто подборки по жанру, но название "Ваш плейлист 1/2/3".
Пытался сравнивать доступность своей библиотеки треков на разных сервисах (есть сайты по переносу из одного в другой). Для примера взял папочку с разновидностями хауса(чуть больше тысячи треков), в споти было около 30 процентов пробелов. Догружать ручками не очень хочется. Но споти хороший сервис, просто там нет очень годных фишек Ютуб музыки: возможность добавить live артиста, какой-нибудь DJ сет) , ну так же треки из каких нибудь старых изданий артиста(бывает и такое, что в муз сервисе трека нет, но добавляешь его через Ютуб уже)
Правда пилят его как обычно по-гугловски, неторопливо. Есть функция перемешивания треков из всех плейлистов, но работает она в оффлайн моде.

P.s. Больше всего удивил сервис от Эпл, который тебе чуть ли текст как караоке выдаёт, но не позволяет двойным тапом у края экрана перемотать трек.

Ответить
Федя

Владимир Климов

0

многих заставляют же

Ответить
Владимир

Федя Прозоров

0

Нет, потому что им удобно

Ответить
Федя

Владимир Климов

4

Нет, потому что универ и всякая поебота. 

Ответить
Владимир

Федя Прозоров

0

Возможно

Ответить
Федя

Владимир Климов

0

не возможно, а так и есть 

Ответить
Владимир

Федя Прозоров

0

Мои знакомые уже давно не учатся, но пользуются 

Ответить
Федя

Владимир

0

похоже у них там какие-то секретики от тебя есть 

Ответить
Владимир

Федя

1

То есть хочешь сказать, что они учатся, становятся умнее, а я деградирую?

Ответить
Федя

Стильная

3

Это само собой, ты же сидишь на тж

Ответить
Стильная

Федя

1

😭

Ответить
Федя

Федя Прозоров

0

Мне удобно, когда вк знает обо немного

Ответить
Владимир

супрематизм 2.0

–1

Заставляют что? Музыку там слушать? Говнопаблики читать? Зашел по делу, узнал/взял что надо, ушёл.

Ответить
супрема…

Владимир Климов

0

ну то есть продолжать пользоваться. 

Ответить
Федя

Igor Savelev

0

Мама слушает в основном классическую музыку, и вк оказался самым удобным местом для ее поиска. В итоге даже подписку приходится оплачивать из-за этого. 

Ответить
Igor

mzfk69

0

Оплати маме Primephonic или IDAGIO

Ответить
mzfk69

Igor Savelev

1

Это можно, но зачем? Ее пока все устраивает. Но спасибо, запомню эти сервисы на будущее. ред.

Ответить
Igor

Федя Прозоров

0

Там удобные плейлисты или названия «классическая музыка для приятного вечера»?

Ответить
Федя

Igor Savelev

0

Нет, просто много записей. Можно вбить "Шопен Баллада №1 соль минор" и будет выбор из нескольких записей от разных исполнителей (например, маме очень нравятся записи советского пианиста Рихтера). Ну и различные переложения тоже иногда бывают нужны.

Ответить
Igor

Последующий

0

https://open.spotify.com/artist/4hBgCK8FyJ5bV36ZZLB56X

Sviatoslav Richter
Artist · 117.8K monthly listeners.
open.spotify.com
Ответить
Последу…

Igor Savelev

1

Ну вот Шостакович. Спотифай - один трек и плейлист (в котором есть все части симфонии, но почему-то там еще тема из Battlefield). ВК - записи от разных оркестров. Так что разница есть, хотя, возможно, сейчас уже менее заметная. 
В любом случае, переходить на другой сервис - это все равно платить, искать способы мигрировать библиотеку, переучивать маму пользоваться другим приложением. 

Ответить
Федя

Сергей Касулин

0

скачал из вк порядка 1800 треков, импортировал в спотифай с корректными тегами и в итоге получил на 500 меньше. либо нет исполнителя, либо отсутствуют альбомы/синглы с нужным треком.

Ответить

Алхимик

12

похуй

Ответить

Super 72

11

Кто вообще в 2021 музыку слушает

Ответить

Реальный ГОСТ

6

Используйте сторонние клиенты ВК: Sova V Re, VTosters и т.д.

Там бесплатная музыка, нет рекламы и прочие плюшки.

Ответить
Реальный

Реальный ГОСТ

6

а еще советую Instander вместо Инстаграма (нет рекламы, можно смотреть сторис в режиме невидимки и скачивать все подряд)

и Youtube Vanced вместо Youtube, нет рекламы и т.д.

Ответить
Реальный

Федя Прозоров

1

Всё, идите со своим хуавеем в шаоми

Ответить
Федя

Ivan

2

Завидуешь?) А? Эплораб)
Молись что-бы апле тебе дышать не запретила.

Ответить
Ivan

Ivan

3

@Ev Vane @Вежливый Снайпер
Вы на ios ограничены только теми приложениями, что разрешила апле.
Разве я не прав? С чем вы не согласны? ред.

Ответить
Ivan

Ev Vane

1

Да, ты не прав.
У меня стоит джейлбрейк и я ни в чем не обламываюсь.
И без экрана в принципе музыку могу слушать в контакте (он мне только для музыки и нужен), и Инстаграм у меня прокачан, и ватсапы и все-все-все, не вижу никаких минусов в своём телефоне.

А если это был байт на написание коммента, чтобы меня тупо минусануть — пожалуйста))

Ответить
Ev

Ivan

2

Ну ты же понимаешь, что апле может напрячься и у тебя не будет возможности поставить джейл, или нормально пользоваться устройством.

И за того, что джейл сложно ставить (для обычного пользователя), нет такого же сообщества и культуры, как на свободном андроиде.

Нет сообщества опен сурсных приложений (f droid), нет модов (ютуб вансед, Instander вместо Инстаграма), нет тор браузера, нет пиратских видео приложений, нет торента, нет нормальной работы с файлами и т.д.

Всем этим я активно пользуюсь. Из-за таких ограничений для меня ios неюзабелен ред.

Ответить
Ivan

Ev Vane

0

Да, дружище, я не токсик и не спорю с тобой.
Все это дико неудобно, есть последствия, есть риски безопасности, все это прекрасно понимаю, но после айфона мне никакой телефон в руки не ложится. Просто не нравятся и всё, и тут дело не в привычке :) ред.

Ответить
Ivan

Стильная

0

Тор, кстати, есть. Там по сути чуваки впихнули гейт в приложуху и всем всё платится.

Ответить
Реальный

Владимир Климов

4

 и прочие плюшки

ну вот, а в оф клиенте ещё и шлюшки

Ответить
Реальный

Ivan

–2

Блять купить Яндекс подписку и слушай и смотри кинч без геморроя . 299 р семейная вообще 4 х можно подключить человек

Ответить
Ivan

Реальный ГОСТ

–1

у нас заблокирован яндекс в Украине + он говно

Ответить
Реальный

Doktor

3

Украине +

Украина + это что-то по подписке?

Ответить
Реальный

Последующий

1

Что в нём говно? Музыка везде одинаковая, кино и сериалы тоже одинаковые, озвучка порой эксклюзивная и быстрая.

Ответить
Последу…

Наталий Тюков

2

Он про страну, наверное

Ответить
Последу…

Реальный ГОСТ

0

всегда были кривые интерфейсы и нестабильный сервис

как сейчас, спустя лет 5, не знаю

Ответить
Последу…

johny64 XZ

0

Музыка не везде одинаковая) Во первых релизы на яндексе появляются как правило с ебической задержкой, во-вторых качество так себе (а когда включаешь hq - пропадает половина плейлиста и в рекомендации вылезает всякий мусор), ну и в третьих - радио испортилось, новинок не предлагает особо уже. Хотя год наверное не пользуюсь уже, может что пофиксили.

Ответить
Реальный

Павел Фадин

0

Так ВК там же тоже заблокирован 💁🏻‍♂️

Ответить
Павел

Реальный ГОСТ

2

у официального приложения есть встроенный впн

Ответить
Реальный

Стильная

0

Лул

Ответить
Реальный

Федя Прозоров

0

Бля, бояздно, что акк угонят

Ответить
Федя

Реальный ГОСТ

1

это достаточно популярные клиенты

Ответить
Реальный

Владимир Климов

3

это никак не обезопасит тебя 

Ответить
Владимир

Реальный ГОСТ

0

я там ничего важного и не храню

Ответить
Реальный

Владимир Климов

0

судя по тому, что я вижу, важненькое у тебя там есть 

Ответить
Реальный

Федя Прозоров

0

Так угонят твой акк и отпишут от всех гейских пабликов и подпишут на сардельки Останкино

Ответить

elmre

5

Лишь бы мои 8 скипов в спотифай не урезали. 

Ответить
elmre

Стильная самочка орангутана

4

Иначе бунт

Ответить

Robutt

5

То-то на виси они рвутся, доказывая, что у них всё збс и показатели не падают

Ответить
Robutt

ouxen

0

покаж

Ответить
ouxen

Robutt

0

Бля лень искать

Ответить
Robutt

ouxen

1

нуу

Ответить
ouxen

Robutt

1
Анализ частоты заходов пользователей ВКонтакте в…
ОБНОВЛЕНО: В первоначальной версии статье я не совсем корректно интерпретировал данные. В…
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Ответить
Robutt

ouxen

1

ладно, почитаю через 12 часов, если не забуду

Ответить
ouxen

Robutt

4

Сук, я для кого искал, забудет он ууууууъ

Ответить
Robutt

ouxen

1

( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Леха

0

Ебаная подписка стоит 150 рублей в месяц. Или ютюб музыка 200 рубасов. Или ябл музыка примерно так же. Или яндекс музыка столько же плюс минус. Почти всегда есть другие платформенные плюшки. Не понимаю насколько можно быть нищебродом, чтобы терпеть такое урезание.  ред.

Ответить
Леха

Стильная самочка орангутана

9

Это не дорого, просто ни копейки пидорасам. 

Ответить
Стильная

Леха

0

Прям все-все-все пидорасы получается?

Ответить
Леха

Стильная

3

Не, я про то что в вк тоже недорогая подписка, но оплачивать её не стоит. ред.

Ответить
Леха

Идеологический

1

Получается россияне готовы терпеть любых пидорасов, если это сэкономит им 150р/мес? А тут ещё на пенсионеров и военных шкнили за 10тр....

Ответить
Леха

Эдуард Суровый

0

Годовая семейная подписка Яндекса на 4 человек - 2500 (бывают всякие акции, тогда еще дешевле). Это 52 рубля в месяц с человека.

Ответить
Эдуард

Леха

–1

Тем более. На кешбеках вполне окупается  ред.

Ответить
Леха

Эдуард Суровый

0

Да даже больше выйдет. Взял семейную подписку в апреле, уже 2000 бонусов насобирал.
При этом, ни владелец подписки, ни участники, не видят действия друг друга (поездки на такси, покупки и т.п.) что удобно.

Ответить
Леха

johny64 XZ

0

Ютуб музыка так то 7 баксов стоит, наверное это больше чем 200 фантиков

Ответить

Макс Романенко

3

Ничто не заменит взломанную версию спотифая 

Ответить
Макс

Эдуард Суровый

0

С майнером?

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Эдуард

Реальный ГОСТ

0

схуяли там майнер? это было бы заметно по работе телефона

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Реальный

Эдуард Суровый

–2

Нет блять, просто кто-то очень добрый просто так тратит время на взлом спотифая и последующую его поддержку, чтобы ты мог сэкономить 150 рублей в месяц. ред.

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Эдуард

TJaba

10

Таких энтузиастов пруд пруди

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TJaba

TJaba

0

Во времена, когда инет был роскошью - самолично ковырял shareware программы дизасемблером и шарил друзьям в классе

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TJaba

Эдуард Суровый

0

А сейчас чего не ковыряешь?

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Эдуард

TJaba

1

Ковыряю, но за стабильный кэш по инвойсу

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TJaba

Эдуард

–2

Так я об этом и говорю. Никто сейчас просто так не будет ломать сервис с копеечной абонплатой. В спотифай ж еще поди и алгоритмы аутентификации меняют периодически, надо это все контролировать постоянно. ред.

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Эдуард

TJaba

1

алгоритмы аутентификации меняют периодически

Кек, нет. Альтруистов по этой теме полон 4pda/XDA. Да и в целом нет никакой проблемы разобрать apk файл и посмотреть че там. Да и майнить на телефоне - вообще пушка, никто не заметит улетающую батарею за час. Более актуальны банковские трояны/ratники ред.

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TJaba

Эдуард

0

Чего за банковские трояны такие?

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Эдуард

TJaba

0

Гугли, обучение за прайс)

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