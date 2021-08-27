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Новости
Яна Ломакина

В США суд обязал родителей выплатить сыну более 30 тысяч долларов компенсации за коллекцию порно, которую они выбросили Статьи редакции

Они также должны покрыть его расходы на адвоката.

Суд в Мичигане обязал родителей 43-летнего Дэвида Веркинга заплатить ему 30 441 долларов компенсации за коллекцию порнографии, которую они выбросили. Об этом сообщает The Associated Press.

Окружной судья штата Пол Мэлони решил, что родители не имели права избавляться от вещей сына. Мэлони также обязал их компенсировать расходы Дэвида на адвоката в размере 14,5 тысяч долларов.

Дэвид Веркинг после развода в 2016 году несколько месяцев жил у родителей, писало мичиганское издание Mlive. После конфликта с ними он переехал в другой штат, оставив в доме свои вещи, в том числе коллекцию порно. Мужчина надеялся, что её ему вышлют, но позже узнал, что родители всё выбросили. Отец Веркинга заявлял, что оказал сыну «большую услугу», избавив его от порнографии.

В 2019 году Дэвид подал на родителей в суд. Он оценил стоимость ущерба примерно в 25 тысяч долларов. В 2020 году суд удовлетворил ходатайство, но конечную сумму утвердили только в 2021 году.

Коллекция включала 12 коробок с кассетами, журналами, DVD-дисками и секс-игрушками, пишет Detroit Free Press. Всего в перечне, приведённом Беркингом, было более полутора тысяч наименований.

#новости #сша #порно

3703 просмотров
40 40 комментариев
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40 комментариев
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Торжественный браслет

26

Порнуху выбрасывают. Совсем охуели

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Торжественный

Идеологический Никита

6

Где-то в СССР нищие подростки вынуждены были мастурбировать на вырезки из журнала "Колхозница", а эти буржуи такое выбрасывают....

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Идеологический

Параллельный

0

Я на улице нашел пачку из под презиков и там была красивая девушка, сохранил под кроватью)

Ответить
Паралле…

Параллельный

5

вчера

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Паралле…

Асем

0

Нашла красивую девушку в торговом центре. Тоже сохранила.

Ответить
Асем

Асем

0

А мужики мимо неё проходят и не смотрят даже.

Ответить
Асем

Асем

0

Зачем Онлифанс, когда есть Милавица?

Ответить
Торжественный

Торжественный браслет

3

Такие коллекции собираются годами и тяжким трудом обеих рук и лысого друга.

Ответить

glimpse unthinkable

9

Не отец, а пидор просто.

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Алхимик

3

‏‏‎ ‎ ред.

Ответить
Алхимик

Алхимик

3

‏‏‎ ‎ ред.

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Алхимик

Алхимик

3

‏‏‎ ‎ ред.

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Алхимик

Плодово-ягодная

1

Сообщение удалено по просьбе пользователя

Ответить
Алхимик

Даниил Шинкаренко

0

че?

Ответить
Даниил

Плодово-ягодная

0

Ред.

Ответить

Petr

4

Ну если она легальная так-то она тупо стоит денег и ее можно толкнуть на eBay. Обычная собственность совершеннолетнего человека.

Ответить

MangaloriANAL

4

ред.

Ответить

Внезапный ящик

3

было более полутора тысяч наименований

Фига себе. Это ещё наверно и причина развода.

Ответить

Bad Mother Fucker

2

И ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ!

Ответить
Bad

Внезапный ящик

2

Даже со мной?

Ответить
Внезапный

Bad Mother

2

С КАЖДЫМ!

Ответить
Bad

Внезапный ящик

1

Ох.

Ответить

Robutt

1

Что ж там за коллекция такая

Ответить
Robutt

MangaloriANAL

4

Коллекция включала 12 коробок с кассетами, журналами, DVD-дисками и секс-игрушками, пишет Detroit Free Press. Всего в перечне, приведённом Беркингом, было более полутора тысяч наименований.

Ответить
MangaloriANAL

Kir Kirsky

2

У него ещё и список был!

Ответить

Асем

1

Есть его фото?

Ответить
Асем

Параллельный каякер

0

И там Чумаков такой

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некипишуй

0

«большую услугу», избавив его от порнографии.

папаша походу не слышал про интернет

Ответить
некипишуй

Майка Ника

2

Это его сын, истец, судя по всему не слышал 

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Реальный ГОСТ

0

кажется такая новость уже была года 3-4 назад

Ответить
Реальный

Асем

2

2 года назад он подал в суд. В этом году суд утвердил сумму компенсации.

Ответить

Совместный бас

0

нахер такой сын? ред.

Ответить
Совместный

Современный Женя

1

в старости стакан подаст

Ответить
Современный

Реальный ГОСТ

2

включит порно и вставит лучшую игрушку

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Современный

Alexander

0

Да там наверняка такие прокачанные руки, что и ведро подаст...

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Совместный

Муги

0

Нахер такой отец?

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stikerman

0
Ответить

Современный Женя

0

@Николай Чумаков уведомление, на всякий случай

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Alexander Personazhe

0

 Всего в перечне, приведённом Беркингом, было более полутора тысяч наименований. 

То есть у него был ПЕРЕЧЕНЬ порнухи, которую он собрал. На кассетах. В 2016 году. 
Надеюсь, полученные деньги он потратит на то, чтобы открыть для себя интернет...

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Alexander

Современный Женя

0

в интернете многого нет
мог бы оцифровать, а диски просто скопировать, но это пиратство

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