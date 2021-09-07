«Аэрофлот» отстранил от работы и лишил зарплаты нескольких пилотов за отказ сделать прививку от коронавируса Статьи редакции
Профсоюз заявил, что решение руководства компании вызывает «социальную напряжённость» и подталкивает пилотов к увольнению.
Авиакомпания «Аэрофлот» отстранила от работы и перестала начислять зарплату нескольким пилотам, которые отказались вакцинироваться от Covid-19. Об этом сообщил Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) и подтвердили «Интерфаксу» в авиакомпании.
Глава профсоюза Игорь Дельдюжов написал в письме гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову, что семьи пилотов «лишили средств к существованию, хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры» за отказ от вакцинации. Дельдюжов отметил, требование Роспотребнадзора о необходимости привить 60% сотрудников выполнено — вакцину сделали 84% работников компании.
Профсоюз также заявил о дискриминации, поскольку в других департаментах «Аэрофлота» непривитые сотрудники продолжают работать (например, бортпроводники и техспециалисты).
Профсоюз призвал гендиректора «Аэрофлота» отменить приказ об отстранении пилотов. В организации подготовили материалы для обращения в инспекцию по труду и в прокуратуру, отметил Дельдюжов. Но их пока не подали, надеясь уладить всё «без выноса сора из избы».
Официальный представитель Аэрофлота» Михаил Дёмин подтвердил, что шестеро пилотов «были в разное время отстранены от исполнения обязанностей и отправлены в отпуск без сохранения содержания по причине отказа от вакцинации». «В сложившихся обстоятельствах эпидемиологическая безопасность является для нас безусловным приоритетом», — добавил он.
В июне власти Москвы и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников ряда отраслей. За нарушение постановления руководителей предприятий будут штрафовать. В том же месяце Минтруд заявил, что сотрудников компаний можно отстранять от работы без сохранения заработной платы, если у них нет объективных причин для невакцинации.
Ну так все правильно. Пилоты вообще должны быть максимально здоровы и не иметь никаких недугов, чтобы полёт был максимально безопасным.
Более высокая вероятность заболеть короной из-за отказа делать прививку. Если такому пилоту условно станет плохо во время длинного перелёта, потому что начнут появляться симптомы короны, то кто будет нести ответственность? Пилоты постоянно проходят медосмотры и тд, чтобы уменьшить риск появления таких ситуаций, так что логичнее провакцинировать всех, чтобы и тут уменьшить риски.
Просто болезнь, в тяжелой форме которой нужна ИВЛ. Я правда хз, наскок быстро может она понадобится? Кто-то просветит?
Ну так прививка почти сводит на нет вероятность получить перманентный вред организму и умереть + процентов на 60(разные показатели в зависимости от вакцины) понижает вероятность заразиться короной. Нет?
А ничего, что можно просто отстранить, а не лишать зарплаты? Они честно её заработали, совершили полёты? Тут даже вопрос не в отношении к шмурдяку, который все почему то называют вакциной, а к беспределу работодателя. Никто их не обязывал а они из-за своих хотелок забрали у людей их деньги.
Так зарплаты лишили на будущее, а не за выполненную работу.
Просто есть два вида отстранения:
1. По вине работодателя, когда тебя отстраняют, но продолжают начислять зп, даже если ты не работаешь.
2. Без вины работодателя, когда тебя отстраняют и не начисляют зп на будущее, потому что ты не работаешь
Ну да, лишение зарплаты - это перебор. И я забыл, что у вас же там кроме спутника ничем вроде колоться нельзя. Это тоже такое себе
Ковид дисидент не должен пресмыкаться ради подачек.Осмысление глобальных проблем мироздания, единение с природой, общение с единомышленниками, йога и голодание. ред.
Ого, приписываем ковид диссиденство людям, которые не хотят вкалывать в себя какую-то парашу, долгосрочные последствия которой неизвестны и которую сделали на коленке за пару месяцев те же люди, которые сделали "Кагоцел" и искали за бюджетные деньги элексир вечной молодости для Путина.
если у них нет объективных причин для невакцинации.
"Не хочу" - довольно весомая объективная причина.
Тоже не понимаю. С каких пор "не хочу" является недостаточной аргументацией?
Компания сказала: "Не хочу, чтобы непривитые сотрудники работали."
По какой статье собрались увольнять?
А дальше пусть пилоты в спортлото пишут, успехов.
Да их же никто не собирается увольнять, пока не дополнили ТК РФ такой статьёй.
Просто: отстранили на время от работы без выплаты з/п, пока не привьются.
Дело такое: я, будучи пассажиром авиасудна, находясь с персоналом в замкнутом пространстве, предпочёл бы, чтобы я был на 100% уверен в том, что хотя бы весь персонал подшит от ковита.
И в чём я не прав?
То есть постоянная жесткая зависимость работы от здоровья организма и постоянные обследования их до этого не смущала? Чем укол необходимый для работы их мог смутить? Есть же страны куда не пускают без обязательной прививки от местной злоебучей болезни
Ну так привились и полетели дальше, зачем увольняться? Проблема, высосанная из пальца.
Там и так копейки платят, так ещё и отстранили. Пиздец
Около 500к получают пилоты.
только в полёте
живут самолёты
около 500к
получают пилоты
пруфы не нужны
Какие пруфы тебе нужны, лол. 500 это наверно минималка даже.
ок, тогда я тоже пиздану
пилоты на самом деле зарабатывают ок. 1.2M
Ну да, согласен, это же не айтишником сидеть на стуле пердеть, такие зарплаты из области фантастики прям)
О! Молодцы! Есть еще принципиальные люди, которые не хотят колоть шмурдяк без каких либо показаний! Даже ценой зарплаты.
Надеюсь прогнут работодателя.
А местным нытикам желаю побыстрее на четвертый бустер записаться.