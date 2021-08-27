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Новости
Дамир Камалетдинов

«ВКонтакте» ограничит бесплатное прослушивание музыки — она будет доступна только со включённым экраном Статьи редакции

Соцсеть позволяла без подписки слушать до получаса в день, но ввела изменения из-за «стандартов индустрии».

78 78 комментариев
1281 просмотров

«ВКонтакте» объявила об обновлении музыкальной платформы и ограничила прослушивание для пользователей без платной подписки. С 30 августа слушать музыку можно будет только со включённым экраном. Об этом говорится в уведомлении, которое пришло редактору TJ и другим пользователям при заходе в раздел «Музыка» приложения. Это подтверждается в релизе компании.

«ВКонтакте» хотя и упомянула об этом изменении в пресс-релизе об обновлении платформы, внимание на нём не акцентировала. В анонсе в первую очередь рассказали о снижении стоимости подписки, загрузке песен для офлайн-прослушивания и обновлении алгоритмов для рекомендаций.

Сама «Музыка ВКонтакте» остаётся бесплатной: можно слушать любые песни в любом количестве — в десктопной версии «ВКонтакте» и в открытом мобильном приложении. Более того, рекомендации платформы стали лучше учитывать предпочтения пользователей: теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию.

из пресс-релиза «ВКонтакте»

Вместе с обновлением платформы и вводом ограничений для бесплатных пользователей «ВКонтакте» снизила стоимость подписки VK Combo до 75 рублей в месяц в течение первого полугода для новых пользователей из России. В подписку входит «Музыка», а также другие сервисы соцсети и её партнёров, включая скидки на Delivery Club и такси, онлайн-кинотеатр Wink, каршеринг, игры и образовательные курсы.

В комментарии TJ «ВКонтакте» объяснила ограничение прослушивания «стандартами музыкальной индустрии».

Стандарты музыкальной индустрии, которым мы должны соответствовать, требуют от нас ряда ограничений для пользователей без подписки. Мы понимаем, что это неприятно, и сохранили бы бесплатное фоновое прослушивание, если бы оставалась такая возможность.

Фоновое прослушивание музыки по-прежнему доступно в версии для компьютера. А с подпиской VK Combo или музыкальной подпиской вы сможете не только слушать любимую музыку с выключенным экраном телефона, но и скачивать в приложении «ВКонтакте», чтобы слушать без интернета.

пресс-служба «ВКонтакте»

«ВКонтакте» оставалась одной из последних легальных музыкальных платформ, где можно было бесплатно слушать музыку в фоновом режиме до 30 минут в день без дополнительных ограничений. До ограничений, которые ввели в 2017 году, бесплатно слушать музыку в фоновом режиме можно было до часа в день. С того момента пользователи без подписки также прослушивают рекламу, которая появляется после каждой 10-й композиции.

Бесплатно слушать музыку с аудиорекламой можно и в других сервисах, включая «Яндекс.Музыку» и Spotify. Однако пользователей без подписки ограничивают в возможностях: например, они не могут переключать больше нескольких песен вперёд или получать персонализированные рекомендации.

#новости #вконтакте #музыка #сервисы #соцсети

78 78 комментариев
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78 комментариев
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Круглый Денис

34

Им ЕщЁ ктО-то ПоЛьзуЕтся?!?!?!

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Круглый

Владимир Климов

18

Они стараются, делают всё возможное что бы не пользовались. Но идиотов хватает.

Ответить
Круглый

Внезапный ящик

2

Ну как без этого комментария.

Ответить
Внезапный

Внезапный ящик

0

Я и сам задаюсь этим вопросом. 

Ответить
Внезапн…

Владимир Климов

2

давай вместе подумаем

Ответить
Владимир

Внезапный ящик

0

За бутылочкой вина, я надеюсь??

Ответить
Внезапн…

Владимир Климов

0

чувак, я не пью. Максимум кефирчик

Ответить
Владимир

Внезапный ящик

0

Чувак, очень зря.

Ответить
Внезапн…

Владимир

0

да нее, мне очень норм)

Ответить
Владимир

Внезапный

0

Но вино же ВКУСНОЕ. 

Ответить
Внезапн…

Владимир

1

ладно пошли напьёмся  ред.

Ответить
Владимир

Внезапный

1

Ой, дела, всё пока. 

Ответить
Внезапный

Круглый Денис

0

А что уже кто-то задавал такой вопрос?…..

Ответить
Круглый

Внезапный ящик

0

Да бывали случаи. 

Ответить
Внезапн…

Внезапный ящик

0

Под каждой новостью про вк, я бы сказал. 

Ответить
Круглый

Zee Zao

0

Фильмцы смотрю там
Всяких андеграунд песенок там навалом, их тоже легко найти и скачать если что ред.

Ответить
Круглый

pls help

0

А чем пользоваться?

Ответить
pls

Последующий

0

Spotify например

Ответить

solawind

9

Пиздец батарейкам в сяоми нищебродов

Ответить
solawind

Александр Борродач

0

На сяоми нищебродов стоит VK MP3 mod, где этих ограничений нет

Ответить
Александр

Эдуард Суровый

0

Сразу из коробки идет?

Ответить
solawind

Olegio Dr

0

Купил себе 11ый огрызок, сяоми держит дольше )

Ответить

Алхимик

6

похуй

Ответить

Федя Прозоров

5

Хотел бы написать, что за идиоты пользуются музыкой вк, как вспомнил трех своих знакомых

Ответить
Федя

Внезапный ящик

0

В вк одна из самых крупных библиотек японской музыку, там дофига контента додзинси сцены. Люди спецом скидываются и вывозят это из Японии, чтобы добро не пропало. Иностранцев хватает. Переползают на торенты, но неспешно. 

Ответить
Внезапный

Федя Прозоров

0

Вк была крупнейшей библиотекой старой российской попсы, но ее быстро подтерли, когда пришли правообладатели

Ответить
Федя

Внезапный ящик

0

Билан, блядь. 

Ответить
Внезапн…

Федя Прозоров

0

Этого говна достаточно. Но по 90м много ценного перебанили

Ответить
Внезапный

Вова Кот

0

Вся мейнстримная музыка (с фильмов,  аниме, игр) есть в спотифае (хотя за ру регион не уверен) ред.

Ответить
Вова

Внезапный ящик

0

Так я и не про мейнстримовую. Спецом же написал "додзинси сцена". Её вообще в стриминге нет, а там есть. Годами копилось энтузиастом.

Ответить
Федя

Владимир Климов

0

многих заставляют же

Ответить
Владимир

Федя Прозоров

–1

Нет, потому что им удобно

Ответить
Федя

Владимир Климов

2

Нет, потому что универ и всякая поебота. 

Ответить
Владимир

Федя Прозоров

0

Возможно

Ответить
Федя

Владимир Климов

0

не возможно, а так и есть 

Ответить
Владимир

Федя Прозоров

0

Мои знакомые уже давно не учатся, но пользуются 

Ответить
Федя

Владимир

0

похоже у них там какие-то секретики от тебя есть 

Ответить
Владимир

Федя

1

То есть хочешь сказать, что они учатся, становятся умнее, а я деградирую?

Ответить
Федя

Стильная

2

Это само собой, ты же сидишь на тж

Ответить
Стильная

Федя

1

😭

Ответить
Федя

Федя Прозоров

0

Мне удобно, когда вк знает обо немного

Ответить
Федя

Igor Savelev

0

Мама слушает в основном классическую музыку, и вк оказался самым удобным местом для ее поиска. В итоге даже подписку приходится оплачивать из-за этого. 

Ответить
Igor

Федя Прозоров

0

Там удобные плейлисты или названия «классическая музыка для приятного вечера»?

Ответить
Федя

Ganna Olenyeva

0

Самый нормальный сервис. На Spotify и Яндексе нет ничего, на Youtube было хорошо, но стали все тереть пару лет назад. Плюс на Ютюбе скачивать неудобно. ред.

Ответить
Ganna

Федя Прозоров

0

Не знаю, мне ютуб музыка даже начала нравиться, но плейлисты говно

Ответить

Стильная самочка орангутана

3

Похуй, я перестал пользоваться когда они ввели рекламу если у тебя нет подписки. Прикольно было слушать какую-то штуку, которой больше нигде нет, а потом сразу джингл про хуйню от геморроя или ещё что-то там блядь. Нет, спасибо. ред.

Ответить

elmre

2

Лишь бы мои 8 скипов в спотифай не урезали. 

Ответить
elmre

Стильная самочка орангутана

1

Иначе бунт

Ответить

Олег Мельник

2

Можно слушать из браузерной версии с выключенным экраном и без ограничений по времени. Да, неудобно, но нищебродам - нищебродское. ред.

Ответить

Реальный ГОСТ

1

Используйте сторонние клиенты ВК: Sova V Re, VTosters и т.д.

Там бесплатная музыка, нет рекламы и прочие плюшки.

Ответить
Реальный

Владимир Климов

2

 и прочие плюшки

ну вот, а в оф клиенте ещё и шлюшки

Ответить
Реальный

Федя Прозоров

0

Бля, бояздно, что акк угонят

Ответить
Федя

Реальный ГОСТ

0

это достаточно популярные клиенты

Ответить
Реальный

Владимир Климов

1

это никак не обезопасит тебя 

Ответить
Владимир

Реальный ГОСТ

0

я там ничего важного и не храню

Ответить
Реальный

Владимир Климов

0

судя по тому, что я вижу, важненькое у тебя там есть 

Ответить
Реальный

Федя Прозоров

0

Так угонят твой акк и отпишут от всех гейских пабликов и подпишут на сардельки Останкино

Ответить
Реальный

Реальный ГОСТ

0

а еще советую Instander вместо Инстаграма (нет рекламы, можно смотреть сторис в режиме невидимки и скачивать все подряд)

и Youtube Vanced вместо Youtube, нет рекламы и т.д.

Ответить
Реальный

Федя Прозоров

0

Всё, идите со своим хуавеем в шаоми

Ответить

Роман Трусов

1

Так музыку в ВК вроде уже давно ограничили, вынуждая на их бум подписаться. В чём тут новость?

Ответить
Роман

Владимир Климов

0

можно было слушать определенное время с выключенным экраном 

Ответить
Роман

Дамир Камалетдинов

0

Начинали ограничивать и вот довели до последней точки

Ответить

Кислотный беспилотник

0

Кого-то обилие рекламы через каждый трек не смущало? Такие и дальше потерпят

Ответить
Кислотный

Федя Прозоров

2

РУССКИЕ ВСЁ СТЕРПЯТ

Ответить

Doktor Streyndzhlav

0

Какой прикольный выстрел в ногу.

Ответить
Doktor

Владимир Климов

1
Ответить

5ый член Комитета

0

а вот и новости из россии подъехали

Ответить

Коммерческий украинец

0

Да и пошли б они нахуй, все равно это говно не нужно.

Ответить

Зимний Мурод

0

Вроде так и было

Ответить

Photuum

0

Да оно и так говном было - 30 минут с рекламой кажды 10 минут. Так что невелика потеря. 

Ответить

Последующий рубин

0

Они майнят на экранах

Ответить

PROHLADNY

0

Смешно

Ответить

Леха

0

Ебаная подписка стоит 150 рублей в месяц. Или ютюб музыка 200 рубасов. Или ябл музыка примерно так же. Или яндекс музыка столько же плюс минус. Почти всегда есть другие платформенные плюшки. Не понимаю насколько можно быть нищебродом, чтобы терпеть такое урезание.  ред.

Ответить
Леха

Стильная самочка орангутана

0

Это не дорого, просто ни копейки пидорасам. 

Ответить
Стильная

Леха

0

Прям все-все-все пидорасы получается?

Ответить
Леха

Эдуард Суровый

0

Годовая семейная подписка Яндекса на 4 человек - 2500 (бывают всякие акции, тогда еще дешевле). Это 52 рубля в месяц с человека.

Ответить
Эдуард

Леха

0

Тем более. Плюс всякие кешбеки, скидосы в такси. Вполне окупается 

Ответить

Макс Романенко

0

Ничто не заменит взломанную версию спотифая 

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