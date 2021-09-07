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Новости
Яна Ломакина

«Аэрофлот» отстранил от работы и лишил зарплаты нескольких пилотов за отказ сделать прививку от коронавируса Статьи редакции

Профсоюз заявил, что решение руководства компании вызывает «социальную напряжённость» и подталкивает пилотов к увольнению.

37 37 комментариев
1595 просмотров

Авиакомпания «Аэрофлот» отстранила от работы и перестала начислять зарплату нескольким пилотам, которые отказались вакцинироваться от Covid-19. Об этом сообщил Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) и подтвердили «Интерфаксу» в авиакомпании.

Глава профсоюза Игорь Дельдюжов написал в письме гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову, что семьи пилотов «лишили средств к существованию, хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры» за отказ от вакцинации. Дельдюжов отметил, требование Роспотребнадзора о необходимости привить 60% сотрудников выполнено — вакцину сделали 84% работников компании.

Профсоюз также заявил о дискриминации, поскольку в других департаментах «Аэрофлота» непривитые сотрудники продолжают работать (например, бортпроводники и техспециалисты).

Подобной ситуации с отстранением нет ни в одной авиакомпании России. Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряжённость и подталкивают их к увольнению.

из обращения профсоюза

Профсоюз призвал гендиректора «Аэрофлота» отменить приказ об отстранении пилотов. В организации подготовили материалы для обращения в инспекцию по труду и в прокуратуру, отметил Дельдюжов. Но их пока не подали, надеясь уладить всё «без выноса сора из избы».

Официальный представитель Аэрофлота» Михаил Дёмин подтвердил, что шестеро пилотов «были в разное время отстранены от исполнения обязанностей и отправлены в отпуск без сохранения содержания по причине отказа от вакцинации». «В сложившихся обстоятельствах эпидемиологическая безопасность является для нас безусловным приоритетом», — добавил он.

В июне власти Москвы и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников ряда отраслей. За нарушение постановления руководителей предприятий будут штрафовать. В том же месяце Минтруд заявил, что сотрудников компаний можно отстранять от работы без сохранения заработной платы, если у них нет объективных причин для невакцинации.

#новости #вакцинация

37 37 комментариев
12
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37 комментариев
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Вадим Ручка

9

Ну так все правильно. Пилоты вообще должны быть максимально здоровы и не иметь никаких недугов, чтобы полёт был максимально безопасным.

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Вадим

некипишуй

4

а какие у них были неудги?

Ответить
некипишуй

Senrigan

12

антиваксерство

Ответить
некипишуй

Вадим Ручка

–1

Более высокая вероятность заболеть короной из-за отказа делать прививку. Если такому пилоту условно станет плохо во время длинного перелёта, потому что начнут появляться симптомы короны, то кто будет нести ответственность? Пилоты постоянно проходят медосмотры и тд, чтобы уменьшить риск появления таких ситуаций, так что логичнее провакцинировать всех, чтобы и тут уменьшить риски.

Ответить
Вадим

Владислав

4

Бля, ковид же не инсульт, че за бред.

Ответить
Владисл…

Вадим Ручка

0

Просто болезнь, в тяжелой форме которой нужна ИВЛ. Я правда хз, наскок быстро может она понадобится? Кто-то просветит?

Ответить
Вадим

некипишуй

3

Более высокая вероятность заболеть короной из-за отказа делать прививку.

перечитай эту фразу и подумай есть ли связь между вероятностью заболеть и отказом делать прививку

Ответить
некипиш…

Вадим Ручка

0

Ну так прививка почти сводит на нет вероятность получить перманентный вред организму и умереть + процентов на 60(разные показатели в зависимости от вакцины) понижает вероятность заразиться короной. Нет?

Ответить
Вадим

shadow-segej

0

А ничего, что можно просто отстранить, а не лишать зарплаты? Они честно её заработали, совершили полёты? Тут даже вопрос не в отношении к шмурдяку, который все почему то называют вакциной, а к беспределу работодателя. Никто их не обязывал а они из-за своих хотелок забрали у людей их деньги.

Ответить
shadow…

Восточный

2

Так зарплаты лишили на будущее, а не за выполненную работу.

Просто есть два вида отстранения:
1. По вине работодателя, когда тебя отстраняют, но продолжают начислять зп, даже если ты не работаешь.
2. Без вины работодателя, когда тебя отстраняют и не начисляют зп на будущее, потому что ты не работаешь

Ответить
shadow…

Вадим Ручка

1

Ну да, лишение зарплаты - это перебор. И я забыл, что у вас же там кроме спутника ничем вроде колоться нельзя. Это тоже такое себе

Ответить
Вадим

Владислав

0

А у нас водопровод. Вот. И газ.

Ответить

Андрей Иванов

4

Ковид дисидент не должен пресмыкаться ради подачек.Осмысление глобальных проблем мироздания, единение с природой, общение с единомышленниками, йога и голодание.  ред.

Ответить
Андрей

Kek Man

–4

Ого, приписываем ковид диссиденство людям, которые не хотят вкалывать в себя какую-то парашу, долгосрочные последствия которой неизвестны и которую сделали на коленке за пару месяцев те же люди, которые сделали "Кагоцел" и искали за бюджетные деньги элексир вечной молодости для Путина.

Ответить

Лига безопасного интернета

0

 если у них нет объективных причин для невакцинации.

"Не хочу" - довольно весомая объективная причина.

Ответить
Лига

Андрей Иванов

–4

Тоже не понимаю. С каких пор "не хочу" является недостаточной аргументацией?

Ответить
Андрей

Антон Сциталов

6

Компания сказала: "Не хочу, чтобы непривитые сотрудники работали."

Ответить
Антон

Андрей Иванов

0

По какой статье собрались увольнять?

Ответить
Андрей

Головной

1

А дальше пусть пилоты в спортлото пишут, успехов. 

Отстранять или увольнять: Минтруд считает…
Отказ от вакцинации может привести к отстранению от работы на период эпидемии без сохранения…
www.gazeta.ru
Ответить
Андрей

Налоговый космос

1

Да их же никто не собирается увольнять, пока не дополнили ТК РФ такой статьёй.
Просто: отстранили на время от работы без выплаты з/п, пока не привьются.

Дело такое: я, будучи пассажиром авиасудна, находясь с персоналом в замкнутом пространстве, предпочёл бы, чтобы я был на 100% уверен в том, что хотя бы весь персонал подшит от ковита.

И в чём я не прав?

Ответить

Neketa Fo

2

То есть постоянная жесткая зависимость работы от здоровья организма и постоянные обследования их до этого не смущала? Чем укол необходимый для работы их мог смутить? Есть же страны куда не пускают без обязательной прививки от местной злоебучей болезни

Ответить
Neketa

Nick Rosenberg

0

Ну после укола, говорят, бухать нельзя пару дней.

Ответить

Ignat Goldman

1

Ну так привились и полетели дальше, зачем увольняться? Проблема, высосанная из пальца. 

Ответить

Целесообразный Абдужаббор

2

В Китай - то теперь не сбегут

Ответить
Целесообразный

Tauraloke Esteru

1

Да и спрос на авиатуры упал.

Ответить

Питерский клуб

–2

семьи пилотов «лишили средств к существованию

А не жалко. Они сами приняли решение, что им важнее высказать руководству своё несогласие, чем содержать семью.

Ответить

Антон Лисин

–4

Там и так копейки платят, так ещё и отстранили. Пиздец

Ответить
Антон

Nick Rosenberg

3

Около 500к получают пилоты. 

Ответить
Nick

Банальный рубин

0

только в полёте
живут самолёты
около 500к
получают пилоты

пруфы не нужны

Ответить
Банальн…

имя мне легион

2

Какие пруфы тебе нужны, лол. 500 это наверно минималка даже.

Ответить
имя

Банальный рубин

–2

ок, тогда я тоже пиздану
пилоты на самом деле зарабатывают ок. 1.2M

Ответить
Банальн…

имя мне легион

1

Ну да, согласен, это же не айтишником сидеть на стуле пердеть, такие зарплаты из области фантастики прям)

Ответить

Всеобщий Данила

1

Профсоюз призвал гендиректора «Аэрофлота» отменить приказ об отстранении пилотов. В организации подготовили материалы для обращения в инспекцию по труду и в прокуратуру, отметил Дельдюжов. Но их пока не подали, надеясь уладить всё «без выноса сора из избы».

Ответить
Всеобщий

Трансгендолёт

0

"Если вы не отзовётесь, Мы напишем в "Спортлото"", - добавил Дельдюжов

Ответить

Банальный рубин

–5

немного фашизма, в эти ваши аэрофлоты

Ответить

Андрей Рядькин

0

Полубояре плохие

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vvtwittep

–2

О! Молодцы! Есть еще принципиальные люди, которые не хотят колоть шмурдяк без каких либо показаний! Даже ценой зарплаты. 
Надеюсь прогнут работодателя. 

А местным нытикам желаю побыстрее на четвертый бустер записаться. 

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