Профсоюз заявил, что решение руководства компании вызывает «социальную напряжённость» и подталкивает пилотов к увольнению.

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Авиакомпания «Аэрофлот» отстранила от работы и перестала начислять зарплату нескольким пилотам, которые отказались вакцинироваться от Covid-19. Об этом сообщил Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) и подтвердили «Интерфаксу» в авиакомпании.

Глава профсоюза Игорь Дельдюжов написал в письме гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову, что семьи пилотов «лишили средств к существованию, хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры» за отказ от вакцинации. Дельдюжов отметил, требование Роспотребнадзора о необходимости привить 60% сотрудников выполнено — вакцину сделали 84% работников компании.

Профсоюз также заявил о дискриминации, поскольку в других департаментах «Аэрофлота» непривитые сотрудники продолжают работать (например, бортпроводники и техспециалисты).

Подобной ситуации с отстранением нет ни в одной авиакомпании России. Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряжённость и подталкивают их к увольнению. из обращения профсоюза

Профсоюз призвал гендиректора «Аэрофлота» отменить приказ об отстранении пилотов. В организации подготовили материалы для обращения в инспекцию по труду и в прокуратуру, отметил Дельдюжов. Но их пока не подали, надеясь уладить всё «без выноса сора из избы».

Официальный представитель Аэрофлота» Михаил Дёмин подтвердил, что шестеро пилотов «были в разное время отстранены от исполнения обязанностей и отправлены в отпуск без сохранения содержания по причине отказа от вакцинации». «В сложившихся обстоятельствах эпидемиологическая безопасность является для нас безусловным приоритетом», — добавил он.