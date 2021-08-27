«ВКонтакте» ограничит бесплатное прослушивание музыки — она будет доступна только со включённым экраном Статьи редакции
Соцсеть позволяла без подписки слушать до получаса в день, но ввела изменения из-за «стандартов индустрии».
«ВКонтакте» объявила об обновлении музыкальной платформы и ограничила прослушивание для пользователей без платной подписки. С 30 августа слушать музыку можно будет только со включённым экраном. Об этом говорится в уведомлении, которое пришло редактору TJ и другим пользователям при заходе в раздел «Музыка» приложения. Это подтверждается в релизе компании.
«ВКонтакте» хотя и упомянула об этом изменении в пресс-релизе об обновлении платформы, внимание на нём не акцентировала. В анонсе в первую очередь рассказали о снижении стоимости подписки, загрузке песен для офлайн-прослушивания и обновлении алгоритмов для рекомендаций.
Вместе с обновлением платформы и вводом ограничений для бесплатных пользователей «ВКонтакте» снизила стоимость подписки VK Combo до 75 рублей в месяц в течение первого полугода для новых пользователей из России. В подписку входит «Музыка», а также другие сервисы соцсети и её партнёров, включая скидки на Delivery Club и такси, онлайн-кинотеатр Wink, каршеринг, игры и образовательные курсы.
В комментарии TJ «ВКонтакте» объяснила ограничение прослушивания «стандартами музыкальной индустрии».
«ВКонтакте» оставалась одной из последних легальных музыкальных платформ, где можно было бесплатно слушать музыку в фоновом режиме до 30 минут в день без дополнительных ограничений. До ограничений, которые ввели в 2017 году, бесплатно слушать музыку в фоновом режиме можно было до часа в день. С того момента пользователи без подписки также прослушивают рекламу, которая появляется после каждой 10-й композиции.
Бесплатно слушать музыку с аудиорекламой можно и в других сервисах, включая «Яндекс.Музыку» и Spotify. Однако пользователей без подписки ограничивают в возможностях: например, они не могут переключать больше нескольких песен вперёд или получать персонализированные рекомендации.
Они стараются, делают всё возможное что бы не пользовались. Но идиотов хватает.
Ну как без этого комментария.
Я и сам задаюсь этим вопросом.
давай вместе подумаем
За бутылочкой вина, я надеюсь??
Пиздец батарейкам в сяоми нищебродов
На сяоми нищебродов стоит VK MP3 mod, где этих ограничений нет
Хотел бы написать, что за идиоты пользуются музыкой вк, как вспомнил трех своих знакомых
В вк одна из самых крупных библиотек японской музыку, там дофига контента додзинси сцены. Люди спецом скидываются и вывозят это из Японии, чтобы добро не пропало. Иностранцев хватает. Переползают на торенты, но неспешно.
Вк была крупнейшей библиотекой старой российской попсы, но ее быстро подтерли, когда пришли правообладатели
Билан, блядь.
многих заставляют же
Нет, потому что им удобно
Нет, потому что универ и всякая поебота.
Возможно
не возможно, а так и есть
Мама слушает в основном классическую музыку, и вк оказался самым удобным местом для ее поиска. В итоге даже подписку приходится оплачивать из-за этого.
Самый нормальный сервис. На Spotify и Яндексе нет ничего, на Youtube было хорошо, но стали все тереть пару лет назад. Плюс на Ютюбе скачивать неудобно. ред.
Похуй, я перестал пользоваться когда они ввели рекламу если у тебя нет подписки. Прикольно было слушать какую-то штуку, которой больше нигде нет, а потом сразу джингл про хуйню от геморроя или ещё что-то там блядь. Нет, спасибо. ред.
Лишь бы мои 8 скипов в спотифай не урезали.
Можно слушать из браузерной версии с выключенным экраном и без ограничений по времени. Да, неудобно, но нищебродам - нищебродское. ред.
Бля, бояздно, что акк угонят
это достаточно популярные клиенты
это никак не обезопасит тебя
я там ничего важного и не храню
Так угонят твой акк и отпишут от всех гейских пабликов и подпишут на сардельки Останкино
а еще советую Instander вместо Инстаграма (нет рекламы, можно смотреть сторис в режиме невидимки и скачивать все подряд)
и Youtube Vanced вместо Youtube, нет рекламы и т.д.
Так музыку в ВК вроде уже давно ограничили, вынуждая на их бум подписаться. В чём тут новость?
Кого-то обилие рекламы через каждый трек не смущало? Такие и дальше потерпят
Какой прикольный выстрел в ногу.
Ебаная подписка стоит 150 рублей в месяц. Или ютюб музыка 200 рубасов. Или ябл музыка примерно так же. Или яндекс музыка столько же плюс минус. Почти всегда есть другие платформенные плюшки. Не понимаю насколько можно быть нищебродом, чтобы терпеть такое урезание. ред.
Это не дорого, просто ни копейки пидорасам.
Годовая семейная подписка Яндекса на 4 человек - 2500 (бывают всякие акции, тогда еще дешевле). Это 52 рубля в месяц с человека.