В США суд обязал родителей выплатить сыну более 30 тысяч долларов компенсации за коллекцию порно, которую они выбросили Статьи редакции
Они также должны покрыть его расходы на адвоката.
Суд в Мичигане обязал родителей 43-летнего Дэвида Веркинга заплатить ему 30 441 долларов компенсации за коллекцию порнографии, которую они выбросили. Об этом сообщает The Associated Press.
Окружной судья штата Пол Мэлони решил, что родители не имели права избавляться от вещей сына. Мэлони также обязал их компенсировать расходы Дэвида на адвоката в размере 14,5 тысяч долларов.
Дэвид Веркинг после развода в 2016 году несколько месяцев жил у родителей, писало мичиганское издание Mlive. После конфликта с ними он переехал в другой штат, оставив в доме свои вещи, в том числе коллекцию порно. Мужчина надеялся, что её ему вышлют, но позже узнал, что родители всё выбросили. Отец Веркинга заявлял, что оказал сыну «большую услугу», избавив его от порнографии.
В 2019 году Дэвид подал на родителей в суд. Он оценил стоимость ущерба примерно в 25 тысяч долларов. В 2020 году суд удовлетворил ходатайство, но конечную сумму утвердили только в 2021 году.
Коллекция включала 12 коробок с кассетами, журналами, DVD-дисками и секс-игрушками, пишет Detroit Free Press. Всего в перечне, приведённом Беркингом, было более полутора тысяч наименований.
Где-то в СССР нищие подростки вынуждены были мастурбировать на вырезки из журнала "Колхозница", а эти буржуи такое выбрасывают....
Я на улице нашел пачку из под презиков и там была красивая девушка, сохранил под кроватью)
Такие коллекции собираются годами и тяжким трудом обеих рук и лысого друга.
ред.
че?
Ну если она легальная так-то она тупо стоит денег и ее можно толкнуть на eBay. Обычная собственность совершеннолетнего человека.
И ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ!
Что ж там за коллекция такая
Коллекция включала 12 коробок с кассетами, журналами, DVD-дисками и секс-игрушками, пишет Detroit Free Press. Всего в перечне, приведённом Беркингом, было более полутора тысяч наименований.
«большую услугу», избавив его от порнографии.
папаша походу не слышал про интернет
в старости стакан подаст
Всего в перечне, приведённом Беркингом, было более полутора тысяч наименований.
То есть у него был ПЕРЕЧЕНЬ порнухи, которую он собрал. На кассетах. В 2016 году.
Надеюсь, полученные деньги он потратит на то, чтобы открыть для себя интернет...
в интернете многого нет
мог бы оцифровать, а диски просто скопировать, но это пиратство