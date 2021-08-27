Стандарты музыкальной индустрии, которым мы должны соответствовать, требуют от нас ряда ограничений для пользователей без подписки. Мы понимаем, что это неприятно, и сохранили бы бесплатное фоновое прослушивание, если бы оставалась такая возможность.

Фоновое прослушивание музыки по-прежнему доступно в версии для компьютера. А с подпиской VK Combo или музыкальной подпиской вы сможете не только слушать любимую музыку с выключенным экраном телефона, но и скачивать в приложении «ВКонтакте», чтобы слушать без интернета.